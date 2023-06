GdF Hotel: fatturato 2022 a +40,1% sul 2019 ma parte della marginalità erosa dall’inflazione E’ stato un ottimo 2022 quello appena certificato dal Gruppo delle Frera Hotel, che ha chiuso l’anno scorso con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, pari a un 40,1% in più rispetto al 2019, ultimo dato pre-Covid disponibile. “I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto, anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri – spiega Guido Della Frera, fondatore e presidente sia del gruppo alberghiero sia della s.p.a. omonime -. Sebbene tutti gli indicatori confermino anche in questo primo trimestre 2023 come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute, sia in termini di ricavo per camera (tariffe medie +18,09%; ricavi medi per camera disponible – revpar – +7,29%), i maggiori proventi ottenuti nell’esercizio appena concluso sono tuttavia andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili”. Nei prossimi 24 mesi il gruppo ha comunque in cantiere un piano di sviluppo ambizioso: superare le 1.500 camere nell’offerta complessiva con l’apertura di nuove strutture di alto livello. “Ma siamo consapevoli che ci saranno ancora delle sfide da affrontare”, prosegue Della Frera. Al momento la compagnia gestisce direttamente sette strutture e opera in collaborazione con catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton, realtà quest’ultima di cui è master franchisee. I dati di fatturato riguardano l’intero portfolio con l’esclusione dell’hotel Cristallo di Ponte di Legno, che fa capo a una società omonima. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un ottimo 2022 quello appena certificato dal Gruppo delle Frera Hotel, che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, pari a un 40,1% in più rispetto al 2019, ultimo dato pre-Covid disponibile. “I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto, anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri - spiega Guido Della Frera, fondatore e presidente sia del gruppo alberghiero sia della s.p.a. omonime -. Sebbene tutti gli indicatori confermino anche in questo primo trimestre 2023 come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute, sia in termini di ricavo per camera (tariffe medie +18,09%; ricavi medi per camera disponible - revpar - +7,29%), i maggiori proventi ottenuti nell’esercizio appena concluso sono tuttavia andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili". Nei prossimi 24 mesi il gruppo ha comunque in cantiere un piano di sviluppo ambizioso: superare le 1.500 camere nell’offerta complessiva con l’apertura di nuove strutture di alto livello. "Ma siamo consapevoli che ci saranno ancora delle sfide da affrontare”, prosegue Della Frera. Al momento la compagnia gestisce direttamente sette strutture e opera in collaborazione con catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton, realtà quest’ultima di cui è master franchisee. I dati di fatturato riguardano l'intero portfolio con l'esclusione dell’hotel Cristallo di Ponte di Legno, che fa capo a una società omonima. [post_title] => GdF Hotel: fatturato 2022 a +40,1% sul 2019 ma parte della marginalità erosa dall'inflazione [post_date] => 2023-06-21T13:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687353342000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro. Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre. “Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse". [post_title] => Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente [post_date] => 2023-06-20T13:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687268330000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448043" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell'anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l'altro nell'ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. “Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l'Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna. Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell'organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”. [post_title] => Lab Travel - Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019 [post_date] => 2023-06-20T11:53:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687261996000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447954" align="alignleft" width="300"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption] Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. "Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati". Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: "Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano". Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. "La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme". [gallery ids="447955,447956,447957"] [post_title] => Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022 [post_date] => 2023-06-19T13:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687181130000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'escalation positiva della domanda di viaggi aerei trova una nuova conferma nell'ultimo rapporto firmato dall' Airport Council International, che per l'intero 2023 stima che il traffico sfiorerà i numeri 2019. L'allentamento dell'inflazione e l'aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei Paesi Ocse, insieme al calo dei prezzi del carburante, lasciano infatti spazio ad una forte domanda di viaggi che continuerà a migliorare nella stagione estiva. Se nel secondo trimestre 2023 transiteranno negli aeroporti fino a 2,7 miliardi di passeggeri, nel terzo saliranno a 2,9 miliardi; le previsioni indicano che il volume globale dei passeggeri raggiungerà gli 8,4 miliardi nel 2023, pari al 92% dei livelli del 2019. Il rapporto segnala come la riapertura dell'economia cinese contribuisca ulteriormente all'attività globale e ai viaggi aerei internazionali e che la regione Asia-Pacifico dovrebbe rimbalzare nel 2023, raggiungendo i 2,9 miliardi, ovvero l'85,3% dei livelli del 2019. La quota di passeggeri internazionali dovrebbe rappresentare il 38% dei passeggeri totali nel 2023, avvicinandosi al 42% della quota di traffico raggiunta nel 2019. Il direttore generale di Aci World, Luis Felipe de Oliveira, è comunque prudente: "Dobbiamo essere vigili. Le previsioni di crescita del Pil si sono moderate e i prezzi dell'energia e dei generi alimentari, pur essendo diminuiti rispetto ai livelli massimi, rimangono più alti dei livelli pre-pandemia. L'inflazione sarà un problema anche a breve termine, mettendo a dura prova la sostenibilità finanziaria degli aeroporti, che dovranno far fronte all'aumento dei costi