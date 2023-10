Il gruppo Bulgarella pensa a un nuovo 5 stelle a Milano e accelera sul progetto brand alberghiero Proseguono i piani di espansione del gruppo Bulgarella, che accelera sugli sviluppi milanesi e capitolini già annunciati a inizio anno. In particolare sul fronte meneghino, la compagnia è in fase di trattativa con il comune per l’acquisizione di un immobile situato in via Dogana, chiamato Secondo Arengario. “Se l’operazione dovesse andare in porto – spiega il direttore generale Ray Lo Faso – l’idea è quella di realizzare un hotel di 108 camere con due ristoranti, sale riunioni e un posizionamento a 5 stelle”. Nei piani del gruppo Bulgarella, che ricordiamo nasce come società real estate con accentuata vocazione hospitality, la struttura dovrebbe essere gestita direttamente. Lo sviluppo è quindi destinato a contribuire alla realizzazione del progetto brand alberghiero, a cui la compagnia sta pensando ormai da un po’ di tempo. “In questo momento operiamo in house il Room of Andrea di Trapani, un albergo di 60 camere in Val d’Erice e l’hotel Viareggio in Toscana da 90 stanze – prosegue Lo Faso -. Dobbiamo raggiungere una certa massa critica, stimabile in cinque – sette strutture. A quel punto l’ipotesi brand diventerà davvero concreta”. Progetti ambiziosi, che si basano peraltro su una stagione decisamente positiva, che ha visto soprattutto le strutture urbane registrare performance importanti. “Credo che in questo caso non si possa più parlare di bolla, ma di un fenomeno destinato a durare nel tempo, in grado di sostenere tariffe medie e occupazioni – conclude Lo Faso -. Il Covid non ha solo cambiato le priorità dei consumatori ma anche le modalità di lavoro delle persone, che oggi sono spesso in grado di essere operative ovunque si trovino. E tutto ciò sta avendo ricadute più che positive sull’intera industria alberghiera”. Condividi

\r

Proseguono i piani di espansione del gruppo Bulgarella, che accelera sugli sviluppi milanesi e capitolini già annunciati a inizio anno. In particolare sul fronte meneghino, la compagnia è in fase di trattativa con il comune per l’acquisizione di un immobile situato in via Dogana, chiamato Secondo Arengario. “Se l’operazione dovesse andare in porto - spiega il direttore generale Ray Lo Faso - l’idea è quella di realizzare un hotel di 108 camere con due ristoranti, sale riunioni e un posizionamento a 5 stelle”.\r

\r

Nei piani del gruppo Bulgarella, che ricordiamo nasce come società real estate con accentuata vocazione hospitality, la struttura dovrebbe essere gestita direttamente. Lo sviluppo è quindi destinato a contribuire alla realizzazione del progetto brand alberghiero, a cui la compagnia sta pensando ormai da un po’ di tempo. “In questo momento operiamo in house il Room of Andrea di Trapani, un albergo di 60 camere in Val d’Erice e l’hotel Viareggio in Toscana da 90 stanze - prosegue Lo Faso -. Dobbiamo raggiungere una certa massa critica, stimabile in cinque - sette strutture. A quel punto l’ipotesi brand diventerà davvero concreta”.\r

\r

Progetti ambiziosi, che si basano peraltro su una stagione decisamente positiva, che ha visto soprattutto le strutture urbane registrare performance importanti. “Credo che in questo caso non si possa più parlare di bolla, ma di un fenomeno destinato a durare nel tempo, in grado di sostenere tariffe medie e occupazioni - conclude Lo Faso -. Il Covid non ha solo cambiato le priorità dei consumatori ma anche le modalità di lavoro delle persone, che oggi sono spesso in grado di essere operative ovunque si trovino. E tutto ciò sta avendo ricadute più che positive sull’intera industria alberghiera”.","post_title":"Il gruppo Bulgarella pensa a un nuovo 5 stelle a Milano e accelera sul progetto brand alberghiero","post_date":"2023-10-13T10:47:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697194033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.\r

\r

Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.\r

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. \r

\r

Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti.\r

\r

“Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.\r

\r

Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro.\r

\r

In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.\r

\r

Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019.\r

\r

“I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.","post_title":"E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo","post_date":"2023-10-12T12:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697112408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_409469\" align=\"alignleft\" width=\"281\"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption]\r

