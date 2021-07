Delphina: gli ospiti oggi cercano soprattutto contatto con la natura e tradizioni locali

Contatto con la natura e tradizioni locali: una domanda che si traduce in lezioni di cucina gallurese, ristoranti pieds dans l’eau, talassoterapia e trattamenti benessere al profumo di Sardegna. E ancora in camere spaziose, avventure sotto le stelle per i più piccoli e servizi per le famiglie e perfino un veliero del 1927 per andare alla scoperta degli angoli più affascinanti dell’arcipelago della Maddalena. Sono alcune delle esperienze più richieste durante un viaggio in Gallura, nel Nord della Sardegna, dagli ospiti di Delphina hotels & resorts, catena alberghiera fondata 29 anni fa da Francesco Muntoni e Salvatore Peru attenti alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono.

Un progetto che oggi conta 12 hotel a 5 e 4 stelle, residence, spa e ville immerse in parchi mediterranei affacciati sul mare tra la costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara. Con circa 1.500 camere, 23 ville, 100 appartamenti e sei spa per le vacanze di coppie, famiglie con bambini, benessere, viaggi di nozze e anniversari, Delphina presenta i risultati di un recente studio effettuato sulle richieste degli ospiti nelle ultime sei settimane. L’azienda dal 2018 è in Elite, il progetto di Borsa italiana per le aziende ad alto potenziale.

“Dai dati rilevati nei resort e negli hotel – dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina – emerge come i nostri ospiti apprezzino l’impegno del nostro gruppo per la sostenibilità e la ristorazione con prodotti e ingredienti locali, ancora di più se del nostro orto come nel caso del resort Le Dune. Un trend che cresce e che porta ad apprezzare sempre più il contatto con la natura e le tradizioni locali”.