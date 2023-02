Dal prossimo primo marzo il Galles di Milano diventa Unahotels In arrivo un nuovo Unahotels meneghino. A partire dal prossimo 1° di marzo, l’ex Best Western Plus Hotel Galles, di proprietà di Filippo Seccamani, sarà infatti gestito direttamente dal brand del gruppo Una. L’Unahotels Galles Milano è un 4 stelle storico della città affacciato su corso Buenos Aires. Dispone di oltre 200 camere e suite, del ristorante panoramico La Terrazza al sesto piano dell’edificio, di un centro wellness e di un centro congressi da sei meeting room, in grado di accogliere fino a 100 persone. Con la new entry meneghina, salgono quindi a 12 le strutture del gruppo Una nell’area del capoluogo lombardo, tra hotel, luxury apartments e residence. In seguito a questa nuova acquisizione, il portfolio della compagnia supererà inoltre simbolicamente la soglia dei 50 alberghi, grazie alle 34 strutture in gestione diretta e alle 17 in franchising, sotto i brand Una Esperienze, Unahotels e Unaway.