\r

La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane.\r

\r

Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso.\r

\r

\"L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo\", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. \"Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste\".\r

\r

La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017.\r

\r

I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono.\r

\r

Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”.\r

\r

Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di \"Struttura ricettiva ad accessibilità universale\", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.\r

\r

\"Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità\", conclude l'Assessore Chessa. \"Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola\".\r

\r

I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali).","post_title":"La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso","post_date":"2023-10-12T09:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697104177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"293\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

\r

La stagione estiva mostra bilanci molto positivi sul fronte delle presenze straniere in Italia. I turisti che si muove verso le città della penisola sono in aumento del +3,6% rispetto al 2022.\r

\r

Questo il dato riportato da Assoturismo Confesercenti sulla base di un’indagine realizzata dal CST, Centro studi turistici di Firenze.\r

\r

L’aumento degli stranieri è stato avvertito maggiormente nel settore alberghiero (+4,9%) ma anche nelle strutture complementari (+2,2%). Le mete in generale privilegiate per chi arriva dall’estero sono le città d’arte con un +6,5%.\r

\r

I mercati che hanno fatto registrare una crescita significativa risultano i francesi, olandesi, statunitensi e polacchi. In leggero aumento anche gli arrivi dalla Repubblica Ceca, Belgio, Svizzera, Australia, Canada, Ungheria, Spagna e Regno Unito. Stabilità per i turisti di Brasile, Germania, Scandinavia, Corea del Sud e Israele. In calo indiani, austriaci, cinesi e giapponesi. Emergono così significativi cambiamenti nei trend dei mercati di interesse. Le provenienze dai paesi europei sono rimaste comunque maggioritarie, ma in termini di dinamismo nella crescita degli arrivi sono state registrate delle variazioni importanti.\r

\r

I francesi sono in aumento, soprattutto dalle strutture del Nord Ovest, del Sud e Isole e del Centro, e preferiscono laghi, montagna e città d’arte. Anche i turisti provenienti dai Paesi Bassi risultano in buona crescita con una predilezione per il balneare, i laghi, la campagna/collina e la montagna.​ I turisti dalla Polonia sono segnalati maggiormente nelle regioni del Nord Est, Centro e Nord Ovest e le loro tipologie di prodotto prescelte sono state le città d’arte, le aree rurali e la montagna.​ E se dal Belgio preferiscono le località di montagna, marine e di campagna/collina, dalla Repubblica Ceca scelgono soprattutto le aree del Nord Est e mostrano un interesse prevalente per il prodotto laghi, mare e terme.​ Infine, i turisti dalla Svizzera, segnalati soprattutto nelle aree del Nord Ovest e del Sud e Isole, che hanno privilegiato le località marine, le aree rurali, di montagna e le terme.​\r

\r

Passando ai mercati extra-europei, prima sorpresa dagli Stati Uniti, che tornano a visitare l’Italia e vengono indicati in aumento soprattutto nelle regioni del Centro, Sud e Isole: in assoluto le tipologie di prodotto prescelte sono state le città d’arte, le aree rurali/collina e la montagna.​ Bene gli australiani, mercato dal forte dinamismo anche se ancora con un’incidenza modesta: scelgono soprattutto sud, isole e centro con una preferenza per le città d’arte, il balneare e i laghi.​\r

\r

“Gli stranieri hanno dato una grossa mano al turismo italiano in questa stagione estiva. L’Italia – commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, a margine dell’apertura del TTG di Rimini – conferma il suo straordinario appeal in tutto il mondo, rimarcato da un buon andamento del mese di settembre per la domanda straniera, soprattutto nelle principali città d'arte, dove in alcuni casi si sono registrati incrementi a doppia cifra. Questi dati sono importanti e ci spronano a fare sempre meglio: è necessario lavorare tutti insieme per affrontare i problemi storici del nostro turismo, come ad esempio il nodo infrastrutture, le tariffe aeree e la destagionalizzazione, ma anche quelli più attuali come i cambiamenti climatici e il mismatch tra domande e offerta di lavoro”.\r

\r

","post_title":"Assoturismo, +6,5% l'incoming sulle città d'arte italiane","post_date":"2023-10-12T09:36:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697103406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453874\" align=\"aligncenter\" width=\"499\"] Santina Resort[/caption]\r

