Eden Reserve: quando l’architettura influenza l’esperienza del luogo Per la Milano Design Week 2023, l’Eden Reserve Hotel & Villas mette in mostra la propria unicità, tra architettura contemporanea, interior design e servizi di alto livello. Il resort definisce un mondo fatto di luce, armonia, aria, spazi, in un contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul lago di Garda, a Gardone Riviera. Una struttura fatta da grandi firme: dell’art director Vincenzo Dascanio, su precedente evoluzione degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Enzo Enea e Richard Meier dello studio Atp Sphere. Un indirizzo per una tipologia di clienti a chiara prevalenza leisure, con il 60% di arrivi di matrice internazionale, a iniziare da austriaci, svizzeri e tedeschi, seguiti da inglesi, polacchi, Est Europa in genere, Stati Uniti e Nord Europa in alta stagione. Gli italiani, invece, sono presenti soprattutto nei weekend lunghi. La proprietà è di un fondo d’investimenti con base a Innsbruck, che ha in programma a lungo termine l’ampliamento della struttura, rispettando i vincoli paesaggistici della destinazione “Fare sentire l’ospite come a casa“. Parte da qui il racconto della struttura da parte dell’interior designer Sebastian Zenker che, insieme all’archistar Marc Mark, ha contribuito alla realizzazione delle ville private del resort: “Oggi c’è un nuovo tipo di lusso: avere tranquillità, spazio e ottimi servizi. Perché il lusso non è solo materiali pregiati e ambienti glamour. Il mio obbiettivo è quello di offrire una casa ospitale, con il gusto e l’atmosfera di ciò che la circonda”. “Questo resort, nella contemporaneità delle forme, è ciò che offre la vacanza al lago: silenzio, spazio, luce, natura”, aggiunge Mark. Un’architettura nuova, dunque, che influenza l’esperienza del luogo, mentre l’interior design punta sulla multifunzionalità, lavorando su estetica, armonia, tecnologia, personalizzazione e sostenibilità. Le cinque ville di ispirazione urbana sono prenotabili in esclusiva anche in mezza pensione, parcheggio in villa, una propria spa, chef privato e maggiordomo su richiesta. I quattro residence – appartamenti oltra alla spa privata dispongono anche di piscina e possono usufruire dei servizi del boutique hotel che rappresenta il corpo centrale del resort con nove suite più club house, piscina, ristorante La Celeste e spa principale, da terminarsi entro il 2026. L’offerta gastronomica è a firma del giovane executive chef Marco Carasi con la sua cucina legata al territorio. La vicinanza al Vittoriale, il cicloturismo, le camminate, il lago con i giri in barca, forniscono le esperienze più significative. “Un hôtellerie in perfetta sinergia con il territorio, con gli artigiani e i produttori locali che creano servizi unici- conclude Olivier Gerber, general manager dell’Eden Reserve –. Uno spazio in cui la filosofia è portare all’interno parte del territorio: dai prodotti al personale locale. La struttura, nella sua diversità di prodotti, ville, hotel, appartamenti su 80 mila metri quadrati di spazio, è in grado di accogliere una clientela diversificata: dalla famiglia alla coppia, di ogni nazionalità”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Milano Design Week 2023, l'Eden Reserve Hotel & Villas mette in mostra la propria unicità, tra architettura contemporanea, interior design e servizi di alto livello. Il resort definisce un mondo fatto di luce, armonia, aria, spazi, in un contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul lago di Garda, a Gardone Riviera. Una struttura fatta da grandi firme: dell’art director Vincenzo Dascanio, su precedente evoluzione degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Enzo Enea e Richard Meier dello studio Atp Sphere. Un indirizzo per una tipologia di clienti a chiara prevalenza leisure, con il 60% di arrivi di matrice internazionale, a iniziare da austriaci, svizzeri e tedeschi, seguiti da inglesi, polacchi, Est Europa in genere, Stati Uniti e Nord Europa in alta stagione. Gli italiani, invece, sono presenti soprattutto nei weekend lunghi. La proprietà è di un fondo d’investimenti con base a Innsbruck, che ha in programma a lungo termine l’ampliamento della struttura, rispettando i vincoli paesaggistici della destinazione "Fare sentire l'ospite come a casa". Parte da qui il racconto della struttura da parte dell'interior designer Sebastian Zenker che, insieme all'archistar Marc Mark, ha contribuito alla realizzazione delle ville private del resort: "Oggi c'è un nuovo tipo di lusso: avere tranquillità, spazio e ottimi servizi. Perché il lusso non è solo materiali pregiati e ambienti glamour. Il mio obbiettivo è quello di offrire una casa ospitale, con il gusto e l’atmosfera di ciò che la circonda”. "Questo resort, nella contemporaneità delle forme, è ciò che offre la vacanza al lago: silenzio, spazio, luce, natura”, aggiunge Mark. Un’architettura nuova, dunque, che influenza l’esperienza del luogo, mentre l’interior design punta sulla multifunzionalità, lavorando su estetica, armonia, tecnologia, personalizzazione e sostenibilità. Le cinque ville di ispirazione urbana sono prenotabili in esclusiva anche in mezza pensione, parcheggio in villa, una propria spa, chef privato e maggiordomo su richiesta. I quattro residence - appartamenti oltra alla spa privata dispongono anche di piscina e possono usufruire dei servizi del boutique hotel che rappresenta il corpo centrale del resort con nove suite più club house, piscina, ristorante La Celeste e spa principale, da terminarsi entro il 2026. L’offerta gastronomica è a firma del giovane executive chef Marco Carasi con la sua cucina legata al territorio. La vicinanza al Vittoriale, il cicloturismo, le camminate, il lago con i giri in barca, forniscono le esperienze più significative. “Un hôtellerie in perfetta sinergia con il territorio, con gli artigiani e i produttori locali che creano servizi unici- conclude Olivier Gerber, general manager dell'Eden Reserve –. Uno spazio in cui la filosofia è portare all’interno parte del territorio: dai prodotti al personale locale. La struttura, nella sua diversità di prodotti, ville, hotel, appartamenti su 80 mila metri quadrati di spazio, è in grado di accogliere una clientela diversificata: dalla famiglia alla coppia, di ogni nazionalità”. [post_title] => Eden Reserve: quando l'architettura influenza l’esperienza del luogo [post_date] => 2023-04-20T14:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682002681000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443793" align="alignleft" width="300"] Fabio Savelloni[/caption] Idee per Viaggiare ha spinto l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi mesi ha promosso innumerevoli attività finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. Abbandonati webinar e incontri on line, utilizzati durante il periodo pandemico, Idee per Viaggiare ha preferito ristabilire il contatto in presenza. Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit e Bmt, ha ideato il Roadshow 6 oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti. Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio. Commenta Paola Schiavone, responsabile marketing: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte». [caption id="attachment_443794" align="alignleft" width="300"] Paola Schiavone[/caption] Nella propria sede – inaugurata nell’ottobre scorso – ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts. L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così IpV continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico. Fabio Savelloni, general manager afferma: «Raccontare il percorso di IpV dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famigli». [post_title] => Idee per Viaggiare: un roadshow di 22 tappe in tutta Italia con le adv [post_date] => 2023-04-17T11:33:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681731223000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come sempre i rappresentanti delle grandi compagnie si lamentano quando c'è qualcosa che intralcia i loro obiettivi. La Iata parla di 4.500 voli cancellati durante il periodo di sciopero in Francia contro le misure del governo di Emmanuel Macron. Circa 730.000 passeggeri colpiti, con Charles de Gaulle, Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lione, Nantes, Marsiglia, Montpelier, Nizza e Tolosa che sono stati gli aeroporti più segnati. Questo è lo studio di Iata che vorrebbe influenzare il dibattito sul problema e quindi indirizzare la questione esclusivamente sul mancato profitto delle compagnie aeree. Non fatevi ingannare dalla cifra di 730 000 passeggeri. Questi vengono usati per non dire esplicitamente che hanno perso una montagna di denaro. Se veramente avessero interesse verso i passeggeri, le compagnie restituirebbero i rimborsi del Covid. Invece ci sono molti vettori che quei soldi, si parla di miliardi di euro, ce li hanno ancora in pancia. Se ci tengono così tanto ai passeggeri perché non restituiscono i soldi? I francesi fanno bene Eurocontrol stima che il costo operativo per minuto di ritardo possa essere stimato in 147 euro per quelli superiori ai 30 minuti, e 40 euro per quelli più brevi (fino a 30 minuti). A questo punto però la domanda che ognuno di noi, semplici lavoratori e non amministratori di compagnie aeree o altro è questa? Fanno bene i francesi a scioperare per una riforma folle che allunga l'età pensionabile per tutti? La risposta è sì. Perché è equo che chiunque dopo una lunga esistenza fatta di lavoro possa lasciare l'impiego con una sicurezza economica e che lo possa fare quando le forze ancora lo reggono, altrimenti si passa dalla scrivania alla tomba. Ci interessa poco che le compagnie aeree perdano i loro profitti quando il motivo per cui perdono i profitti è molto più importante di tutti i loro margini. Giuseppe Aloe [post_title] => Iata: perdite per gli scioperi in Francia. (Gli scioperanti però hanno ragione) [post_date] => 2023-04-14T11:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681471042000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Nicolaus puntella il proprio percorso di crescita con l'entrata di nove nuovi manager. Tutte figure volte a rafforzare una serie di rami di business della società pugliese, tra cui la compagnia alberghiera, l'area commerciale e marketing, il customer service e l'assistenza, nonché le risorse umane, il reparto amministrativo e tecnico. L’operazione rientra nell’ambito della seconda fase del piano triennale di sviluppo ed è finalizzata alla diversificazione e all'aumento delle competenze, con una segmentazione di alcune attività che andrà a supportare l’ulteriore crescita della compagnia. “Con grande soddisfazione accogliamo e presentiamo queste nuove importanti figure che hanno scelto il nostro gruppo per arricchire con un nuovo tassello il mosaico delle loro brillanti carriere professionali - sottolinea l'amministratore delegato del gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara -. La nostra azienda è sana, decisa a crescere e ad arricchire le proprie competenze e anche per questo è capace di attrarre risorse preziose e prestigiose non solo del comparto turistico. Nel corso del secondo quadrimestre faremo ulteriori importanti annunci per ciò che concerne le linee di prodotto e l’hospitality company. Anche in virtù dell’arricchimento strategico dell’organigramma ci apprestiamo a centrare con successo gli obiettivi di un futuro fatto di crescita non solo del business, ma, in generale, della cultura aziendale”. Nell’ambito dell’hospitality company si annuncia quindi che Marcello Ferro, forte di un’esperienza pluriennale nell’ambito del management alberghiero e della conoscenza della società di gestione alberghiera del gruppo Nicolaus, assumerà il ruolo di direttore corporate al fine di supportare la direzione di sede. Allo stesso tempo, Michele De Iulio, con un curriculum lavorativo che lo ha visto ricoprire ruoli importanti in prestigiosi gruppi alberghieri internazionali quali Marriott, opererà in qualità di amministrativo alberghiero per supportare il management e l’area amministrativa contabile. Nell’area area commerciale e marketing Anna Sblendorio ricoprirà la posizione di commerciale estero, in virtù di una pluriennale carriera in seno a importanti operatori nazionali come Alpitour e le precedenti gestioni Valtur in ambito commerciale, che le ha permesso di acquisire una grande esperienza nell’area di front office, vendite e prenotazioni outgoing ed eventi. Paolo Bianchi è invece uno dei nuovi colleghi in ambito commerciale inside sales. Suo punto di forza, la pluriennale esperienza nel campo del turismo e dei servizi anche nel ruolo di di responsabile e sales manager per grandi brand di respiro internazionale quali Geo, Voihotels, Welcome Travel, Nouvelles Frontieres. Sathya Weerasinghe assumerà quindi il ruolo di co-marketing & sponsorship manager, facendo tesoro di una brillante carriera presso gruppi di comunicazione internazionale come Publicis, Ipg e Urban Vision presso cui, anche in relazione al ruolo di responsabile marketing prodotto, ha messo a punto campagne per brand quali Renault, Nissan, P&G e Unilever. Nel gruppo Nicolaus curerà e creerà possibilità di collaborazione con potenziali partner, progettando efficaci programmi di co-marketing, in partnership con le funzioni aziendali preposte. Nell’area customer service e assistenza, Adriana Palermo ricoprirà il ruolo strategico di responsabile settore assistenza. Adriana, con alle spalle esperienze di product manager e quality controller per brand come Eden e Alpitour, svolge per il gruppo Nicolaus il ruolo di resident manager dal 2022. Per ciò che concerne poi i segmenti hr, amministrativo e tecnico, Cosimo Eramo opererà in qualità di responsabile controllo e finanza, fornendo un supporto strategico al management e all’intera area finanza e controllo, sulla scorta del suo articolato percorso che lo ha visto ricoprire ruoli di responsabilità per aziende multinazionali di primo piano quali Pwc e offrire servizi di consulenza e di direzione strategica. Francesco D’Errico, che ha al suo attivo un’esperienza pluriennale in ambito maintainment, andrà inoltre a ricoprire l’incarico di direttore della parte tecnica, impiantistica e maintainment del gruppo, coordinando tutte le fasi dei lavori. Enzo Porsenna si occuperà infine di special projects, risorse umane ed escursioni. La scelta di lavorare nel gruppo Nicolaus arriva dopo anni presso importanti brand come Costa Crociere ed Msc, che lo hanno visto operare in qualità di