Edilizia alberghiera, l’Europa è l’unica regione in crescita Alla fine del terzo trimestre del 2025, in base ai dati divulgati da CoStar, l’Europa si è affermata come l’unica regione al mondo con un’espansione nella costruzione e nello sviluppo di nuovi hotel, con una crescita del 3,7%, anche se l’area Asia-Pacifico prevede più camere. In Europa sono 428.345 le camere sotto contratto , di cui 171.589 sono già in costruzione, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Il Regno Unito è in testa alla classifica continentale, seguito da vicino dalla Germania. Attualmente ci sono 954.989 camere d’albergo in costruzione in tutto il mondo. Mentre in Europa si registra un aumento dell’attività edilizia, lo sviluppo alberghiero in altre regioni sta rallentando, sebbene oltre 1,5 milioni di camere siano ancora in fase di progettazione. I diversi mercati l’area Asia-Pacifico , nonostante le sue dimensioni, ha visto un calo del 3,2% nelle costruzioni. In dettaglio, come riporta Hosteltur Le Americhe hanno registrato un calo dell’8,8% negli sviluppi attivi, con 190.842 camere; un calo del 4,1% nelle camere nella fase di pianificazione finale (292.538); e un leggero aumento dello 0,8% nelle camere pianificate (390.345). In Medio Oriente e Africa , la riduzione delle camere in costruzione ha raggiunto il 9,4% (99.895). Ci sono 19.396 camere nella fase di progettazione finale (in calo del 37,3%) e 94.485 nella fase di progettazione iniziale (in aumento del 10,9%). La Classifica dei Paesi con il maggior numero di camere in costruzione vede la Cina sul podio, con 280.577 camere, seguita da Stati Uniti (138.922), Arabia Saudita (44.771), India (41.711), Vietnam (39.078) e Regno Unito (24.540). A seguire, Germania (22.622), Emirati Arabi Uniti (14.685), Messico (14.290), Canada (8.988) e Brasile (5.481). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercatini e suggestive escursioni invernali con fiaccole e lanterne in Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti. Dall’inizio di dicembre fino al 25 del mese e oltre, grazie a una miscela unica di arte e artigianato tipico, prelibatezze festive, spettacoli musicali e attività incantevoli per tutta la famiglia, la magia stagionale di una montagna che sembra luccicare di stelle riflesse sul candido velo innevato è un continuo invito allo stupore, al divertimento e al relax. L’11 e il 18 dicembre 2025, la fiaccolata con vin brûlé nell’affascinante paesaggio imbiancato di Nova Ponente è un’esperienza memorabile sulla coltre nevosa che brilla al chiarore della luna e degli astri. Il tracciato, della lunghezza complessiva di 4 chilometri e con 200 metri di dislivello, è percorribile in due ore circa. Il prezzo dell’attività è di 10 euro a persona per adulto e di 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni. Il 12 e il 19 dicembre 2025 è invece possibile partecipare all’escursione con lanterne al Lago di Carezza in compagnia di Helga Tschager, che aggiunge il gusto dei suoi racconti emozionanti all’incanto del paesaggio innevato e della vista sui monti del Catinaccio e del Latemar. Della durata di un’ora, l’esperienza è proposta a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni. In entrambi i casi, è richiesto un abbigliamento adeguato alle escursioni invernali. Registrazione fino alle ore 17:00 del giorno prima online su eggental.com/events o Tel. +39 0471 619 500 negli uffici turistici. Per chi alle escursioni preferisce il caldo relax di una passeggiata tra le bancarelle allestite a festa, le mete obbligate sono i mercatini di Natale. Il 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre e anche dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2026 (per quest’ultimo periodo giorni di apertura in via di definizione), quello organizzato presso il Santuario della Madonna di Pietralba offre ai visitatori uno scenario pittoresco in un luogo magico, che intreccia tradizione, cultura e magia natalizia, tra prelibatezze locali e regali artigianali. Sullo sfondo delle Dolomiti, gli stand e la natura dell’ambiente invitano a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfera contemplativa e a sperimentare la tranquillità del luogo di pellegrinaggio. ­ ­ ­ [post_title] => Val d'Ega, escursioni invernali alla scoperta del cuore delle Dolomiti [post_date] => 2025-10-24T13:43:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761313431000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500010 