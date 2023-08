Delphina lancia i pacchetti “ospitalità più trasporto” “Il mercato oggi chiede un unico prodotto che abbini l’ospitalità e il trasporto. Sempre di più i nostri ospiti e le agenzie di viaggio con cui collaboriamo ci chiedono soluzioni integrate per le vacanze al mare, unite alla possibilità di scegliere il modo più comodo per raggiungere il Nord Sardegna”. Lo dichiara Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts nel commentare le tendenze dei flussi turistici. Grazie agli accordi con le migliori compagnie navali stipulati dal suo tour operator Amica Delphina, il gruppo ha anche lanciato una campagna pubblicitaria dedicata al mare della Sardegna che invita a tuffarsi nelle soluzioni integrate hotel con trasporto incluso per raggiungere la Gallura: “Ai nostri ospiti e alle agenzie partner vogliamo dare soluzioni “senza pensieri”. La comodità di un pacchetto già confezionato che abbini il soggiorno al trasporto e che permetta di iniziare la vacanza nel momento stesso in cui si prenota”, prosegue Libero Muntoni. I pacchetti

Pensando alle vacanze di agosto e settembre, Delphina propone differenti opzioni per abbinare il soggiorno in uno dei suoi hotel e resort sul mare del Nord Sardegna al trasporto, con la possibilità di scegliere tra traghetto, volo con transfer o noleggio auto.

Per esempio, ad agosto a partire da 1250 euro per persona è possibile trascorrere 7 notti nel Resort & SPA Le Dune di Badesi, miglior beach resort d’Italia ai World Travel Awards, con colazione e cena inclusa, oltre al traghetto andata e ritorno da Livorno con auto propria e cabina. Per chi soggiorna a Badesi un bimbo fino a 6 anni non compiuti è gratis. Tasse e quota di iscrizione con assicurazione sono comprese. A settembre prezzi a partire da 910 euro per persona per lo stesso pacchetto. Per chi preferisce noleggiare l’auto in aeroporto e andare alla scoperta del Nord Sardegna, ad agosto a partire da 1200 euro per persona è possibile trascorrere 7 notti al Resort & SPA Le Dune con colazione e cena inclusa. Compresa anche l’auto a noleggio di gruppo B per 8 giorni con assicurazione full Kasko. E per chi soggiorna in questo resort un bimbo fino a 6 anni non compiuti è gratis. Tasse e quota di iscrizione con assicurazione sono comprese. A settembre prezzi a partire da 820 euro per persona per la stessa soluzione di vacanza. Interamente da personalizzare, il pacchetto hotel più volo e trasferimento incluso per scoprire il fascino ancora selvaggio della Costa Rossa e Badesi, immersi nel verde intenso della macchia mediterranea, davanti a spiagge di sabbia chiara. Oltre al volo con partenza dai principali aeroporti italiani verso Olbia o Alghero, il pacchetto include anche il trasferimento privato collettivo solo per gli ospiti Delphina per raggiungere il Resort & SPA Le Dune a Badesi, l’ Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5 stelle e l’Hotel Relax Torreruja 4 stelle superior a Isola Rossa. E per chi viaggia con i bambini, il Park Hotel Cala di Lepre propone l’Offerta Famiglia: a settembre, sarà possibile trascorrere 7 notti in Suite con colazione, Brunch Mediterraneo®, cena e bevande incluse ai pasti per tutta la famiglia a partire da 2.800 € complessive. Esempio basato su una famiglia composta da due adulti, 1 bimbo 0-2 anni non compiuti e 1 bimbo dai 2 ai 14 anni non compiuti. Condividi

