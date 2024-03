Debutto sardo per il gruppo Meliá che sbarca sull’isola grazie al suo brand dedicato al franchising Si chiama Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá il primo indirizzo dell’omonimo gruppo spagnolo in Sardegna che aprirà la prossima estate. Affacciato sulla spiaggia di San Pietro a Mare, il resort dispone di 139 camere con terrazze attrezzate e vista sulle acque del golfo dell’Asinara o i giardini della struttura. Fra i servizi a disposizione degli ospiti vi sono anche l’accesso diretto alla spiaggia equipaggiata con lettini e ombrelloni, piscina esterna, palestra en plein air e biciclette a uso gratuito per esplorare la zona circostante. L’offerta gastronomica include un ristorante, un lounge bar vista mare dove godersi cocktail al tramonto e un beach bar. Con l’inaugurazione della nuova struttura, frutto della collaborazione con Piazza Hotels & Residences, con cui Meliá ha siglato un accordo di franchising, la compagnia spagnola rafforza il portfolio del proprio brand Affiliated by Meliá, che a oggi conta oltre 70 alberghi nel mondo. In Italia il gruppo vanta invece un totale di 13 indirizzi tra proprietà già operative e in pipeline. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Associazione britannica delle agenzie di viaggio (Abta) e il National Cyber ​​​​Crime Service (Action Fraud) lanciano l’allarme sull’aumento delle frodi ai consumatori quando si prenotano viaggi all’estero. Secondo i dati raccolti, nell'ultimo anno “i clienti defraudati hanno perso la sorprendente cifra di 12,3 milioni di sterline (14,3 milioni di euro)". Action Fraud ha ricevuto un totale di 6.640 reclami durante tutto l'anno, con luglio e agosto i mesi con il volume più alto, rispettivamente con 904 e 781. La frode media per attore è stata di 1.851 sterline, ovvero 2.163 euro. Mark Tanzer, amministratore delegato di Abta, avverte che “i truffatori utilizzano metodi sempre più sofisticati per prendere di mira i consumatori, concentrandosi in particolare su destinazioni e periodi dell’anno in cui la domanda è elevata e la disponibilità limitata, perché sanno che le persone cercheranno buoni affari”. "Spesso le vittime scoprono di essere state truffate solo prima del viaggio, o addirittura nel resort, quando può essere molto difficile trovare un sostituto, il che comporta costi ancora maggiori e potenziali delusioni", aggiunge infine. [post_title] => UK lancia l'allarme truffa sui viaggi. Frodi per 14 milioni di euro [post_date] => 2024-03-11T10:11:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710151897000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sul cicloturismo per la Spagna e con proposte, in particolare, mirate su Andalucia e della regione Valencia. In questo contesto l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano-Turespaña con i due enti del turismo confermano la partecipazione come official partner della Milano-Sanremo. La 115esima edizione della corsa avrà quest’anno una partenza inedita: il 16 marzo da Pavia, a piazza della Vittoria, per concludersi al consueto arrivo di via Roma a Sanremo, dopo 288 km. I due punti informativi, alla partenza e all’arrivo della corsa, sono il modo migliore per far conoscere agli amanti delle due ruote le tante offerte cicloturistiche della Spagna, tutti i percorsi e gli itinerari delle principali destinazioni spagnole e, in particolare, quelle dell’Andalusia e della Regione Valencia. “La Spagna è una destinazione di riefrimento per tutto lo sport – commenta Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano – e in particolare per il cicloturismo, grazie alla sua diversità geografica, al buon clima e alla presenza di strade e itinerari adatti a tutti”. Cento km di sentieri e 119 rutas ben segnalate: questo è ciò che offre agli amanti del cicloturismo della Regione di Valenciana, oltre a strutture e a servizi per chi vuole noleggiare le due ruote o ripararle. Anche la regione Andalusia punta sul cicloturismo con spazi protetti e con Transandalus, un tracciato circolare di oltre 2mila km con paesaggi sempre diversi, dalla montagna alla campagna, dalla spiaggia al deserto. Anche la Sierra Nevada, ma è tutta la Spagna a essere un Paese bike friendly con le sue 53 riserve della Biosfera, i 16 parchi nazionali e i tanti itinerari, primo tra tutti il Cammino di Santiago. Sui percorsi più importanti del Paese, così come sull’isola di Maiorca, alle Canarie e sui Pirenei, ci sono alberghi e alloggi pensati per chi si muove con le due ruote, servizi di noleggio e riparazione, videosorveglianza delle biciclette, aree per il lavaggio e persino menu speciali per sportivi. Tra gli itinerari specifici ci sono le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie con 120 percorsi di differenti distanze; i Caminos Naturales, più di 10.300 km di sentieri naturalistici tra canali, vie della transumanza e cammini; gli itinerari EuroVelo, in particolare il numero 8 che va da Cadice ad Atene, con un percorso lungo circa 5.400 km. E poi sentieri e vie rurali tra cui il Cammino del Cid che attraversa Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Aragona e Comunità Valenciana. Infine, c’è anche il Canale di Castiglia, un’antica via di navigazione fluviale. [post_title] => Spagna partner della Milano-Sanremo: riflettori puntati sul cicloturismo [post_date] => 2024-03-11T10:11:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710151893000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova Thermal suite nel Mandara spa and salon, tre cabine ristrutturate secondo il concept The Haven Premier owner's suites, l’ampliamento del Vibe beach club e la creazione di 24 nuove cabine con balcone. Lo scorso 11 febbraio la Norwegian Joy è emersa dopo tre settimane di lavori dal proprio bacino di carenaggio di Rotterdam, nei Paesi Bassi, con una serie di novità a bordo. Ha poi intrapreso un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton a Miami. La nave recentemente rinnovata offre attualmente itinerari di sette giorni e andata e ritorno ai Caraibi da Miami, prima di salpare per New York per la prossima estate. Dalla città della Grande mela proporrà crociere alle Bermuda con pernottamenti sull'isola. Oltre alle novità introdotte a Rotterdam, la Norwegian Joy vanta 21 bar e lounge, 16 ristoranti gratuiti e di specialità, nonché un percorso di oltre 400 metri fronte mare con vista sull'oceano. L'unità Ncl include anche attività emozionanti come la Norwegian Joy Speedway, un parco acquatico, un campo da minigolf, e intrattenimento di qualità, tra cui Elements e Deal or No Deal. [post_title] => Tutte le novità a bordo della Norwegian Joy dopo il restyling di tre settimane a Rotterdam [post_date] => 2024-03-11T10:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710151510000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio. Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche . La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone. Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale. «La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin. Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta. «Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa. [gallery ids="463179,463181,463180"] [post_title] => Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena [post_date] => 2024-03-11T09:52:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710150770000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Cammini Aperti” ideato dalla Regione Umbria - in qualità di capofila per il turismo slow - si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità. Si terrà il 13 e 14 aprile, 42 i cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km. A essere coinvolti in “Cammini Aperti” anche due importanti partner il CAI – Club Alpino Italiano e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap. Il CAI, Ente pubblico vigilato dal Ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e identificato un tratto di questi - di lunghezza variabile - sui quali portare persone con difficoltà motoria mediante l’impiego di Joilette e/o carrozzine. Inoltre, su tutti e 42 cammini lo stesso darà informazioni, distribuendo un vademecum, per incentivare la pratica responsabile dell’outdoor. FISH, invece, si impegnerà attivamente per garantire l'accessibilità di questi percorsi, lavorando affinché le persone con disabilità possano partecipare pienamente alle escursioni. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con le autorità locali e le federazioni regionali sarà promosso un sistema di turismo lento accessibile e inclusivo per tutti, anche per coloro con mobilità ridotta. A tal proposito verrà redatto un documento con linee guida per tutte le realtà del terzo settore e le regioni per una fruizione il più possibile reale. Un weekend, dunque, per camminare il più serenamente possibile ma anche per scoprire le bellezze della nostra Italia, tra angoli impregnati di storia e arte, spiritualità e meravigliosa natura. Un viaggio che si articola dal Centro, al Nord al Sud, isole comprese, senza sosta ma a passo lento, anche con momenti di intrattenimento e degustazioni enogastronomiche. [post_title] => Cammini Aperti, il 13 e 14 aprile alla scoperta di itinerari tra Nord, Centro e Sud Italia [post_date] => 2024-03-11T08:39:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710146395000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina a grandi passi il momento del debutto della Queen Anne: la nuova ammiraglia Cunard, quarta nave della flotta, effettuerà il proprio viaggio inaugurale il prossimo 10 maggio da Southampton a Lisbona. L'unità da 113 mila tonnellate e 3 mila passeggeri costruita in Italia da Fincantieri racchiude, nei 14 ponti a disposizione, un’offerta completa. A partire dalle nuove esperienze culinarie e multisensoriali proposte nei 15 ristoranti, molti dei quali con vista, sino alle più disparate attività sportive con campo da padel e golf, bar e punti ritrovo dalle atmosfere britanniche, piscina e idromassaggi da intrattenimenti e attività e un focus prioritario su salute e benessere con un programma olistico dedicato e l’esclusiva collaborazione con Harper’s Bazaar; e ancora l’atmosfera alla James Bond del casinò, il teatro e la collaborazione esclusiva con il pluripremiato produttore teatrale di Broadway, David Pugh. Su una nave Cunard non può inoltre mancare la firma di una vera esperienza britannica: il rito del tè pomeridiano, servito tutti i pomeriggi in guanti bianchi nella scenografica Ball Room; ma la vera punta di diamante sarà la più grande collezione d’arte mai curata in mare: oltre 3 mila artisti e designer sono stati coinvolti nel progetto e verrà esposta una collezione contemporanea di più di 4.300 opere d’arte e sculture. Tra i programmi della Queen Anne spicca anche il Giro del mondo in calendario dal 9 gennaio al 27 aprile che in 107 notti effettuerà la circumnavigazione completa del globo verso ovest (vendibile anche in singole tratte). [post_title] => Si avvicina il debutto della Queen Anne: appuntamento a Southampton il 10 maggio [post_date] => 2024-03-08T11:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709896914000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'attrazione fatale tra i gruppi dell'ospitalità spagnola e l'Italia. Dopo Room Mate, Lhg e Casual Hoteles (per citare solo alcuni di quelli con una storia recente nella nostra Penisola), è ora il momento anche di Panoram Hotel Management, partner tra gli altri di gruppi come Hilton e Accor. La white label company già gestisce il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, ma mira espandersi ulteriormente nel nostro paese. E per farlo ha scelto Fabrizio Trimarchi, quale direttore sviluppo per l'Italia. Con una lunga esperienza nel settore immobiliare alberghiero durata oltre 20 anni, Trimarchi proviene dal ruolo di managing partner di Hotel Seeker. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice president Jones Lang LaSalle Hotels in Italia, oltre ad altri incarichi in società di consulenza direzionale e società alberghiere quali Starwood e Sheraton. Mba in Bocconi, Trimarchi ha conseguito il certificate in real estate and hotel investments presso la Cornell University, l’advanced certificate in real estate presso la Henley business school, university of Reading (Uk). È inoltre un membro attivo del Rics e un esperto valutatore alberghiero. Panoram guarda ora a tutti i mercati alberghieri primari, quali Milano, Torino, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e selezionate città secondarie, insieme alle principali destinazioni leisure, che godano di flussi turistici consolidati. L'approccio sarà white label, associato al contratto di gestione alberghiera hma e agli accordi di franchising. Attualmente Panoram Hotel Management gestisce un portafoglio di sedici hotel in Spagna e Italia. [post_title] => La white label company spagnola Panoram spinge sull'Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo [post_date] => 2024-03-07T12:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709816126000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà ancora una volta il nuovo resort in apertura a fine marzo sull'isola di St. Vincent, il protagonista della presenza del gruppo Sandals alla Bmt di Napoli (14 - 16 marzo). La compagnia caraibica sarà alla fiera partenopea insieme al Jamaica Tourism Board, destinazione dove la compagnia ha avuto origine più di 40 anni fa, nonché al ministero del Turismo delle Bahamas, meta presente nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due resort: il Sandals Emerald Bay a Great Exuma e il Sandals Royal Bahamian a Nassau. Il Sandals St Vincent and the Grenadines verrà inaugurato dunque il prossimo 27 marzo. La struttura si sviluppa su un’area di 20 ettari e metterà a disposizione 301 camere e suite: tra le principali novità, da segnalare la presenza di sala fitness e sala multimediale in alcune categorie di suite, le nuovissime Vincy overwater villas a due piani, costruite direttamente sull’oceano, le two-bedroom butler villas con due camere da letto e i 16 nuovi concept di food and beverage. “Il nuovo Sandals sull’isola di St. Vincent è senza dubbio la grande novità che portiamo in fiera a Napoli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni anno investiamo molto anche nelle strutture preesistenti con nuovi servizi, nuove camere e suite, nuove proposte food & beverage - spiega il sales Manager Southern Europe di Sandals e Beaches Resorts, Christian Casagrande -. Inoltre, la Bmt sarà anche l’occasione per promuovere il programma wedding Aisle to isle, che ha visto l’inserimento di nuove e moderne decorazioni Inspiration, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi”. Per il 2024, Sandals Resorts ha infine in programma numerose attività di marketing e partnership, da realizzarsi in collaborazione con i maggiori rappresentanti del comparto turistico italiano: dagli eventi live e webinar, alle principali fiere di turismo e per gli sposi, all’organizzazione di fam trip per la promozione del proprio prodotto. [post_title] => La novità sull'isola di St. Vincent protagonista Sandals alla Bmt di Napoli [post_date] => 2024-03-07T10:38:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709807924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volano alto i conti di Lufthansa che archivia il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 35,4 miliardi di euro rispetto ai 30,9 miliardi del 2022 e con un utile operativo balzato a quota 2,7 miliardi di euro rispetto a 1,5 miliardi di euro dell’anno scorso. Il colosso tedesco ha più che raddoppiato i profitti netti che sono saliti a 1,7 miliardi di euro (790 milioni di euro nel 2022). Il gruppo torna quindi a distribuire un dividendo agli azioni per la prima volta post Covid (0,30 centesimi per azione). La presentazione dei risultati d'esercizio è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways, che tuttora attende il via libera da Bruxelles: una trattativa «che sta andando più lentamente di quanto previsto» ha sottolineato il ceo Carsten Spohr, in riferimento ad un'approvazione che era inizialmente attesa entro fine 2023. Ora le attese mirano a concludere l'operazione «nel corso di quest'anno - precisa il comunicato dei tedeschi -. Il Gruppo Lufthansa sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e successiva attuazione dell'accordo. Con l'investimento previsto in Ita Airways, il Gruppo Lufthansa sta portando avanti l'internazionalizzazione della compagnia per sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all'estero». Nel 2023 la compagnia ha trasportato oltre 120 milioni di passeggeri, +20% in più rispetto al 2022 e per la prima volta tutte le compagnie aeree del gruppo hanno riportato un utile operativo. Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record, si legge nel comunicato e il fatturato della divisione aviation è salito a 28,3 miliardi di euro contro 22,8 miliardi di euro dell’anno precedente. La domanda di viaggi continua ad essere forte anche per l’anno in corso e per questo il gruppo Lufthansa prevede capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, pari a una crescita del 12% rispetto al 2023. [post_title] => Lufthansa raddoppia gli utili. E per Ita Airways è atteso «entro l'anno» l'ok dell'Ue [post_date] => 2024-03-07T10:34:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709807668000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "debutto sardo per il gruppo melia che sbarca sullisola grazie al suo brand dedicato al franchising" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1504,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Associazione britannica delle agenzie di viaggio (Abta) e il National Cyber ​​​​Crime Service (Action Fraud) lanciano l’allarme sull’aumento delle frodi ai consumatori quando si prenotano viaggi all’estero. Secondo i dati raccolti, nell'ultimo anno “i clienti defraudati hanno perso la sorprendente cifra di 12,3 milioni di sterline (14,3 milioni di euro)\".\r