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500012" align="alignleft" width="300"] Nikos Mertzanidis[/caption] “Le compagnie crocieristiche stanno investendo in modo significativo per ridurre le emissioni sia in mare che in porto con diverse innovazioni e tecnologie, per esempio equipaggiando le navi con sistemi per allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i motori quando sono ferme all’ancora. Oggi il 60% delle crociere è già dotato di questa tecnologia, e la percentuale cresce ogni anno. Tuttavia, man mano che le nostre navi evolvono, devono farlo anche i porti e le destinazioni, ma oggi solo il 3% dei porti a livello globale è pronto e nessuno ancora in Italia. Sappiamo che alcuni porti italiani stanno compiendo grandi progressi e altri hanno già avviato i test. Ci auguriamo di poter vedere presto questa tecnologia operativa anche nei porti italiani.” Cosi Nikos Mertzanidis, l’executive director in Europa di Clia, durante il suo intervento all’Italian Cruise Day in corso stamattina a Catania. [post_title] => Clia: le compagnie di crociera riducono le emissioni. Ma porti lo fanno? [post_date] => 2025-10-24T13:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761313346000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla fine del terzo trimestre del 2025, in base ai dati divulgati da CoStar, l'Europa si è affermata come l'unica regione al mondo con un'espansione nella costruzione e nello sviluppo di nuovi hotel, con una crescita del 3,7%, anche se l'area Asia-Pacifico prevede più camere. In Europa sono 428.345 le camere sotto contratto , di cui 171.589 sono già in costruzione, con un incremento del 5,2% rispetto all'anno precedente. Il Regno Unito è in testa alla classifica continentale, seguito da vicino dalla Germania. Attualmente ci sono 954.989 camere d'albergo in costruzione in tutto il mondo. Mentre in Europa si registra un aumento dell'attività edilizia, lo sviluppo alberghiero in altre regioni sta rallentando, sebbene oltre 1,5 milioni di camere siano ancora in fase di progettazione. I diversi mercati In dettaglio, come riporta Hosteltur, l'area Asia-Pacifico, nonostante le sue dimensioni, ha visto un calo del 3,2% nelle costruzioni. Le Americhe hanno registrato un calo dell'8,8% negli sviluppi attivi, con 190.842 camere; un calo del 4,1% nelle camere nella fase di pianificazione finale (292.538); e un leggero aumento dello 0,8% nelle camere pianificate (390.345). In Medio Oriente e Africa , la riduzione delle camere in costruzione ha raggiunto il 9,4% (99.895). Ci sono 19.396 camere nella fase di progettazione finale (in calo del 37,3%) e 94.485 nella fase di progettazione iniziale (in aumento del 10,9%). La Classifica dei Paesi con il maggior numero di camere in costruzione vede la Cina sul podio, con 280.577 camere, seguita da Stati Uniti (138.922), Arabia Saudita (44.771), India (41.711), Vietnam (39.078) e Regno Unito (24.540). A seguire, Germania (22.622), Emirati Arabi Uniti (14.685), Messico (14.290), Canada (8.988) e Brasile (5.481). [post_title] => Edilizia alberghiera, l'Europa è l'unica regione in crescita [post_date] => 2025-10-24T12:49:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761310174000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Finlandia traguarda una stagione turistica invernale da record: il paese prevede infatti l'arrivo di 1,3 milioni di viaggiatori nei prossimi mesi e, secondo l'organizzazione pubblica Business Finland, la spesa totale di questi turisti potrebbe raggiungere la cifra di 1,3 miliardi di euro, stabilendo così un nuovo record. La Lapponia si conferma l'attrazione principale per gli stranieri che visitano il Paese in questa stagione. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la vista dell'aurora boreale e le attività invernali che includono lo slittino e le visite alla casa di Babbo Natale a Rovaniemi, la regione attira quasi i due terzi di tutti i turisti stranieri. Allo stesso modo, anche Helsinki si ritaglia una posizione di primo piano nella winter, accogliendo circa il 25% di tutti i visitatori stranieri. Il restante 10% circa dei visitatori invernali tende a distribuirsi in altre regioni della destinazione. I primi indicatori sull'andamento della stagione mostrano già ora una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Business Finland, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 