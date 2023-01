Dieci nuove destinazioni per il Four Seasons Private Jet che dal 2024 si presenta completamente rinnovato Sono dieci le ultime new entry tra le destinazioni Four Seasons Private Jet, compreso l’Antartide, con il debutto dell’itinerario Uncharted Discovery, nonché l’isola di Pasqua come parte dell’itinerario Ancient Explorer. Entrambi sono proposti sia nel 2023 sia nel 2024. Gli itinerari dei prossimi 18 mesi prevederanno quindi altre otto nuove mete: Fort Lauderdale, Taormina, New Orleans, Costa Rica, Bogotà, Johannesburg, Mauritius e Tokyo. “A partire dal viaggio inaugurale di Four Seasons Private Jet sette anni fa, abbiamo accompagnato i nostri ospiti in 20 rotte attraverso 35 Paesi, spesso in destinazioni inusuali e lontane, mostrando il meglio di grandi città, importanti attrazioni turistiche e luoghi quasi inesplorati, in puro stile Four Seasons”, afferma Marc Speichert, executive vice president e chief commercial officer della compagnia – Il focus sull’esperienza dei nostri ospiti è da sempre al centro delle nostre innovazioni e decisioni. I feedback continuano perciò a plasmare l’esperienza, dalla progettazione del nuovo Four Seasons Private Jet all’introduzione di itinerari più brevi, come Asia Unveiled e African Wonders, dedicato alle famiglie”. Ed è così che gli itinerari del 2024 si svolgeranno a bordo del nuovo Four Seasons Private Jet, progettato su misura: l’Airbus A321neo-Lr è stato completamente personalizzato secondo le rigorose specifiche di Four Seasons; offre la cabina più spaziosa della sua classe, con 48 posti e una configurazione che garantisce un comfort ancora maggiore. L’equipaggio di volo include un concierge dedicato, un executive chef e un medico.