\r

Action Fraud ha ricevuto un totale di 6.640 reclami durante tutto l'anno, con luglio e agosto i mesi con il volume più alto, rispettivamente con 904 e 781. La frode media per attore è stata di 1.851 sterline, ovvero 2.163 euro.\r

\r

Mark Tanzer, amministratore delegato di Abta, avverte che “i truffatori utilizzano metodi sempre più sofisticati per prendere di mira i consumatori, concentrandosi in particolare su destinazioni e periodi dell’anno in cui la domanda è elevata e la disponibilità limitata, perché sanno che le persone cercheranno buoni affari”.\r

\r

\"Spesso le vittime scoprono di essere state truffate solo prima del viaggio, o addirittura nel resort, quando può essere molto difficile trovare un sostituto, il che comporta costi ancora maggiori e potenziali delusioni\", aggiunge infine.","post_title":"UK lancia l'allarme truffa sui viaggi. Frodi per 14 milioni di euro","post_date":"2024-03-11T10:11:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710151897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sul cicloturismo per la Spagna e con proposte, in particolare, mirate su Andalucia e della regione Valencia. In questo contesto l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano-Turespaña con i due enti del turismo confermano la partecipazione come official partner della Milano-Sanremo.\r

\r

La 115esima edizione della corsa avrà quest’anno una partenza inedita: il 16 marzo da Pavia, a piazza della Vittoria, per concludersi al consueto arrivo di via Roma a Sanremo, dopo 288 km. I due punti informativi, alla partenza e all’arrivo della corsa, sono il modo migliore per far conoscere agli amanti delle due ruote le tante offerte cicloturistiche della Spagna, tutti i percorsi e gli itinerari delle principali destinazioni spagnole e, in particolare, quelle dell’Andalusia e della Regione Valencia.\r

\r

“La Spagna è una destinazione di riefrimento per tutto lo sport – commenta Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano – e in particolare per il cicloturismo, grazie alla sua diversità geografica, al buon clima e alla presenza di strade e itinerari adatti a tutti”.\r

\r

Cento km di sentieri e 119 rutas ben segnalate: questo è ciò che offre agli amanti del cicloturismo della Regione di Valenciana, oltre a strutture e a servizi per chi vuole noleggiare le due ruote o ripararle. Anche la regione Andalusia punta sul cicloturismo con spazi protetti e con Transandalus, un tracciato circolare di oltre 2mila km con paesaggi sempre diversi, dalla montagna alla campagna, dalla spiaggia al deserto.\r

\r

Anche la Sierra Nevada, ma è tutta la Spagna a essere un Paese bike friendly con le sue 53 riserve della Biosfera, i 16 parchi nazionali e i tanti itinerari, primo tra tutti il Cammino di Santiago. Sui percorsi più importanti del Paese, così come sull’isola di Maiorca, alle Canarie e sui Pirenei, ci sono alberghi e alloggi pensati per chi si muove con le due ruote, servizi di noleggio e riparazione, videosorveglianza delle biciclette, aree per il lavaggio e persino menu speciali per sportivi.\r

