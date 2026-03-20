Espansione Voihotels: entro il 2027 obiettivo 15 VRetreats Obiettivi ambiziosi e un piano di crescita a tappe che nemmeno la complessa situazione geopolitica riuscirà a rallentare. Paolo Terrinoni, a.d. di Voihotels, mette a fuoco i prossimi step di sviluppo previsti per la catena alberghiera – 27 hotel all’attivo, di cui 18 resort sun&beach e 9 VRetreats– parte del gruppo Alpitour. Lo sviluppo dei VRetreats «E’ innegabile – spiega il manager intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco – che il fatto di appartenere a un gruppo turistico integrato ci porti benefici nell’ambito delle relazioni con tour operator e canale distributivo – spiega il manager -. Detto questo, uno dei segmenti in maggiore sviluppo è quello relativo ai VRetreats, una collezione di luxury hotel in mete iconiche che procura circa 70 dei 214 milioni complessivamente fatturati dalla catena alberghiera. Un risultato che vorremmo migliorare ulteriormente, partendo da un deciso incremento delle strutture che dovrebbe portarci nel 2027 a contare su una rosa di 15 VRetreats». In primo piano, le città del Sud, ma anche le città top di tutta Italia, in grado di attrarre una clientela luxury internazionale alla ricerca di location suggestive inserite in contesti iconici. L’effetto del conflitto in atto, che sicuramente si fa sentire sui numeri del gruppo Alpitour, non sembra per ora condizionare i risultati di casa Voihotels: «Al momento dello scoppio del conflitto ci attestavamo su un +15% rispetto ai volumi del 2025. Un trend positivo, che speriamo di mantenere anche in questo difficile momento». Condividi

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Obiettivi ambiziosi e un piano di crescita a tappe che nemmeno la complessa situazione geopolitica riuscirà a rallentare. Paolo Terrinoni, a.d. di Voihotels, mette a fuoco i prossimi step di sviluppo previsti per la catena alberghiera - 27 hotel all'attivo, di cui 18 resort sun&beach e 9 VRetreats- parte del gruppo Alpitour.\r

Lo sviluppo dei VRetreats\r

«E' innegabile - spiega il manager intervistato da David Pambianco, ceo di Pambianco - che il fatto di appartenere a un gruppo turistico integrato ci porti benefici nell'ambito delle relazioni con tour operator e canale distributivo - spiega il manager -. Detto questo, uno dei segmenti in maggiore sviluppo è quello relativo ai VRetreats, una collezione di luxury hotel in mete iconiche che procura circa 70 dei 214 milioni complessivamente fatturati dalla catena alberghiera. Un risultato che vorremmo migliorare ulteriormente, partendo da un deciso incremento delle strutture che dovrebbe portarci nel 2027 a contare su una rosa di 15 VRetreats».\r

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In primo piano, le città del Sud, ma anche le città top di tutta Italia, in grado di attrarre una clientela luxury internazionale alla ricerca di location suggestive inserite in contesti iconici.\r

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L'effetto del conflitto in atto, che sicuramente si fa sentire sui numeri del gruppo Alpitour, non sembra per ora condizionare i risultati di casa Voihotels: «Al momento dello scoppio del conflitto ci attestavamo su un +15% rispetto ai volumi del 2025. Un trend positivo, che speriamo di mantenere anche in questo difficile momento».\r

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","post_title":"Espansione Voihotels: entro il 2027 obiettivo 15 VRetreats","post_date":"2026-03-20T13:47:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774014420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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L'Arabia Saudita ha annullato contratti di costruzione relativi al progetto Neom a causa dell'aumento dei costi e delle crescenti tensioni con l'Iran, costringendolo a un ripensamento strategico. Il mega-progetto futuristico, elemento centrale della Vision 2030, è ora in fase di ridimensionamento a causa dell'incertezza degli investitori, dell'instabilità regionale e di priorità concorrenti, tra cui Expo 2030 e più ampi sforzi di diversificazione economica.\r

