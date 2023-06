Cresce l’offerta Bike Experience di Club del Sole. Un nuovo tour collega i villaggi dell’Alto Adriatico Una proposta bike a 360 gradi, con un’offerta completa dedicata agli amanti delle due ruote. Club del Sole potenzia il progetto Bike Experience inaugurato lo scorso anno, con il quale propone ospitalità full service e attività dedicate a chi vuole aggiungere l’energia di una pedalata alla propria vacanza nella natura. Il servizio comprende dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita a consigli utili su imperdibili wow-point da raggiungere pedalando. Si spazia da veri e propri tour di Bike discovering con guide locali, che faranno immergere i partecipanti in luoghi di pregio artistico e culturale, arricchiti da qualche veloce parentesi enogastronomica, al nuovo percorso itinerante GiraSole Bike Experience, l’itinerario in natura che collega i villaggi Club del Sole dell’alto Adriatico: da Lido di Spina a Riccione in tre tappe facili e divertenti, per scoprire chilometro dopo chilometro le oasi del parco Delta Po, le città d’arte di Ravenna e Rimini, i paesaggi collinari della Valmarecchia. Ma questa iniziativa non è dedicata solo ai cicloturisti abituali. Si rivolge anche a tutti gli ospiti che vorranno entrare pienamente in connessione con l’ambiente circostante, assaporare il senso di libertà e scoprire in modo autentico i dintorni. All’interno delle strutture che offrono questa esperienza, si potranno poi trovare una colonnina bike station per le riparazioni veloci o un’officina e un’area di lavaggio biciclette. Condividi

