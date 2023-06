Fincantieri costruirà anche il secondo Four Seasons Yachts. Consegne nel 2026 In attesa della consegna della prima nave per crociere extra-lusso firmato Four Seasons, pervista per il quarto trimestre del 2025, il gruppo canadese ne ha già commissionata una seconda, ancora una volta a Fincantieri. Il contratto è stato siglato dallo stabilimento italiano con la Marc-Henry Cruise Holdings, comproprietario e operatore di Four Seasons Yachts, il brand dedicato al segmento crociere. “La conferma della fiducia da parte di un brand prestigioso come Four Seasons è una grande soddisfazione per noi, oltre che un’ulteriore prova della validità di un progetto imprenditoriale unico che è destinato a cambiare il mondo delle crociere per design, tecnologia e sostenibilità – sottolinea l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero -. Il risultato di oggi testimonia inoltre l’avvio della ripresa degli ordini nel settore, rafforzando al contempo il nostro primato nel nuovo segmento extra-lusso improntato all’alta hôtellerie”.