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Come riporta Eturbonews, i funzionari sauditi avrebbero annullato importanti contratti di costruzione legati a Neom, il progetto di punta del regno da 500 miliardi di dollari, ricalibrando gli investimenti a causa delle crescenti difficoltà finanziarie e dell'escalation delle tensioni regionali.\r

Le cancellazioni di alcuni investimenti nel progetto di Neom, una città lineare di 170 chilometri, arrivano in un momento di forte incertezza nel Golfo, poiché il conflitto che coinvolge l'Iran minaccia le infrastrutture, i flussi di investimento e la fiducia nell'economia. Presentato nel 2017 da Mohammed bin Salman, Neom è stato concepito come il fulcro della trasformazione dell'Arabia Saudita, volta a ridurre la dipendenza dal petrolio: una regione ad alta tecnologia e a impatto zero in termini di emissioni di carbonio, progettata per attrarre capitali, talenti e turismo da tutto il mondo.\r

Al suo centro c'è La linea, una città senza auto immaginata come due grattacieli paralleli che si estendono nel deserto. Attorno ad essa sorgono progetti come Oxagon, un polo industriale galleggiante, e Trojena, un resort di lusso in montagna dove le autorità hanno promesso attività ricreative all'aperto tutto l'anno, compresi gli sport invernali in un Paese più noto per il suo caldo. L'ambizione non era meramente architettonica. Neom intendeva rappresentare una nuova Arabia Saudita: tecnologicamente avanzata, attenta all'ambiente ed economicamente diversificata. Fin dall'inizio, la portata del progetto ha sollevato interrogativi sui costi e sulla fattibilità. Tali preoccupazioni si sono acuite negli ultimi mesi.\r

Il Regno sta finanziando simultaneamente una vasta gamma di iniziative nell'ambito del suo programma Vision 2030, tra cui infrastrutture, espansione del turismo e preparativi per eventi globali come Expo 2030 a Riyadh. Le entrate petrolifere, pur rimanendo consistenti, sono sempre più soggette a dover affrontare priorità contrastanti.\r

Ora, è emersa una pressione più immediata. L'escalation delle tensioni con l'Iran ha sconvolto i mercati energetici e aumentato i rischi.\r

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Si prevede quindi un rallentamento degli investimenti esteri, fondamentali per il modello di finanziamento di Neom, in quanto le aziende globali stanno rivalutando la propria esposizione al rischio regionale. Allo stesso tempo, appaltatori e lavoratori qualificati internazionali hanno iniziato a riconsiderare i propri impegni a lungo termine nel Golfo.\r

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In tali condizioni, i progetti infrastrutturali su larga scala, soprattutto quelli ancora nelle fasi iniziali, sono spesso i primi a subire ritardi o a essere riprogettati.\r

Un progetto rimodellato\r

Tuttavia, le autorità non hanno abbandonato il Neom. Al contrario, sembra che lo stiano rimodellando. I segnali recenti indicano una riduzione dei principali lavori di scavo di gallerie essenziali per La linea, parallelamente a un passaggio verso progetti con ritorni economici più chiari, tra cui hub logistici, infrastrutture dati e sviluppi turistici mirati.\r

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Il turismo rimane un pilastro fondamentale della Vision 2030, con l'obiettivo dell'Arabia Saudita di affermarsi come destinazione globale. I resort, gli sviluppi costieri e le esperienze urbane ad alta tecnologia di Neom sono stati concepiti per consolidare questo obiettivo.\r

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Tuttavia, il turismo è estremamente sensibile alla percezione di stabilità e i conflitti regionali, anche se geograficamente circoscritti, possono influenzare il comportamento dei viaggiatori, i costi assicurativi e le operazioni delle compagnie aeree. Con l'avvicinarsi di Expo 2030, l'Arabia Saudita ha a disposizione una finestra temporale sempre più ristretta per mostrare progressi concreti.\r