arriveranno in Finlandia circa 500.000 visitatori stranieri, provenienti in particolare dai mercati europeo, nordamericano e asiatico. [post_title] => La Finlandia guarda ad una stagione invernale da record [post_date] => 2025-10-24T11:15:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761304547000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbus ha consegnato ad American Airlines il nuovo A321Xlr: la compagnia diventa così il primo vettore Usa a disporre del velivolo e l'unica a livello globale a proporre la configurazione a tre classi. Un significativo miglioramento dell'esperienza di viaggio premium sui voli transcontinentali che i passeggeri potranno sperimentare a partire dal prossimo 18 dicembre, data in cui è previsto il primo volo sulla rotta da New York Jfk a Los Angeles. “Progettato per viaggi lunghi all'insegna del comfort e dello stile, American è entusiasta di essere la prima compagnia aerea statunitense a utilizzare l'A321Xlr - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer della compagnia aerea -. Sia che i clienti viaggino da costa a costa o attraverso l'oceano, questo nuovo velivolo dimostra il nostro impegno a fornire un'esperienza di viaggio premium”. Ogni A321Xlr sarà dotato di 20 posti Flagship Suite, 12 posti Premium Economy e 123 posti Main Cabin. L'aereo opererà inizialmente sulle rotte transcontinentali degli Stati Uniti e in seguito, con l'arrivo in flotta di ulteriori aeromobili, verrà impiegato anche su altre rotte, compreso i collegamenti internazionali, nella prima metà del 2026. Il servizio Flagship Suite prevede check-in prioritario, controlli di sicurezza, imbarco e gestione bagagli prioritari, nonché dell'accesso alla Greenwich Lounge™ all'aeroporto Jfk, che offre una cucina raffinata e cocktail esclusivi in un'atmosfera lussuosa e rilassante. [post_title] => American: l'ingresso in flotta del primo A321Xlr esalta l'esperienza premium [post_date] => 2025-10-24T09:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761298420000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499921 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tui Netherlands rilancia all'aeroporto di Brindisi per la summer 2026 quando, dal 24 aprile e fino al 6 ottobre, aprirà la nuova rotta da Amsterdam. La compagnia aerea olandese del gruppo Tui ha deciso quindi di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di Tui Fly Belgium. Il collegamento avrà inizialmente una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze. «L'avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell'aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing. Consideriamo che nei primi otto mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l'interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo che sento di condividere con il management di Aeroporti di Puglia e con il gruppo TUI che ha scelto di investire su questa destinazione dimostrandosi partner affidabile e lungimirante». [post_title] => Tui Netherlands: nuova rotta stagionale da Brindisi ad Amsterdam, dal 24 aprile [post_date] => 2025-10-24T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761296432000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly. «Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi». «Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori». Il focus della compagnia Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione. Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur». [post_title] => Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo [post_date] => 2025-10-23T13:06:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761224783000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiude oggi, 23 ottobre, in Honduras l'edizione 2025 del Catm, la più importante fiera turistica della regione centroamericana. La kermesse, organizzata da Fedecatur e Cata, si svolge a San Pedro Sula sotto la guida dell'Istituto Honduregno del Turismo e Canaturh e riunisce oltre 80 buyer internazionali provenienti da Europa, Nord America, Asia e Sud America; 150 espositori regionali e oltre 2.000 incontri d'affari b2b: numeri che ne fanno una piattaforma chiave per la promozione del turismo multidestinazione dell'America Centrale sotto un marchio regionale unificato. L'Honduras, che torna ad ospitare il Catm dopo dodici anni, si distingue per la sua ricchezza naturale e culturale, con 93 aree protette e