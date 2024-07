Geco Vacation Rentals: obiettivo superare i mille indirizzi entro il 2025 Il mercato delle case vacanza in Italia continua a crescere con tendenze anche migliori rispetto al segmento delle prime case. In tale contesto, anche per Geco Vacation Rentals i numeri sono in crescita: la nuova sfida va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti per un’offerta diversificata. Oggi più di 800 strutture sul territorio nazionale si sono affidate a GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio. Tra gli obiettivi di crescita c’è ora perciò quello di superare nel 2025 le mille unità ed estendere la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata. “L’obiettivo è distinguersi dalla concorrenza – conferma Marco Fabbroni, ceo Geco Vacation Rentals –. Grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare agli occhi dei potenziali ospiti ovunque questi si trovino”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha aperto ieri le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Bangkok, che sarà attiva dal prossimo 16 novembre con cinque frequenze settimanali. Il collegamento è il primo per Ita fra l’Italia e la Thailandia, e rappresenta una delle novità della winter 2024-2025, insieme al volo Roma Fiumicino-Dubai, che prenderà il via il 27 ottobre 2024. La Fiumicino-Bangkok sarà servita da un Airbus A330neo con partenza da Roma alle 15:15 e arrivo a Bangkok alle ore 07:40 (ora locale); rientro dalla Thailandia alle 12:15 (ora locale) con arrivo a Fiumicino alle ore 19:15. “Il nuovo collegamento Roma-Bangkok rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di sviluppo di Ita Airways e aggiunge un’ulteriore destinazione intercontinentale, aprendo ai nostri clienti le porte della Thailandia, un mercato strategico sia per il turismo leisure che per il segmento business - ha dichiarato Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – Bangkok da sempre è una delle capitali mondiali del turismo oltre che un importante hub che permette, grazie ai voli in connessione con le numerose isole thailandesi, di proseguire per destinazioni paradisiache fra le più famose al mondo. Allo stesso tempo rappresenta una meta fondamentale per il traffico business fra i due Paesi, settore in costante crescita". “La Thailandia è uno dei mercati target nel Sud-est asiatico per Roma e poter contare su questo nuovo collegamento diretto di Ita Airways è motivo di grande soddisfazione per noi - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma. - La nuova rotta per Bangkok sarà un'ottima opzione sia per chi viaggia per motivi di business che per i tanti turisti, rappresentando un sicuro stimolo alla crescita dei flussi di traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi”. [post_title] => Ita Airways: vendite aperte per la Roma-Bangkok che decollerà il 16 novembre [post_date] => 2024-07-02T09:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719910830000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles le prime destinazioni scelte da Emirates per far volare i primi Boeing 777 dotati dei nuovi interni: configurati con le quattro classi, i velivoli saranno dotati di nuove poltrone di Business Class e di una cabina di Premium Economy. "Ispirandosi al nostro aeromobile di punta, l’ A380, il nostro Boeing 777 con interni rinnovati vanta il massimo del comfort per i clienti - afferma Adnan Kazim, deputy president e cco della compagnia aerea di Dubai - e sarà caratterizzato da dettagli di design moderni e finiture d'autore, con una nuova cabina di Business Class che offre maggiore privacy ai nostri clienti, oltre ad altri accorgimenti che evidenziano come la nostra proposta sia eccezionale e unica”. I primi Boeing 777 decolleranno quindi su Ginevra il prossimo 11 agosto, su Tokyo Haneda dal 1° settembre e verso Bruxelles dall'11 settembre. In totale, 81 Boeing 777 saranno rinnovati: si tratta del più grande programma di riammodernamento del settore e per Emirates significa un investimento di oltre 3 miliardi di dollari per offrire i migliori prodotti e la migliore esperienza dei clienti in volo e un processo di riammodernamento completo per un totale di 191 velivoli. Il vettore punta a servire oltre 36 città con la Premium Economy entro febbraio 2025, grazie all’aggiunta in flotta dell'A350 prevista per settembre di quest'anno, e all'entrata in servizio di altri A380 e Boeing 777 riammodernati nei prossimi mesi. [post_title] => Emirates: i primi B777 rinnovati voleranno a Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles [post_date] => 2024-07-02T08:53:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719910435000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470544 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thai Airways è tornata a Milano Malpensa con un volo diretto per Bangkok: il collegamento non-stop tra l’Italia e la Thailandia viene effettuato ogni giorno con aeromobili Boeing 787 Dreamliner, configurati in due classi di servizio. "La reintroduzione dei voli non-stop tra Milano e Bangkok rappresenta un'opportunità straordinaria sia per chi viaggia per piacere che per lavoro e offre un collegamento diretto e giornaliero tra due delle città più vibranti e dinamiche dell’Europa e del Sud-est asiatico - ha dichiarato Rithavee Plikarnon, team lead France, Italy, Belgium and United Kingdom, Commercial Department di Thai Airways