\r

Tra gli itinerari specifici ci sono le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie con 120 percorsi di differenti distanze; i Caminos Naturales, più di 10.300 km di sentieri naturalistici tra canali, vie della transumanza e cammini; gli itinerari EuroVelo, in particolare il numero 8 che va da Cadice ad Atene, con un percorso lungo circa 5.400 km. E poi sentieri e vie rurali tra cui il Cammino del Cid che attraversa Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Aragona e Comunità Valenciana. Infine, c’è anche il Canale di Castiglia, un’antica via di navigazione fluviale. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Spagna partner della Milano-Sanremo: riflettori puntati sul cicloturismo","post_date":"2024-03-11T10:11:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710151893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova Thermal suite nel Mandara spa and salon, tre cabine ristrutturate secondo il concept The Haven Premier owner's suites, l’ampliamento del Vibe beach club e la creazione di 24 nuove cabine con balcone. Lo scorso 11 febbraio la Norwegian Joy è emersa dopo tre settimane di lavori dal proprio bacino di carenaggio di Rotterdam, nei Paesi Bassi, con una serie di novità a bordo. Ha poi intrapreso un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton a Miami.\r

\r

La nave recentemente rinnovata offre attualmente itinerari di sette giorni e andata e ritorno ai Caraibi da Miami, prima di salpare per New York per la prossima estate. Dalla città della Grande mela proporrà crociere alle Bermuda con pernottamenti sull'isola. Oltre alle novità introdotte a Rotterdam, la Norwegian Joy vanta 21 bar e lounge, 16 ristoranti gratuiti e di specialità, nonché un percorso di oltre 400 metri fronte mare con vista sull'oceano. L'unità Ncl include anche attività emozionanti come la Norwegian Joy Speedway, un parco acquatico, un campo da minigolf, e intrattenimento di qualità, tra cui Elements e Deal or No Deal.","post_title":"Tutte le novità a bordo della Norwegian Joy dopo il restyling di tre settimane a Rotterdam","post_date":"2024-03-11T10:05:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710151510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una costa di soli 46 chilometri di litorale adriatico poco sabbioso, a tratti selvaggio e a tratti candido grazie alle sue falesie a picco sul mare, l’Istria Slovena si sviluppa tra il ciglione carsico ad est, il Mare Adriatico ad ovest e la baia di San Bartolomeo a nord. E la sua popolazione, dalle numerose componenti etniche, rispecchia totalmente la varietà del paesaggio.\r

\r

Facilmente raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno, l’Istria Slovena è ormai da tempo una destinazione fruibile tutto l'anno grazie all'offerta wellness, mare, enogastronomia e active. Una meta dunque molto amata dai viaggiatori italiani che nel 2023 hanno fatto registrare incrementi importanti sul numero dei pernottamenti, occupando la terza posizione del mercato incoming, dopo Austria e Germania. La positività dei numeri registrati nella scorsa stagione diventa ancora più significativa se si tiene in considerazione che i flussi sono buoni durante tutto l’anno, quindi anche slegati dai momenti clou come i mesi estivi e le vacanze natalizie. \r

\r

In questa porzione di territorio sloveno, l’Adriatico lascia chiaramente cogliere la sua affascinante eredità che deriva dall'essere stato crocevia tra Venezia e Vienna: punto di partenza per le conquiste della Serenissima, riviera strategica e, al tempo stesso, mondana per l’impero degli Asburgo. Un vero e proprio microcosmo a pochi passi da Trieste, dove il verde rigoglioso si fonde quasi senza soluzione di continuità con tutte le sfumature dell’Adriatico, tra turchesi incredibilmente brillanti e profondi blu cristallini. Un territorio che, pur con una dimensione ridotta, racchiude una miriade di tesori di natura, cultura, arte, enogastronomia e tradizioni autentiche .\r

\r

La penisola istriana inizia subito dopo Muggia, alla periferia est di Trieste, e si spinge fino alle saline di Sicciole, al confine con la Croazia, a pochi chilometri da Umago. E come una sorta di triangolo si sviluppa verso l'interno. Oltre alla bellezza di luoghi costieri come Portorož-Portorose, Piran-Pirano, Izola-Isola, la Baia della luna, la spiaggia di Bele skale (Rocce Bianche) e le città di Koper-Capodistria e Ankaran-Ancarano, anche i borghi dell'interno come Padna, Nova Vas o Sveti Peter sono piccoli gioielli dove natura, amore per la terra, vivacità delle tradizioni e particolarità architettoniche creano un equilibrio perfetto, reso unico dalla cordialità delle persone.\r

Luoghi che diventano mete ambite in ogni stagione, anche se il periodo tra primavera ed estate permette di godere al massimo della varietà di offerta turistica, tra tuffi, macchia mediterranea in fioritura, vacanze in bicicletta o di godere di feste ed eventi dedicati a prodotti e tradizioni, quali, per esempio, la malvasia, l'olio, gli spumanti, gli ortaggi, i cachi, l'aglio e la raccolta del sale.\r

\r

«La primavera è alle porte e con essa è in arrivo una nuova stagione di eventi e attività che costituiranno anche un’ottima opportunità per le vacanze pasquali, il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. L’andamento delle prenotazioni sta andando bene e opereremo per far sì che i numeri italiani continuino a crescere» ha commentato Patricija Gržinič, Direttrice dell'Ente del Turismo di Portorose e Pirano, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione turistica 2024. \r

