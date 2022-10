Debutto ufficiale per il gruppo Belstay Hotels con una serata ad Assago, alle porte di Milano Una serata al Belstay Milano Assago con dj set e musica live, uno spettacolo dal vivo, una sfilata di abiti di Pier Prandini, l’esposizione di quadri firmati Emiliano Cavalli e l’estrazione di soggiorni premio nelle strutture della catena. E’ il modo con cui il gruppo alberghiero Belstay Hotels, lanciato lo scorso aprile, ha celebrato il proprio debutto. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche agenzie di viaggi, aziende e key account, caratterizzata tra l’altro pure da un focus sulla ristorazione: oltre al buffet si sono infatti degustate le specialità preparate dagli chef che, ispirati e coordinati dallo stellato Andrea Ribaldone, dirigono le cucine delle strutture Belstay. Belstay Milano Assago sorge in prossimità della tangenziale Ovest, a 15 minuti dai Navigli milanesi e a 20 dal polo fieristico Rho Fiera; è un hotel di categoria 4 stelle da 203 camere di cui 92 superior, nove junior suite e 102 standard. Dispone di ristorante e bar, un centro congressi con sala conferenze con capienza massima di 240 persone, un auditorium da 60 posti e una sala polivalente che può ospitare fino a 120 persone. A disposizione anche un piano che ospita dieci salette meeting multifunzionali con luce naturale. Gli ospiti possono usufruire della palestra, una piscina rinnovata, aperta da giugno a settembre, con servizio bar, solarium con ombrelloni, lettini e teli. La struttura di Assago nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto ha complessivamente già superato il 60% di occupazione, con un +10% rispetto allo stesso periodo 2019. La clientela leisure ha rappresentato a luglio e agosto il 75% del totale mentre quella business ha prevalso a settembre col 55%. «Il profondo intervento di restyling che abbiamo realizzato, unitamente al nuovo format che abbraccia esigenze sia business sia leisure, ci hanno dato ragione – commenta Roberto Di Tullio, a.d. di Belstay Hotels –. Era una scommessa, seppur ponderata e pianificata nei dettagli. Abbiamo lavorato molto e ora siamo concentrati nel farci conoscere dal segmento mice e business travel. Siamo rodati e ci proponiamo anche per organizzare eventi e cene di Natale delle aziende del territorio; comodamente raggiungibili, abbiamo spazi ampi e modulabili, adatti ad accogliere qualsiasi tipo di ospite».

