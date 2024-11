Debutto maltese per il brand Me by Meliá a St. Julian’s Posizionato sulla costa nord-orientale dell’isola, a St. Julian’s, Il nuovo Me Malta segna il debutto sull’isola del brand di casa Meliá ed è frutto della seconda collaborazione con l’architetto Zaha Hadid, dopo quella per il Me Dubai inaugurato nel 2020 come parte del complesso Mercury Towers. Con 113 camere, 27 suite e 35 residenze distribuite su 20 piani, l’hotel offre ambienti vivaci e moderni, che incarnano il design avanguardistico tipico del marchio. Gli spazi sociali e per eventi includono tre Thinking Labs, una sala plenaria e due sale riunioni. La struttura mira, inoltre, a posizionarsi come punto di incontro per la comunità artistica con il programma Culture Collective di Me by Meliá, che permette agli ospiti di accedere a un ricco calendario di eventi, incluse mostre di artisti locali e performance dei protagonisti del panorama musicale internazionale. Tra gli altri servizi dell’hotel, il Cabana Club all’ottavo piano è un rooftop e beach club a bordo piscina, con vista panoramica sulla costa rocciosa di St. Julian’s, un menu mediterraneo e una piscina circondata da lettini e cabana private. Il ristorante Luciano by Gino D’Acampo aggiunge un tocco tricolore all’offerta gastronomica, con una selezione di piatti italiani classici e sperimentali. Fiore all’occhiello dell’hotel è il Radio Rooftop bar, concept specifico dei Me by Meliá, che sarà inaugurato a inizio 2025. Prevista in apertura negli stessi mesi è anche la spa: gli ospiti potranno scegliere da un menu di trattamenti ringiovanenti che incorporano ingredienti biologici locali, fra massaggi e trattamenti per il viso e rituali corpo completi. Una palestra aperta 24/7 è infine già a disposizione per allenarsi con attrezzature d’avanguardia. Condividi

\r

Comune denominatore del progetto che include tre macro aree è il mar Rosso con i suoi coralli e acque ancora incontaminate e una delle più ricche diversità biomarine al mondo.\r

\r

L'area Nord della destinazione si concentrerà sul lusso e sull'offerta prettamente balneare, e includerà destinazioni di spicco come Neom, Sindalah e Amaala. La regione del Centro ruoterà attorno a Gedda, mettendo in risalto la metropoli e le opportunità leisure al mare, con proposte di fascia media. Il Sud si concentrerà su tradizione, natura e attività culturali. \r

\r

“La nostra partecipazione al World Travel Market è parte integrante del nostro impegno a mostrare l'approccio innovativo e sostenibile del Regno al turismo - ha commentato il Ministro del turismo e presidente del Consiglio di amministrazione della Saudi Tourism Authority, Ahmed Al-Khateeb -. La nostra rapida crescita e i risultati da record posizionano l'Arabia come una destinazione leader per il turismo e gli investimenti\".","post_title":"L'Arabia Saudita alza il sipario sul progetto miliardario Saudi Red Sea","post_date":"2024-11-08T11:52:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1731066747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Posizionato sulla costa nord-orientale dell’isola, a St. Julian’s, Il nuovo Me Malta segna il debutto sull'isola del brand di casa Meliá ed è frutto della seconda collaborazione con l’architetto Zaha Hadid, dopo quella per il Me Dubai inaugurato nel 2020 come parte del complesso Mercury Towers. Con 113 camere, 27 suite e 35 residenze distribuite su 20 piani, l’hotel offre ambienti vivaci e moderni, che incarnano il design avanguardistico tipico del marchio. Gli spazi sociali e per eventi includono tre Thinking Labs, una sala plenaria e due sale riunioni. La struttura mira, inoltre, a posizionarsi come punto di incontro per la comunità artistica con il programma Culture Collective di Me by Meliá, che permette agli ospiti di accedere a un ricco calendario di eventi, incluse mostre di artisti locali e performance dei protagonisti del panorama musicale internazionale.\r

