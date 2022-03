Domina lancia D Sport per un’offerta all’insegna dello sport, della vacanza attiva e del padel

Arriva D Sport, la nuova realtà del gruppo Domina pensata per coordinare le diverse attività che gli sportivi di ogni livello possono praticare mentre si rilassano in vacanza. Al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, per esempio, le opportunità sono moltissime: beach volley, soccer e tennis, atletica, ginnastica in palestra, nuoto, sub, snorkeling, golf e persino orienteering (nel novembre 2021 il Coral Bay ha ospitato il primo Campionato africano di corsa orientamento, ndr).

Tra tanti sport da praticare, il rischio di perdersi quindi c’è. Per questo, dall’aprile 2022 il resort di Sharm ospita il D Sport info point: situato nelle adiacenze dell’area sportiva, vi è possibile noleggiare attrezzature, conoscere gli istruttori, capire se si ha più voglia di fare un’immersione sulla barriera corallina o regalarsi una lezione di padel. C’è infatti una novità molto attesa dagli appassionati di uno sport in crescita assoluta: il Coral Bay ospita due nuovi campi Padel world tour ed una Padel academy con istruttori federali Fit padel.

Nel corso della stagione sono inoltre previsti clinic e incontri con giocatori professionisti, che si sfideranno nei più importanti tornei internazionali di padel e che potranno quindi insegnare anche qualche trucco agli ospiti del resort. E non è tutto. Al Coral Bay è appena nata una nuova beach arena di ben 2.500 metri quadrati. Illuminata, e quindi utilizzabile anche di sera, è dotata di una tribuna coperta da 300 posti e ospita otto campi regolamentari di volta in volta dedicati al beach tennis, volley o soccer. Proprio qui è in programma, dal 19 al 26 giugno 2022, l’International beach soccer: un importante torneo che coinvolgerà tra le altre squadre la nazionale egiziana.