International -. Un operativo che testimonia la massima considerazione di Thai Airways per questo importante mercato. Stiamo già assistendo a un apprezzamento superiore alle più rosee aspettative, che ci rende fiduciosi di riconquistare a breve la leadership verso la Thailandia e il Sud-est asiatico, e una posizione chiave verso il Giappone, l'Indonesia e l'Australia (Kangaroo Route), proprio come prima del Covid". “Thai ritorna sul mercato italiano oltre quattro anni dopo la sospensione per la pandemia e per la prima volta con una frequenza giornaliera tra Malpensa e Bangkok – sottolinea Aldo Schmid, aviation Marketing Negotiations & Traffic Rights Manager, Sea Aeroporti di Milano -. Il servizio quotidiano consentirà di offrire non solo un comodo collegamento diretto tra le due grandi capitali della moda, ma anche di soddisfare la crescente domanda sulle rotte tra Milano ed i Paesi Asean, l’Asia orientale e l’Australia, una macroregione in grande crescita e ricchissima di destinazioni interessanti sia per i flussi turistici che per il business. Milano Malpensa si riconferma così tra i primi scali europei per numero di connessioni dirette sull’Estremo Oriente e, con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 paesi”. A livello globale, la Thailandia "ha avviato un ambizioso piano per rafforzare ed espandere la sua posizione di hub principale nel Sud-est asiatico e creerà fino a 12 aeroporti internazionali, con l'obiettivo di raggiungere i primi 20 al mondo - ha ricordato Plikarnon, citando poi anche l'imponente piano decennale di rinnovo della flotta: "Gli aeromobili raggiungeranno i 160 entro il 2027. Nel 2024 la nostra attuale flotta è aumentata a 79 unità, che diventeranno 92 nel 2025. Dal 1° gennaio, tale aumento ha prodotto 5,11 milioni di passeggeri trasportati, pari a un incremento dello 0,8% rispetto allo scorso anno". [post_title] => Thai è tornata operativa dall'Italia: "Massima considerazione per questo mercato" [post_date] => 2024-07-02T08:30:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719909018000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante operazione in casa Hyatt, che acquisisce il brand upscale lifestyle Me and All Hotels dai tedeschi del gruppo Lindner. Le parti non hanno rivelato il valore dell'operazione ma le due compagnie cooperano già da tempo, grazie a una partnership strategica firmata nel 2022, che ha portato tutti i marchi Lindner all'interno del soft brand di Hyatt, Joie de Vivre (JdV), dando così loro accesso anche al programma fedeltà dell'operatore a stelle e strisce. Ora però Me and All diventerà a tutti gli effetti il ventiseiesimo marchio del gruppo Hyatt. Nato nel 2016, il brand opera attualmente un totale di sei strutture in citta tedesche quali Dusseldorf, Hannover, Kiel, Mainz e Ulm. Stando a quanto riporta la società Usa, l'acquisizione aiuterà la compagnia a "sbloccare importanti opportunità di crescita in nuovi mercati europei", grazie anche al fatto che Me and All è un marchio particolarmente adatto alle conversioni. La sua pipeline corrente include un nuovo indirizzo che dovrebbe aprire entro la fine dell'anno a Berlino, nonché altri hotel ad Amburgo, Lipsia e Stoccarda da inaugurarsi entro il 2026. Trattative per ulteriori novità sarebbero tuttavia già in varie fasi di avanzamento anche al di fuori della Germania. [post_title] => Hyatt acquisisce il brand Me and All Hotels dal gruppo tedesco Lindner [post_date] => 2024-07-01T14:36:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719844588000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470527 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà il prossimo 19 luglio, dopo 18 mesi di ristrutturazione conservativa, il Relais & Châteaux umbro Borgo dei Conti Resort, situato a 20 chilometri da Perugia e a 15 dal lago Trasimeno. Il restyling dell'antica fortezza divenuta a metà del diciannovesimo secolo residenza nobiliare di proprietà del conte Lemmo Scotti, uno dei maggiori pittori umbri dell'800, porta in particolare la firma dello studio di architettura milanese Spagnulo & Partners. Oggi Borgo dei Conti accoglie i propri ospiti in una vasta tenuta di 16 ettari all'interno della quale si trovano la villa, un tempo residenza nobiliare del conte, e una colonica novecentesca. I due edifici includono 40 camere e suite. Ma la proprietà comprende pure un parco secolare e due nuovi indirizzi gastronomici, il ristorante Cedri e l'osteria del Borgo, oltre a un bar e a una wine cellar. Un'infinity pool circondata da una natura rigogliosa invita inoltre gli ospiti a vivere durante tutto l'arco della giornata questo luogo fuori dal tempo, mentre per la cura del corpo e dello spirito la nuova spa promuove un approccio wellbeing e anti-age. Forte caratteristica dell'ospitalità del Borgo dei Conti è anche il legame privilegiato con la storia pittorica umbra Rinascimentale: storia dalla quale hanno tratto ispirazione le scelte stilistiche della ristrutturazione. L'interior design, le texture, le cromie e i preziosi materiali utilizzati prendono infatti ispirazione della pittura del '400 e del '500, nel suo imprescindibile rapporto con la natura circostante. L'atmosfera racconta il territorio e nasce dall'unione dei riferimenti architettonici di antica memoria con una visione contemporanea per gli arredi. Alle maestranze locali è stato affidato il compito di reinterpretare la cultura materiale del territorio, creando elementi di design che utilizzano i