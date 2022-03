Grand Hotel Bristol Rapallo, tra storia e Dolce Vita per un’esperienza unica e personalizzabile

Storia e dolce vita nel Golfo del Tigullio per un’esperienza unica che non si trova su google. Il Grand Hotel Bristol di Rapallo, simbolo dell’hotellerie ligure, rafforza l’offerta e punta sulle peculiarità che rendono la struttura ideale per una vacanza personalizzabile.

Relax, mare, benessere, natura, escursioni ed enogastronomia sono solo alcuni dei punti di forza del Grand Hotel Bristol che fa parte di R Collection Hotels, un gruppo alberghiero la cui visione è improntata sul territorio con la sua storia, cultura e identità.

Con l’ampio giardino, la grande piscina, il ristorante gourmet Le Cupole, che propone le ricette della cucina ligure, il bar La Via della Seta, la terrazza del ristorante con vista incomparabile sul golfo del Tigullio e l’informale pool bar, il Grand Hotel Bristol offre agli ospiti il massimo del comfort, con le sue 83 camere e suites, e la prestigiosa Erre Spa Bristol in grado di soddisfare le esigenze di wellness più sofisticate a cui si aggiunge anche l’attività convegnistica che trova in questa struttura un’eccellente location che dispone di due sale convegni.

L’Hotel è situato in una raffinata dimora storica costruita nel 1908 in stile Liberty affacciata sul promontorio di Portofino e circondata da un giardino di vegetazione mediterranea, dove lo stile moderno degli spazi e delle costruzioni si armonizza con il linguaggio architettonico del Liberty che, ancora oggi, caratterizza la facciata e tutto concorre a creare spazi e momenti di tranquillità in un paesaggio di grande bellezza.

Il Grand Hotel Bristol Resort & Spa è una struttura di riferimento per il territorio e unica nel suo genere in grado di coniugare l’eccellente cucina vista mare con i piaceri del benessere individuale grazie alla Erre Spa Bristol, appena rinnovata, uno spazio wellness all’avanguardia che offre una vasta gamma di possibilità e trattamenti. A completare l’offerta wellness, la nuovissima piscina a sfioro, con una posizione privilegiata permette di nuotare e rilassarsi immersi con lo sguardo nella natura, il mare all’orizzonte e il profilo della costa.

Punto di forza del Grand Hotel Bristol Resort & Spa, aperto tutto l’anno, è il Ristorante Le Cupole, inserito in alcune delle più prestigiose guide enogastronomiche italiane tra i sei migliori ristoranti d’Italia, grazie alla cucina del giovane chef Graziano Duca, che alterna sapientemente tradizione, creatività̀ e innovazione.

«L’Hotel, il Ristorante e la Spa – sottolinea Riccardo Bortolotti, general manager Grand Hotel Bristol – sono tre elementi diversi che seguendo un file rouge devono rappresentare il plus della struttura, un’esperienza nell’esperienza».