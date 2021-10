Francia: poco personale negli alberghi? Aumentiamo il salario del 9%

In diversi paesi europei il settore ricettivo è rimasto senza personale, migrato in altri settori che offrivano lavoro. Ora, per riaverlo, bisogna aumentare il salario.

In Francia, l’Umih (Union de métieres et des industries de l’hôtellerie), per bocca del suo presidente Thierry Grégoire, ha affermato che proporrà aumenti salariali che vanno dal 6 all’8,5%, o forse anche al 9%. «Se vogliamo porre fine alla carenza di lavoratori, dobbiamo pagare i dipendenti in base al lavoro che svolgono. E questo attualmente non succede».

Le prime trattative dell’accordo sul settore ricettivo sono previste per il 18 novembre e il 2 dicembre. «Siamo anche pronti a discutere il pagamento di una tredicesima mensilità e, nel marzo 2022, negoziare l’istituzione di un incentivo per il lavoratore», ha continuato Grégoire: “Bisogna accettare di condividere il valore sotto forma di dividendo salariale”, sostiene.

237.000 dipendenti hanno lasciato il settore durante la crisi, tra febbraio 2020 e febbraio 2021. “A fine giugno 2021, con la ripresa dell’attività, sono aumentate le difficoltà di assunzione: il trenta per cento delle aziende dichiara di avere carenza di personale.”