materiali autoctoni, dal cotto etrusco di Montone alla fornace Sugaroni di Castel Viscardo, che caratterizzano le camere e tutti gli spazi comuni, fino ai tessuti di Giuditta Brozzetti, che impreziosiscono cuscini e testiere. “Dopo 18 mesi di intensi lavori, durante i quali abbiamo visto rinascere questo luogo attraverso ogni piccolo ma prezioso dettaglio, il 19 luglio sarà per noi tutti noi un momento di grandissima gioia, in cui daremo il più caloroso benvenuto agli ospiti - sottolinea il maître de maison, Antonello Buono -. Il risultato di questo viaggio, che è stato la riqualificazione e il riposizionamento del Borgo dei Conti, trova il proprio tratto distintivo nel grado di unicità che si è riusciti a raggiungere, attraverso un'attenta valorizzazione della proprietà, della destinazione e delle sua storia”. Borgo dei Conti è parte della collezione di strutture di proprietà e gestione diretta The Hospitality Experience (The), che include anche il Relais & Châteaux Londra Palace Venezia e il The Place di Firenze. [gallery ids="470533,470535,470536,470534,470537,470538"] [post_title] => Dopo un'importante ristrutturazione riapre in Umbria il Relais & Châteaux Borgo dei Conti [post_date] => 2024-07-01T12:55:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719838556000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E finalmente arriva una data certa, quella del 3 luglio: questo il giorno in cui Ita Airways e Lufthansa sono destinate a convolare a nozze. In anticipo - si fa per dire - di un giorno rispetto al termine del 4 luglio precedentemente indicato dalla tabella di marcia della Commissione europea. Lo anticipa l'Ansa, dopo che il 17 giugno scorso la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa tra Ita e Lufthansa. Mancano dunque poche ore alla chiusura di una trattativa che, negli ultimi sette mesi, è stata quanto meno ingarbugliata. Il closing dell'accordo è previsto nell'autunno inoltrato, quando Lufthansa perfezionerà l'acquisto del 41% del capitale di Ita per poi salire - entro il 2033 - al controllo totale con un investimento complessivo di 829 milioni di euro. Sacrifici L'intesa prevede sacrifici dalle due pari per andare incontro alle richieste dell'Antitrust Ue sui tre fronti caldi: una quota di mercato troppo ampia a Milano Linate, una situazione di monopolio su alcune rotte di corto raggio tra Italia e Germania, Austria, Svizzera e Belgio, e la riduzione della concorrenza sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America. Nel city airport milanese le parti cederanno 15-17 coppie di slot (pari a 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno) - un numero significativamente più alto delle 11 coppie possedute da Lufthansa - garantendo che almeno un altro vettore possa non soltanto subentrare alla compagnia tedesca ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Il business plan del vettore che subentrerà negli slot ceduti dall'accoppiata italo-tedesca - in pole c'è easyJet - dovrà comunque essere "solido" e superare nei prossimi mesi l'esame Ue. Competitor Almeno un competitor dovrà poi subentrare per tre anni nelle rotte di corto raggio problematiche verso l'Europa centrale. E anche sui lunghi voli da Fiumicino con destinazione Chicago, Washington, San Francisco e Toronto, come Air France, Iberia, British Airlines, Klm o Tap, che potranno operare collegamenti con uno scalo nei loro hub europei, garantendo però prezzi competitivi e che il viaggio non abbia una durata totale superiore alle 3 rispetto alle traversate dirette. [post_title] => Ita Airways-Lufthansa: via libera ufficiale alle nozze il 3 luglio [post_date] => 2024-07-01T11:45:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719834337000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Annunciato lo scorso dicembre, ha aperto a Roma Casa Monti, struttura di debutto e terzo indirizzo in assoluto del gruppo francese a conduzione familiare Leitmotiv. Immaginato dall'interior designer transalpina Laura Gonzalez per essere la casa degli artisti, si tratta di un hotel a 5 stelle che si sviluppa su sei piani con 26 camere e dieci suite, all’interno di un palazzo del diciottesimo secolo. Lo stretto legame con l’arte si riflette in ogni angolo della struttura, che custodisce oggetti d'antiquariato, opere e artigianato locale, che rendono omaggio all’unicità del rione omonimo. “Per realizzare gli interni, i romani creano universi complessi, che uniscono diverse referenze creative - commenta la stessa Laura Gonzalez -. È così che ho scelto di realizzare Casa Monti, donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case capitoline, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui. Per iniziare, gli affreschi della lobby sui toni del verde sono stati realizzati da artisti e pittori che hanno preso ispirazione dai simboli di Roma, come i pini marittimi e gli stormi di rondini che costellano il cielo. Ogni piano dell’edificio racconta una storia unica e la città Eterna è senza dubbio una fonte inesauribile di referenze architettoniche che hanno ispirato i miei disegni”. Il ristorante dell’hotel, che si apre alla città grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana dove rilassarsi gustando la tradizionale cucina romana. Il bar invita gli ospiti in uno spazio che stimola la creatività, realizzato con toni naturali che spaziano dal marrone al crema, e un pavimento in travertino con un motivo a griglia. Salendo all’ultimo piano, si raggiunge il