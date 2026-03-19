Duetorrihotels: a Bologna l’hôtellerie diventa racconto culturale A Bologna l’hôtellerie di alta gamma si conferma leva strategica di promozione culturale e territoriale. È il caso del Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, che celebra i dieci anni dei “Libri della Buonanotte”, progetto editoriale del Gruppo Duetorrihotels pensato per arricchire l’esperienza di soggiorno con contenuti culturali dedicati alla destinazione. Il 18 marzo la struttura bolognese ha ospitato la presentazione di due nuovi volumi – “Goethe a Bologna” e “Bologna e i Compianti” – firmati rispettivamente da Beatrice Buscaroli e Desideria Cavina. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di storytelling territoriale sviluppato in collaborazione con Bologna Welcome. Un modello di ospitalità esperienziale Lanciata nel 2016 su intuizione del direttore Tiberio Biondi, la collana rappresenta oggi un esempio concreto di integrazione tra ospitalità e contenuti culturali.

“Gli ospiti delle strutture del gruppo trovano infatti in camera un racconto breve dedicato alla città, trasformando un semplice servizio di accoglienza in uno strumento di valorizzazione del patrimonio locale” commenta il direttore del Grand Hotel Majestic, Tiberio Biondi. Un format che intercetta la crescente domanda di esperienze autentiche da parte del viaggiatore internazionale e che contribuisce a rafforzare il posizionamento delle destinazioni d’arte italiane. Il progetto infatti coinvolge, oltre a Bologna, anche il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova. Cultura come driver di destinazione I due nuovi titoli dedicati a Bologna puntano su asset identitari forti: da un lato il passaggio di Johann Wolfgang von Goethe, simbolo del Grand Tour europeo; dall’altro i “Compianti”, gruppi scultorei in terracotta tra Quattro e Cinquecento che rappresentano uno dei patrimoni più distintivi della città. Attraverso questi contenuti, l’hotel diventa così piattaforma narrativa del territorio, capace di attivare sinergie tra operatori culturali, istituzioni e turismo organizzato. Posizionamento e strategia di gruppo Il progetto editoriale si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Duetorrihotels, che punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle proprie strutture – tutte ospitate in palazzi d’epoca – come elemento distintivo dell’offerta. Accanto agli hotel leisure nelle principali città d’arte, il gruppo include anche strutture business e budget, confermando un modello diversificato ma coerente, in cui la cultura diventa elemento trasversale di branding e differenziazione sul mercato internazionale.

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Più precisamente a Catania sono previsti 1.788 movimenti complessivi, in crescita del +7,3% rispetto ai 1.667 dello stesso periodo del 2025. In aumento anche il traffico passeggeri, che dovrebbe raggiungere circa 296.000 viaggiatori, +8,6% rispetto a Pasqua dello scorso anno. Nel dettaglio, il traffico nazionale si attesta a 168.000 passeggeri (+7,9% vs 2025), mentre quello internazionale raggiunge 128.000 viaggiatori, segnando la crescita più marcata (+9,5% vs 2025). Il comparto domestico mantiene invariato il numero di destinazioni servite, con alcuni potenziamenti sulle tratte principali rispetto al volato dell’anno precedente.\r

Sul fronte internazionale saranno 61 le rotte operative, tra cui la nuova destinazione per Danzica (Gdańsk), che contribuisce a rafforzare ulteriormente il mercato polacco. Quest’ultimo si posiziona al secondo posto per numero di movimenti dopo la Germania, con 88 movimenti, superando il Regno Unito con 84, mentre la Germania guida con 112. Complessivamente, questi tre mercati rappresentano il 37% delle tratte internazionali da e per Catania.\r

Nel contesto internazionale, l’attuale situazione geopolitica potrebbe incidere su alcuni collegamenti, in particolare verso Tel Aviv (18 movimenti previsti) e Dubai (6 movimenti previsti).\r

Crescono anche i volumi dello scalo di Comiso, per il quale sono previsti 58 movimenti, in aumento del +45% rispetto allo scorso anno, e oltre 6.000 passeggeri (+159% vs 2025). Durante la settimana di riferimento saranno sei le rotte nazionali operative - Roma Fiumicino, Milano Linate, Pisa, Bologna, Verona e Torino - rispetto alle tre dello scorso anno (Fiumicino, Bergamo e Parma).\r