due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dall'Unesco: il Parco Archeologico di Copán Ruinas e la Riserva della Biosfera del Río Plátano. Durante il 2024, il Paese ha registrato entrate in valuta estera per 802,4 milioni di dollari e un aumento del 17,8% degli arrivi internazionali, per circa 2,8 milioni di visitatori. Attualmente, l'Honduras conta 5.703 strutture turistiche e 325.257 posti di lavoro legati alle attività tipiche del settore. Con quattro aeroporti internazionali, 19 compagnie aeree operative e collegamenti con 11 paesi e 23 città, l'Honduras rafforza la sua posizione di destinazione competitiva a livello mondiale. [post_title] => L'Honduras torna alla ribalta internazionale con l'edizione 2025 del Catm [post_date] => 2025-10-23T11:34:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761219278000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Collini Hotel Mykonos fa il suo ingresso nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe all'interno del segmento WorldHotels Elite. Si tratta della prima affiliazione in Grecia da quando Bwh Hotels Italia ha assunto la guida dei mercati del Sud-Est Europa, dando vita alla nuova realtà. La struttura, che aprirà a maggio 2026, rappresenta un altro capitolo dell’eleganza firmata Collini Hotels & Resorts, già nota per il Collini Rooms di Milano, disponibile da settembre sui canali di prenotazione Bwh. La struttura Il Collini Hotel Mykonos si inserisce perfettamente nella Collection Elite dedicata alle strutture indipendenti di alta gamma. Sorge a Fanari, un angolo dove la natura selvaggia delle Cicladi si fonde con il blu del mar Egeo. Lontano dai percorsi più battuti, Fanari è il rifugio ideale per chi cerca autenticità, relax e una vista che abbraccia l’orizzonte. Le suite esclusive dell'hotel, con vista mare, sono concepite come spazi privati e accoglienti. Alcune sistemazioni offrono la possibilità di jacuzzi privata o una plunge pool. «Dopo l’ingresso del Collini Rooms di Milano nella Collection Crafted, siamo felici di rafforzare il nostro legame con il brand Bwh Hotels attraverso l’affiliazione del Collini Hotel Mykonos al brand WorldHotels Elite. Questo nuovo traguardo consolida ulteriormente il nostro legame con il brand Bwh Hotels, con cui condividiamo una visione dell’ospitalità che va oltre il comfort e si trasforma in racconto, esperienza, identità. Mykonos ci ha ispirati a creare una struttura capace di dialogare con il paesaggio e con il desiderio di bellezza dei nostri ospiti» dichiara Carmine Rotondaro, proprietario di Collini Hotels & Resorts. Il nuovo ingresso è stato accolto con soddisfazione da Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe: «L’ingresso del Collini Hotel Mykonos nella collezione WorldHotels Elite rappresenta un traguardo importante per il nostro gruppo: è la prima affiliazione in Grecia e al tempo stesso la seconda struttura della stessa proprietà a entrare nel network, dopo il Collini Rooms di Milano. Questo consolidamento nasce da una visione condivisa dell’ospitalità, interpretata in modo audace, distintivo e profondamente legato al territorio. Con questa nuova affiliazione, superiamo le dieci strutture WorldHotels in pochi mesi, confermando il nostro impegno nel valorizzare un brand internazionale che celebra l’indipendenza, il design e l’identità autentica delle destinazioni». Sull’importanza del brand si è espresso anche l’head of revenue and business development di Collini Hotels & Resorts, Roberto Frau: «Abbiamo scelto WorldHotels per dare forza alla nostra strategia commerciale, con strumenti concreti e performanti. Il supporto del team Bwh e la sinergia con il brand sono stati preziosi: ci hanno permesso di aumentare la visibilità sui mercati globali e di partecipare con efficacia a fiere ed eventi internazionali». [gallery ids="499875,499876,499877,499878,499879,499880,499881,499883"] [post_title] => Collini Hotel Mykonos entra a far parte di WorldHotels Elite [post_date] => 2025-10-23T11:09:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761217759000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "edilizia alberghiera leuropa e lunica regione in crescita" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3565,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercatini e suggestive escursioni invernali con fiaccole e lanterne in Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti.\r