rooftop, dove al bar è possibile gustare cocktail e piccoli assaggi legati alla tradizione con una vista inedita su Roma. Situata al quinto piano con una vista a perdita d’occhio sui tetti romani, la spa di Casa Monti incarna le atmosfere delle antiche terme romane. Circondata da affreschi e con una luminosità sorprendente, enfatizzata da un arredamento sui toni del giallo ocra, l’area benessere offre trattamenti firmati Susanne Kaufmann, pioniera austriaca della bellezza naturale, [post_title] => Ha aperto i proprio battenti a Roma il nuovo 5 stelle Casa Monti del gruppo Leitmotiv [post_date] => 2024-06-28T11:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719575468000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_470389" align="alignright" width="300"] Nguyen Trung Khanh, presidente della Vietnam National Administration of Tourism[/caption] Assume forme concrete il debutto di Vietnam Airlines in Italia, con un volo diretto su Milano Malpensa previsto per la summer 2025. La volontà della compagnia aerea - in linea con la strategia di ampliamento del network europeo - era già chiara dallo scorso 2023, quando Vietnam e Italia hanno celebrato i 50 anni di relazione diplomatiche tra i due Paesi e i 10 di parternariato strategico, ed è stata più che confermata ieri in occasione del roadshow di presentazione dell'offerta turistica della destinazione, che si è svolto a Milano. Prodotto turistico dalle molteplici sfaccettature (cultura, mare, avventura, gastronomia, benessere, ecoturismo), policy semplificata sui visti di ingresso (possibilità di soggiorno fino a 45 giorni per i cittadini di 13 Paesi che beneficiano dell’esenzione del visto di ingresso, tra cui l’Italia e per tutti possibilità di chiedere l'e-visa), rapporto qualità-prezzo competitivo: sono questi i pillars attorno ai quali ruota la promozione del Paese del Sud-est asiatico, che nel 2023 ha accolto 12,6 milioni di turisti internazionali (rispetto ai 18 milioni del 2019) "e che nei soli primi 5 mesi del 2024 sono stati 7,6 milioni, cui si sommano 52,5 milioni di viaggiatori domestici, per oltre 13,8 miliardi di dollari di entrate turistiche" spiegano dalla National Administration of Tourism. Sempre lo scorso anno, gli arrivi italiani sono stati 57.054, dato che rappresenta già l'80% di quello pre-Covid (70.798 turisti italiani) e lascia intuire quanto sia il potenziale ancora inespresso e sui cui lavorare, con attività promozionali e di marketing sul nostro territorio, in collaborazione anche con i tour operator italiani che programmano la destinazione. Uno su tutti, Going, che ha partecipato alla serata milanese, che ha visto tra gli altri la presenza di Alessandra Priante, presidente Enit, dell'ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung, di Raffaele Cattaneo, sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia e Andrea Tucci, vp Aviation Business Development di Sea Aeroporti. Numeri che non potranno che beneficiare dall'apertura di un collegamento aereo diretto da Milano, "dall'estate 2025 - conferma Stefano Gaggianesi, Mst Gsa che rappresenta Vietnam Airlines in Italia -: già nel 2023 i Paesi europei collegati con un volo diretto hanno registrato un recupero sensibile sui livelli di traffico pre-pandemia, con un totale di 1,6 mln di passeggeri tra Europa e Vietnam, pari al 78% del 2019". Le rotte sono quelle che uniscono Hanoi e Ho Chi Minh City con Parigi, Londra e Francoforte cui si aggiungerà - dal prossimo ottobre - Monaco di Baviera. "Poi, l'anno prossimo, sarà la volta non solo di Malpensa, ma anche altri hub europei: Copenaghen, Amsterdam e Zurigo". La compagnia opera oggi con una flotta di 14 A350 e 15 B787-9, oltre a 62 A321 e A321neo: "Nel secondo semestre di quest'anno è inoltre prevista l'entrata in servizio di altri due B787-10 e tre A320neo". [post_title] => Vietnam: nuovo slancio alla promozione, volo diretto su Milano dall'estate 2025 [post_date] => 2024-06-28T09:55:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719568551000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470364 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm amplia il network delle destinazioni servite negli Stati Uniti con l'aggiunta, dal 27 ottobre, di Portland. La più grande città dello stato dell'Oregon sarà collegata con Amsterdam Schiphol tre volte a settimana il martedì, venerdì e domenica durante la stagione invernale mentre, per l’estate 2025, le frequenze dei voli saliranno a cinque volte alla settimana il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Sulla nuova rotta saranno impiegati aeromobili Boeing 787-9 configurati con 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class. I nuovi voli Klm inizieranno a operare sull’attuale rotta diretta di Delta tra Portland e Amsterdam: il vettore statunitense è infatti partner della joint venture transatlantica con la compagnia olandese. [post_title] => Klm opererà la Amsterdam-Portland dal prossimo inverno con un Boeing 787-9 [post_date] => 2024-06-28T09:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1719567906000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "geco vacation rentals obiettivo superare i mille indirizzi entro il 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1746,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto ieri le vendite dei voli sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Bangkok, che sarà attiva dal prossimo 16 novembre con cinque frequenze settimanali.\r

