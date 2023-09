Excelsior Dolomites Life Resort, dal 6 al 23 dicembre pernottamenti e sky pass gratuiti sulle Dolomiti L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) “dà i numeri” e offre, dal 6 al 23 dicembre, pernottamenti e skipass gratuiti sulle Dolomiti. Il resort dal cuore green offre servizi speciali per gli sciatori, 2.500 mq di aree wellness e una cucina gourmet con prodotti biologici locali e regionali. Tra i plus dedicati ai patiti delle piste: la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, ogni settimana ciaspolate ed escursioni guidate e ski safari guidati dai padroni di casa e dalle guide alpine. A disposizione l’esclusiva Dolomites Sky Spa – riservata agli adulti – dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge e la Dolomites Family Spa dedicata alle famiglie. Dolomiti Super Première valida dal 6 al 23 dicembre 2023 comprende: 4 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 3, oppure 8 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 6. L’offerta è valida sia per il soggiorno sia per lo skipass per il Plan de Corones o per il Dolomiti Superski. Inoltre a disposizione sconto del 20% sul noleggio dell’attrezzatura da sci nei noleggi sci convenzionati e 15% di sconto sulle lezioni di sci nelle scuole sci che partecipano all’iniziativa (min. 3 giorni di corso di sci di gruppo o min. 3 ore di lezione di sci individuale). Sono compresi anche “Dolomites Life pensione gourmet ¾” con buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana con dolci appena sfornati e snack salati, frutta e tè e cena gourmet servita al tavolo; Excelsior Cocktail Bar con raffinate creazioni e sensazionali cocktail show con effetti speciali dei barman; accesso alle aree benessere; Ski-in, ski-out con la posizione perfetta direttamente sulle piste: dall’hotel, accesso diretto alle piste del Plan de Corones e dell’Alta Badia/Sellaronda; ogni settimana: ski safari con Werner Call; First-line-skiing e giornate sulle piste in compagnia; due escursioni invernali e ciaspolate guidate a settimana; info e cartine e maestro di sci in hotel (su prenotazione e a pagamento). Prezzo a partire da 582 euro a persona per quattro notti. Condividi