«I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’aeroporto di Catania nei collegamenti nazionali e internazionali e testimoniano una domanda di mobilità in crescita verso la Sicilia orientale - hanno dichiarato Anna Quattrone, presidente di Sac e Nico Torrisi, ad di Sac -. L’incremento dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, e il rafforzamento delle connessioni confermano l’efficacia del lavoro svolto per ampliare l’offerta di collegamenti e migliorare la connettività del territorio. Parallelamente, la crescita dei volumi registrata nello scalo di Comiso rappresenta un ulteriore segnale positivo per tutto il sistema aeroportuale e per il territorio».","post_title":"Catania e Comiso puntano a superare i 300.000 passeggeri nella settimana di Pasqua","post_date":"2026-03-19T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773910817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un settore che in Italia è stato «dormiente per decine di anni, ma che nell’epoca post pandemia, anche a causa delle profonde trasformazioni sociali in atto, è ripartito e vive oggi un boom unico nella storia di questa industria». A introdurre l’analisi delle principali novità che interessano il mondo alberghiero è David Pambianco, ceo di Pambianco, che nel corso della quarta edizione del summit dedicato all’hotellerie ha annunciato una nuova edizione del convegno, che si svolgerà a novembre a Roma.\r

I dati\r

L’analisi del comparto parte dai dati della ricerca di Bip presentati dalla global head of strategy Simona Dossena. «Innanzitutto, i pernottamenti in Europa nel corso del 2025, pari a 3,1 miliardi, hanno raggiunto un valore record che conferma il pieno recupero post Covid. In questo quadro, non è un mistero che l’extralberghiero abbia compiuto un balzo in avanti, con le strutture di questa tipologia che superano un terzo della domanda europea (37,5%) spingendo i player tradizionali verso format ibridi e più flessibili». In generale, la crescita alberghiera in Europa è guidata dall’area mediterranea e a fine 2025 si contavano 16.000 strutture in pipeline.\r

La situazione italiana\r

L’Italia non fa eccezione, con una più marcata dinamica di crescita dell’extralberghiero, di circa otto volte superiore a quella del comparto alberghiero. In totale, il mercato ricettivo italiano ha superato il pre pandemia con 476 milioni di notti, il 61% delle quali ascrivibili al settore alberghiero.\r

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«I flussi internazionali in Italia hanno superato quelli domestici. In questo quadro, gli arrivi extraeuropei dovrebbero accelerare la crescita, con la previsione di sfiorare i 100 milioni entro il 2029. Si stima poi che gli stranieri spendano il 10% in più rispetto agli italiani e che mediamente effettuino soggiorni più lunghi. Un dato da leggere con grande attenzione, che va di pari passo con un trend della domanda che premia le strutture di fasci alta».\r

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Fra i trend emergenti segnalati da Dossena, quelli relativi al crescente nomadismo digitale, all’imporsi di bleisure e lisness, ma anche a nuove dinamiche connesse al “coolcation” o alla specifica attenzione per health e welness. In Italia, queste tendenze stanno portando a un’accelerazione nello sviluppo, che comporta anche nuove formule ibridee, di pari passo con una maggiore presenza delle grandi catene alberghiere (circa l’8% del totale nel 2025). Centralità dell’experience, creazione di spazi ibridi, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e nuovi canali digitali saranno i driver del futuro ai quali si ispirerà l'intero comparto.\r

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","post_title":"Hotellerie, il mercato è cambiato. L'analisi di Bip","post_date":"2026-03-18T15:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773846116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una domanda di viaggio dinamica, che si traduce in una crescita solida nelle destinazioni europee e americane: è la fotografia scattata da Civitatis sui trend delle prenotazioni per la prossima settimana di Pasqua dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.\r

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I dati della piattaforma specializzata nella prenotazione di tour e attività, mostrano che i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree geografiche che hanno registrato la maggiore accelerazione nell'ultima settimana sono - a livello europeo - Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia registrano una crescita spettacolare. In Italia, Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, insieme a Torino, Milano, Matera e le isole.\r

