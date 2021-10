Four Seasons approda nella Naples della Florida

Si chiamerà Naples Beach Club il nuovo indirizzo della Florida di Four Seasons. Il gruppo dell’ospitalità del lusso controllato da Bill Gates ha appena acquisito la gestione della struttura da The Athens Group ed Msd Partners. Affacciato sulla spiaggia di Old Naples, il nuovo progetto si svilupperà su 50 ettari di terreno che ospiteranno un resort di 261 stanze, 185 residenze private di lusso e servizi esclusivi per gli ospiti.

A completare l’offerta, lounge e ristoranti che fluiscono dalla lobby, un giardino accanto alla spiaggia con piscine, cabanas, negozi e altri locali f&b con vista sul Golfo del Messico. Peculiare caratteristica del nuovo resort sarà il Market Square, situato vicino al percorso golf: un’area creata per farvi convergere tutti gli ospiti grazie alla presenza di negozi, bar, sala da gioco, bowling e Kids club.

“Il Naples Beach Club segna il debutto di Four Seasons sulla costa del Golfo della Florida, completando il nostro attuale portfolio di proprietà in questo Stato Usa – sottolinea il presidente e ceo del gruppo, John Davison -. Siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto eccezionale, portando la visione di Msd e Athens alla vita, stabilendo un nuovo standard di lusso a Naples e offrendo il servizio personalizzato e l’eccellenza qualitativa del nostro marchio a questaw realtà.”