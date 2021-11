E’ all’insegna del metodo Longevity Suite la nuova spa del Laqua by the Lake del gruppo Cannavacciuolo

Abbraccia oltre 200 metri quadrati, accessibili per gli ospiti degli appartamenti senza uscire dal corpo centrale del resort e aperti al pubblico esterno, la nuova spa del Laqua by the Lake, che propone per la prima volta sul lago d’Orta il metodo Longevity Suite: un’innovativa soluzione anti-age, che integra anni di ricerca scientifica, le più moderne tecnologie del mondo del wellness e prodotti cosmeceutici avanzati, per generare programmi semplici in grado di migliorare la bellezza esteriore, la forma fisica e il benessere mentale.

Cuore dei programmi antiage è la riduzione delle infiammazioni e quindi il rallentamento del processo d’invecchiamento, attraverso l’utilizzo del freddo, del detox e della consapevolezza. La nuova spa dell’indirizzo sul lago d’Orta del gruppo Cannavacciuolo, a pochi chilometri dal relais Villa Crespi, si sviluppa in due cabine singole, una cabina di coppia, una sensoriale e la cabina dedicata alla crioterapia. Immancabili anche i programmi fitness, nello spazio dedicato alla palestra, firmati Matrix.