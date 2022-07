Gli austriaci di Jp Immobilien investono ancora in Italia: presto un lifestyle hotel in Trentino

Nuova operazione tricolore del gruppo real estate austriaco Jp Immobilien che, dopo l’acquisizione del palazzo Compartimentale di Trieste, in cui svilupperà il secondo 25hours della Penisola, ha messo le mani anche sull’hotel Milano di Madonna di Campiglio. La struttura è un albergo midscale costruito negli anni ’60 e dotato di 44 camere, di cui 38 con balcone. L’offerta include inoltre un ristorante, un bar, un’area lounge e spazi wellness comprensivi di bio-sauna, solarium e palestra. Il tutto distribuito su una superficie totale di circa 2.900 metri quadrati.

I piani del gruppo austriaco, che ha agito tramite il Jp Hospitality Investors Club, sono ora quelli di avviare un importante intervento di ristrutturazione e riposizionamento dell’albergo, al termine del quale la proprietà dovrebbe riaprire come hotel lifestyle alpino. Non si conoscono al momento di dettagli sull’entità dell’investimento.