operativi". [post_title] => Traffico aereo proiettato verso i livelli pre-Covid. I numeri di Airport Council International [post_date] => 2023-06-19T12:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687178493000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inaugurazione ufficiale per l’hotel Belstay Roma Aurelia a un anno esatto dall'inizio delle sue attività. Un'occasione per presentare i risultati ottenuti e consacrare l'anima bleisure dell'albergo della catena alberghiera, che conta altre tre strutture ubicate a Venezia Mestre, Milano Linate e Milano Assago. L'evento, tra musica e acrobazie del Circo Nero Italia, ha visto la partecipazione di oltre 300 invitati tra partner, fornitori, clienti e stampa. “Il Belstay Roma Aurelia ha vinto la sfida in termini di fatturato - commenta Daniele Montemurro, cluster director of sales Belstay Hotels -. La clientela dell’hotel è molto diversificata, corporate, mice e leisure. La componente eventi ha un forte peso, comporta occupazioni e volumi di rilievo, ma non toglie spazio al pubblico individuale, che rimane una parte considerevole del nostro business. Inoltre, l’occupazione media della struttura è già all’80% e siamo oltre le 100 mila presenze dall'apertura. In generale, prevediamo anche per il 2024 un anno interessante, visti i contratti già a oggi sottoscritti”. Ottimismo anche per Roberto Di Tullio, amministratore delegato Belstay Hotels: "Il primo albergo nel quale abbiamo rilevato la più elevata risposta del mercato è stato il Belstay Roma Aurelia, con un’occupazione che ci dà costanti soddisfazioni. Sopra alle aspettative in particolare la domanda mice: l'albergo è infatti partito già da settembre 2022 con un fitto calendario di eventi che ha rinnovato in modo cospicuo anche nel 2023. L‘hotel in termini di vendite è attualmente sopra il budget prefissato e stiamo lavorando agli accordi per il 2024 per ottimizzare la strategia sales e di gestione dell’albergo.”. Il 4 stelle è strategicamente situato fra il centro città e l’aeroporto di Fiumicino, sulla Via Aurelia. E' una struttura full service, con piscina, aree verdi e aree comuni modulabili, che mira quindi a essere un punto di riferimento per gli eventi. Durante l'evento non è mancata neppure l'attenzione al sociale: dallo show dei clown-dottori dell’associazione Andrea Tudisco alla raccolta fondi a favore della fondazione Ant, a supporto di medici e infermieri che assistono malati oncologici a domicilio. [gallery ids="447929,447930,447931"] [post_title] => Inaugurazione ufficiale per il Belstay Roma Aurelia. Di Tullio: sopra le aspettative la domanda mice [post_date] => 2023-06-19T11:34:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687174476000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Croazia entra di gran carriera nel picco dell'estate con previsioni decisamente rosee sull'aumento del numero dei visitatori, grazie anche all'ingresso - il 1° gennaio scorso - nell'area Schengen. "Finora abbiamo registrato quasi 5 milioni di arrivi e oltre 17,5 milioni di pernottamenti, con un aumento del 20% rispetto all'anno scorso", ha dichiarato Kristijan Stanicic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo, ripreso da Reuters, aggiungendo che "i pernottamenti sono aumentati dell'11% rispetto al 2019, che era stato un anno record per il numero di visitatori. Sulla base di questi risultati, possiamo aspettarci una prosecuzione positiva della stagione turistica principale e... anche dell'intero anno". Nel 2022 l'industria turistica croata ha registrato un fatturato record di oltre 13 miliardi di euro e le previsioni di Stanicic indicano entrate ancora maggiori per quest'anno. La Croazia segnala anche un nuovo trend in aumento dei turisti provenienti dai Paesi limitrofi come effetto diretto dell'adesione all'area Schengen. "Non siamo mai stati così vicini ai nostri mercati principali, come Slovenia, Italia, Ungheria, Austria e Baviera, da cui è arrivato il maggior numero di visitatori nel periodo pre-stagionale". [post_title] => Croazia pronta ad un'estate da record. L'effetto Schengen è positivo [post_date] => 2023-06-16T11:56:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686916589000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair ha alzato l'outlook finanziario per l'intero 2023, stimando un utile operativo comparabile che eguaglierà - o addirittura supererà - il livello immediatamente precedente alla crisi (162,8 milioni di euro). La compagnia segnala come il miglioramento della prospettiva sia da ricondurre ad una domanda di viaggio più forte di quanto previsto in precedenza, in parallelo ad una strategia di migliorata efficienza sta procedendo bene. Pur avendo alzato le previsioni di profitto, il vettore ritiene che i ricavi non raggiungeranno i 3,1 miliardi di euro previsti per il 2019. Finnair afferma che potrebbe potenzialmente raggiungere il suo obiettivo di margine di profitto operativo comparabile - fissato al 5% - con circa 12-18 mesi di anticipo. "Tuttavia, l'ambiente operativo continua a essere incerto, poiché il prezzo del carburante è ancora elevato e la fine della chiusura dello spazio aereo russo non è ancora in vista". Possibili ostacoli restano anche quelli rappresentati dall'aumento dei tassi di interesse e dall'inflazione. [post_title] => Finnair rivede al rialzo le stime di utile 2023 grazie al boom della domanda di viaggio [post_date] => 2023-06-14T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686734142000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. "E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. "D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World". In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: "L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, "per questioni di semplicità", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: "Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. "E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm". D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, "ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: "In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default". [post_title] => Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie [post_date] => 2023-06-09T12:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686313584000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gdf hotel fatturato 2022 a 401 sul 2019 ma parte della marginalita erosa dallinflazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":503,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un ottimo 2022 quello appena certificato dal Gruppo delle Frera Hotel, che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, pari a un 40,1% in più rispetto al 2019, ultimo dato pre-Covid disponibile.\r