trainer per nuove risorse e di quality manager in tema di scelta delle escursioni. Nella sua nuova funzione svolgerà un ruolo strategico di innovazione e organizzazione nell’ambito ambito delle escursioni e delle hr, in particolar modo per gli aspetti relativi alla formazione e valorizzazione del capitale umano. L’ingresso di nuove risorse avrà ulteriore seguito di concerto con l’avanzamento del piano e il conseguente incremento di differenti ambiti del business. [post_title] => Nicolaus puntella la crescita del gruppo con nove nuovi manager [post_date] => 2023-04-14T10:17:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681467448000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Fiandre puntano i riflettori sulla proposta di un inedito itinerario dedicato ai castelli della Schelda. Un'occasione per portare alla ribalta numerosi manieri, dimore storiche e veri e propri castelli con giardini e parchi a loro annessi che punteggiano l'intero paesaggio ma che sono forse meno noti alla maggior parte dei viaggiatori. Luoghi che hanno un grande valore storico, sociale e culturale, oltre che economico a livello locale, ricchi di storie da raccontare e componenti fondamentali del patrimonio storico e culturale delle Fiandre. Anversa e Gent sono il punto di partenza e di arrivo di un tour che ripercorre la storia e la magnificenza delle fortezze sorte lungo la riva del fiume nel corso dei secoli. La Schelda, da sempre particolare punto d’attrazione, è infatti stata testimone delle lotte tra i molti governanti locali e dei tentativi di difesa di questa prospera regione, durante i quali molti castelli sono stati costruiti. Oggi, lungo questo percorso è possibile rivivere le evoluzioni architettoniche avvenute nel corso dei secoli, facendo un viaggio nel tempo in cui ammirare questi tesori architettonici. Il tutto immergendosi nella straordinaria natura di parchi e riserve naturali del Rivierpark Scheldevallei (Parco fluviale della valle della Schelda), che abbraccia le fortezze. Il modo per eccellenza per scoprire questo territorio è pedalando lungo le piste ciclabili che attraversano il parco: l’itinerario dei castelli fa infatti parte di un itinerario ciclabile più lungo, la "Icon Route" della Schelda, che segue tutto il corso del fiume nelle Fiandre. Le tappe principali includono: Het Steen ad Anversa, il castello di Wissekerke, uno dei primi castelli neogotici del Belgio; il castello d’Ursel; il castello di Marnix de Sainte Aldegonde, che ospita una collezione unica di incisioni di Bruegel e la più grande collezione di carrozze del Paese; il castello di Laarne e il Gravensteen, l'unico castello medievale rimasto con un fossato e un sistema di difesa in gran parte intatto nelle Fiandre. Da segnalare che il Rubenskasteel (castello di Rubens) a Elewijt sarà l'hotspot per eccellenza questa estate. Dal 1° agosto al 29 ottobre 2023, il castello sarà la base operativa della prima edizione di Stories Unfold: un nuovo progetto attraverso cui Visit Flanders, ogni due anni, intende "svelare" le storie di diversi castelli e giardini delle Fiandre, per rendere questi luoghi accessibili e dargli nuova vita attraverso il turismo. Questo evento “all-inclusive” che include attività culturali come concerti, film, mostre d'arte, teatro e danza, ma anche esperienze gastronomiche, conferenze, workshop, altre iniziative locali, oltre alla possibilità di pernottare in loco [post_title] => Fiandre: un tour inedito per scoprire i castelli lungo il corso della Schelda [post_date] => 2023-04-13T14:17:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681395426000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines tornerà a collegare Venezia con Philadelphia il prossimo 6 maggio: i voli diretti saranno giornalieri e verranno operati per tutta la stagione estiva, sino alla fine di ottobre 2023. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 787-8 completo di poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona. “La Venezia-Philadelphia, una delle rotte più celebri del nostro network europeo, insieme alle altre ci consentirà di trasportare quest’estate ancora più passeggeri attraverso l’Atlantico. Siamo felici di poter soddisfare l’aumento della domanda di voli tra l’Europa e gli Stati Uniti - ha commentato Kyle Mabry, vp operations and commercial, Emea and Apac di American Airlines -. “L’estate scorsa ci ha dimostrato che viaggiare è tra le priorità delle persone e il periodo estivo è senz’altro un momento ideale in cui soddisfare questo desiderio. In questa stagione di grande affluenza offriamo il 14% di voli in più, confermando American come vettore statunitense leader in Europa”. “Il ritorno del collegamento di American Airlines è un’ulteriore conferma della crescente domanda di traffico tra Venezia e gli Stati Uniti - ha sottolineato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’attuale stagione estiva conferma infatti un’offerta di posti complessiva in incremento del 21% rispetto all’estate 2022. Un dato che dimostra la maturità del mercato per un’estensione dei collegamenti anche nella stagione invernale”. [post_title] => American Airlines: dal 6 maggio torna la Venezia-Philadelphia con voli giornalieri [post_date] => 2023-04-13T12:52:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681390323000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Kis Management a gestire d'ora in avanti l'offerta f&b dell'hotel Tocq Milano. Fattore Italia, la società che opera la struttura di corso Como ha scelto come partner per la colazione, il ristorante interno e il banqueting, la società bresciana di Sergio Legrenzi e Stefano Pierotto. “Il progetto per una struttura come il Tocq Milano è per noi di grande prestigio: innanzitutto ci consente di valorizzare l’esperienza su una piazza che ormai conosciamo bene e inoltre di esprimere le nostre competenze nelle soluzioni di ristorazione tailor made – dichiara lo stesso Legrenzi, amministratore delegato della compagnia –. Per questo hotel abbiamo un preciso mandato sulla qualità del breakfast e di rilancio del ristorante interno, per il quale abbiamo già definito rebranding e linea: si chiamerà Clorofilla in coerenza con la tradizionale connotazione vegetale della cucina, sarà aperto sia a pranzo sia a cena, e a disposizione per il segmento mice nel quale l’albergo ha un’attività intensa”. L’hotel dispone di 133 camere e sei spazi destinati a conferenze, private meeting e team-building fino a 200 ospiti, oltre allo stesso ristorante in veranda Clorofilla con i suoi 200 posti totali. Con il Tocq, Kis Management gestisce oggi quattro ristoranti in alberghi del capoluogo lombardo, più altri tre nella zona limitrofa: due a Linate e uno a Cesano Maderno, su un totale di ventisei. [post_title] => Kis Management acquisisce la gestione f&b del Tocq Milano. Clorofilla è il nuovo nome del ristorante [post_date] => 2023-04-12T12:51:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681303891000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Islanda è un paese incredibilmente scenografico che offre alcuni dei paesaggi naturali più mozzafiato al mondo. Dai ghiacciai e le sorgenti termali alle zone di lava rocciosa e le cascate spettacolari, non c'è penuria di incredibili scenari da ammirare quando si guida