Quattro i Comuni dell’Istria Slovena che hanno presentato la propria offerta durante l'incontro con i media italiani: Portorose e Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano.\r

\r

Portorose è la base perfetta per le vacanze legate al benessere grazie anche alla presenza delle vicine saline di Sicciole, preziosa fonte di sostanze naturali per i trattamenti quali fanghi e acqua madre. Grazie al porto turistico, inoltre è una meta ideale anche per chi arriva via mare o per chi desidera esplorare la costa noleggiando un natante. Portorose inoltre, grazie anche al fatto che la maggior parte delle strutture è aperta tutto l'anno e alla presenza del suo auditorium, di sale meeting di diverse dimensioni perfettamente attrezzate, di spazi di grande suggestione come gli ex magazzini del sale, creati a metà del 1800 e ora disponibili per gli eventi, è l'ideale anche per il turismo congressuale e d'affari. \r

\r

Gli amanti del benessere apprezzeranno certamente anche Strugnano, area conosciuta principalmente per la falesia di flysch alta 80 metri, e per la Baia della Luna, la più bella insenatura marina slovena. Proprio qui si trova un rinomato centro termale e di talassoterapia Talaso Strunjan, con piscine d’acqua marina, trattamenti di bellezza, fanghi e saune. \r

\r

Pirano è un piccolo gioiello Adriatico: dall’ellittica Piazza Tartini, dedicata all'omonimo e celebre musicista piranese, agli imponenti palazzi ottocenteschi, come quello del Municipio fino alla secentesca chiesa di San Giorgio, il cui campanile è la perfetta copia in scala di quello di San Marco a Venezia. Numerosi i festival estivi, tra cui il Tartini Festival, ospitato nel chiostro di un monastero minorita con un'eccezionale acustica, oppure le serate musicali Piranesi, omaggio alla musica classica con interpreti e musicisti di fama internazionale. \r

\r

Isola, la città dei pescatori non ha mai perso le sue tradizioni che l’hanno resa famosa per la pesca e la lavorazione del pesce. Il particolare fascino veneziano di Isola, le stradine tortuose e gli ottimi ristoranti e bar dove godere della cucina di mare, rendono la città un luogo da vivere a pieno. Tappa immancabile per capire l’autenticità della località e la vitalità delle sue tradizioni è l’Isolana – La Casa del Mare, museo che raccoglie navi, barche e storie meravigliose. E sono davvero numerose le esperienze gastronomiche, che spaziano dalle trattorie tipiche ai ristoranti raccomandati dalla guida Michelin.\r

\r

Capodistria è invece un vero e proprio ponte tra mondo carsico e submediterraneo. Città dei soli, che decorano i palazzi veneziani medievali, ma anche del sole, che riscalda la laguna della Val Stagnon, e del Ciglione carsico e le pareti da arrampicate di fama mondiale. Il centro storico è incantevole e conserva con grande cura le tracce del suo lungo passato. \r

\r

Per una vacanza a totale contatto con l'ambiente, Ancarano è la scelta migliore. Relax e natura sono il fil rouge dell’esperienza da vivere nella penisola di Ancarano. Qui il clima è mite, la vegetazione rigogliosa, il patrimonio culturale, storico e variegato. Proprio queste caratteristiche attraggono, e hanno attratto nel passato, i visitatori, che possono ammirare i giardini del Monastero Benedettino, dove i monaci trasmettevano le conoscenze mediche già nell'XI secolo e ora trasformato in una particolare suggestiva struttura ricettiva, o il Parco Termale dell'ex Sanatorio. Il modo migliore per visitare quest’area è farlo lentamente: passeggiando lungo il sentiero circolare Bebler, che collega il centro di Ancarano con il Monte del Sanatorio, oppure godendo dei percorsi didattici tra i vigneti. Storia e natura collimano a Punta Grossa, una delle rare aree marine della costa slovena rimaste naturalmente incontaminate, che ospita l'unica fattoria antica interamente conservata sulla costa slovena, un forno comunitario per la cottura del pane, bunker, due postazioni da cannone della Seconda Guerra Mondiale, nonché la torre di vedetta. Nel Parco Paesaggistico Punta Grossa trovano la loro meta più ambita gli amanti delle attività all'aria aperta.\r

\r

«Obiettivo del biennio 2024-2025 è quello di investire e incrementare i flussi nel turismo della cultura e dell’arte. Il turismo culturale rappresenta oggi il 40% del totale europeo e la nostra volontà è quella di presentare la Slovenia come destinazione internazionale sostenibile, moderna e creativa. Grazie ad un’offerta caratterizzata da produzioni artistiche, festival ed eventi di alta qualità, oltre ad un patrimonio culturale ottimamente preservato» ha cdichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo al termine della conferenza stampa.\r