Il collegamento è il primo per Ita fra l’Italia e la Thailandia, e rappresenta una delle novità della winter 2024-2025, insieme al volo Roma Fiumicino-Dubai, che prenderà il via il 27 ottobre 2024.\r

La Fiumicino-Bangkok sarà servita da un Airbus A330neo con partenza da Roma alle 15:15 e arrivo a Bangkok alle ore 07:40 (ora locale); rientro dalla Thailandia alle 12:15 (ora locale) con arrivo a Fiumicino alle ore 19:15.\r

“Il nuovo collegamento Roma-Bangkok rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di sviluppo di Ita Airways e aggiunge un’ulteriore destinazione intercontinentale, aprendo ai nostri clienti le porte della Thailandia, un mercato strategico sia per il turismo leisure che per il segmento business - ha dichiarato Emiliana Limosani chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare – Bangkok da sempre è una delle capitali mondiali del turismo oltre che un importante hub che permette, grazie ai voli in connessione con le numerose isole thailandesi, di proseguire per destinazioni paradisiache fra le più famose al mondo. Allo stesso tempo rappresenta una meta fondamentale per il traffico business fra i due Paesi, settore in costante crescita\".\r

“La Thailandia è uno dei mercati target nel Sud-est asiatico per Roma e poter contare su questo nuovo collegamento diretto di Ita Airways è motivo di grande soddisfazione per noi - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma. - La nuova rotta per Bangkok sarà un'ottima opzione sia per chi viaggia per motivi di business che per i tanti turisti, rappresentando un sicuro stimolo alla crescita dei flussi di traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi”.","post_title":"Ita Airways: vendite aperte per la Roma-Bangkok che decollerà il 16 novembre","post_date":"2024-07-02T09:00:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719910830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles le prime destinazioni scelte da Emirates per far volare i primi Boeing 777 dotati dei nuovi interni: configurati con le quattro classi, i velivoli saranno dotati di nuove poltrone di Business Class e di una cabina di Premium Economy.\r

\"Ispirandosi al nostro aeromobile di punta, l’ A380, il nostro Boeing 777 con interni rinnovati vanta il massimo del comfort per i clienti - afferma Adnan Kazim, deputy president e cco della compagnia aerea di Dubai - e sarà caratterizzato da dettagli di design moderni e finiture d'autore, con una nuova cabina di Business Class che offre maggiore privacy ai nostri clienti, oltre ad altri accorgimenti che evidenziano come la nostra proposta sia eccezionale e unica”.\r

I primi Boeing 777 decolleranno quindi su Ginevra il prossimo 11 agosto, su Tokyo Haneda dal 1° settembre e verso Bruxelles dall'11 settembre.\r

In totale, 81 Boeing 777 saranno rinnovati: si tratta del più grande programma di riammodernamento del settore e per Emirates significa un investimento di oltre 3 miliardi di dollari per offrire i migliori prodotti e la migliore esperienza dei clienti in volo e un processo di riammodernamento completo per un totale di 191 velivoli.\r

Il vettore punta a servire oltre 36 città con la Premium Economy entro febbraio 2025, grazie all’aggiunta in flotta dell'A350 prevista per settembre di quest'anno, e all'entrata in servizio di altri A380 e Boeing 777 riammodernati nei prossimi mesi.","post_title":"Emirates: i primi B777 rinnovati voleranno a Ginevra, Tokyo Haneda e Bruxelles","post_date":"2024-07-02T08:53:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719910435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways è tornata a Milano Malpensa con un volo diretto per Bangkok: il collegamento non-stop tra l’Italia e la Thailandia viene effettuato ogni giorno con aeromobili Boeing 787 Dreamliner, configurati in due classi di servizio.\r

\r

\"La reintroduzione dei voli non-stop tra Milano e Bangkok rappresenta un'opportunità straordinaria sia per chi viaggia per piacere che per lavoro e offre un collegamento diretto e giornaliero tra due delle città più vibranti e dinamiche dell’Europa e del Sud-est asiatico - ha dichiarato Rithavee Plikarnon, team lead France, Italy, Belgium and United Kingdom, Commercial Department di Thai Airways International -. Un operativo che testimonia la massima considerazione di Thai Airways per questo importante mercato. Stiamo già assistendo a un apprezzamento superiore alle più rosee aspettative, che ci rende fiduciosi di riconquistare a breve la leadership verso la Thailandia e il Sud-est asiatico, e una posizione chiave verso il Giappone, l'Indonesia e l'Australia (Kangaroo Route), proprio come prima del Covid\".\r