\r

Tra gli altri servizi dell’hotel, il Cabana Club all’ottavo piano è un rooftop e beach club a bordo piscina, con vista panoramica sulla costa rocciosa di St. Julian’s, un menu mediterraneo e una piscina circondata da lettini e cabana private. Il ristorante Luciano by Gino D’Acampo aggiunge un tocco tricolore all’offerta gastronomica, con una selezione di piatti italiani classici e sperimentali. Fiore all’occhiello dell’hotel è il Radio Rooftop bar, concept specifico dei Me by Meliá, che sarà inaugurato a inizio 2025. Prevista in apertura negli stessi mesi è anche la spa: gli ospiti potranno scegliere da un menu di trattamenti ringiovanenti che incorporano ingredienti biologici locali, fra massaggi e trattamenti per il viso e rituali corpo completi. Una palestra aperta 24/7 è infine già a disposizione per allenarsi con attrezzature d’avanguardia.","post_title":"Debutto maltese per il brand Me by Meliá a St. Julian’s","post_date":"2024-11-08T11:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1731066387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ad ottobre 2024 si mantiene stabile l'andamento del turismo legato ai viaggi d'affari. Il Business Travel Trend, indice mensile sui dati del Business Travel in Italia si mantiene a quota 101 con un valore progressivo sull’intero anno a quota 97.\r

\r

E' quanto rende noto il Gruppo Uvet, polo italiano del turismo, sulla base dell'indicatore realizzato con il Centro Studi Promotor (CSP), attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.\r

\r

Migliorano invece le transazioni con un valore di 84, registrando un leggero incremento (+1) rispetto al mese di settembre a conferma di una spesa media in ulteriore flessione.","post_title":"Il Business Travel Trend si mantiene stabile a ottobre","post_date":"2024-11-06T14:13:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1730902387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rotta è quella prevista, che condurrà ai 2 miliardi di arrivi internazionali nel 2030, pari ad un incremento di oltre il +30%, trainati dai mercati outbound emergenti: la stima è quella fornita dal Wtm Global Travel Report, presentato durante la kermesse in corso in questi giorni a Londra.\r

\r

Il rapporto, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, evidenzia inoltre come per il 2024 gli arrivi turistici internazionali dovrebbero raggiungere 1,5 miliardi, superando i livelli pre-pandemia, mentre la spesa globale - sempre quest'anno - salirà a quota 5,5 trilioni di dollari, per una crescita del 24% rispetto al 2019.\r

\r

L'aspetto più significativo è che i consumatori sembrano dare priorità ai viaggi, che rappresentano una quota maggiore della loro spesa nelle principali economie avanzate rispetto ai 10 anni precedenti la pandemia.\r

\r

In particolare, la spesa per i viaggi rappresenta ora una quota maggiore della spesa dei consumatori nelle principali economie avanzate, raggiungendo l'8,8% nel 2024, rispetto a una media dell'8,2% dal 2010 al 2019. Anche in regioni come l'Asia-Pacifico, dove la ripresa è stata più lenta, la spesa per i viaggi è in ripresa.\r

\r

Il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è destinato a superare del 7% i livelli del 2023 e del 16% quelli del 2019. La durata media del soggiorno per i viaggi internazionali è aumentata del 12% nel 2024 rispetto al 2019, invertendo una tendenza di soggiorni più brevi osservata nel decennio precedente la pandemia.\r

\r

Tra i fattori che contribuiscono a prolungare i soggiorni vi sono il passaggio allo “slow travel ‘ e l'aumento dei viaggi ’bleisure ”, in cui i viaggiatori d'affari prolungano le loro visite per attività di svago.\r

\r

«L'obiettivo del Wtm è quello di aiutare i partecipanti ad affrontare i cambiamenti e ad attrezzare i professionisti del settore per l'anno a venire - ha dichiarato Juliette Losardo, Wtm London exhibitor director -. Commissionare il Wtm Global Travel Report sostiene il nostro impegno a fornire ai partecipanti le ultime tendenze che caratterizzano il panorama dei viaggi».\r