\r

Positivo il bilancio della stagione estiva di Garibaldi Hotels con un fatturato in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ( +21% rispetto al 2019). Un risultato di costante crescita che ha accompagnato il gruppo alberghiero nei primi 10 anni di attività arrivando a contare 11 strutture presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Umbria, Trentino.\r

\r

L’estate appena conclusa è stata molto positiva per il Santina Resort in Sardegna, il Monzoni e il Fratazza in Trentino che detengono il podio in termini di incremento relativamente alle strutture stagionali. Crescita a due cifre anche per i city hotels, il San Giusto a Roma e l’Hilton di Lecce, aperti tutto l’anno.\r

\r

[caption id=\"attachment_453877\" align=\"alignleft\" width=\"282\"] Fabrizio Prete, Direttore Generale Garibaldi Hotels[/caption]\r

\r

I numeri positivi sono il frutto delle strategie commerciali attuate negli ultimi anni puntando fortemente sulla destagionalizzazione. “Sul fronte mare saremo operativi ancora per tutto il mese di ottobre con Avalon Sikani Resort in Sicilia e Santina Resort. Inoltre, stiamo sperimentando con successo aperture sempre più prolungate anche per Hotel Piaz in Trentino, Borgo Pulciano in Umbria, l’albergo diffuso Dimora Sant’Anna in Puglia”, commenta Fabrizio Prete, Direttore Generale di Garibaldi Hotels. \r

\r

Un obiettivo, quello della destagionalizzazione, che comporta investimenti in servizi e infrastrutture: “Stiamo spingendo sempre più sulle esperienze - sia dal punto di vista enogastronico che naturalistico e artistico ­- da proporre ai nostri clienti in sinergia con partner territoriali. Anche il settore degli eventi, in particolare in Umbria, è un segmento molto interessante e che può permettere enormi benefici in termini sia di revenue che di apertura. Stiamo valutando infatti alcune partnership con fornitori specializzati in eventi, soprattutto per conto di stranieri. Siamo, inoltre, convinti che un borgo come Carovigno in Puglia, dove sorge il nostro albergo diffuso, potrebbe vivere di turismo tutto l’anno ma occorre davvero un grande sforzo da parte di tutti i soggetti territoriali coinvolti per il bene della destinazione. E’ necessario che Enti e Istituzioni appoggino gli investimenti delle aziende che, con spirito di iniziativa e sacrifici, cercano di creare indotto sul territorio per 365 giorni e non solo per i mesi di alta stagione. Auspichiamo che attraverso il confronto e il dialogo si possa ottenere un ottimo risultato”, continua Prete.\r

\r

Inoltre, il focus sugli stranieri attraverso mirate scelte commerciali ha permesso di far fronte al calo generalizzato degli italiani che ha caratterizzato il mercato Mare Italia. Gli accordi sviluppati da Garibaldi Hotels con diversi importanti operatori di incoming e con le agenzie di viaggio selezionate hanno permesso al gruppo pugliese di alzare notevolmente la presenza degli stranieri nelle strutture, che oggi sono circa il 55% del totale di presenze contro il 45% circa di italiani.\r

\r

“Per quanto riguarda i mercati off line i principali paesi sono Germania, Polonia, Cecoslovacchia mentre con le OTA le nazionalità sono molto variegate. Anche sulle strutture di montagna abbiamo iniziato delle attività commerciali con operatori stranieri del centro ed est Europa e siamo molto curiosi di vederne i risultati e soprattutto capire come si adatterà il nostro prodotto a questi mercati” , conclude Prete.\r

\r

","post_title":"Garibaldi Hotels: parola chiave \"destagionalizzare\"","post_date":"2023-10-12T09:14:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697102059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il prossimo per il turismo sarà un anno dal doppio volto. Non mancheranno infatti come sempre le sfide. Allo stesso tempo, però, si apriranno prospettive inedite, persino inaspettate. Il mondo sta cambiando, le incertezze geopolitiche ed economiche aumentano. Ma paradossalmente proprio il contesto incerto che ci si para davanti potrebbe aprire nuove opportunità per l’industria dei viaggi. Stanno infatti cambiando le priorità di consumo: sempre più persone decidono di cogliere l’occasione di un viaggio subito, piuttosto che rimandarlo e rischiare di non avere più la possibilità di farlo.\r

