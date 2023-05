E’ sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda – Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L’area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only. Il resort, l’ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all’espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell’11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro. “Siamo lieti di poter aggiungere un’altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise – spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L’Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese”.

Le due parti avevano annunciato l'intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026.\r

\r

L'accordo prevede anche un'espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori.\r

\r

American - spiega la società - detiene una quota di mercato dell'85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall'aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. \"I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri in transito - si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione\".\r

\r

Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri).","post_title":"American Airlines: accordo con l'aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal","post_date":"2023-05-18T12:12:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684411934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.\r

\r

Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia","post_date":"2023-05-18T12:10:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684411858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Se i numeri ci dicono che l’Italia è tornata ai livelli raggiunti prima della pandemia – afferma il presidente di Assoturismo Vittorio Messina –. Dobbiamo sostenere con tutte le risorse necessarie questa fase di crescita del turismo per renderla strutturale. È arrivato il momento di scommettere ed investire sul comparto. Avere messo finalmente a punto un piano strategico è un segnale molto importante».\r

\r

Scommessa e investimenti che francamente ancora non si vedono. Le richieste di Assoturismo sono giuste, ma mi sembra che da parte di chi debba poi azionale le leve, per ora non c'è risposta. Come non c'è risposta in merito alla mancanza di almeno 100 mila lavoratori sempre nel settore turistico. Cosa che potrebbe far traballare una stagione che invece si prospetta eccezionale.\r

Sciogliere i nodi\r

E infatti il presidente di Assoturismo Messina ribadisce. «Ora bisogna sciogliere i nodi che frenano ancora il comparto, a partire dalla carenza di personale che resta il problema più stringente e rischia di ridurre l’impatto positivo della ripresa. Solo per questa estate stimiamo, infatti, la mancanza di 100 mila addetti. Un nodo da sciogliere in fretta» conclude.\r

\r

Il ministro del turismo aveva affermato che la questione della mancanza di lavoratori sarebbe stata risolta in breve tempo. Ebbene ancora non ci siamo. Piccolo suggerimento. Dopo le parole si facciano seguire i fatti, così le parole diventano pesanti, altrimenti sono parole al vento.","post_title":"Assoturismo: mancano 100 mila addetti. Ma il ministero è ancora indietro","post_date":"2023-05-18T10:15:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684404909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all'anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall'attuale 12% al 16%, l'Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo.\r

\r

Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell'Ungheria a leading destination in Europa Centrale - afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l'obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019.\r

\r

Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all'ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall'Italia: «Tra gennaio e aprile l'Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l'Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani».\r

\r

Alla proposta dedicata al segmento Mice, l'Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall'hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate».\r

\r

Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell'Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest'anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l'8 novembre prossimo».\r

\r

","post_title":"L'Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale»","post_date":"2023-05-18T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684400409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Forlì al fianco dei soccorritori e delle forze dell'ordine impegnati nel fronteggiare la gravissima emergenza meteo che da alcuni giorni sta imperversando sulla Romagna; allagando paesi e città e provocando esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti così da isolare case e interi nuclei abitati. \r

\r

Circa una trentina i voli effettuati - in particolare nella notte del 16 maggio - dagli elicotteri dell'Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in aiuto delle località romagnole più colpite. Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all'aeroporto \"Ridolfi\" dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta).\r

\r

L'aeroporto di Forlì e i dipendenti in servizio continuo hanno assicurato la massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante - tramite Carboil - e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo. Massima collaborazione anche da parte di ENAV per garantire il pieno supporto della torre di controllo. Oggi, mercoledì 17 maggio, visto il perdurare delle tantissime criticità, si procederà con le stesse modalità.","post_title":"L'aeroporto di Forlì è una delle basi per i soccorritori dell'alluvione in Emilia Romagna","post_date":"2023-05-17T12:00:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684324811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere accoglie l’estate con la nuova Promo All Inclusive, per una vacanza senza pensieri e limiti. È possibile usufruire della promozione prenotando la propria crociera fino al 31 maggio 2023, selezionando tra i tanti itinerari disponibili alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La vantaggiosa tariffa include nel prezzo le quote di servizio, le tasse portuali, il volo dove previsto e il meglio dell’offerta beverage illimitata per tutta la durata del viaggio.\r

\r

Per chi volesse vivere il Mediterraneo in maniera unica, da est a ovest, Costa Fortuna ha in programma tre esclusive rotte della durata di due settimane, formula per la prima volta disponibile in piena estate. Il primo itinerario scopre tutta la bellezza di questo mare in sette isole con cinque soste in Grecia (Heraklion, Rodi, Mykonos, Santorini, Argostoli), 12 ore a Palma di Mallorca e la Sicilia. Nel secondo, il Mediterraneo incontra invece l’Oceano Atlantico, verso Madeira, Tenerife e Lanzarote. L’ultima rotta è ricca di storie antiche, cultura e bellezza mediorientale: le tappe saranno infatti le affascinanti Istanbul, con una sosta lunga di due notti, Izmir, Atene e La Valletta.\r

\r

[caption id=\"attachment_445364\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Toscana[/caption]\r

\r

Anche Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema propongono crociere di una settimana nel Mediterraneo Occidentale, offrendo un’incredibile accessibilità grazie agli imbarchi da Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Cagliari e Palermo, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. Il Mediterraneo orientale, invece, sarà esplorato da Costa Deliziosa e Costa Pacifica, che prevedono imbarchi da Venezia-Marghera, Bari, Taranto e Catania. A solcare i mari del Nord Europa, fruendo della formula “volo+crociera”, sarà Costa Fascinosa, con itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa, invece, visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia e ancora Gran Bretagna e Irlanda con itinerari dai 15 ai 22 giorni; Costa Firenze, infine, viaggerà tra i Fiordi norvegesi con un itinerario di 7 giorni.\r

\r

“Le vendite per i programmi dell’estate stanno procedendo molto rapidamente, con un’elevata richiesta di cabine – dichiara il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. In questo contesto di crescita abbiamo introdotto novità sia nella programmazione che nell’offerta di servizi a bordo, come gli itinerari di Costa Fortuna, i contenuti delle Costa Voyages e i Pacchetti Gourmet. Per supportare tutto questo, i servizi innovativi del contratto C-VALUE, le incentivazioni Segui C e C-Premia, il programma loyalty dedicato a tutti i venditori, ci stanno permettendo di creare il giusto valore e rendere ancora più solida la Partnership con la distribuzione”.","post_title":"Dal Mediterraneo al Nord Europa: l'estate di Costa è all inclusive","post_date":"2023-05-16T12:35:05+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684240505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante.\r

\r

L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto. \r

\r

Nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. \r

\r

L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria.\r

\r

Il Relais offre una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. \r

\r

La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche. \r

\r

Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose.\r

\r

A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. \r

\r

Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. \r

\r

\r

\r

","post_title":"La Casina Ricchi, nuovo agriturismo relais tra i Colli Mantovani","post_date":"2023-05-16T11:44:22+00:00","category":["alberghi","incoming"],"category_name":["Alberghi","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684237462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption]\r

\r

Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%.\r

\r

L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori.\r

\r

\r

Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024.\r

\r

Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione.\r

Le dichiarazioni\r

\r

Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato».\r

\r

Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata».\r

\r

Transizione digitale\r

\r

Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders.\r

\r

Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”.\r

\r

«Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente».","post_title":"Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert","post_date":"2023-05-16T11:26:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684236409000]}]}}