In America Latina spiccano Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana. Infine, in Nord America, città come Orlando o Las Vegas superano il 50% di incremento.\r

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«Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente - afferma il cco, Enrique Espinel che, in relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, spiega -: La nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili. Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate».\r

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","post_title":"Civitatis: «Crescono Europa e Americhe, di riflesso alla crisi in Medio Oriente»","post_date":"2026-03-18T10:21:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773829318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto a maggio 2026 per la nuova ala dell’Hotel Bella Vista di Trafoi, progetto che porta la firma di Matteo Thun e segna un ulteriore step di posizionamento per lo storico indirizzo altoatesino di proprietà della famiglia di Gustav Thöni. Un investimento che punta a rafforzare l’appeal della struttura nel segmento upscale, con un’offerta sempre più orientata a design, sostenibilità e benessere.\r

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Immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi dell’Ortles, il Bella Vista – attivo dal 1875 – amplia così la propria capacità ricettiva e i servizi, intercettando una domanda in crescita legata al turismo esperienziale e rigenerativo in quota.\r

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Il concept architettonico, definito dallo stesso Thun come un “nido” tra le montagne, si traduce in una struttura contemporanea a basso impatto, caratterizzata da un involucro in legno e da ampie superfici vetrate che valorizzano il paesaggio come asset primario dell’esperienza di soggiorno. Un approccio ormai centrale nello sviluppo dell’hôtellerie alpina, dove il dialogo con l’ambiente diventa leva competitiva.\r

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\"Il progetto è stato sviluppato per fasi: una prima tranche, completata a fine 2025, ha visto la realizzazione della nuova reception e del lounge bar “Home of Gold”, concept narrativo dedicato alla storia sportiva di Thöni e alla “Valanga Azzurra” - ha commentato Matteo Thun.\r

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Un’operazione che rafforza l’identità della struttura, puntando su storytelling e heritage come elementi distintivi.\r

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Cuore dell’ampliamento saranno però le 24 nuove suite, disponibili da maggio, progettate per massimizzare vista e luminosità, con layout orientati al comfort prolungato. Un prodotto pensato per una clientela alto-spendente, sempre più attenta a privacy, spazi e connessione con la natura.\r

Parallelamente, cresce in modo significativo anche l’offerta wellness: la nuova area adults only con spa, piscina infinity affacciata sul canyon di Trafoi, saune tematiche e spazi relax amplia il posizionamento dell’hotel nel segmento wellbeing, oggi tra i più dinamici del turismo alpino. Non manca una proposta family-oriented, con servizi dedicati che consentono di mantenere un target trasversale.\r

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Nel complesso, commenta Gustav Thöni “l’operazione rappresenta un investimento strategico che non si limita all’incremento delle camere, ma ridisegna il prodotto in chiave contemporanea, puntando su architettura d’autore, esperienzialità e destagionalizzazione”. \r

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Un modello sempre più diffuso nelle destinazioni montane, chiamate a evolvere per intercettare nuovi flussi e prolungare la permanenza media.\r

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[gallery ids=\"509819,509820,509821\"]","post_title":"Trafoi, l’Hotel Bella Vista cresce: nuova ala firmata Matteo Thun e focus sul wellbeing di alta quota","post_date":"2026-03-18T09:25:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["alto-adige","hotellerie"],"post_tag_name":["Alto Adige","Hotellerie"]},"sort":[1773825947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna accende i riflettori sul vasto patrimonio naturale in occasione dell’edizione 2026 di Orticola, la mostra-mercato di fiori e piante che ogni primavera anima i Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano, appuntamento di riferimento per la cultura del verde e del paesaggio, che si terrà dal 7 al 10 maggio prossimi.\r

