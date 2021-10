Felix Hotels si espande in Ogliastra ed inaugura un nuovo brand sul taste

A un anno dalla sua nascita e a due mesi dall’apertura del primo hotel del brand, l’Hotel Felix Olbia – che sarà inaugurato ufficialmente alla fine di ottobre – il gruppo alberghiero annuncia l’ingresso dell’Hotel Galanias di Bari Sardo. Si allarga così l’area geografica dell’offerta, arrivando fino all’Ogliastra, nella costa orientale dell’Isola.

La struttura si unisce alle altre sei del gruppo: oltre al neonato Hotel Felix Olbia, l’Hotel La Coluccia di Santa Teresa Gallura, l’Hotel Airone di Baia Sardinia, il Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi, l’Hotel Residence Porto San Paolo e il Residence Hotel Grandi Magazzini di Nuoro.

«Con l’ingresso dell’Hotel Galanias di Bari Sardo e di Felix Olbia – commenta Paolo Manca, amministratore delegato di Felix Hotels – ampliamo il raggio dell’offerta di Felix Hotels e creiamo i presupposti per servire ancora meglio il mercato nazionale e internazionale. Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un progetto in costante crescita. Oltre a Felix Hotels abbiamo creato Felix Taste, il nuovo brand legato a tutte le attività di ristorazione e pasticceria aperte al pubblico o dedicate ai clienti degli hotel. Stessa filosofia e obiettivi: Felix Taste si pone come punto di riferimento per la cucina e la pasticceria di qualità».

Dalla metà del mese di giugno a settembre compreso, Felix Hotels ha registrato un flusso di prenotazioni in crescita costante, chiudendo la stagione con un aumento del 48% delle presenze rispetto al 2020 e con un incremento delle vendite del 55%. Il gruppo ha saputo intercettare la forte domanda nazionale e stimolare la clientela internazionale – in particolare di Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. Grazie alla collaborazione con i migliori tour operator e agenzie di viaggi, agli investimenti promo-pubblicitari sui media digitali e al nuovo sito di gruppo felixhotels.it, gli obiettivi per il 2021 sono stati ampiamente centrati.