\r

","post_title":"Wtm, la parabola ascendente dei viaggi: 1,5 mld di arrivi internazionali nel 2024","post_date":"2024-11-06T14:10:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1730902203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Insomma Donald Trump risale sulla poltrona di presidente degli Stati Uniti. Uno può chiedersi cosa c'entra con il turismo. Be' c'entra molto e ora vi dico perché.\r

\r

Fra le sue più celebri dichiarazioni Trump aveva promesso: «La fine di tutte le guerre in corso. Quando sarà presidente chiuderò tutti i fronti di battaglia». E vi pare poco? Naturalmente è importante soprattutto per tutte le vite che verranno risparmiate nel caso le guerre finiscano. Ma ci sono anche altri fronti\r

\r

Prima di tutto per il turismo meno tensione c'è e meglio è. Chiudere il capitolo delle guerre sarebbe essenziale per una forte espansione del settore nel mondo. In secondo luogo la fine delle ostilità riaprirebbe al turismo Paesi di grande storia e cultura. Ne faccio un breve elenco: Russia, Libano, Siria, Israele e altri. Questo significa espansione dell'offerta, ampliamento dei programmi.\r

\r

A me sembrano cose da tenere in conto. Vediamo se Trump sarà capace di mantenere la promessa. Ora è sotto la lente di tutti.","post_title":"Trump vince. Manterrà la promessa di far terminare le guerre?","post_date":"2024-11-06T10:42:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730889732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Programma invernale ricchissimo per i velieri Star Clippers. Il denso programma di partenze spazia, fin dal mese di novembre, tra il caldo mar dei Caraibi con il quattro alberi Star Flyer; la nave gemella Star Clipper, invece, raggiungerà poco prima di Capodanno il canale di Panama e il Pacifico, per trascorrere i primi mesi del 2025 in Costa Rica.\r

\r

Il 30 novembre segnerà in particolare l’inizio della stagione invernale dello Star Flyer che, reduce dalla traversata oceanica, partirà per la prima di una serie di 17 crociere da una settimana con imbarco a St. Maarten. Nove di queste seguiranno la rotta delle isole Leeward (anche dette, in italiano, Sottovento): Barbuda, Dominica, raggiunta ogni due lunedì veleggiando accanto all’ammiraglia Royal Clipper, Guadalupa, l’isola a forma di farfalla e, per finire Antigua e Saint Barth. Le altre otto partenze, alternate di settimana in settimana alle prime (in modo che chi volesse regalarsi una crociera da due settimane non debba ripetere due volte la stessa tratta), affronteranno invece gli avventurosi itinerari delle isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla Jost van Dyke, che prende il nome dal pirata olandese che qui aveva rifugio, il Sir Francis Drake channel, attraverso il quale si raggiunge Norman island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Maarten, si passa quindi dai suggestivi baths di Virgin Gorda.\r

\r

Biodiversità marina e terrestre, invece, per l’America Centrale di Star Clipper. È sul versante occidentale che si concentreranno a partire dal 28 dicembre le crociere del prossimo inverno: la prima di queste, in partenza da Balboa (Panama), permetterà di visitare la costa pacifica di questo Paese per poi raggiungere, superate le isole di Cohiba, Iguana e Parida, il Costa Rica, uno degli scrigni naturalistici e marini più preziosi al mondo. Saranno nove le partenze dello Star Clipper da Puerto Caldera e interesseranno i grandi parchi del paese, come il Manuel Antonio raggiungibile dall’attracco a Quepos.\r

\r

Per il Natale, infine, sono ancora disponibili le ultime cabine last-minute sui tre velieri della compagnia. Le crociere di Natale prevedono, per chi sceglie di trascorrere le feste a bordo, alcuni vantaggi: 600 euro di credito di bordo per cabina per le coppie, utilizzabili per gli acquisti al bar, al ristorante e allo Sloop shop; nessun supplemento singola a bordo di Royal Clipper e Star Flyer per le persone che viaggiano da sole nelle categorie dalla 2 alla 6; 300 euro di credito di bordo per chi viaggia solo a bordo di Star Clipper; la terza persona naviga gratuitamente (escluse le spese portuali e le mance per un passeggero che condivide la cabina con altri due).","post_title":"Le proposte Star Clippers per un inverno tra il mar dei Caraibi e l'America Centrale","post_date":"2024-11-06T09:27:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730885251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conferenza di presentazione dell'Enit e quindi dell'Italia al Wtm di Londra.\r