\r

“Thai ritorna sul mercato italiano oltre quattro anni dopo la sospensione per la pandemia e per la prima volta con una frequenza giornaliera tra Malpensa e Bangkok – sottolinea Aldo Schmid, aviation Marketing Negotiations & Traffic Rights Manager, Sea Aeroporti di Milano -. Il servizio quotidiano consentirà di offrire non solo un comodo collegamento diretto tra le due grandi capitali della moda, ma anche di soddisfare la crescente domanda sulle rotte tra Milano ed i Paesi Asean, l’Asia orientale e l’Australia, una macroregione in grande crescita e ricchissima di destinazioni interessanti sia per i flussi turistici che per il business. Milano Malpensa si riconferma così tra i primi scali europei per numero di connessioni dirette sull’Estremo Oriente e, con questo nuovo volo si consolida il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa, che servono 182 destinazioni in 78 paesi”.\r

\r

\r

\r

A livello globale, la Thailandia \"ha avviato un ambizioso piano per rafforzare ed espandere la sua posizione di hub principale nel Sud-est asiatico e creerà fino a 12 aeroporti internazionali, con l'obiettivo di raggiungere i primi 20 al mondo - ha ricordato Plikarnon, citando poi anche l'imponente piano decennale di rinnovo della flotta: \"Gli aeromobili raggiungeranno i 160 entro il 2027. Nel 2024 la nostra attuale flotta è aumentata a 79 unità, che diventeranno 92 nel 2025. Dal 1° gennaio, tale aumento ha prodotto 5,11 milioni di passeggeri trasportati, pari a un incremento dello 0,8% rispetto allo scorso anno\".\r

","post_title":"Thai è tornata operativa dall'Italia: \"Massima considerazione per questo mercato\"","post_date":"2024-07-02T08:30:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719909018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante operazione in casa Hyatt, che acquisisce il brand upscale lifestyle Me and All Hotels dai tedeschi del gruppo Lindner. Le parti non hanno rivelato il valore dell'operazione ma le due compagnie cooperano già da tempo, grazie a una partnership strategica firmata nel 2022, che ha portato tutti i marchi Lindner all'interno del soft brand di Hyatt, Joie de Vivre (JdV), dando così loro accesso anche al programma fedeltà dell'operatore a stelle e strisce.\r

\r

Ora però Me and All diventerà a tutti gli effetti il ventiseiesimo marchio del gruppo Hyatt. Nato nel 2016, il brand opera attualmente un totale di sei strutture in citta tedesche quali Dusseldorf, Hannover, Kiel, Mainz e Ulm. Stando a quanto riporta la società Usa, l'acquisizione aiuterà la compagnia a \"sbloccare importanti opportunità di crescita in nuovi mercati europei\", grazie anche al fatto che Me and All è un marchio particolarmente adatto alle conversioni. La sua pipeline corrente include un nuovo indirizzo che dovrebbe aprire entro la fine dell'anno a Berlino, nonché altri hotel ad Amburgo, Lipsia e Stoccarda da inaugurarsi entro il 2026. Trattative per ulteriori novità sarebbero tuttavia già in varie fasi di avanzamento anche al di fuori della Germania.","post_title":"Hyatt acquisisce il brand Me and All Hotels dal gruppo tedesco Lindner","post_date":"2024-07-01T14:36:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719844588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470527","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà il prossimo 19 luglio, dopo 18 mesi di ristrutturazione conservativa, il Relais & Châteaux umbro Borgo dei Conti Resort, situato a 20 chilometri da Perugia e a 15 dal lago Trasimeno. Il restyling dell'antica fortezza divenuta a metà del diciannovesimo secolo residenza nobiliare di proprietà del conte Lemmo Scotti, uno dei maggiori pittori umbri dell'800, porta in particolare la firma dello studio di architettura milanese Spagnulo & Partners.\r

\r

Oggi Borgo dei Conti accoglie i propri ospiti in una vasta tenuta di 16 ettari all'interno della quale si trovano la villa, un tempo residenza nobiliare del conte, e una colonica novecentesca. I due edifici includono 40 camere e suite. Ma la proprietà comprende pure un parco secolare e due nuovi indirizzi gastronomici, il ristorante Cedri e l'osteria del Borgo, oltre a un bar e a una wine cellar. Un'infinity pool circondata da una natura rigogliosa invita inoltre gli ospiti a vivere durante tutto l'arco della giornata questo luogo fuori dal tempo, mentre per la cura del corpo e dello spirito la nuova spa promuove un approccio wellbeing e anti-age.\r

\r

Forte caratteristica dell'ospitalità del Borgo dei Conti è anche il legame privilegiato con la storia pittorica umbra Rinascimentale: storia dalla quale hanno tratto ispirazione le scelte stilistiche della ristrutturazione. L'interior design, le texture, le cromie e i preziosi materiali utilizzati prendono infatti ispirazione della pittura del '400 e del '500, nel suo imprescindibile rapporto con la natura circostante. L'atmosfera racconta il territorio e nasce dall'unione dei riferimenti architettonici di antica memoria con una visione contemporanea per gli arredi. Alle maestranze locali è stato affidato il compito di reinterpretare la cultura materiale del territorio, creando elementi di design che utilizzano i materiali autoctoni, dal cotto etrusco di Montone alla fornace Sugaroni di Castel Viscardo, che caratterizzano le camere e tutti gli spazi comuni, fino ai tessuti di Giuditta Brozzetti, che impreziosiscono cuscini e testiere.\r

