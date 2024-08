Escursioni, benessere ed esperienze gourmet per la fine dell’estate all’Excelsior Dolomites Life Escursioni a piedi sei giorni a settimana e in bike cinque giorni a settimana, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate. E’ la proposta di fine estate per gli amanti della vacanza attiva dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe. Ma non finisce qui. Perché a tavola sono protagoniste le materie prime dei piccoli produttori locali e dell’Alto Adige, utilizzate per antiche ricette altoatesine con contaminazioni dell’alta cucina mediterranea e internazionale. Anche il wellness è dedicato alla natura con trattamenti a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosostenibilità gli è poi valsa la prestigiosa certificazione del Global sustainable tourism council e il marchio Sostenibilità Alto Adige. Per i bambini e i ragazzi, infine, sono a disposizione Kids e Junior club con tante attività indoor per giocare. L’offerta Late Summer, valida dal 2 settembre al 22 ottobre 2023, comprende sette pernottamenti con Dolomites Life pensione gourmet ¾ plus (buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di quattro portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali, Excelsior cocktail bar con cocktail show); Dolomites Life fit & fun outdoor & indoor plus con nuova #dolomiteswall sulla parete esterna del resort con percorso di arrampicata e via ferrata; Dolomites Life hiking plus con escursioni guidate sei giorni a settimana insieme alle guide certificate e alla famiglia Call; Dolomites Life bike plus con tour guidati insieme al padrone di casa Werner Call e alle guide certificate della Bike school San Vigilio (a pagamento), noleggio di nuove mountain bike ed e-bike (a pagamento); Holidaypass: navetta gratuita per il parco naturale e il passo Furcia e utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in tutto l’Alto Adige; Wellness & spa plus su 2.500 mq: Dolomites Sky spa riservata esclusivamente agli adulti con piscina panoramica, Dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on, castello di Dolasilla con private spa suite e una vasta gamma di trattamenti spa esclusivi. Prezzo a partire da 1.043 euro a persona in camera doppia Fanes. Condividi