\r

Dall’inizio di dicembre fino al 25 del mese e oltre, grazie a una miscela unica di arte e artigianato tipico, prelibatezze festive, spettacoli musicali e attività incantevoli per tutta la famiglia, la magia stagionale di una montagna che sembra luccicare di stelle riflesse sul candido velo innevato è un continuo invito allo stupore, al divertimento e al relax.\r

\r

L’11 e il 18 dicembre 2025, la fiaccolata con vin brûlé nell’affascinante paesaggio imbiancato di Nova Ponente è un’esperienza memorabile sulla coltre nevosa che brilla al chiarore della luna e degli astri. Il tracciato, della lunghezza complessiva di 4 chilometri e con 200 metri di dislivello, è percorribile in due ore circa. Il prezzo dell’attività è di 10 euro a persona per adulto e di 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

Il 12 e il 19 dicembre 2025 è invece possibile partecipare all’escursione con lanterne al Lago di Carezza in compagnia di Helga Tschager, che aggiunge il gusto dei suoi racconti emozionanti all’incanto del paesaggio innevato e della vista sui monti del Catinaccio e del Latemar. Della durata di un’ora, l’esperienza è proposta a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

In entrambi i casi, è richiesto un abbigliamento adeguato alle escursioni invernali. Registrazione fino alle ore 17:00 del giorno prima online su eggental.com/events o Tel. +39 0471 619 500 negli uffici turistici.\r

\r

Per chi alle escursioni preferisce il caldo relax di una passeggiata tra le bancarelle allestite a festa, le mete obbligate sono i mercatini di Natale.\r

\r

Il 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre e anche dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2026 (per quest’ultimo periodo giorni di apertura in via di definizione), quello organizzato presso il Santuario della Madonna di Pietralba offre ai visitatori uno scenario pittoresco in un luogo magico, che intreccia tradizione, cultura e magia natalizia, tra prelibatezze locali e regali artigianali. Sullo sfondo delle Dolomiti, gli stand e la natura dell’ambiente invitano a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfera contemplativa e a sperimentare la tranquillità del luogo di pellegrinaggio. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, escursioni invernali alla scoperta del cuore delle Dolomiti","post_date":"2025-10-24T13:43:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761313431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500012\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nikos Mertzanidis[/caption]\r

\r

“Le compagnie crocieristiche stanno investendo in modo significativo per ridurre le emissioni sia in mare che in porto con diverse innovazioni e tecnologie, per esempio equipaggiando le navi con sistemi per allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i motori quando sono ferme all’ancora. Oggi il 60% delle crociere è già dotato di questa tecnologia, e la percentuale cresce ogni anno.\r

\r

Tuttavia, man mano che le nostre navi evolvono, devono farlo anche i porti e le destinazioni, ma oggi solo il 3% dei porti a livello globale è pronto e nessuno ancora in Italia. Sappiamo che alcuni porti italiani stanno compiendo grandi progressi e altri hanno già avviato i test. Ci auguriamo di poter vedere presto questa tecnologia operativa anche nei porti italiani.”\r

\r

Cosi Nikos Mertzanidis, l’executive director in Europa di Clia, durante il suo intervento all’Italian Cruise Day in corso stamattina a Catania. ","post_title":"Clia: le compagnie di crociera riducono le emissioni. Ma porti lo fanno?","post_date":"2025-10-24T13:42:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761313346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Alla fine del terzo trimestre del 2025, in base ai dati divulgati da CoStar, l'Europa si è affermata come l'unica regione al mondo con un'espansione nella costruzione e nello sviluppo di nuovi hotel, con una crescita del 3,7%, anche se l'area Asia-Pacifico prevede più camere.\r

\r

\r

In Europa sono 428.345 le camere sotto contratto , di cui 171.589 sono già in costruzione, con un incremento del 5,2% rispetto all'anno precedente. Il Regno Unito è in testa alla classifica continentale, seguito da vicino dalla Germania. Attualmente ci sono 954.989 camere d'albergo in costruzione in tutto il mondo. Mentre in Europa si registra un aumento dell'attività edilizia, lo sviluppo alberghiero in altre regioni sta rallentando, sebbene oltre 1,5 milioni di camere siano ancora in fase di progettazione.\r