\r

«Siamo orgogliosi di essere qui a Londra in una della fiere di turismo più importanti del mondo - ha iniziato l'ad di Enit, Ivana jelinic - e vorrei ringraziare tutte le regioni che sono presenti che come sempre sono numerosissime. Per noi di Enit è di grande interesse essere qui al Wtm, grande crocevia e snodo del turismo in questo momento determinante. La grande presenza dei nostri operatori ci dimostra quanta voglie c'è ancora nel mercato di fare business, di guardare al futuro e all'innovazione. Ma soprattutto di quanto l'Italia si amata e richiesta sui mercati internazionali».\r

Conferme per l'Italia\r

«Confermo la grande presenza dell'Italia e confermo inoltre che tutto ciò che riguarda l'Italia è visto con enorme interesse - esordisce l'ambasciatore italiano a Londra, Iginio Lambertini -. E questo viene confermato nella crescente presenza britannica nel nostro Paese. L'anno scorso 6 milioni in tutto l'anno. C'è anche un numero crescente di cittadini britannici che trasferiscono la loro residenza in Italia. Quindi la presenza dell'Italia in un evento come questo rappresenta una vetrina importante. E mi sembra che parte centrale della fiera mi pare che sia l'Italia».\r

\r

«Infatti confermo che lo stand dell'Italia è il più grande della fiera. Ed è fondamentale perché questa è una fiera dalla valenza mondiale» ha chiosato Ivana Jelinic . \r

\r

Ha preso la parola anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che ha messo in evidenza l'importanza dei flussi stranieri sulla sua regione. Ed ha inoltre rappresentato la forza dell'enogastronomia della regione, ma anche delle Nitto Atp finals di tennis, della coppa del mondo di sci e di altri eventi di grande interesse.\r

Promozione unitaria\r

«L'Italia deve promuoversi unitariamente. Questo è il punto di partenza per rafforzare nel mondo l'idea di un Paese e quindi le sue qualità turistiche - ha iniziato il ministero del turismo Daniela Santanchè -. In questa edizione solo due regioni sono fuori dal padiglione Italia, e sono il Veneto e la Sardegna, ma sicuramente sarà l'ultima volta. Perché bisogna capire che la vista unitaria è una attributo vincente per la strategia di turistica. Ma voglio dire anche che essere qui oggi è importante perché questa è una delle fiere fondamentali nel panorama mondiale.\r

\r

«E mi sembra che ci sia sempre più voglia d'Italia - ha continuato il ministro -. Ma dobbiamo anche ringraziare i britannici che quest'anno hanno fatto registrare 15 milioni di pernottamenti in Italia. Ma ora voglio dire che non ci interesse più la quantità dei turisti che sono venuti in Italia, ma la qualità. Cioè quanti soldi hanno speso nel nostro Paese. Perché questo è il dato cher ora ci interessa. Il punto di svolta è la destagionalizzazione. Proprtio per evitare quell'overtourism che secondo me è un concetto sbagliato, perché si deve parlare di gestione di flussi sbagliata. Dobbiamo destagionalizzare. Infine voglio ricordare però un appountamento importante, il G7 del turismo che si farà a Firenze dal 13 al 15 di novembre».","post_title":"L'Enit al Wtm. L'Italia è il punto centrale della grande fiera di Londra","post_date":"2024-11-05T14:30:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1730817036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2024 davvero brillante quello del Chia Laguna, complesso sardo che include i tre indirizzi Conrad Chia Laguna Sardinia, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection, e Hotel Village: \"In estate abbiamo registrato numeri record, con i ricavi medi per camera disponibile cresciuti del 18% (revpar) e un tasso di occupazione a luglio e agosto vicino al 100%. grazie alla domanda sia italiana, sia internazionale\", spiega il general manager del complesso, Marco Pedna.\r