in Islanda. Tuttavia, il clima unico del paese e il terreno impegnativo possono rendere la guida un po' difficile, soprattutto se non si è familiari con la zona. Se si sta pianificando un viaggio su strada in Islanda, ci sono alcuni importanti consigli che si dovrebbero tenere a mente per assicurarsi di avere un viaggio sicuro e piacevole. Controllare il meteo e le condizioni delle strade prima di partire Il meteo in Islanda può essere estremamente imprevedibile, e le condizioni delle strade possono cambiare rapidamente, specialmente in inverno. Pertanto, è essenziale controllare la previsione del tempo e le condizioni delle strade prima di partire per il viaggio. Il sito web dell'Amministrazione delle Strade e della Costa Islandese fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni delle strade, le chiusure e gli avvisi sul meteo. Guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità Le strade islandesi possono essere strette e tortuose, con curve strette e salite ripide. È essenziale guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità, che sono inferiori a quelli di molti altri paesi. L'Islanda ha leggi sul traffico rigide, e le multe per eccesso di velocità possono essere molto costose. Indossare sempre la cintura di sicurezza e assicurarsi che tutti i passeggeri in auto lo facciano. Scegli il veicolo giusto per il tuo viaggio Se hai intenzione di esplorare le zone remote dell'Islanda, è consigliabile noleggiare un SUV o un veicolo 4x4. Le strade F dell'Islanda, che portano all'altopiano, sono accessibili solo con veicoli 4x4 e molte strade sterrate richiedono un veicolo robusto con una buona altezza da terra. Noleggiare un SUV è più costoso rispetto ad una macchina più piccola, ma vale la pena investire per un viaggio più sicuro e confortevole. La Ford Ecosport non è una cattiva scelta per un tale viaggio, nonostante alcuni svantaggi (più informazioni qui). Sii preparato per le emergenze È essenziale essere preparati per le emergenze quando si guida in Islanda. Assicurati di avere abbigliamento caldo, coperte e un kit di pronto soccorso in macchina. Porta sempre con te un telefono completamente carico e assicurati che qualcuno conosca i tuoi piani di viaggio e l'orario di arrivo previsto. È anche una buona idea portare con sé cibo e acqua in caso di ritardi o emergenze impreviste. Rispetta l'ambiente e segui le regole L'ambiente naturale dell'Islanda è fragile e unico, ed è essenziale rispettarlo quando si guida nel paese. Segui le regole e i regolamenti quando visiti le aree protette, come i parchi nazionali e le riserve naturali. Non lasciare rifiuti dietro di te e mantieni la macchina sulle strade e sui sentieri designati per evitare di danneggiare l'ecosistema delicato. Usa cautela quando attraversi i ponti L'Islanda ha molti piccoli ponti che sono larghi solo quanto basta per far passare una macchina alla volta. Quando ti avvicini ad un ponte, rallenta e assicurati che nessun altro veicolo stia arrivando dalla direzione opposta prima di procedere. Sii particolarmente cauto sui ponti che hanno punti ciechi o sono coperti di ghiaccio. Riempire il serbatoio frequentemente Le stazioni di servizio possono essere poche e distanti tra loro in Islanda, specialmente nelle zone remote. È una buona idea riempire il serbatoio del carburante ogni volta che si ha l'opportunità per evitare di rimanere a secco nel bel mezzo del nulla. È possibile controllare la posizione delle stazioni di servizio su una mappa o utilizzare l'app Icelandic Gas Station per trovare quella più vicina. Fare pause e riposare quando necessario Guidare in Islanda può essere stancante, specialmente se si percorrono lunghe distanze o si guida in condizioni meteorologiche difficili. Fate pause ogni poche ore per riposare, allungare le gambe, prendere uno snack o una tazza di caffè. Se siete troppo stanchi per continuare a guidare, trovate un luogo sicuro dove fermarvi e fare un pisolino. È meglio arrivare a destinazione un po' più tardi che rischiare di avere un incidente a causa della stanchezza. Guidare in Islanda può essere un'esperienza incredibile, ma richiede una pianificazione e una preparazione attenta. Controllare le condizioni meteorologiche e stradali, guidare con cautela, scegliere il veicolo giusto, essere preparati per le emergenze e rispettare l'ambiente sono tutti consigli cruciali da tenere a mente quando si intraprende un viaggio su strada in Islanda. Seguendo queste linee guida, potrete godervi un viaggio sicuro e indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato dell'Islanda. [post_title] => 8 consigli importanti per guidare in Islanda durante un viaggio su strada [post_date] => 2023-04-12T08:00:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => guidare-in-islanda [1] => islanda [2] => viaggio-in-auto [3] => viaggio-su-strada ) [post_tag_name] => Array ( [0] => guidare in islanda [1] => Islanda [2] => viaggio in auto [3] => viaggio su strada ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681286450000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia sede l'ormai tradizionale appuntamento con 196+ forum Milan di Pkf hospitality group. L’edizione 2023, che si terrà dal 16 al 17 aprile, si sposta in via Tortona, all'nhow hotel Milan. Il forum è organizzato in concomitanza con il Salone del Mobile, principale fiera mondiale del design e dell’arredamento. Il focus dell’evento si concentra quindi proprio su architettura e design nel mondo dell’ospitalità. Quest’anno la due giorni sarà inoltre scandita da più appuntamenti, tra cui il nuovo Walk & talk city tour, che conduce alla scoperta di luoghi iconici e di nuove aperture ricettive milanesi. Queste le tappe: Galleria Vik Milano, Lavazza Flagship, Radisson Touring e Radisson Santa Sofia. A seguire, il programma prevede il ricevimento come apertura ufficiale del forum e il giorno successivo la conferenza tra dibattiti, sessioni interattive, approfondimenti e opportunità di networking. Durante l’evento, alcuni tra i principali investitori, sviluppatori e operatori del settore affronteranno diversi temi, tra cui il design nei resort, le nuove costruzioni, il settore delle riconversioni e l’impatto dell’esg. Momento clou finale sarà la cena di gala, durante la quale ci sarà la presentazione del vincitore dell’Hotel design award 2023. [post_title] => Nuova sede all'nhow hotel per l'appuntamento milanese con il 196+ forum [post_date] => 2023-04-11T10:29:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681208991000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eden reserve quando larchitettura influenza lesperienza del luogo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":424,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Milano Design Week 2023, l'Eden Reserve Hotel & Villas mette in mostra la propria unicità, tra architettura contemporanea, interior design e servizi di alto livello. Il resort definisce un mondo fatto di luce, armonia, aria, spazi, in un contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul lago di Garda, a Gardone Riviera. Una struttura fatta da grandi firme: dell’art director Vincenzo Dascanio, su precedente evoluzione degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Enzo Enea e Richard Meier dello studio Atp Sphere.\r

