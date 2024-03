Doppia new entry Radisson a Roma e in Sardegna Si avvicina una doppia new entry italiana per il gruppo Radisson a Roma e in Sardegna. Nella capitale è in particolare già in calendario per il prossimo 28 marzo l’inaugurazione del Radisson Collection Roma Antica: un 5 stelle da 84 camere ricavato dalla conversione di palazzo Lares Permarini, al civico 46 di via delle Botteghe Oscure. A completare l’offerta della struttura, un centro fitness, una spa, nonché un ristorante e bar all’ultimo piano con vista panoramica. Durante i lavori di ristrutturazione del palazzo, tra maggio e luglio del 2020, sono stati tra l’altro rinvenuti i resti delle mura della Porticus Minucia, con tracce dei marmi policromi che li rivestivano. Gli scavi archeologici e il video multimediale rimarranno visibili a tutti. Il Roma Antica sarà il secondo Radisson Collection nella Città eterna e il sesto in Italia. Ma le novità del brand potrebbero non finire qui. Alla fine dell’anno scorso, infatti, la compagnia alberghiera (OpCo) Fattore Italia ha siglato un contratto di locazione per il sardo Parco Torre di Chia, precedentemente operato da Th Resorts. Si tratta di una proprietà sviluppata su oltre 100 mila metri quadrati attualmente in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di riposizionarne l’offerta dal segmento midscale a quello a 5 stelle. Tra i progetti in cantiere, c’è anche la realizzazione di una spiaggia attrezzata di circa mille mq. Una volta riaperta, si prevede nel prossimo mese di giugno, la struttura sarà ridenominata Veridia Resort e inclusa proprio nella Radisson Collection. Il gruppo alberghiero che fa capo alla cinese Jin Jiang International Holdings sta d’altronde spingendo moltissimo sull’Italia. Stando a quanto dichiarato recentemente a Pambianco Hotellerie dal vice president business development Italia, Mauro Vinci, ci sarebbero infatti in programma ben sette aperture Radisson nel nostro paese da qui al 2025, per un totale di oltre 1.200 nuove camere. Condividi