\r

Un trend in ascesa che sta peraltro proseguendo anche nei mesi autunnali: \"Sostenuto dalla clientela individuale ma soprattutto dai gruppi mice, pure ottobre è infatti andato molto bene - prosegue Pedna -. A fronte di tutto ciò, stimiamo quindi di chiudere la stagione con un’occupazione media del 75%\".\r

\r

L'Italia è il primo mercato del resort, seguito da Regno Uniti, Stati Uniti, Germania e Svizzera. \"Recentemente abbiamo notato però anche un aumento di arrivi dai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). Cresce inoltre la domanda per escursioni e attività di scoperta da parte sia della clientela italiana sia internazionale che sempre più desidera fare esperienze uniche legate al territorio, visitare luoghi autentici con la guida dei locali, conoscere i piatti della tradizione\".\r

\r

Chia mira infatti ad attrarre non solo i viaggiatori che desiderano il relax fronte mare, ma anche gli appassionati di sport e di scoperta. Il resort quest'anno ha arricchito ulteriormente la propria offerta sportiva con nuove Academy dedicate per grandi e piccoli ospiti. Oltre ai due beach club del resort, sulle spiagge di monte Cogoni e dune di Campana, gli amanti del mare non lontano trovano cala Cipolla e Tuerredda, fra le più suggestive della costa. Dal resort si può partire inoltre per gite a cavallo fino a capo Spartivento o in barca lungo il litorale di Chia. Per gli amanti del wellbeing, la Conrad Spa propone percorsi benessere con vasche idromassaggio nel verde e trattamenti legati al territorio. L’intrattenimento serale, con spettacoli e musica dal vivo, completa l’offerta insieme alle diverse specialità gastronomiche proposte negli undici ristoranti del resort, per un vero e proprio viaggio gastronomico.\r

\r

E poi c'è il tema sostenibilità: “Notizia di questi ultimi giorni, l’Hotel Village ha ottenuto la certificazione internazionale Biosphere: un importante riconoscimento al nostro impegno in gesti concreti verso un modello di turismo/ospitalità eco-compatibile”, conclude Pedna. Lo standard Biosphere si basa sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile identificati tramite l’analisi e gli indicatori dell’Unwto del Global Compact, dell’Ue e dei criteri del Global Sustainable Tourism Council (Gstc).","post_title":"Il Chia Laguna si appresta a chiudere il 2024 con un tasso di occupazione medio del 75%","post_date":"2024-11-05T12:07:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730808420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una struttura dual-branded Tivoli e Nh il progetto di debutto del gruppo Minor nell'area nord-occidentale della Cina. In apertura il prossimo anno, il complesso sarà localizzato a Yining, una vivace città sul confine occidentale, storicamente nota come hub commerciale sulla via della Seta, che oggi svolge un ruolo cruciale nel collegare l'Asia Centrale con l'Europa. Conosciuta per i suoi paesaggi naturali pittoreschi e le ricche influenze etniche, Yining vanta numerose attrazioni come la Kazak folk tourism area e la Six Star street, che la rendono una destinazione apprezzata da turisti cinesi e internazionali.\r

\r

Gli hotel Tivoli e Nh saranno strategicamente situati vicino alle attrazioni turistiche locali e al quartiere centrale degli affari. Saranno inoltre facilmente raggiungibili tramite autostrade, treni ad alta velocità e voli. Il progetto, che copre 1,6 milioni di metri quadrati, offrirà diversi servizi e 200 camere per ciascuno dei brand Tivoli e NH, oltre a una zona commerciale, un centro di spettacoli culturali e aree residenziali. In particolare, il centro culturale ospiterà spettacoli di musica e danza, mentre l'area commerciale, ispirata al design dell’antica via della Seta, mira a creare un luogo esclusivo per lo shopping e il tempo libero.","post_title":"Debutta in Cina nord-occidentale per il gruppo Minor con i brand Tivoli e Nh","post_date":"2024-11-05T11:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730805303000]}]}}