\r

“Dopo 18 mesi di intensi lavori, durante i quali abbiamo visto rinascere questo luogo attraverso ogni piccolo ma prezioso dettaglio, il 19 luglio sarà per noi tutti noi un momento di grandissima gioia, in cui daremo il più caloroso benvenuto agli ospiti - sottolinea il maître de maison, Antonello Buono -. Il risultato di questo viaggio, che è stato la riqualificazione e il riposizionamento del Borgo dei Conti, trova il proprio tratto distintivo nel grado di unicità che si è riusciti a raggiungere, attraverso un'attenta valorizzazione della proprietà, della destinazione e delle sua storia”. Borgo dei Conti è parte della collezione di strutture di proprietà e gestione diretta The Hospitality Experience (The), che include anche il Relais & Châteaux Londra Palace Venezia e il The Place di Firenze.\r

\r

[gallery ids=\"470533,470535,470536,470534,470537,470538\"]","post_title":"Dopo un'importante ristrutturazione riapre in Umbria il Relais & Châteaux Borgo dei Conti","post_date":"2024-07-01T12:55:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719838556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E finalmente arriva una data certa, quella del 3 luglio: questo il giorno in cui Ita Airways e Lufthansa sono destinate a convolare a nozze. In anticipo - si fa per dire - di un giorno rispetto al termine del 4 luglio precedentemente indicato dalla tabella di marcia della Commissione europea.\r

\r

Lo anticipa l'Ansa, dopo che il 17 giugno scorso la Commissione Ue aveva adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sull'intesa tra Ita e Lufthansa. \r

\r

Mancano dunque poche ore alla chiusura di una trattativa che, negli ultimi sette mesi, è stata quanto meno ingarbugliata. Il closing dell'accordo è previsto nell'autunno inoltrato, quando Lufthansa perfezionerà l'acquisto del 41% del capitale di Ita per poi salire - entro il 2033 - al controllo totale con un investimento complessivo di 829 milioni di euro. \r

Sacrifici\r

L'intesa prevede sacrifici dalle due pari per andare incontro alle richieste dell'Antitrust Ue sui tre fronti caldi: una quota di mercato troppo ampia a Milano Linate, una situazione di monopolio su alcune rotte di corto raggio tra Italia e Germania, Austria, Svizzera e Belgio, e la riduzione della concorrenza sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America.\r

\r

Nel city airport milanese le parti cederanno 15-17 coppie di slot (pari a 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno) - un numero significativamente più alto delle 11 coppie possedute da Lufthansa - garantendo che almeno un altro vettore possa non soltanto subentrare alla compagnia tedesca ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Il business plan del vettore che subentrerà negli slot ceduti dall'accoppiata italo-tedesca - in pole c'è easyJet - dovrà comunque essere \"solido\" e superare nei prossimi mesi l'esame Ue.\r

Competitor\r

Almeno un competitor dovrà poi subentrare per tre anni nelle rotte di corto raggio problematiche verso l'Europa centrale. E anche sui lunghi voli da Fiumicino con destinazione Chicago, Washington, San Francisco e Toronto, come Air France, Iberia, British Airlines, Klm o Tap, che potranno operare collegamenti con uno scalo nei loro hub europei, garantendo però prezzi competitivi e che il viaggio non abbia una durata totale superiore alle 3 rispetto alle traversate dirette.","post_title":"Ita Airways-Lufthansa: via libera ufficiale alle nozze il 3 luglio","post_date":"2024-07-01T11:45:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1719834337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Annunciato lo scorso dicembre, ha aperto a Roma Casa Monti, struttura di debutto e terzo indirizzo in assoluto del gruppo francese a conduzione familiare Leitmotiv. Immaginato dall'interior designer transalpina Laura Gonzalez per essere la casa degli artisti, si tratta di un hotel a 5 stelle che si sviluppa su sei piani con 26 camere e dieci suite, all’interno di un palazzo del diciottesimo secolo. Lo stretto legame con l’arte si riflette in ogni angolo della struttura, che custodisce oggetti d'antiquariato, opere e artigianato locale, che rendono omaggio all’unicità del rione omonimo.\r

\r

“Per realizzare gli interni, i romani creano universi complessi, che uniscono diverse referenze creative - commenta la stessa Laura Gonzalez -. È così che ho scelto di realizzare Casa Monti, donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case capitoline, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui. Per iniziare, gli affreschi della lobby sui toni del verde sono stati realizzati da artisti e pittori che hanno preso ispirazione dai simboli di Roma, come i pini marittimi e gli stormi di rondini che costellano il cielo. Ogni piano dell’edificio racconta una storia unica e la città Eterna è senza dubbio una fonte inesauribile di referenze architettoniche che hanno ispirato i miei disegni”.\r

\r

Il ristorante dell’hotel, che si apre alla città grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana dove rilassarsi gustando la tradizionale cucina romana. Il bar invita gli ospiti in uno spazio che stimola la creatività, realizzato con toni naturali che spaziano dal marrone al crema, e un pavimento in travertino con un motivo a griglia. Salendo all’ultimo piano, si raggiunge il rooftop, dove al bar è possibile gustare cocktail e piccoli assaggi legati alla tradizione con una vista inedita su Roma.\r

