Grazie alla tecnologia Adyen, alla spa del Qc Ny i pagamenti si effettuano dal proprio polso Un’innovativa soluzione di pagamento tramite dispositivi indossabili per gli ospiti del Qc Ny. E’ l’ultima novità frutto della collaborazione tra la piattaforma di gestione delle transazioni Adyen e il gruppo Qc Terme. Una partnership che dura da novembre 2020, mirata alla digitalizzazione dei centri benessere in tutto il mondo. Attraverso la tecnologia introdotta nella struttura newyorkese della compagnia italiana, gli ospiti della spa potranno quindi accedere a servizi e prodotti aggiuntivi con braccialetti digitali impermeabili, che funzionano come dei veri e propri dispositivi di pagamento indossabili. Grazie alla funzionalità Nfc, questi device consentono infatti di saldare qualsiasi transazione direttamente dal proprio polso, generando così un ulteriore flusso di entrate per il centro Qc. “L’industria termale presenta una sfida unica per la quale la tecnologia indossabile offre una soluzione ideale – spiega il global head hospitality di Adyen, Mark Rademaker -. Gli ospiti, infatti, vogliono poter fare acquisti senza dover utilizzare il portafoglio o lo smartphone: attraverso questi strumenti ora possiamo rendere il pagamento di un drink in piscina molto semplice, senza interrompere l’esperienza rilassante alla spa. Siamo lieti di continuare a implementare la nostra collaborazione con Qc Terme, aiutando il gruppo a espandersi nel mondo”.