I diversi mercati\r

In dettaglio, come riporta Hosteltur, l'area Asia-Pacifico, nonostante le sue dimensioni, ha visto un calo del 3,2% nelle costruzioni. \r

Le Americhe hanno registrato un calo dell'8,8% negli sviluppi attivi, con 190.842 camere; un calo del 4,1% nelle camere nella fase di pianificazione finale (292.538); e un leggero aumento dello 0,8% nelle camere pianificate (390.345).\r

In Medio Oriente e Africa , la riduzione delle camere in costruzione ha raggiunto il 9,4% (99.895). Ci sono 19.396 camere nella fase di progettazione finale (in calo del 37,3%) e 94.485 nella fase di progettazione iniziale (in aumento del 10,9%). La Classifica dei Paesi con il maggior numero di camere in costruzione vede la Cina sul podio, con 280.577 camere, seguita da Stati Uniti (138.922), Arabia Saudita (44.771), India (41.711), Vietnam (39.078) e Regno Unito (24.540).\r

A seguire, Germania (22.622), Emirati Arabi Uniti (14.685), Messico (14.290), Canada (8.988) e Brasile (5.481).\r

","post_title":"Edilizia alberghiera, l'Europa è l'unica regione in crescita","post_date":"2025-10-24T12:49:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761310174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Finlandia traguarda una stagione turistica invernale da record: il paese prevede infatti l'arrivo di 1,3 milioni di viaggiatori nei prossimi mesi e, secondo l'organizzazione pubblica Business Finland, la spesa totale di questi turisti potrebbe raggiungere la cifra di 1,3 miliardi di euro, stabilendo così un nuovo record.\r

\r

La Lapponia si conferma l'attrazione principale per gli stranieri che visitano il Paese in questa stagione. Con i suoi paesaggi mozzafiato, la vista dell'aurora boreale e le attività invernali che includono lo slittino e le visite alla casa di Babbo Natale a Rovaniemi, la regione attira quasi i due terzi di tutti i turisti stranieri.\r

\r

Allo stesso modo, anche Helsinki si ritaglia una posizione di primo piano nella winter, accogliendo circa il 25% di tutti i visitatori stranieri. Il restante 10% circa dei visitatori invernali tende a distribuirsi in altre regioni della destinazione.\r

\r

I primi indicatori sull'andamento della stagione mostrano già ora una crescita del 10% rispetto allo scorso anno. Secondo le stime di Business Finland, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 arriveranno in Finlandia circa 500.000 visitatori stranieri, provenienti in particolare dai mercati europeo, nordamericano e asiatico. ","post_title":"La Finlandia guarda ad una stagione invernale da record","post_date":"2025-10-24T11:15:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761304547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato ad American Airlines il nuovo A321Xlr: la compagnia diventa così il primo vettore Usa a disporre del velivolo e l'unica a livello globale a proporre la configurazione a tre classi.\r

\r

Un significativo miglioramento dell'esperienza di viaggio premium sui voli transcontinentali che i passeggeri potranno sperimentare a partire dal prossimo 18 dicembre, data in cui è previsto il primo volo sulla rotta da New York Jfk a Los Angeles.\r

\r

“Progettato per viaggi lunghi all'insegna del comfort e dello stile, American è entusiasta di essere la prima compagnia aerea statunitense a utilizzare l'A321Xlr - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer della compagnia aerea -. Sia che i clienti viaggino da costa a costa o attraverso l'oceano, questo nuovo velivolo dimostra il nostro impegno a fornire un'esperienza di viaggio premium”.\r

\r

Ogni A321Xlr sarà dotato di 20 posti Flagship Suite, 12 posti Premium Economy e 123 posti Main Cabin. L'aereo opererà inizialmente sulle rotte transcontinentali degli Stati Uniti e in seguito, con l'arrivo in flotta di ulteriori aeromobili, verrà impiegato anche su altre rotte, compreso i collegamenti internazionali, nella prima metà del 2026.\r

\r

Il servizio Flagship Suite prevede check-in prioritario, controlli di sicurezza, imbarco e gestione bagagli prioritari, nonché dell'accesso alla Greenwich Lounge™ all'aeroporto Jfk, che offre una cucina raffinata e cocktail esclusivi in un'atmosfera lussuosa e rilassante.\r