\r

Situata al quinto piano con una vista a perdita d’occhio sui tetti romani, la spa di Casa Monti incarna le atmosfere delle antiche terme romane. Circondata da affreschi e con una luminosità sorprendente, enfatizzata da un arredamento sui toni del giallo ocra, l’area benessere offre trattamenti firmati Susanne Kaufmann, pioniera austriaca della bellezza naturale,","post_title":"Ha aperto i proprio battenti a Roma il nuovo 5 stelle Casa Monti del gruppo Leitmotiv","post_date":"2024-06-28T11:51:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1719575468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470389\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nguyen Trung Khanh, presidente della Vietnam National Administration of Tourism[/caption]\r

\r

Assume forme concrete il debutto di Vietnam Airlines in Italia, con un volo diretto su Milano Malpensa previsto per la summer 2025. La volontà della compagnia aerea - in linea con la strategia di ampliamento del network europeo - era già chiara dallo scorso 2023, quando Vietnam e Italia hanno celebrato i 50 anni di relazione diplomatiche tra i due Paesi e i 10 di parternariato strategico, ed è stata più che confermata ieri in occasione del roadshow di presentazione dell'offerta turistica della destinazione, che si è svolto a Milano.\r

\r

Prodotto turistico dalle molteplici sfaccettature (cultura, mare, avventura, gastronomia, benessere, ecoturismo), policy semplificata sui visti di ingresso (possibilità di soggiorno fino a 45 giorni per i cittadini di 13 Paesi che beneficiano dell’esenzione del visto di ingresso, tra cui l’Italia e per tutti possibilità di chiedere l'e-visa), rapporto qualità-prezzo competitivo: sono questi i pillars attorno ai quali ruota la promozione del Paese del Sud-est asiatico, che nel 2023 ha accolto 12,6 milioni di turisti internazionali (rispetto ai 18 milioni del 2019) \"e che nei soli primi 5 mesi del 2024 sono stati 7,6 milioni, cui si sommano 52,5 milioni di viaggiatori domestici, per oltre 13,8 miliardi di dollari di entrate turistiche\" spiegano dalla National Administration of Tourism.\r

\r

Sempre lo scorso anno, gli arrivi italiani sono stati 57.054, dato che rappresenta già l'80% di quello pre-Covid (70.798 turisti italiani) e lascia intuire quanto sia il potenziale ancora inespresso e sui cui lavorare, con attività promozionali e di marketing sul nostro territorio, in collaborazione anche con i tour operator italiani che programmano la destinazione. Uno su tutti, Going, che ha partecipato alla serata milanese, che ha visto tra gli altri la presenza di Alessandra Priante, presidente Enit, dell'ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung, di Raffaele Cattaneo, sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia e Andrea Tucci, vp Aviation Business Development di Sea Aeroporti.\r

\r

Numeri che non potranno che beneficiare dall'apertura di un collegamento aereo diretto da Milano, \"dall'estate 2025 - conferma Stefano Gaggianesi, Mst Gsa che rappresenta Vietnam Airlines in Italia -: già nel 2023 i Paesi europei collegati con un volo diretto hanno registrato un recupero sensibile sui livelli di traffico pre-pandemia, con un totale di 1,6 mln di passeggeri tra Europa e Vietnam, pari al 78% del 2019\". Le rotte sono quelle che uniscono Hanoi e Ho Chi Minh City con Parigi, Londra e Francoforte cui si aggiungerà - dal prossimo ottobre - Monaco di Baviera. \"Poi, l'anno prossimo, sarà la volta non solo di Malpensa, ma anche altri hub europei: Copenaghen, Amsterdam e Zurigo\".\r

\r

La compagnia opera oggi con una flotta di 14 A350 e 15 B787-9, oltre a 62 A321 e A321neo: \"Nel secondo semestre di quest'anno è inoltre prevista l'entrata in servizio di altri due B787-10 e tre A320neo\".\r

\r

","post_title":"Vietnam: nuovo slancio alla promozione, volo diretto su Milano dall'estate 2025","post_date":"2024-06-28T09:55:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1719568551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm amplia il network delle destinazioni servite negli Stati Uniti con l'aggiunta, dal 27 ottobre, di Portland.\r

La più grande città dello stato dell'Oregon sarà collegata con Amsterdam Schiphol tre volte a settimana il martedì, venerdì e domenica durante la stagione invernale mentre, per l’estate 2025, le frequenze dei voli saliranno a cinque volte alla settimana il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.\r

Sulla nuova rotta saranno impiegati aeromobili Boeing 787-9 configurati con 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class.\r

I nuovi voli Klm inizieranno a operare sull’attuale rotta diretta di Delta tra Portland e Amsterdam: il vettore statunitense è infatti partner della joint venture transatlantica con la compagnia olandese.","post_title":"Klm opererà la Amsterdam-Portland dal prossimo inverno con un Boeing 787-9","post_date":"2024-06-28T09:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1719567906000]}]}}