\r

“I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto, anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri - spiega Guido Della Frera, fondatore e presidente sia del gruppo alberghiero sia della s.p.a. omonime -. Sebbene tutti gli indicatori confermino anche in questo primo trimestre 2023 come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute, sia in termini di ricavo per camera (tariffe medie +18,09%; ricavi medi per camera disponible - revpar - +7,29%), i maggiori proventi ottenuti nell’esercizio appena concluso sono tuttavia andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili\".\r

\r

Nei prossimi 24 mesi il gruppo ha comunque in cantiere un piano di sviluppo ambizioso: superare le 1.500 camere nell’offerta complessiva con l’apertura di nuove strutture di alto livello. \"Ma siamo consapevoli che ci saranno ancora delle sfide da affrontare”, prosegue Della Frera. Al momento la compagnia gestisce direttamente sette strutture e opera in collaborazione con catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton, realtà quest’ultima di cui è master franchisee. I dati di fatturato riguardano l'intero portfolio con l'esclusione dell’hotel Cristallo di Ponte di Legno, che fa capo a una società omonima.","post_title":"GdF Hotel: fatturato 2022 a +40,1% sul 2019 ma parte della marginalità erosa dall'inflazione","post_date":"2023-06-21T13:15:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687353342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro.\r