\r

","post_title":"American: l'ingresso in flotta del primo A321Xlr esalta l'esperienza premium","post_date":"2025-10-24T09:33:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761298420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tui Netherlands rilancia all'aeroporto di Brindisi per la summer 2026 quando, dal 24 aprile e fino al 6 ottobre, aprirà la nuova rotta da Amsterdam. La compagnia aerea olandese del gruppo Tui ha deciso quindi di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di Tui Fly Belgium.\r

\r

Il collegamento avrà inizialmente una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze.\r

\r

«L'avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell'aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing.\r

\r

Consideriamo che nei primi otto mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l'interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo che sento di condividere con il management di Aeroporti di Puglia e con il gruppo TUI che ha scelto di investire su questa destinazione dimostrandosi partner affidabile e lungimirante».","post_title":"Tui Netherlands: nuova rotta stagionale da Brindisi ad Amsterdam, dal 24 aprile","post_date":"2025-10-24T09:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761296432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Viking ha dato il nome alla sua centesima nave, la Viking Honir. Era una delle nove navi fluviali che Viking ha accolto nella sua flotta il 21 ottobre, con cerimonie in sei paesi e tre continenti. La compagnia ora conta oltre 100 navi tra le sue categorie fluviali, oceaniche e da spedizione. \r

E la crescita continua, con 35 navi fluviali Viking e 14 navi oceaniche. in cantiere. «Abbiamo un portafoglio ordini importante» ha affermato il ceo e presidente Torstein Hagen in un intervento riportato da TravelWeekly.\r

\r

«Al 21 settembre - ha affermato Hagen - Viking ha già venduto il 64% della sua capacità per il 2026. Quindi siamo molto fiduciosi nell'intero programma di investimenti. Abbiamo bisogno di più navi».\r

\r

«Credo che sui fiumi il nostro tasso di crescita abbia risposto alla domanda - ha aggiunto -. Sugli oceani, ritengo che il nostro tasso di incremento sia superiore alla domanda di crociere oceaniche, ma non a quella dei veri viaggiatori».\r

Il focus della compagnia\r

Il focus della compagnia resta concentrato sull'Europa centrale, e Hagen ha affermato che Viking controlla o ha accesso prioritario a 110 stazioni di attracco in Europa. Ma Viking sta investendo anche extraeuropa. Delle nove navi annunciate, due opereranno in Vietnam e due in Egitto, dove Viking prevede di avere 12 navi entro il 2027. E due ulteriori unità entreranno presto in servizio in India. \r

\r

La centesima nave, battezzata a Basilea, la Viking Honir, effettuerà crociere sul Reno e sul Danubio. Madrina dell'Honir è stata Michele Saegesser, che si è dimessa all'inizio di quest'anno dall'incarico di vicepresidente delle vendite e dei conti nazionali di Viking, ma è tornata come vicepresidente dello sviluppo commerciale e della formazione.\r

\r

Al momento di battezzare l'Honir, Saegesser ha esclamato: «Che i vostri passeggeri, l'equipaggio e gli agenti di viaggio siano sempre al sicur».\r

\r

","post_title":"Viking Honir, in arrivo la centesima nave del gruppo","post_date":"2025-10-23T13:06:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761224783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude oggi, 23 ottobre, in Honduras l'edizione 2025 del Catm, la più importante fiera turistica della regione centroamericana. La kermesse, organizzata da Fedecatur e Cata, si svolge a San Pedro Sula sotto la guida dell'Istituto Honduregno del Turismo e Canaturh e riunisce oltre 80 buyer internazionali provenienti da Europa, Nord America, Asia e Sud America; 150 espositori regionali e oltre 2.000 incontri d'affari b2b: numeri che ne fanno una piattaforma chiave per la promozione del turismo multidestinazione dell'America Centrale sotto un marchio regionale unificato.\r

\r

L'Honduras, che torna ad ospitare il Catm dopo dodici anni, si distingue per la sua ricchezza naturale e culturale, con 93 aree protette e due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dall'Unesco: il Parco Archeologico di Copán Ruinas e la Riserva della Biosfera del Río Plátano. \r