\r

Un indirizzo per una tipologia di clienti a chiara prevalenza leisure, con il 60% di arrivi di matrice internazionale, a iniziare da austriaci, svizzeri e tedeschi, seguiti da inglesi, polacchi, Est Europa in genere, Stati Uniti e Nord Europa in alta stagione. Gli italiani, invece, sono presenti soprattutto nei weekend lunghi. La proprietà è di un fondo d’investimenti con base a Innsbruck, che ha in programma a lungo termine l’ampliamento della struttura, rispettando i vincoli paesaggistici della destinazione\r

\r

\"Fare sentire l'ospite come a casa\". Parte da qui il racconto della struttura da parte dell'interior designer Sebastian Zenker che, insieme all'archistar Marc Mark, ha contribuito alla realizzazione delle ville private del resort: \"Oggi c'è un nuovo tipo di lusso: avere tranquillità, spazio e ottimi servizi. Perché il lusso non è solo materiali pregiati e ambienti glamour. Il mio obbiettivo è quello di offrire una casa ospitale, con il gusto e l’atmosfera di ciò che la circonda”. \"Questo resort, nella contemporaneità delle forme, è ciò che offre la vacanza al lago: silenzio, spazio, luce, natura”, aggiunge Mark.\r

\r

Un’architettura nuova, dunque, che influenza l’esperienza del luogo, mentre l’interior design punta sulla multifunzionalità, lavorando su estetica, armonia, tecnologia, personalizzazione e sostenibilità. Le cinque ville di ispirazione urbana sono prenotabili in esclusiva anche in mezza pensione, parcheggio in villa, una propria spa, chef privato e maggiordomo su richiesta. I quattro residence - appartamenti oltra alla spa privata dispongono anche di piscina e possono usufruire dei servizi del boutique hotel che rappresenta il corpo centrale del resort con nove suite più club house, piscina, ristorante La Celeste e spa principale, da terminarsi entro il 2026. L’offerta gastronomica è a firma del giovane executive chef Marco Carasi con la sua cucina legata al territorio. La vicinanza al Vittoriale, il cicloturismo, le camminate, il lago con i giri in barca, forniscono le esperienze più significative.\r

\r

“Un hôtellerie in perfetta sinergia con il territorio, con gli artigiani e i produttori locali che creano servizi unici- conclude Olivier Gerber, general manager dell'Eden Reserve –. Uno spazio in cui la filosofia è portare all’interno parte del territorio: dai prodotti al personale locale. La struttura, nella sua diversità di prodotti, ville, hotel, appartamenti su 80 mila metri quadrati di spazio, è in grado di accogliere una clientela diversificata: dalla famiglia alla coppia, di ogni nazionalità”.\r

\r

","post_title":"Eden Reserve: quando l'architettura influenza l’esperienza del luogo","post_date":"2023-04-20T14:58:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682002681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443793\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Savelloni[/caption]\r

\r

Idee per Viaggiare ha spinto l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi mesi ha promosso innumerevoli attività finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. \r

\r

Abbandonati webinar e incontri on line, utilizzati durante il periodo pandemico, Idee per Viaggiare ha preferito ristabilire il contatto in presenza.\r

Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit e Bmt, ha ideato il Roadshow 6 oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti.\r

Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio.\r

\r

Commenta Paola Schiavone, responsabile marketing: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte».\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_443794\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paola Schiavone[/caption]\r

\r

Nella propria sede – inaugurata nell’ottobre scorso – ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts.\r

\r

L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così IpV continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico. \r

\r

Fabio Savelloni, general manager afferma: «Raccontare il percorso di IpV dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famigli».","post_title":"Idee per Viaggiare: un roadshow di 22 tappe in tutta Italia con le adv","post_date":"2023-04-17T11:33:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681731223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come sempre i rappresentanti delle grandi compagnie si lamentano quando c'è qualcosa che intralcia i loro obiettivi. La Iata parla di 4.500 voli cancellati durante il periodo di sciopero in Francia contro le misure del governo di Emmanuel Macron. Circa 730.000 passeggeri colpiti, con Charles de Gaulle, Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lione, Nantes, Marsiglia, Montpelier, Nizza e Tolosa che sono stati gli aeroporti più segnati.\r

\r

Questo è lo studio di Iata che vorrebbe influenzare il dibattito sul problema e quindi indirizzare la questione esclusivamente sul mancato profitto delle compagnie aeree. Non fatevi ingannare dalla cifra di 730 000 passeggeri. Questi vengono usati per non dire esplicitamente che hanno perso una montagna di denaro. Se veramente avessero interesse verso i passeggeri, le compagnie restituirebbero i rimborsi del Covid. Invece ci sono molti vettori che quei soldi, si parla di miliardi di euro, ce li hanno ancora in pancia. Se ci tengono così tanto ai passeggeri perché non restituiscono i soldi?\r