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La questione non è più se Neom verrà costruito, ma quale forma assumerà in definitiva.\r

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","post_title":"L'Arabia Saudita verso una revisione del progetto Neom","post_date":"2026-03-20T13:05:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1774011958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hilton ha siglato un accordo di franchising esclusivo con Yotel, rendendo quest'ultimo il primo marchio a entrare a far parte del suo portfolio Select by Hilton.\r

Il programma Select by Hilton è stato ideato per ihttps://www.travelquotidiano.com/alberghi/nassetta-hilton-gli-stati-uniti-stanno-perdendo-competitivita/tqid-509545ntegrare «marchi alberghieri affermati e di alta qualità» nel gruppo Hilton, senza obbligarli a rinunciare alla propria identità o alla gestione del marchio, ha dichiarato Hilton in una nota ripresa da TravelWeekly.\r

L'accordo\r

In base all'accordo, Yotel manterrà il controllo del proprio marchio e delle proprie attività su un portafoglio di 23 hotel in 10 paesi, ottenendo al contempo l'accesso all'infrastruttura di distribuzione, alle piattaforme tecnologiche e al programma fedeltà di Hilton. \r

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Yotel, che ha debuttato a Londra nel 2007 , ha basato il suo concept sull'utilizzo efficiente dello spazio nei mercati urbani, integrando caratteristiche tecnologiche all'avanguardia come il deposito bagagli automatizzato e il suo caratteristico SmartBed, che si trasforma da letto a divano con la semplice pressione di un pulsante. \r

Il marchio si articola in tre formule: Yotel per gli hotel in centro città, Yotelpad per le strutture destinate a soggiorni prolungati e Yotelair per le strutture situate in prossimità degli aeroporti.Negli Stati Uniti, Yotel ha sedi in città come New York, Boston, San Francisco, Miami e Washington. Tra le sue sedi internazionali figurano Londra, Glasgow, Tokyo, Singapore, Bangkok e Amsterdam. Il marchio si è posto l'obiettivo di triplicare il proprio portfolio. Sono in programma l'apertura di hotel a Kuala Lumpur, Atene, Belfast, Lisbona e in Arabia Saudita.\r

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","post_title":"Yotel stringe un accordo di franchising con Hilton","post_date":"2026-03-20T12:40:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774010400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chapter Chianti aprirà nel giugno 2026 tra le colline del Chianti, in Toscana , a soli 45 minuti da Firenze. La struttura, con le sue 82 camere, è la seconda ad entrare nel portfolio Chapter Italia , dopo il successo di Chapter Roma nel 2019. \r

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Come riporta TravelDailyNews, immersa in un borgo medievale restaurato del XVI secolo, che si estende su oltre 40 ettari, Chapter Chianti ridefinisce l'ospitalità rurale italiana introducendo un audace design contemporaneo.\r

Lusso contemporaneo\r

Marco Cilia , ideatore di Chapter Chianti, ha dichiarato: «Dopo il successo di Chapter Roma volevamo portare la filosofia di Chapter oltre la città e dimostrare che il design contemporaneo e l'autentica ospitalità italiana possono prosperare ovunque. La Toscana offre incredibili resort in campagna, ma molti risultavano troppo tranquilli e prevedibili. Il nostro obiettivo era creare un luogo dove potersi rilassare completamente. Chapter Chianti significa dare agli ospiti la libertà di vivere la Toscana a modo loro».\r

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A guidare la direzione culinaria è lo chef Vincenzo Martella, stellato Michelin con oltre vent'anni di esperienza nell'ospitalità di lusso. Martella propone un approccio contemporaneo alla cucina italiana nei tre ristoranti e bar dell'hotel. La sua filosofia, \" Radici e Rami\", fonde la tradizione toscana con influenze internazionali, utilizzando erbe selvatiche, fiori e prodotti di stagione provenienti dal territorio circostante.\r