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E proprio la Spagna sarà il Paese ospite di quest'anno: «Un'occasione privilegiata per raccontare il nostro patrimonio paesaggistico in un contesto di eccellenza internazionale - afferma la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano Blanca Pérez-Sauquillo -. I giardini spagnoli esprimono la nostra storia e la nostra diversità, ma soprattutto offrono luoghi da vivere: spazi in cui arte, cultura e natura si intrecciano, generando esperienze autentiche, sensoriali e sostenibili. Attraverso questa partecipazione desideriamo rafforzare il posizionamento della Spagna come destinazione di turismo esperenziale, capace di invitare il visitatore a scoprire il Paese non solo attraverso i suoi luoghi, ma attraverso le emozioni, i ritmi e il paesaggio che ne definiscono l’identità e lo stile di vita».\r

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La Spagna vanta un patrimonio di giardini ricco e variegato, frutto della sua diversità climatica, geografica e culturale. Dai giardini reali e storici ai grandi orti botanici, dai paesaggi agricoli modellati dall’uomo alle creazioni contemporanee, il giardino in Spagna è da secoli uno spazio di dialogo tra natura e cultura. L’acqua, elemento centrale soprattutto nei territori mediterranei, ha plasmato un’arte del paesaggio fondata su equilibrio, ingegno e sostenibilità.","post_title":"La Spagna della natura è il Paese ospite dell’edizione 2026 di Orticola","post_date":"2026-03-18T09:25:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773825912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Livorno presenta un ricco calendario di eventi tra il blu del mare e il verde dei suoi parchi.\r

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Tra i primi appuntamenti da segnare in agenda c’è Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare, in programma dal 17 al 19 aprile nello storico Parco di Villa Mimbelli. La manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, trasforma il parco in un grande giardino aperto al pubblico, tra esposizioni florovivaistiche, incontri dedicati al paesaggio e alla botanica, laboratori e momenti di divulgazione dedicati al mondo del verde. Ogni edizione ruota attorno a un tema specifico.\r

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Quella del 2026 sarà intitolata “Mediterraneo crocevia di civiltà”, filo conduttore delle conversazioni e degli approfondimenti che si terranno nel teatrino della villa. In questi incontri, tradizionalmente molto seguiti dal pubblico, si alternano ospiti ed esperti per riflettere sul rapporto tra natura, cultura e paesaggio.\r

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Negli anni Harborea ha registrato un’affluenza di circa 10mila visitatori, un traguardo che gli organizzatori sperano di superare proprio grazie alle novità dell’edizione 2026.\r

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Pochi giorni dopo sarà il mare a diventare protagonista con la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale – Città di Livorno, che tornerà dal 24 aprile al 3 maggio 2026 portando nelle acque della città regate, equipaggi e velisti da tutta Italia e dall’estero. Promossa dall’Accademia Navale di Livorno, la manifestazione è oggi uno degli appuntamenti più importanti del panorama velico internazionale e coinvolge numerosi circoli nautici della costa, con competizioni di alto livello e iniziative dedicate anche alla vela giovanile e inclusiva.\r

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Resteranno invece nel calendario alcuni degli appuntamenti che negli anni hanno contribuito a rendere la Settimana Velica Internazionale un evento di primo piano nel panorama nautico: confermate la Naval Academies Regatta e la storica Regata dell’Accademia Navale – Ran 630.\r

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Con l’estate all’orizzonte, Livorno fa rotta su uno degli eventi più identitari della città: Effetto Venezia.\r

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Sono state infatti annunciate le date e il tema portante della nuova edizione – la 41esima, dal 29 luglio al 2 agosto – che, come ogni anno, accenderà il quartiere della Venezia Nuova con spettacoli, musica e installazioni artistiche.\r

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“Futuro Prossimo”, questo il tema individuato dalla direzione artistica di Grazia Di Michele, al timone per il terzo anno consecutivo, dedicando l’edizione 2026 interamente al mondo giovanile, che sarà protagonista del racconto. L’obiettivo è anche quello di creare un ponte transgenerazionale attraverso un dialogo che unisca arte e confronti tematici.","post_title":"Livorno, la primavera e l’estate animeranno parchi, mare e quartieri storici","post_date":"2026-03-17T12:48:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773751732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_488383\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesco Cuccureddu[/caption]\r

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La quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna – We Walk in Sardinia 2026, promossa dalla regione Sardegna per valorizzare il turismo lento e sostenibile, si svolgerà con un format rinnovato e un calendario “diffuso”.\r