\r

Lo racconta Gabriele Burgio, a margine di un convegno sulle risorse umane organizzato dal gruppo Allegrini durante la fiera di Rimini. “Per il prossimo anno credo che l’inflazione si attesterà su livelli del 4%-5% - spiega il presidente e amministratore delegato di Alpitour World -. E’ una percentuale elevata? Si, certo ma ci sono stati periodi relativamente recenti in cui si è stati anche sopra la doppia cifra. Piuttosto preoccupa di più il caro petrolio, che sui viaggi incide direttamente. La questione, semmai, è quella che gli americani definiscono il disposable income delle famiglie. E a questo punto entrano in gioco le nuove priorità di consumo. Sono in molti infatti quelli che oggi non vogliono perdere l’opportunità di partire finché ne hanno la possibilità. Lo abbiamo visto noi stessi con la frenesia che ha contraddistinto le prenotazioni per il Natale a Zanzibar e alle Maldive. Il clima di incertezza, in altre parole, spinge a investire sul leisure, sul divertimento. Allo stesso tempo il crescere dei tassi di interesse legato all’inflazione contribuisce a dilazionare decisioni finanziariamente impegnative, come per esempio l’acquisto di una casa. E tutto ciò libera ulteriori risorse per i viaggi”.\r

\r

Ma l’inflazione è naturalmente una sfida anche per le imprese: “Se aumentano i costi c’è il rischio di un restringimento dei margini - ammette Burgio -. Per quanto ci riguarda, però, il 2023 è stato un ottimo anno. Tanto che dovremmo chiudere il bilancio consolidato con marginalità al 6%, se non persino qualcosa di più. Se si pensa che appena una decina di anni fa eravamo all’1%, direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Anzi, posso dire che quest’anno saremo sicuramente nella top 3 europea dei grandi gruppi turistici per livelli di marginalità”.\r

\r

","post_title":"Burgio, Alpitour: il cambio di priorità dei consumi salverà il turismo","post_date":"2023-10-12T09:00:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697101224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453833\" align=\"alignleft\" width=\"356\"] Il direttore generale Gruppo Una, Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Aprirà a Milano a metà 2026 la prossima grande novità del gruppo Una. “Abbiamo vinto la gara indetta da Fondazione Fiera per la gestione della struttura che sorgerà al Portello, come parte integrante di un complesso di due edifici attigui al centro congressi Mico, sviluppati dall’architetto Michele De Lucchi - racconta il direttore generale, Fabrizio Gaggio -. L’albergo si svilupperà su 21 piani e sarà dotato di 176 camere, con gli ultimi quattro livelli riservati a ristorazione, bar e club. La struttura entrerà nel nostro portfolio tramite un contratto di affitto di lungo periodo. Alla realizzazione noi parteciperemo con un importante investimento ff&e, con l’interior design che sarà affidato allo studio Vudafieri Saverino Partners, come già avvenuto per il nostro Una Esperienze Milano Verticale”.La novità giunge in concomitanza con un’estate più che positiva per Una, che ha visto i volumi ormai superare i livelli pre-Covid e le tariffe medie crescere del 13% rispetto al 2022. “Abbiamo raggiunto ampiamente gli obiettivi di budget - rivela sempre Gaggio -. Tanto più che le nostre previsioni iniziali avevano mantenuto toni prudenziali, a fronte dell’impennata dei costi energetici del 2022. In realtà siamo riusciti a contenere tali voci di uscita, per cui abbiamo sensibilmente migliorato pure le marginalità”.\r

\r

A trainare le performance del gruppo il prepotente ritorno della domanda Usa, che per alcune strutture della compagnia, come per esempio l’Unahotels Trastevere di Roma, è ormai il mercato principale in assoluto. “Ma grandi soddisfazioni ci ha dato anche l’f&b, che dalla fine del 2021 abbiamo deciso di internalizzare, con la notevole eccezione del ristorante di Bartolini del Milano Verticale”, aggiunge il direttore generale.\r

\r

Per il prossimo futuro la compagnia continua a guardare con interesse alle cosiddette Big 4, nonché a destinazioni secondarie urbane, a partire per esempio da Genova. Altro obiettivo è poi la Puglia, dove l’idea è quella di estendere l’offerta con nuovi resort, sul modello di quanto già fatto a Taormina e Giardini di Naxos. In arrivo anche importanti ristrutturazioni per l’hotel Art by Spanish Steps Una Esperienze di Roma, nonché per l’Unahotels Cusani di Milano che nel 2024 è destinato a essere riposizionato come Una Esperienze.\r