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Gli spazi dedicati alla ristorazione di Chapter Chianti sono pensati per essere vivaci e rilassati. Osso, il ristorante principale, celebra la cucina toscana a base di carne con un tocco contemporaneo. Il Pool Bar Parasole offre spuntini leggeri di ispirazione mediterranea, mentre il Main Bar evoca l'energia di New York. Un tocco di spirito street food è dato da Hey Güey , un food truck messicano che propone tacos ed empanadas.\r

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La Spa Farm Social (Forever A Relaxed Mood) dell'hotel, di 500 metri quadrati, reinventa il benessere come esperienza comunitaria, favorendo la socializzazione oltre al relax. Comprende bagni turchi, saune, piscine di sale, piscine per idroterapia, hammam e una vasca idromassaggio in un'oasi rivestita di travertino.\r

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Oltre al benessere e alla gastronomia, Chapter Chianti immerge gli ospiti nell'autentica vita toscana attraverso attività accuratamente selezionate. Gli ospiti possono esplorare la campagna con esperienze come passeggiate a cavallo, ricerca del tartufo, raccolta delle olive e mountain bike. Lezioni di yoga all'alba, campi da padel e visite alle fattorie locali offrono inoltre interessanti opportunità per entrare in contatto con il paesaggio e la comunità.\r

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Cilia ha aggiunto: «Non stiamo cercando di replicare ciò che esiste già in Toscana. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo, che si rivolge a viaggiatori che apprezzano l'autenticità, la creatività e il design come elementi imprescindibili del viaggio. Chapter Chianti rende omaggio al suo presente, mostrando con sicurezza la direzione in cui si sta muovendo».\r

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","post_title":"Chapter Chianti scrive un nuovo capitolo nell'ospitalità di lusso in Toscana","post_date":"2026-03-20T12:28:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774009738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Emma Villas punta su nuovi investimenti tecnologici volti a definire una customer experience che rafforzi il legame con clienti, proprietari e partner, contribuendo allo sviluppo di un modello di ospitalità sempre più innovativo e orientato al cliente. \r

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Il percorso di innovazione tecnologica include un nuovo piano di investimenti dedicato alla digitalizzazione del business, allo sviluppo di nuovi strumenti digitali e al miglioramento dell’esperienza degli utenti sulle piattaforme web e mobile. Il progetto, che ha avuto una forte accelerazione nell’ultimo anno, si inserisce in una strategia di investimento più ampia, che nell’ultimo biennio ha inciso per una quota poco superiore all’1% dei ricavi.\r

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L’obiettivo al centro della strategia di Emma Villas è costruire una piattaforma digitale sempre più evoluta, capace di semplificare il percorso di prenotazione, supportare la massima flessibilità permettendo al cliente di scegliere tariffe e termini e condizioni di prenotazione, migliorare la qualità del servizio avvicinandolo all’hotellerie e rafforzare il legame con ospiti, proprietari e partner, contribuendo allo sviluppo di un modello di ospitalità sempre più innovativo e orientato al cliente.\r

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«L’innovazione tecnologica è oggi uno dei principali fattori di crescita del settore del vacation rental - commenta Giammarco Bisogno, ceo di Emma Villas - Con questo piano di investimenti Emma Villas conferma la volontà di rafforzare il proprio posizionamento nel settore del vacation rental di fascia alta, puntando su digitalizzazione, automazione dei processi, maggiore flessibilità e personalizzazione delle tariffe e dei soggiorni e miglioramento continuo dell’esperienza dell’utente. Vogliamo rendere l’esperienza dei nostri ospiti sempre più semplice, fluida e personalizzata, rafforzando al tempo stesso il rapporto digitale con proprietari e partner. La tecnologia ci consente di automatizzare molti processi, ridurre i tempi di risposta e sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto, mantenendo al centro la professionalità del nostro team e l’eccellenza dell’ospitalità nelle nostre proprietà, elementi che caratterizzano Emma Villas».\r

