Gardena di Ortisei, eventi e serate per i 100 anni dell'hotel L'hotel Gardena di Ortisei compie 100 anni. La storia del Gardena inizia nel 1923, quando Antonio e Anna Demetz, i nonni dell'attuale proprietario Hugo Bernardi, acquistarono una casa privata e la trasformarono in albergo, continuando, anno dopo anno, ad apportare migliorie e ampliamenti. Il nipote Hugo Bernardi entra in scena nel 2000 insieme alla moglie Cinzia; l'anno successivo l'edificio viene demolito e completamente ricostruito nel tempo record di nove mesi. Nel 2003 il Gardena diventa il primo 5 stelle di Ortisei e nel 2004 entra a far parte dell'associazione internazionale Relais & Châteaux. «Quest'anno celebriamo il centenario del nostro hotel – spiega il director Of sales and marketing della struttura, Alex Demetz -. È un traguardo importante per la nostra casa e un'occasione speciale per festeggiare e per ricordare un secolo di cambiamenti, ampliamenti e di evoluzione: da un piccolo albergo a un hotel 5 stelle Relais & Châteaux. Per questo desideriamo festeggiare debitamente questo centenario: dall'8 al 21 ottobre 2023 sono in programma diversi eventi, dalle serate culinarie con chef pluristellati a degustazioni di vini, distillati e cioccolato; da escursioni a tema alla serata con l'alpinista di fama mondiale Reinhold Messner, saranno due settimane speciali all'insegna della più squisita ospitalità che da sempre caratterizza il Gardena». Alle 5 stelle, va aggiunta inoltre la prestigiosa stella Michelin del ristorante Anna Stuben, ai cui fornelli si destreggia il giovane chef altoatesino Reimund Brunner, sempre alla ricerca delle migliori materie prime. Alla spa Anais, infine, la parola d'ordine è il relax: nelle piscine ci si rilassa nell'acqua tiepida per poi scaldarsi al tepore della sauna finlandese, oppure tra i vapori aromatici del bagno turco e della biosauna. Per le signore, la ladies-only spa propone un bagno di vapore e biosauna.

