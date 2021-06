Muntoni (Delphina hotels&resorts): «C’è un buon flusso di prenotazioni»

Guarda con positività alla stagione turistica 2021 e presenta l’ospitalità per il segmento luxury Delphina hotels & resorts, lo specialista delle vacanze nel Nord Sardegna eletto come migliore gruppo alberghiero italiano agli ultimi World Travel Awards, gli oscar del turismo internazionale. Delphina con i suoi 12 hotel 5 e 4 stelle, residence esclusivi, spa e ville immerse in verdi giardini mediterranei di fronte al mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara presenta un’offerta unica nel suo genere in Italia.

Ripartenza per adv e to

«C’è grande voglia di Italia e di una Sardegna a 5 stelle. – Lo dichiara Francesco Muntoni, fondatore e presidente di Delphina hotels & resorts. – Sembra ci sia un buon flusso di prenotazioni, con riscontri importanti da parte del segmento lusso che cerca privacy e servizi più esclusivi. Le ultime settimane hanno visto anche la ripartenza del mondo delle agenzie e dei tour operator. Un riscontro importante per noi, ma soprattutto per l’indotto diretto e indiretto che ruota attorno al mercato di fascia alta come dimostra lo studio presentato a fine maggio da Altagamma, secondo cui il viaggiatore che alloggia in strutture di eccellenza spende nove volte più della media. Inoltre, a parità di dimensioni, un hotel cinque stelle impiega il doppio dei dipendenti. Il nostro progetto Genuin Local Food Oriented ne è la prova: più del 70% dei nostri fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola».

Investimenti

Inclusi negli oltre 15 milioni di investimenti previsti per il 2021 anche nuove soluzioni alberghiere di alto livello, raccolte nel nuovo catalogo “Our best Suites & Villas”, scaricabile e sfogliabile sul sito delphina.it. Suite e ville dalle metrature importanti, spesso con piscina privata e vista sul mare, oppure a pochi passi dalla spiaggia. E per scoprire le bellezze dei dintorni, voli panoramici e transfer in elicottero per raggiungere i resort 5 stelle. Il veliero d’epoca Pulcinella naviga tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena, oltre a esclusive imbarcazioni charter con skipper per godersi il mare. Inoltre, battute di pesca sportiva e guide esperte in archeologia, enogastronomia e tradizioni per percorrere le vie dell’interno della Gallura.