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Un programma esteso con 26 fine settimana ‘in cammino’, da aprile all’autunno (con pausa a luglio e agosto), organizzati dal venerdì alla domenica lungo i 16 itinerari – 8 cammini e 8 destinazioni di pellegrinaggio riconosciuti dalla regione, ai quali si aggiungerà un itinerario speciale da percorrere in bicicletta – con l’obiettivo di costruire una lunga stagione di esperienze a passo lento, promuovere sempre più il turismo tutto l’anno e accompagnare i visitatori fino all’appuntamento conclusivo della Settimana dei Cammini, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2026.\r

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«Fa’ la cosa giusta! – spiega Franco Cuccureddu, assessore regionale del turismo, artigianato e commercio - è una fiera davvero particolare nel panorama degli eventi dedicati al turismo, perché si rivolge in modo specifico al turismo lento. In questo contesto la Sardegna si presenta con offerte molto competitive che passano attraverso i cammini, i siti Patrimonio UNESCO, i borghi caratteristici, un settore in forte crescita su cui abbiamo investito risorse importanti. Noi Camminiamo in Sardegna rappresenta uno dei progetti più significativi in questa direzione: un modello che valorizza i territori e le comunità, e che con il calendario diffuso del 2026 diventa ancora più capace di raccontare l’Isola lungo tutto l’anno».\r

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«Noi Camminiamo in Sardegna è un appuntamento collaudato – aggiunge Renato Tomasi, responsabile del progetto di valorizzazione del turismo lento e sostenibile - ogni anno coinvolgiamo circa 80 Comuni e circa 700 camminatori che si muovono contemporaneamente lungo i diversi itinerari. La grande novità del 2026 è che non cammineremo solo nella settimana di ottobre, ma nei fine settimana dalla primavera all’autunno, grazie a un calendario condiviso con tutti i cammini e le destinazioni di pellegrinaggio».\r

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","post_title":"Noi camminiamo in Sardegna, presentato il calendario diffuso con 26 week end sull’Isola","post_date":"2026-03-17T12:48:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773751700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una regione, la Campania Divina come recita il claim, da 5,5 miliardi di euro e in continua crescita rispetto al 2024, confermando inoltre una destagionalizzazione dei flussi e anche, grazie ad oculate politiche di programmazione ed eventi. «La Campania rappresenta oggi una delle principali economie turistiche del Mezzogiorno e dell'intero Paese - ha spiegato Vincenzo Schiavo presidente regionale e vicepresidente nazionale di Confesercenti, citando numeri significativi in occasione dell'appena conclusa Bmt: oltre 24 milioni di presenze turistiche, un fatturato di circa 5,5 miliardi di euro e una filiera che coinvolge più di 3 milioni di lavoratori tra diretti e indiretti, con oltre 200.000 imprese interessate. Dati che confermano il turismo come uno dei motori più dinamici dello sviluppo territoriale campano».\r

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Tra le priorità il rapporto proficuo tra imprese e istituzioni, come conferma l'assessore regionale al turismo Enzo Maraio, promuovendo una collaborazione strutturata tra pubblico e privato capace di tradursi in politiche concrete di sviluppo. «L'obiettivo è offrire ai visitatori che scelgono la Campania un'esperienza sempre più completa e autentica tra accoglienza, cultura, enogastronomica e grandi eventi internazionali».\r

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Al centro della promozione il tema degli appuntamenti internazionali che nei prossimi anni interesseranno la regione. L'America's Cup è stata indicata come straordinario volano di visibilità globale per Napoli e per l'intero territorio campano. A questo si aggiunge il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco e il ruolo crescente di Napoli nel panorama culturale e sportivo del Mediterraneo: un insieme di opportunità che, se governato con visione strategica, può consolidare l'attrattività della regione su scala internazionale.\r

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Il punto di forza della regione sembra essere una filiera che collabora tra le principali categorie del comparto turistico, all'extralberghiero, alle agenzie di viaggio e guide turistiche. \r

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(Manuela Ippolito)","post_title":"La Campania punta i riflettori su cultura, sport e benessere","post_date":"2026-03-17T10:02:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773741728000]}]}}