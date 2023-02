Cresce la voglia di open air. Il punto della situazione alla Bit Turismo all’aria aperta, un segmento in costante crescita. E’ stato questo il leit motiv della conferenza dedicata all’open air, tenutasi all’ultima Bit di Milano per fare il punto della situazione. Stando a una recente ricerca Ciset, in particolare, dal dopo pandemia le persone sentono maggiormente la necessità di un turismo a contatto con la natura. La crescita dell’open air è quindi molto significativa proprio a partire dal 2019. Ma tra gli ospiti aumenta anche la volontà di sperimentare il territorio e migliora la tipologia delle strutture e la qualità dei servizi. Sempre secondo l’indagine Ciset condotta su 300 imprese open air, l’estate 2022 è stata molto positiva, sia in termini di domanda sia in termini di fatturato. Lo studio attesta che il 77% dei turisti open air trascorre almeno una vacanza in campeggio all’anno. La metà sceglie le vacanze lunghe e l’83% come meta il mare, seguito da laghi, montagna, parchi naturali e città. Il tipo di alloggio preferito risulta la casa mobile per il 51%; il 65% sceglie in modo esclusivo gli alloggi del camping. Seguono, i propri mezzi (roulotte e camper) al 21% e la propria tenda per il 17% (questa soprattutto tra i giovani). Il 30% prenota a ridosso della partenza (meno di un mese prima). Le attività più richieste sia on sia off site: al primo posto la spiaggia all’86%, rilassarsi al 71%, la gastronomia locale al 56%, la piscina al 51%, fare sport all’aria aperta al 47%, esplorare i dintorni al 46%. Tra chi ha fatto una vacanza open air il timore principale resta infine il brutto tempo per il 10% e le sistemazioni poco comode per il 9%. Un dato quest’ultimo che raggiunge il 62% per chi non ha mai fatto una vacanza open air. Il glamping risulta ancora poco richiesto rispetto al camping.

