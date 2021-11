Dalla conversione di un’antica vetreria nasce l’Nh Collection Venezia Murano Villa

Ubicato all’interno della storica vetreria di Murano, conosciuta con il nome di fornace De Majo, il nuovo 4 stelle superior Nh Collection Venezia Murano Villa è pronto ad accogliere i propri ospiti. La struttura da 104 camere ha un’estensione totale di circa 4.800 metri quadrati e si sviluppa dall’ingresso principale su fondamenta Navagero (di fronte al museo del Vetro e al Duomo di San Donato) fino al lato opposto, con affaccio sulla laguna veneziana. Cuore pulsante è la corte centrale, da dove gli ospiti possono accedere alle suite o al ristorante dell’hotel. A disposizione anche due bar, una palestra e una spa, nonché un pontile privato tradizionale veneziano e cinque sale meeting, tutte modulabili e capaci di ospitare fino a 130 persone.

“Da sempre il nostro gruppo è impegnato nel tutelare il patrimonio storico-artistico delle città in cui si trova, esaltando anche l’aspetto originario delle strutture all’interno delle quali sorgono i suoi hotel – commenta Marco Gilardi, operations director Nh Hotel Group Italia e Usa – Anche in questo caso, con Nh Collection Venezia Murano Villa, l’obiettivo è stato proprio quello di far respirare ai nostri ospiti, fin dal loro arrivo, l’atmosfera autentica della storica vetreria che un tempo sorgeva proprio qui”.

Il concept di riprogettazione dell’hotel, curato dallo studio di architettura H&A Associati di Venezia, richiama infatti le origini di una delle prime vetrerie di Murano e avvicina questa antichissima arte al mondo del design. Non è un caso che l’intera struttura abbia conservato il complesso dei 12 fabbricati preesistenti come richiamo all’intero ciclo produttivo e che ovunque, nei diversi ambienti e spazi dell’hotel, siano intatte alcune tracce della precedente destinazione d’uso.