I francesi fanno bene\r

Eurocontrol stima che il costo operativo per minuto di ritardo possa essere stimato in 147 euro per quelli superiori ai 30 minuti, e 40 euro per quelli più brevi (fino a 30 minuti). \r

\r

A questo punto però la domanda che ognuno di noi, semplici lavoratori e non amministratori di compagnie aeree o altro è questa? Fanno bene i francesi a scioperare per una riforma folle che allunga l'età pensionabile per tutti? La risposta è sì. Perché è equo che chiunque dopo una lunga esistenza fatta di lavoro possa lasciare l'impiego con una sicurezza economica e che lo possa fare quando le forze ancora lo reggono, altrimenti si passa dalla scrivania alla tomba.\r

\r

Ci interessa poco che le compagnie aeree perdano i loro profitti quando il motivo per cui perdono i profitti è molto più importante di tutti i loro margini.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Iata: perdite per gli scioperi in Francia. (Gli scioperanti però hanno ragione)","post_date":"2023-04-14T11:17:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1681471042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Nicolaus puntella il proprio percorso di crescita con l'entrata di nove nuovi manager. Tutte figure volte a rafforzare una serie di rami di business della società pugliese, tra cui la compagnia alberghiera, l'area commerciale e marketing, il customer service e l'assistenza, nonché le risorse umane, il reparto amministrativo e tecnico. L’operazione rientra nell’ambito della seconda fase del piano triennale di sviluppo ed è finalizzata alla diversificazione e all'aumento delle competenze, con una segmentazione di alcune attività che andrà a supportare l’ulteriore crescita della compagnia.\r

\r

“Con grande soddisfazione accogliamo e presentiamo queste nuove importanti figure che hanno scelto il nostro gruppo per arricchire con un nuovo tassello il mosaico delle loro brillanti carriere professionali - sottolinea l'amministratore delegato del gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara -. La nostra azienda è sana, decisa a crescere e ad arricchire le proprie competenze e anche per questo è capace di attrarre risorse preziose e prestigiose non solo del comparto turistico. Nel corso del secondo quadrimestre faremo ulteriori importanti annunci per ciò che concerne le linee di prodotto e l’hospitality company. Anche in virtù dell’arricchimento strategico dell’organigramma ci apprestiamo a centrare con successo gli obiettivi di un futuro fatto di crescita non solo del business, ma, in generale, della cultura aziendale”.\r

\r

Nell’ambito dell’hospitality company si annuncia quindi che Marcello Ferro, forte di un’esperienza pluriennale nell’ambito del management alberghiero e della conoscenza della società di gestione alberghiera del gruppo Nicolaus, assumerà il ruolo di direttore corporate al fine di supportare la direzione di sede. Allo stesso tempo, Michele De Iulio, con un curriculum lavorativo che lo ha visto ricoprire ruoli importanti in prestigiosi gruppi alberghieri internazionali quali Marriott, opererà in qualità di amministrativo alberghiero per supportare il management e l’area amministrativa contabile.\r

\r

Nell’area area commerciale e marketing Anna Sblendorio ricoprirà la posizione di commerciale estero, in virtù di una pluriennale carriera in seno a importanti operatori nazionali come Alpitour e le precedenti gestioni Valtur in ambito commerciale, che le ha permesso di acquisire una grande esperienza nell’area di front office, vendite e prenotazioni outgoing ed eventi. Paolo Bianchi è invece uno dei nuovi colleghi in ambito commerciale inside sales. Suo punto di forza, la pluriennale esperienza nel campo del turismo e dei servizi anche nel ruolo di di responsabile e sales manager per grandi brand di respiro internazionale quali Geo, Voihotels, Welcome Travel, Nouvelles Frontieres. Sathya Weerasinghe assumerà quindi il ruolo di co-marketing & sponsorship manager, facendo tesoro di una brillante carriera presso gruppi di comunicazione internazionale come Publicis, Ipg e Urban Vision presso cui, anche in relazione al ruolo di responsabile marketing prodotto, ha messo a punto campagne per brand quali Renault, Nissan, P&G e Unilever. Nel gruppo Nicolaus curerà e creerà possibilità di collaborazione con potenziali partner, progettando efficaci programmi di co-marketing, in partnership con le funzioni aziendali preposte.\r

\r

Nell’area customer service e assistenza, Adriana Palermo ricoprirà il ruolo strategico di responsabile settore assistenza. Adriana, con alle spalle esperienze di product manager e quality controller per brand come Eden e Alpitour, svolge per il gruppo Nicolaus il ruolo di resident manager dal 2022.\r

\r

Per ciò che concerne poi i segmenti hr, amministrativo e tecnico, Cosimo Eramo opererà in qualità di responsabile controllo e finanza, fornendo un supporto strategico al management e all’intera area finanza e controllo, sulla scorta del suo articolato percorso che lo ha visto ricoprire ruoli di responsabilità per aziende multinazionali di primo piano quali Pwc e offrire servizi di consulenza e di direzione strategica. Francesco D’Errico, che ha al suo attivo un’esperienza pluriennale in ambito maintainment, andrà inoltre a ricoprire l’incarico di direttore della parte tecnica, impiantistica e maintainment del gruppo, coordinando tutte le fasi dei lavori. Enzo Porsenna si occuperà infine di special projects, risorse umane ed escursioni. La scelta di lavorare nel gruppo Nicolaus arriva dopo anni presso importanti brand come Costa Crociere ed Msc, che lo hanno visto operare in qualità di trainer per nuove risorse e di quality manager in tema di scelta delle escursioni. Nella sua nuova funzione svolgerà un ruolo strategico di innovazione e organizzazione nell’ambito ambito delle escursioni e delle hr, in particolar modo per gli aspetti relativi alla formazione e valorizzazione del capitale umano.\r

\r

L’ingresso di nuove risorse avrà ulteriore seguito di concerto con l’avanzamento del piano e il conseguente incremento di differenti ambiti del business.\r