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L’obiettivo degli investimenti è quello di automatizzare i processi aziendali e favorire l’incontro tra domanda e offerta sulle piattaforme web e mobile.\r

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Una parte degli investimenti tecnologici degli ultimi mesi ha riguardato la realizzazione della nuova piattaforma proprietaria di Customer Service, EV Customer Plus, sviluppata in collaborazione con un partner tecnologico, con l’obiettivo di confermare un livello altissimo di reattività agli input e richieste di assistenza di ospiti (oltre 55.000 all’anno) e proprietari (di oltre 600 strutture) e trasformare il servizio clienti di Emma Villas strutturato con un team interno di 7 operatori di grande esperienza (più 5 persone esterne), in un modello omnicanale avanzato, in grado di combinare automazione tecnologica e supporto umano, 7 giorni su 7.\r

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Un secondo ambito di investimento ha riguardato lo sviluppo del nuovo e-commerce integrato per l’acquisto di servizi comfort in villa, polizze assicurative opzionali e altri extra esclusivi, per rendere l’esperienza di acquisto più intuitiva e flessibile.\r

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Dal punto di vista gestionale, il progetto introduce anche una struttura più evoluta lato back office, con una nuova anagrafica dei servizi, strumenti dedicati alla gestione dei fornitori, calendari operativi e sistemi di controllo che consentono una gestione più efficiente dell’offerta. Il cliente ha poi la possibilità di integrare le proprie coperture assicurative per il soggiorno, oltre alla polizza di annullamento del soggiorno già inclusa, con altre assicurazioni by EuropAssistance, come ad esempio la polizza annullamento all risk, la polizza sanitaria durante il viaggio o la polizza “pet” per tutelare i compagni di viaggio a 4 zampe.\r

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Il sistema consente di presidiare al meglio un trend molto chiaro: la crescita della domanda di massima flessibilità, non solo per quanto riguarda arrivi e partenze in qualsiasi giorno della settimana — esigenza che aveva già portato all’introduzione di un calendario flessibile — ma anche in relazione alle tariffe turistiche. Questo avanzamento tecnologico supporta la nuova campagna digitale “EV Flexi” già on air per la stagione 2026. Ad oggi il 14% delle prenotazioni dirette (B2C) utilizza la tariffa Flexi, un dato in costante crescita.\r

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","post_title":"Emma Villas investe sul digitale per migliorare e personalizzare l'esperienza del cliente","post_date":"2026-03-20T11:58:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774007929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jannik Sinner a bordo di Explora Journeys (ph. credits: TobyMitchell)[/caption]\r

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Explora Journeys lancia In Balance. Si tratta di un progetto dedicato al benessere oceanico realizzato in collaborazione con Jannik Sinner, aperto alle prenotazioni e disponibile su tutti i viaggi dal 24 aprile su Explora I e dal 18 maggio su Explora II.\r

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Il progetto è frutto di un’evoluzione significativa della partnership del brand con Jannik Sinner, aprendo un nuovo capitolo nel benessere a bordo. Il programma prenderà ulteriore vita grazie alla presenza di Jannik Sinner durante un segmento speciale del Prelude Journey di Explora III. Prima del suo viaggio inaugurale, grazie alla consegna anticipata della nave, questa inedita crociera di cinque notti da Genova a Civitavecchia (Roma), dal 24 al 29 luglio 2026, Gli scali saranno a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno.\r

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Dopo il Prelude Journey, Explora III arriverà a Barcellona il 1° agosto per la cerimonia ufficiale di battesimo. Successivamente partirà per il Maiden Journey da Barcellona a Lisbona il 3 agosto, inaugurando una stagione che toccherà Europa occidentale, Regno Unito, Islanda e Groenlandia.\r

Il progetto In Balance\r

Sviluppato in stretta collaborazione con Jannik Sinner e il suo performance team, In Balance è un programma che traduce la disciplina della competizione d’élite in un’esperienza su misura per gli ospiti, focalizzata sulla vitalità fisica e mentale a lungo termine.\r