\r

Durante il 2024, il Paese ha registrato entrate in valuta estera per 802,4 milioni di dollari e un aumento del 17,8% degli arrivi internazionali, per circa 2,8 milioni di visitatori.\r

\r

Attualmente, l'Honduras conta 5.703 strutture turistiche e 325.257 posti di lavoro legati alle attività tipiche del settore. Con quattro aeroporti internazionali, 19 compagnie aeree operative e collegamenti con 11 paesi e 23 città, l'Honduras rafforza la sua posizione di destinazione competitiva a livello mondiale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Honduras torna alla ribalta internazionale con l'edizione 2025 del Catm","post_date":"2025-10-23T11:34:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761219278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Collini Hotel Mykonos fa il suo ingresso nel network Bwh Hotels Italy and South-East Europe all'interno del segmento WorldHotels Elite.\r

Si tratta della prima affiliazione in Grecia da quando Bwh Hotels Italia ha assunto la guida dei mercati del Sud-Est Europa, dando vita alla nuova realtà. La struttura, che aprirà a maggio 2026, rappresenta un altro capitolo dell’eleganza firmata Collini Hotels & Resorts, già nota per il Collini Rooms di Milano, disponibile da settembre sui canali di prenotazione Bwh.\r

\r

La struttura\r

Il Collini Hotel Mykonos si inserisce perfettamente nella Collection Elite dedicata alle strutture indipendenti di alta gamma. Sorge a Fanari, un angolo dove la natura selvaggia delle Cicladi si fonde con il blu del mar Egeo.\r

Lontano dai percorsi più battuti, Fanari è il rifugio ideale per chi cerca autenticità, relax e una vista che abbraccia l’orizzonte. Le suite esclusive dell'hotel, con vista mare, sono concepite come spazi privati e accoglienti. Alcune sistemazioni offrono la possibilità di jacuzzi privata o una plunge pool.\r

«Dopo l’ingresso del Collini Rooms di Milano nella Collection Crafted, siamo felici di rafforzare il nostro legame con il brand Bwh Hotels attraverso l’affiliazione del Collini Hotel Mykonos al brand WorldHotels Elite. Questo nuovo traguardo consolida ulteriormente il nostro legame con il brand Bwh Hotels, con cui condividiamo una visione dell’ospitalità che va oltre il comfort e si trasforma in racconto, esperienza, identità. Mykonos ci ha ispirati a creare una struttura capace di dialogare con il paesaggio e con il desiderio di bellezza dei nostri ospiti» dichiara Carmine Rotondaro, proprietario di Collini Hotels & Resorts.\r

Il nuovo ingresso è stato accolto con soddisfazione da Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italy and South-East Europe: «L’ingresso del Collini Hotel Mykonos nella collezione WorldHotels Elite rappresenta un traguardo importante per il nostro gruppo: è la prima affiliazione in Grecia e al tempo stesso la seconda struttura della stessa proprietà a entrare nel network, dopo il Collini Rooms di Milano. Questo consolidamento nasce da una visione condivisa dell’ospitalità, interpretata in modo audace, distintivo e profondamente legato al territorio. Con questa nuova affiliazione, superiamo le dieci strutture WorldHotels in pochi mesi, confermando il nostro impegno nel valorizzare un brand internazionale che celebra l’indipendenza, il design e l’identità autentica delle destinazioni».\r

Sull’importanza del brand si è espresso anche l’head of revenue and business development di Collini Hotels & Resorts, Roberto Frau: «Abbiamo scelto WorldHotels per dare forza alla nostra strategia commerciale, con strumenti concreti e performanti. Il supporto del team Bwh e la sinergia con il brand sono stati preziosi: ci hanno permesso di aumentare la visibilità sui mercati globali e di partecipare con efficacia a fiere ed eventi internazionali».\r

[gallery ids=\"499875,499876,499877,499878,499879,499880,499881,499883\"]","post_title":"Collini Hotel Mykonos entra a far parte di WorldHotels Elite","post_date":"2025-10-23T11:09:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761217759000]}]}}