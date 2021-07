E’ a Roma il debutto italiano di Mama Shelter. Prossime tappe Torino e Milano

Nuovo corso per l’hotellerie della Capitale con l’apertura del primo Mama Shelter italiano. Ha debuttato a Roma dal 1° luglio, nel quartiere Prati, nelle vicinanze del Vaticano e a poche fermate di metro dal centro storico. Il noto brand francese, oggi del gruppo Accor, che spicca per l’impronta lifestyle e per la ricca proposta food & beverage, mira a un ulteriore sviluppo.

“Roma era una tappa d’obbligo. La scelta della location e del design della struttura è il punto di forza da sempre di Mama Shelter. Al momento stiamo lavorando con un soft opening e da settembre saremo a pieni giri – spiega Bruno Cavasini, gm della struttura -. Le camere hanno ancora un andamento lento ma stiamo ricevendo i primi stranieri come olandesi, francesi e inglesi; i clienti che scelgono questa location sono interessati a vivere la città a pieno e non solo dal punto di vista turistico; cercano un luogo dove i residenti si incontrano con gli ospiti in un ambiente friendly con vista sulla cupola di San Pietro. Puntiamo inoltre sulla ristorazione con cinque outlet food&beverage, tra cui un rooftop da 250 posti che in queste prime settimane di apertura ha già accolto un discreto numero di romani e clientela esterna. E’ più di un hotel: è uno spazio dove vivere e divertirsi. Dopo Roma, Mama Shelter sta ricercando strutture a Torino e Milano; aprirà anche Lisbona, un terzo indirizzo a Parigi e poi nel Bahrain e a Dubai“.

Mama Roma è ispirato alla Città Eterna: dal design personalizzato molto colorato e allegro, conta 217 stanze tra medium, large ed extra large, e quasi 700 posti a sedere distribuiti tra giardino d’inverno, giardino d’estate, pizzeria-osteria, rooftop. Il tutto con grandi tavolate che invitano alla convivialità e alla condivisione, aperti anche agli ospiti esterni. Spazio anche per il mice, con sale meeting con due atelier (per un massimo di 50 persone) e una breakroom con tavolo da calcetto e uno spazio esterno per giocare a bocce. Non manca l’area wellness, infine nel week-end prevista sempre musica dal vivo. Attualmente la commercializzazione è attiva tramite Accor e le Ota.