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«Jannik Sinner incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa partnership va oltre il benessere; riguarda la creazione di uno spazio e la fornitura di competenze per permettere ai nostri ospiti di trovare chiarezza, equilibrio e serenità a bordo. Accogliere Sinner a bordo di Explora III per il suo primo viaggio aggiunge un senso speciale all’occasione, mentre presentiamo sia la nostra nave più recente sia questo nuovo programma di benessere».\r

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","post_title":"Explora Journeys lancia \"In Balance\" in collaborazione con Jannik Sinner","post_date":"2026-03-20T11:44:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774007069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ponant Explorations torna nel grande Nord con la rompighiaccio da spedizione Le Commandant Charcot. Dopo aver esplorato alcune delle regioni più remote, la nave tornerà da novembre 2026 a solcare le rotte artiche offrendo agli ospiti un’esperienza unica nel cuore dei paesaggi polari.\r

La nave da crociera di lusso rompighiaccio a propulsione ibrida elettrica alimentata a gas naturale liquefatto rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale, progettata da Ponant Explorations per navigare in sicurezza anche nelle zone più estreme, riducendo al minimo l’impatto sull’ecosistema.\r

A partire da novembre 2026 si potrà rivivere la magia dell’inverno artico, con spedizioni esclusive accompagnate da esperti naturalisti e guide specializzate nel mar Baltico e nel golfo di Botnia.\r

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Le proposte\r

Tra gli itinerari più particolari nel grande Nord, le coste del golfo di Botnia offrono un’immersione totale nel fenomeno del Kaamos, la notte polare che regala poche ore di luce crepuscolare e atmosfere sospese. Il tour Il golfo di Botnia alle porte dell’Artico prevede itinerario di 8 notti da Helsinki a Kemi o viceversa con 4 partenze tra dicembre 2026 e gennaio 2027, di cui 2 a tema: il 22 dicembre crociera family con il Kid Explorers Club e il 15 gennaio in collaborazione con Le Club des Chefs des Chefs. \r

La proposta Dal Mare del Nord al Baltico porta dal Lysefjorden fino alle sponde del Baltico in un viaggio tra Norvegia, Scandinavia e Paesi Baltici tra fiordi, cultura millenaria e il calore dell’ospitalità nordica. Itinerario di 10 notti da Bergen a Helsinki o viceversa con 2 partenze, il 14 novembre e il 23 gennaio 2027, quest’ultima in collaborazione con il Marseille Jazz des Cinq Continents Festival, con la presenza del direttore artistico Hughes Kieffer.\r

Nel periodo che precede le festività, le città baltiche si accendono di luci e atmosfere fiabesche che si possono scoprire nel viaggio che in 9 notti prevede itinerario ad anello da Helsinki. La crociera Baltic Bliss & Winter Wonders prevede 3 partenze tra novembre e dicembre 2026: 24 novembre, 3 dicembre, 12 dicembre con ospite speciale sulla prima partenza che vede la partecipazione di Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace e sulla partenza del 3 dicembre collaborazione con Radio Classique e partecipazione del violoncellista Gautier Capuçon.\r

«Il ritorno di Le Commandant Charcot nel Grande Nord per la prossima stagione invernale rappresenta un’opportunità importante anche per il mercato italiano, sempre più interessato ad itinerari di spedizione ad alto contenuto esperienziale – commenta Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che commercializza in Italia la compagnia –. L’obiettivo di Ponant Explorations è coniugare l’esplorazione di destinazioni estreme con la massima sicurezza operativa, un comfort di altissimo livello ed un forte impegno verso la sostenibilità e la conoscenza dei territori più fragili del nostro pianeta».","post_title":"Ponant Explorations: Le Commandant Charcot torna sulle rotte artiche","post_date":"2026-03-20T11:31:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774006314000]}]}}