\r

","post_title":"Nicolaus puntella la crescita del gruppo con nove nuovi manager","post_date":"2023-04-14T10:17:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681467448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Fiandre puntano i riflettori sulla proposta di un inedito itinerario dedicato ai castelli della Schelda. Un'occasione per portare alla ribalta numerosi manieri, dimore storiche e veri e propri castelli con giardini e parchi a loro annessi che punteggiano l'intero paesaggio ma che sono forse meno noti alla maggior parte dei viaggiatori. Luoghi che hanno un grande valore storico, sociale e culturale, oltre che economico a livello locale, ricchi di storie da raccontare e componenti fondamentali del patrimonio storico e culturale delle Fiandre. \r

\r

Anversa e Gent sono il punto di partenza e di arrivo di un tour che ripercorre la storia e la magnificenza delle fortezze sorte lungo la riva del fiume nel corso dei secoli. La Schelda, da sempre particolare punto d’attrazione, è infatti stata testimone delle lotte tra i molti governanti locali e dei tentativi di difesa di questa prospera regione, durante i quali molti castelli sono stati costruiti. Oggi, lungo questo percorso è possibile rivivere le evoluzioni architettoniche avvenute nel corso dei secoli, facendo un viaggio nel tempo in cui ammirare questi tesori architettonici. Il tutto immergendosi nella straordinaria natura di parchi e riserve naturali del Rivierpark Scheldevallei (Parco fluviale della valle della Schelda), che abbraccia le fortezze.\r

\r

Il modo per eccellenza per scoprire questo territorio è pedalando lungo le piste ciclabili che attraversano il parco: l’itinerario dei castelli fa infatti parte di un itinerario ciclabile più lungo, la \"Icon Route\" della Schelda, che segue tutto il corso del fiume nelle Fiandre.\r

\r

Le tappe principali includono: Het Steen ad Anversa, il castello di Wissekerke, uno dei primi castelli neogotici del Belgio; il castello d’Ursel; il castello di Marnix de Sainte Aldegonde, che ospita una collezione unica di incisioni di Bruegel e la più grande collezione di carrozze del Paese; il castello di Laarne e il Gravensteen, l'unico castello medievale rimasto con un fossato e un sistema di difesa in gran parte intatto nelle Fiandre.\r

\r

Da segnalare che il Rubenskasteel (castello di Rubens) a Elewijt sarà l'hotspot per eccellenza questa estate. Dal 1° agosto al 29 ottobre 2023, il castello sarà la base operativa della prima edizione di Stories Unfold: un nuovo progetto attraverso cui Visit Flanders, ogni due anni, intende \"svelare\" le storie di diversi castelli e giardini delle Fiandre, per rendere questi luoghi accessibili e dargli nuova vita attraverso il turismo. Questo evento “all-inclusive” che include attività culturali come concerti, film, mostre d'arte, teatro e danza, ma anche esperienze gastronomiche, conferenze, workshop, altre iniziative locali, oltre alla possibilità di pernottare in loco","post_title":"Fiandre: un tour inedito per scoprire i castelli lungo il corso della Schelda","post_date":"2023-04-13T14:17:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681395426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines tornerà a collegare Venezia con Philadelphia il prossimo 6 maggio: i voli diretti saranno giornalieri e verranno operati per tutta la stagione estiva, sino alla fine di ottobre 2023. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 787-8 completo di poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.\r

\r

“La Venezia-Philadelphia, una delle rotte più celebri del nostro network europeo, insieme alle altre ci consentirà di trasportare quest’estate ancora più passeggeri attraverso l’Atlantico. Siamo felici di poter soddisfare l’aumento della domanda di voli tra l’Europa e gli Stati Uniti - ha commentato Kyle Mabry, vp operations and commercial, Emea and Apac di American Airlines -. “L’estate scorsa ci ha dimostrato che viaggiare è tra le priorità delle persone e il periodo estivo è senz’altro un momento ideale in cui soddisfare questo desiderio. In questa stagione di grande affluenza offriamo il 14% di voli in più, confermando American come vettore statunitense leader in Europa”.\r

\r

“Il ritorno del collegamento di American Airlines è un’ulteriore conferma della crescente domanda di traffico tra Venezia e gli Stati Uniti - ha sottolineato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. L’attuale stagione estiva conferma infatti un’offerta di posti complessiva in incremento del 21% rispetto all’estate 2022. Un dato che dimostra la maturità del mercato per un’estensione dei collegamenti anche nella stagione invernale”.","post_title":"American Airlines: dal 6 maggio torna la Venezia-Philadelphia con voli giornalieri","post_date":"2023-04-13T12:52:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681390323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Kis Management a gestire d'ora in avanti l'offerta f&b dell'hotel Tocq Milano. Fattore Italia, la società che opera la struttura di corso Como ha scelto come partner per la colazione, il ristorante interno e il banqueting, la società bresciana di Sergio Legrenzi e Stefano Pierotto. “Il progetto per una struttura come il Tocq Milano è per noi di grande prestigio: innanzitutto ci consente di valorizzare l’esperienza su una piazza che ormai conosciamo bene e inoltre di esprimere le nostre competenze nelle soluzioni di ristorazione tailor made – dichiara lo stesso Legrenzi, amministratore delegato della compagnia –. Per questo hotel abbiamo un preciso mandato sulla qualità del breakfast e di rilancio del ristorante interno, per il quale abbiamo già definito rebranding e linea: si chiamerà Clorofilla in coerenza con la tradizionale connotazione vegetale della cucina, sarà aperto sia a pranzo sia a cena, e a disposizione per il segmento mice nel quale l’albergo ha un’attività intensa”.\r

\r

L’hotel dispone di 133 camere e sei spazi destinati a conferenze, private meeting e team-building fino a 200 ospiti, oltre allo stesso ristorante in veranda Clorofilla con i suoi 200 posti totali. Con il Tocq, Kis Management gestisce oggi quattro ristoranti in alberghi del capoluogo lombardo, più altri tre nella zona limitrofa: due a Linate e uno a Cesano Maderno, su un totale di ventisei.\r

\r

","post_title":"Kis Management acquisisce la gestione f&b del Tocq Milano. Clorofilla è il nuovo nome del ristorante","post_date":"2023-04-12T12:51:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681303891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Islanda è un paese incredibilmente scenografico che offre alcuni dei paesaggi naturali più mozzafiato al mondo. Dai ghiacciai e le sorgenti termali alle zone di lava rocciosa e le cascate spettacolari, non c'è penuria di incredibili scenari da ammirare quando si guida in Islanda. Tuttavia, il clima unico del paese e il terreno impegnativo possono rendere la guida un po' difficile, soprattutto se non si è familiari con la zona.\r