\r

Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre.\r

\r

“Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse\".\r

\r

","post_title":"Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente","post_date":"2023-06-20T13:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687268330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell'anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l'altro nell'ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. \r

\r

“Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l'Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna.\r

\r

Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell'organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”.","post_title":"Lab Travel - Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019","post_date":"2023-06-20T11:53:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687261996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447954\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption]\r

\r

Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. \"Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati\".\r

Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: \"Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano\".\r

\r

Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. \"La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme\".\r

\r

[gallery ids=\"447955,447956,447957\"]","post_title":"Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022","post_date":"2023-06-19T13:25:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687181130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'escalation positiva della domanda di viaggi aerei trova una nuova conferma nell'ultimo rapporto firmato dall' Airport Council International, che per l'intero 2023 stima che il traffico sfiorerà i numeri 2019.\r

\r

L'allentamento dell'inflazione e l'aumento della fiducia dei consumatori nella maggior parte dei Paesi Ocse, insieme al calo dei prezzi del carburante, lasciano infatti spazio ad una forte domanda di viaggi che continuerà a migliorare nella stagione estiva.\r

\r

Se nel secondo trimestre 2023 transiteranno negli aeroporti fino a 2,7 miliardi di passeggeri, nel terzo saliranno a 2,9 miliardi; le previsioni indicano che il volume globale dei passeggeri raggiungerà gli 8,4 miliardi nel 2023, pari al 92% dei livelli del 2019.\r

\r

Il rapporto segnala come la riapertura dell'economia cinese contribuisca ulteriormente all'attività globale e ai viaggi aerei internazionali e che la regione Asia-Pacifico dovrebbe rimbalzare nel 2023, raggiungendo i 2,9 miliardi, ovvero l'85,3% dei livelli del 2019. La quota di passeggeri internazionali dovrebbe rappresentare il 38% dei passeggeri totali nel 2023, avvicinandosi al 42% della quota di traffico raggiunta nel 2019.\r

\r

Il direttore generale di Aci World, Luis Felipe de Oliveira, è comunque prudente: \"Dobbiamo essere vigili. Le previsioni di crescita del Pil si sono moderate e i prezzi dell'energia e dei generi alimentari, pur essendo diminuiti rispetto ai livelli massimi, rimangono più alti dei livelli pre-pandemia. L'inflazione sarà un problema anche a breve termine, mettendo a dura prova la sostenibilità finanziaria degli aeroporti, che dovranno far fronte all'aumento dei costi operativi\".","post_title":"Traffico aereo proiettato verso i livelli pre-Covid. I numeri di Airport Council International","post_date":"2023-06-19T12:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687178493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurazione ufficiale per l’hotel Belstay Roma Aurelia a un anno esatto dall'inizio delle sue attività. Un'occasione per presentare i risultati ottenuti e consacrare l'anima bleisure dell'albergo della catena alberghiera, che conta altre tre strutture ubicate a Venezia Mestre, Milano Linate e Milano Assago. L'evento, tra musica e acrobazie del Circo Nero Italia, ha visto la partecipazione di oltre 300 invitati tra partner, fornitori, clienti e stampa.\r

\r

“Il Belstay Roma Aurelia ha vinto la sfida in termini di fatturato - commenta Daniele Montemurro, cluster director of sales Belstay Hotels -. La clientela dell’hotel è molto diversificata, corporate, mice e leisure. La componente eventi ha un forte peso, comporta occupazioni e volumi di rilievo, ma non toglie spazio al pubblico individuale, che rimane una parte considerevole del nostro business. Inoltre, l’occupazione media della struttura è già all’80% e siamo oltre le 100 mila presenze dall'apertura. In generale, prevediamo anche per il 2024 un anno interessante, visti i contratti già a oggi sottoscritti”.\r

\r

Ottimismo anche per Roberto Di Tullio, amministratore delegato Belstay Hotels: \"Il primo albergo nel quale abbiamo rilevato la più elevata risposta del mercato è stato il Belstay Roma Aurelia, con un’occupazione che ci dà costanti soddisfazioni. Sopra alle aspettative in particolare la domanda mice: l'albergo è infatti partito già da settembre 2022 con un fitto calendario di eventi che ha rinnovato in modo cospicuo anche nel 2023. L‘hotel in termini di vendite è attualmente sopra il budget prefissato e stiamo lavorando agli accordi per il 2024 per ottimizzare la strategia sales e di gestione dell’albergo.”.\r

