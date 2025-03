Il Grand Hotel Imperiale sul lago di Como passa di mano e diventa un Raffles Debutto italiano in vista per il marchio Raffles di casa Accor, che si appresta a sbarcare sulle rive del lago di Como nel 2027, rebrandizzando il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio. La novità è frutto di un accordo di management stipulato dal gruppo transalpino con la nuova proprietà che lo ha recentemente acquisito dalla famiglia Butti per una somma non rivelata. Si tratta di un pool di diversi investitori tra i quali Savills Sgr e Zetland Capital Partners che si impegneranno anche nel rinnovamento dell’albergo. Finanziatore senior dell’operazione è stato Unicredit. Il nuovo Raffles Lake Como vedrà in particolare il numero delle proprie camere ridursi da 115 a 86. L’hotel disporrà inoltre di tre ristoranti, con una proposta che punterà soprattutto sulla cucina gourmet e sulla valorizzazione dei prodotti locali. Prevista pure la realizzazione di una spa di mille metri quadrati e di un beach club privato. L’indirizzo sulle rive del lago di Como sarà il quinto Raffles europeo, dopo il London at The Owo, Le Royal Monceau – Paris, l’Europejski Warsaw e l’hotel di Istanbul. Condividi