\r

[gallery ids=\"463179,463181,463180\"]","post_title":"Wellness, mare, enogastronomia e active: la nuova stagione turistica in Istria Slovena","post_date":"2024-03-11T09:52:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710150770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Cammini Aperti” ideato dalla Regione Umbria - in qualità di capofila per il turismo slow -\r

si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità. Si terrà il 13 e 14 aprile, 42 i cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km.\r

\r

A essere coinvolti in “Cammini Aperti” anche due importanti partner il CAI – Club Alpino Italiano e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap.\r

\r

Il CAI, Ente pubblico vigilato dal Ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e identificato un tratto di questi - di lunghezza variabile - sui quali portare persone con difficoltà motoria mediante l’impiego di Joilette e/o carrozzine. Inoltre, su tutti e 42 cammini lo stesso darà informazioni, distribuendo un vademecum, per incentivare la pratica responsabile dell’outdoor.\r

\r

FISH, invece, si impegnerà attivamente per garantire l'accessibilità di questi percorsi, lavorando affinché le persone con disabilità possano partecipare pienamente alle escursioni. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con le autorità locali e le federazioni regionali sarà promosso un sistema di turismo lento accessibile e inclusivo per tutti, anche per coloro con mobilità ridotta. A tal proposito verrà redatto un documento con linee guida per tutte le realtà del terzo settore e le regioni per una fruizione il più possibile reale.\r

\r

Un weekend, dunque, per camminare il più serenamente possibile ma anche per scoprire le bellezze della nostra Italia, tra angoli impregnati di storia e arte, spiritualità e meravigliosa natura. Un viaggio che si articola dal Centro, al Nord al Sud, isole comprese, senza sosta ma a passo lento, anche con momenti di intrattenimento e degustazioni enogastronomiche.\r

\r

","post_title":"Cammini Aperti, il 13 e 14 aprile alla scoperta di itinerari tra Nord, Centro e Sud Italia","post_date":"2024-03-11T08:39:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710146395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina a grandi passi il momento del debutto della Queen Anne: la nuova ammiraglia Cunard, quarta nave della flotta, effettuerà il proprio viaggio inaugurale il prossimo 10 maggio da Southampton a Lisbona. L'unità da 113 mila tonnellate e 3 mila passeggeri costruita in Italia da Fincantieri racchiude, nei 14 ponti a disposizione, un’offerta completa. A partire dalle nuove esperienze culinarie e multisensoriali proposte nei 15 ristoranti, molti dei quali con vista, sino alle più disparate attività sportive con campo da padel e golf, bar e punti ritrovo dalle atmosfere britanniche, piscina e idromassaggi da intrattenimenti e attività e un focus prioritario su salute e benessere con un programma olistico dedicato e l’esclusiva collaborazione con Harper’s Bazaar; e ancora l’atmosfera alla James Bond del casinò, il teatro e la collaborazione esclusiva con il pluripremiato produttore teatrale di Broadway, David Pugh.\r

\r

Su una nave Cunard non può inoltre mancare la firma di una vera esperienza britannica: il rito del tè pomeridiano, servito tutti i pomeriggi in guanti bianchi nella scenografica Ball Room; ma la vera punta di diamante sarà la più grande collezione d’arte mai curata in mare: oltre 3 mila artisti e designer sono stati coinvolti nel progetto e verrà esposta una collezione contemporanea di più di 4.300 opere d’arte e sculture. Tra i programmi della Queen Anne spicca anche il Giro del mondo in calendario dal 9 gennaio al 27 aprile che in 107 notti effettuerà la circumnavigazione completa del globo verso ovest (vendibile anche in singole tratte).","post_title":"Si avvicina il debutto della Queen Anne: appuntamento a Southampton il 10 maggio","post_date":"2024-03-08T11:21:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709896914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'attrazione fatale tra i gruppi dell'ospitalità spagnola e l'Italia. Dopo Room Mate, Lhg e Casual Hoteles (per citare solo alcuni di quelli con una storia recente nella nostra Penisola), è ora il momento anche di Panoram Hotel Management, partner tra gli altri di gruppi come Hilton e Accor. La white label company già gestisce il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, ma mira espandersi ulteriormente nel nostro paese. E per farlo ha scelto Fabrizio Trimarchi, quale direttore sviluppo per l'Italia. \r

\r

Con una lunga esperienza nel settore immobiliare alberghiero durata oltre 20 anni, Trimarchi proviene dal ruolo di managing partner di Hotel Seeker. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice president Jones Lang LaSalle Hotels in Italia, oltre ad altri incarichi in società di consulenza direzionale e società alberghiere quali Starwood e Sheraton. Mba in Bocconi, Trimarchi ha conseguito il certificate in real estate and hotel investments presso la Cornell University, l’advanced certificate in real estate presso la Henley business school, university of Reading (Uk). È inoltre un membro attivo del Rics e un esperto valutatore alberghiero.\r