\r

Se si sta pianificando un viaggio su strada in Islanda, ci sono alcuni importanti consigli che si dovrebbero tenere a mente per assicurarsi di avere un viaggio sicuro e piacevole.\r

Controllare il meteo e le condizioni delle strade prima di partire\r

Il meteo in Islanda può essere estremamente imprevedibile, e le condizioni delle strade possono cambiare rapidamente, specialmente in inverno. Pertanto, è essenziale controllare la previsione del tempo e le condizioni delle strade prima di partire per il viaggio. Il sito web dell'Amministrazione delle Strade e della Costa Islandese fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni delle strade, le chiusure e gli avvisi sul meteo.\r

Guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità\r

Le strade islandesi possono essere strette e tortuose, con curve strette e salite ripide. È essenziale guidare con prudenza e rispettare i limiti di velocità, che sono inferiori a quelli di molti altri paesi. L'Islanda ha leggi sul traffico rigide, e le multe per eccesso di velocità possono essere molto costose. Indossare sempre la cintura di sicurezza e assicurarsi che tutti i passeggeri in auto lo facciano.\r

Scegli il veicolo giusto per il tuo viaggio\r

Se hai intenzione di esplorare le zone remote dell'Islanda, è consigliabile noleggiare un SUV o un veicolo 4x4. Le strade F dell'Islanda, che portano all'altopiano, sono accessibili solo con veicoli 4x4 e molte strade sterrate richiedono un veicolo robusto con una buona altezza da terra. Noleggiare un SUV è più costoso rispetto ad una macchina più piccola, ma vale la pena investire per un viaggio più sicuro e confortevole. La Ford Ecosport non è una cattiva scelta per un tale viaggio, nonostante alcuni svantaggi (più informazioni qui).\r

Sii preparato per le emergenze\r

È essenziale essere preparati per le emergenze quando si guida in Islanda. Assicurati di avere abbigliamento caldo, coperte e un kit di pronto soccorso in macchina. Porta sempre con te un telefono completamente carico e assicurati che qualcuno conosca i tuoi piani di viaggio e l'orario di arrivo previsto. È anche una buona idea portare con sé cibo e acqua in caso di ritardi o emergenze impreviste.\r

Rispetta l'ambiente e segui le regole\r

L'ambiente naturale dell'Islanda è fragile e unico, ed è essenziale rispettarlo quando si guida nel paese. Segui le regole e i regolamenti quando visiti le aree protette, come i parchi nazionali e le riserve naturali. Non lasciare rifiuti dietro di te e mantieni la macchina sulle strade e sui sentieri designati per evitare di danneggiare l'ecosistema delicato.\r

Usa cautela quando attraversi i ponti\r

L'Islanda ha molti piccoli ponti che sono larghi solo quanto basta per far passare una macchina alla volta. Quando ti avvicini ad un ponte, rallenta e assicurati che nessun altro veicolo stia arrivando dalla direzione opposta prima di procedere. Sii particolarmente cauto sui ponti che hanno punti ciechi o sono coperti di ghiaccio.\r

Riempire il serbatoio frequentemente\r

Le stazioni di servizio possono essere poche e distanti tra loro in Islanda, specialmente nelle zone remote. È una buona idea riempire il serbatoio del carburante ogni volta che si ha l'opportunità per evitare di rimanere a secco nel bel mezzo del nulla. È possibile controllare la posizione delle stazioni di servizio su una mappa o utilizzare l'app Icelandic Gas Station per trovare quella più vicina.\r

Fare pause e riposare quando necessario\r

Guidare in Islanda può essere stancante, specialmente se si percorrono lunghe distanze o si guida in condizioni meteorologiche difficili. Fate pause ogni poche ore per riposare, allungare le gambe, prendere uno snack o una tazza di caffè. Se siete troppo stanchi per continuare a guidare, trovate un luogo sicuro dove fermarvi e fare un pisolino. È meglio arrivare a destinazione un po' più tardi che rischiare di avere un incidente a causa della stanchezza.\r

\r

Guidare in Islanda può essere un'esperienza incredibile, ma richiede una pianificazione e una preparazione attenta. Controllare le condizioni meteorologiche e stradali, guidare con cautela, scegliere il veicolo giusto, essere preparati per le emergenze e rispettare l'ambiente sono tutti consigli cruciali da tenere a mente quando si intraprende un viaggio su strada in Islanda. Seguendo queste linee guida, potrete godervi un viaggio sicuro e indimenticabile attraverso i paesaggi mozzafiato dell'Islanda.","post_title":"8 consigli importanti per guidare in Islanda durante un viaggio su strada","post_date":"2023-04-12T08:00:50+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["guidare-in-islanda","islanda","viaggio-in-auto","viaggio-su-strada"],"post_tag_name":["guidare in islanda","Islanda","viaggio in auto","viaggio su strada"]},"sort":[1681286450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia sede l'ormai tradizionale appuntamento con 196+ forum Milan di Pkf hospitality group. L’edizione 2023, che si terrà dal 16 al 17 aprile, si sposta in via Tortona, all'nhow hotel Milan. Il forum è organizzato in concomitanza con il Salone del Mobile, principale fiera mondiale del design e dell’arredamento. Il focus dell’evento si concentra quindi proprio su architettura e design nel mondo dell’ospitalità.\r

\r

Quest’anno la due giorni sarà inoltre scandita da più appuntamenti, tra cui il nuovo Walk & talk city tour, che conduce alla scoperta di luoghi iconici e di nuove aperture ricettive milanesi. Queste le tappe: Galleria Vik Milano, Lavazza Flagship, Radisson Touring e Radisson Santa Sofia. A seguire, il programma prevede il ricevimento come apertura ufficiale del forum e il giorno successivo la conferenza tra dibattiti, sessioni interattive, approfondimenti e opportunità di networking. Durante l’evento, alcuni tra i principali investitori, sviluppatori e operatori del settore affronteranno diversi temi, tra cui il design nei resort, le nuove costruzioni, il settore delle riconversioni e l’impatto dell’esg. Momento clou finale sarà la cena di gala, durante la quale ci sarà la presentazione del vincitore dell’Hotel design award 2023.","post_title":"Nuova sede all'nhow hotel per l'appuntamento milanese con il 196+ forum","post_date":"2023-04-11T10:29:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681208991000]}]}}