\r

“Certo - ammette infine Gaggio -, inutile nascondere che l’attuale contesto di tassi di interesse elevati non aiuti i piani di sviluppo dell’intero settore alberghiero. Anche per chi, come noi, adotta strategie asset - light, i ritorni attesi degli investitori tendono ad aumentare, con conseguente incremento dei livelli di affitto richiesti. L’idea è quella di collaborare con chi ha orizzonti di lungo periodo. Ma non è facile”.\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Una sbarca al Portello di Milano con una struttura da 176 camere","post_date":"2023-10-11T14:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697033157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A soli otto mesi dal suo lancio ufficiale in occasione del nostro Tove di Milano dello scorso febbraio è già tempo di un primo bilancio per il portale b2b MyItalytotheWorld. “E’ stato un ottimo inizio, con risultati persino superiori alle aspettative - racconta il direttore generale, Marella Bagnoli -. A oggi abbiamo già un migliaio di agenzie registrate sulla nostra piattaforma, di cui il 60% proveniente dall’estero. Ma contiamo di crescere sempre di più anche in Italia con il contributo della nostra forza sales. Possiamo contare su tre risorse distribuite sul territorio con prevalenza Centro-Nord, che nel medio periodo pensiamo di raddoppiare”.\r

\r

Le maggiori soddisfazioni in questo primo anno di attività sono arrivate in particolare dal settore alberghiero. “Tutto ciò grazie a un prodotto importante e altamente competitivo - aggiunge Marella Bagnoli -. Abbiamo un’offerta di portata globale ma con un focus particolare sull’Italia, dove concentriamo le nostre attività di contrattazione diretta. Per il resto ci affidiamo a fornitori esterni, collaborando pur sempre con chi è in grado di garantirci un ottimo rapporto qualità-prezzo. Gran parte del merito è del nostro responsabile prodotto, Antonio Spazzamonte, che ha fatto davvero un ottimo lavoro”.\r

\r

Bene sono andati peraltro anche i pacchetti. Pure in questo caso la destinazione Italia è caratterizzata da tour prodotti internamente, “mentre per l’estero ci affidiamo esclusivamente a dmc locali capaci ancora una volta di assicurarci offerte competitive”; conclude Marella Bagnoli.","post_title":"MyItalytotheworld parte con il piede giusto. Buoni i primi otto mesi del portale b2b lanciato al Tove","post_date":"2023-10-11T12:18:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["myitalytotheworld"],"post_tag_name":["MyItalytotheworld"]},"sort":[1697026720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Red Sea, destinazione turistica rigenerativa di lusso, lancia la sua prima campagna rivolta ai consumatori e tramite cui invita gli agenti a registrarsi sul sito ufficiale per accedere a Juniper, la piattaforma di prenotazione DMC di loro proprietà, per poter assistere nelle richieste dei clienti in entrata.\r

\r

La campagna digitale rivolta ai consumatori sarà attiva nei principali mercati prioritari della destinazione, a livello nazionale e regionale in KSA e nel CCG, nonché a livello internazionale in India, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. I consumatori potranno interagire con i contenuti creativi attraverso i principali social media, tra cui TikTok e Instagram, e i motori di ricerca come Google.\r

\r

Una volta registrati nel sistema, gli agenti e i partner potranno accedere a una serie di strumenti attraverso il portale commerciale dedicato, tra cui l'accesso alle prenotazioni, itinerari campione con informazioni sulle esperienze degli ospiti, schede informative sulla destinazione e fotografie e video affascinanti che catturano la bellezza unica e ineguagliabile della destinazione.\r

\r

\r

\r

The Red Sea sarà una destinazione di sole, mare e spiagge, completamente alimentata da energia rinnovabile e impegnata nel rispetto dell'ambiente. \r

\r

La destinazione accoglierà i primi ospiti questo ottobre con il debutto del Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, seguito da The St. Regis Red Sea Resort. I voli Saudia sono operativi da metà settembre tra l'Aeroporto Internazionale King Khalid di Riyadh e il nuovo aeroporto Red Sea International (RSI) della destinazione.\r

\r

","post_title":"‘See Beyond’ nuova campagna digital firmata The Red Sea","post_date":"2023-10-11T10:00:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697018430000]}]}}