\r

Panoram guarda ora a tutti i mercati alberghieri primari, quali Milano, Torino, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e selezionate città secondarie, insieme alle principali destinazioni leisure, che godano di flussi turistici consolidati. L'approccio sarà white label, associato al contratto di gestione alberghiera hma e agli accordi di franchising. Attualmente Panoram Hotel Management gestisce un portafoglio di sedici hotel in Spagna e Italia.","post_title":"La white label company spagnola Panoram spinge sull'Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo","post_date":"2024-03-07T12:55:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709816126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà ancora una volta il nuovo resort in apertura a fine marzo sull'isola di St. Vincent, il protagonista della presenza del gruppo Sandals alla Bmt di Napoli (14 - 16 marzo). La compagnia caraibica sarà alla fiera partenopea insieme al Jamaica Tourism Board, destinazione dove la compagnia ha avuto origine più di 40 anni fa, nonché al ministero del Turismo delle Bahamas, meta presente nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due resort: il Sandals Emerald Bay a Great Exuma e il Sandals Royal Bahamian a Nassau.\r

\r

Il Sandals St Vincent and the Grenadines verrà inaugurato dunque il prossimo 27 marzo. La struttura si sviluppa su un’area di 20 ettari e metterà a disposizione 301 camere e suite: tra le principali novità, da segnalare la presenza di sala fitness e sala multimediale in alcune categorie di suite, le nuovissime Vincy overwater villas a due piani, costruite direttamente sull’oceano, le two-bedroom butler villas con due camere da letto e i 16 nuovi concept di food and beverage.\r

\r

“Il nuovo Sandals sull’isola di St. Vincent è senza dubbio la grande novità che portiamo in fiera a Napoli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni anno investiamo molto anche nelle strutture preesistenti con nuovi servizi, nuove camere e suite, nuove proposte food & beverage - spiega il sales Manager Southern Europe di Sandals e Beaches Resorts, Christian Casagrande -. Inoltre, la Bmt sarà anche l’occasione per promuovere il programma wedding Aisle to isle, che ha visto l’inserimento di nuove e moderne decorazioni Inspiration, che permettono ai futuri sposi di personalizzare il proprio matrimonio con allestimenti ispirati all’isola in cui decidono di sposarsi”.\r

\r

Per il 2024, Sandals Resorts ha infine in programma numerose attività di marketing e partnership, da realizzarsi in collaborazione con i maggiori rappresentanti del comparto turistico italiano: dagli eventi live e webinar, alle principali fiere di turismo e per gli sposi, all’organizzazione di fam trip per la promozione del proprio prodotto.\r

\r

","post_title":"La novità sull'isola di St. Vincent protagonista Sandals alla Bmt di Napoli","post_date":"2024-03-07T10:38:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709807924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volano alto i conti di Lufthansa che archivia il bilancio 2023 con un fatturato in crescita a 35,4 miliardi di euro rispetto ai 30,9 miliardi del 2022 e con un utile operativo balzato a quota 2,7 miliardi di euro rispetto a 1,5 miliardi di euro dell’anno scorso.\r

Il colosso tedesco ha più che raddoppiato i profitti netti che sono saliti a 1,7 miliardi di euro (790 milioni di euro nel 2022). Il gruppo torna quindi a distribuire un dividendo agli azioni per la prima volta post Covid (0,30 centesimi per azione).\r

La presentazione dei risultati d'esercizio è stata anche l'occasione per fare il punto sull'ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways, che tuttora attende il via libera da Bruxelles: una trattativa «che sta andando più lentamente di quanto previsto» ha sottolineato il ceo Carsten Spohr, in riferimento ad un'approvazione che era inizialmente attesa entro fine 2023. \r

\r

Ora le attese mirano a concludere l'operazione «nel corso di quest'anno - precisa il comunicato dei tedeschi -. Il Gruppo Lufthansa sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Ue per giungere a una rapida conclusione e successiva attuazione dell'accordo. Con l'investimento previsto in Ita Airways, il Gruppo Lufthansa sta portando avanti l'internazionalizzazione della compagnia per sfruttare meglio le interessanti opportunità di crescita all'estero».\r

Nel 2023 la compagnia ha trasportato oltre 120 milioni di passeggeri, +20% in più rispetto al 2022 e per la prima volta tutte le compagnie aeree del gruppo hanno riportato un utile operativo. Swiss, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record, si legge nel comunicato e il fatturato della divisione aviation è salito a 28,3 miliardi di euro contro 22,8 miliardi di euro dell’anno precedente.\r

La domanda di viaggi continua ad essere forte anche per l’anno in corso e per questo il gruppo Lufthansa prevede capacità media di circa il 94% rispetto al 2019, pari a una crescita del 12% rispetto al 2023.","post_title":"Lufthansa raddoppia gli utili. E per Ita Airways è atteso «entro l'anno» l'ok dell'Ue","post_date":"2024-03-07T10:34:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709807668000]}]}}