\r

Il 4 stelle è strategicamente situato fra il centro città e l’aeroporto di Fiumicino, sulla Via Aurelia. E' una struttura full service, con piscina, aree verdi e aree comuni modulabili, che mira quindi a essere un punto di riferimento per gli eventi. Durante l'evento non è mancata neppure l'attenzione al sociale: dallo show dei clown-dottori dell’associazione Andrea Tudisco alla raccolta fondi a favore della fondazione Ant, a supporto di medici e infermieri che assistono malati oncologici a domicilio.\r

\r

[gallery ids=\"447929,447930,447931\"]\r

\r

","post_title":"Inaugurazione ufficiale per il Belstay Roma Aurelia. Di Tullio: sopra le aspettative la domanda mice","post_date":"2023-06-19T11:34:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687174476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Croazia entra di gran carriera nel picco dell'estate con previsioni decisamente rosee sull'aumento del numero dei visitatori, grazie anche all'ingresso - il 1° gennaio scorso - nell'area Schengen.\r

\r

\"Finora abbiamo registrato quasi 5 milioni di arrivi e oltre 17,5 milioni di pernottamenti, con un aumento del 20% rispetto all'anno scorso\", ha dichiarato Kristijan Stanicic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo, ripreso da Reuters, aggiungendo che \"i pernottamenti sono aumentati dell'11% rispetto al 2019, che era stato un anno record per il numero di visitatori. Sulla base di questi risultati, possiamo aspettarci una prosecuzione positiva della stagione turistica principale e... anche dell'intero anno\".\r

\r

Nel 2022 l'industria turistica croata ha registrato un fatturato record di oltre 13 miliardi di euro e le previsioni di Stanicic indicano entrate ancora maggiori per quest'anno.\r

\r

La Croazia segnala anche un nuovo trend in aumento dei turisti provenienti dai Paesi limitrofi come effetto diretto dell'adesione all'area Schengen. \"Non siamo mai stati così vicini ai nostri mercati principali, come Slovenia, Italia, Ungheria, Austria e Baviera, da cui è arrivato il maggior numero di visitatori nel periodo pre-stagionale\".","post_title":"Croazia pronta ad un'estate da record. L'effetto Schengen è positivo","post_date":"2023-06-16T11:56:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686916589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair ha alzato l'outlook finanziario per l'intero 2023, stimando un utile operativo comparabile che eguaglierà - o addirittura supererà - il livello immediatamente precedente alla crisi (162,8 milioni di euro).\r

\r

La compagnia segnala come il miglioramento della prospettiva sia da ricondurre ad una domanda di viaggio più forte di quanto previsto in precedenza, in parallelo ad una strategia di migliorata efficienza sta procedendo bene.\r

\r

Pur avendo alzato le previsioni di profitto, il vettore ritiene che i ricavi non raggiungeranno i 3,1 miliardi di euro previsti per il 2019.\r

\r

Finnair afferma che potrebbe potenzialmente raggiungere il suo obiettivo di margine di profitto operativo comparabile - fissato al 5% - con circa 12-18 mesi di anticipo. \"Tuttavia, l'ambiente operativo continua a essere incerto, poiché il prezzo del carburante è ancora elevato e la fine della chiusura dello spazio aereo russo non è ancora in vista\". Possibili ostacoli restano anche quelli rappresentati dall'aumento dei tassi di interesse e dall'inflazione.","post_title":"Finnair rivede al rialzo le stime di utile 2023 grazie al boom della domanda di viaggio","post_date":"2023-06-14T09:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686734142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. \"E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)\", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. \"D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World\".\r

\r

In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: \"L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni\". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, \"per questioni di semplicità\", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: \"Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato\", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. \"E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm\".\r

\r

D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, \"ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo\", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: \"In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default\".","post_title":"Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie","post_date":"2023-06-09T12:26:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686313584000]}]}}