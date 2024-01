Cresce la domanda di ospitalità religiosa: +16% sul 2019 Cresce la domanda per l’ospitalità religiosa nel nostro paese. Lo dicono i dati elaborati dall’Associazione ospitalità religiosa Italia, secondo cui l’anno scorso le richieste di soggiorno in strutture legate a questa tipologia particolare di offerta sono cresciute del 46% rispetto al 2022 e soprattutto si sono rivelate del 16% superiori anche all’anno pre-pandemico 2019. Stando alle rilevazioni, spiega su Avvenire il presidente dell’associazione, Fabio Rocchi, le realtà ricettive dell’ospitalità religiosa nel 2023 hanno ospitato circa 5 milioni di persone per un totale di 20 milioni di presenze. Il bacino di utenza sarebbe in particolare costituito da gruppi, composti da pellegrini, movimenti religiosi, oratori e camminatori, che viaggiano in specifici momenti dell’anno. Starebbe però crescendo anche la domanda delle famiglie, mentre rimarrebbe rilevante quella degli universitari e dei lavoratori fuori sede. L’offerta di questo segmento include oggi 2.400 strutture religiose censite, con una media di 74 posti letto ciascuna. Propongono servizi per soggiorni spirituali, turistici, lavorativi o di studio e sono gestiti da ordini, congregazioni, diocesi e parrocchie. A queste se ne aggiungono ulteriori 500 di impronta laica non profit. La loro presenza è capillare sull’intero territorio nazionale, ma per le strutture di matrice religiosa, Roma e il Lazio rappresentano le aree di maggior concentrazione con quasi 29.500 posti letto. A seguire, il Veneto (oltre 19 mila) e l’Emilia Romagna (più di 16.500). A livello di densità dell’offerta è invece la Val d’Aosta a guidare con 27 posti letto ogni mille abitanti. Al secondo posto c’è l’Umbria (11) e sul gradino più basso del podio il Friuli Venezia Giulia (otto). Condividi

A pochi mesi dall'inaugurazione del nuovo 5 stelle di Sorrento, il general manager Fulvio Gaglione racconta aspettative e ambizioni dell'albergo campano affiliato Preferred Hotels & Resorts: \"Stiamo progettando un'esperienza per gli ospiti che trasporterà i sensi in un viaggio straordinario, superando le loro aspettative. Non ci accontenteremo di essere solamente un'altra struttura di lusso in città, ma stiamo costruendo partnership strategiche per far emergere l'Ara Maris come un gioiello nascosto tutto da scoprire. Stiamo cercando di creare un ambiente che catturi l'essenza della costiera: la vista sul mare, i sapori locali... Sarà un'esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni passo nell'Ara Maris sarà come un tributo alla ricca storia e alla cultura che rendono unica la destinazione\".\r

\r

L'hotel sta anche preparando esperienze personalizzate per i suoi ospiti: \"Stiamo organizzando escursioni sul territorio per far scoprire le realtà locali e progettando attività su misura\", prosegue Gaglione. La sostenibilità è un'altra priorità: “Vogliamo che la nostra bellezza naturale sia parte dell'esperienza dei nostri ospiti. Stiamo adottando misure eco-friendly, come l'uso di pannelli solari e prodotti a chilometri zero, coinvolgendo pure la comunità locale”. La formazione del personale, infine, è cruciale: \"E' il nostro pilastro fondamentale: cerchiamo di creare un'atmosfera in cui l'empatia e l'attenzione ai dettagli siano alla base del nostro servizio; vogliamo offrire un'esperienza autentica e calorosa, tipica di queste zone. Vogliamo essere riconosciuti e celebrati non solo per le stelle sulle nostre recensioni, ma per il calore nei nostri sorrisi”.\r

\r

","post_title":"Il gm Fulvio Gaglione racconta piani e ambizioni del nuovo Ara Maris di Sorrento","post_date":"2024-01-05T13:02:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704459757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani da Trieste, a bordo della Deliziosa, l’edizione 2024 del Giro del mondo di Costa Crociere. Il viaggio, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Catania, Napoli e Savona, si concluderà l’11 maggio a Marghera/Venezia: sulle orme dei grandi navigatori del passato, in poco più di quattro mesi, gli ospiti a bordo visiteranno 52 destinazioni di 34 paesi differenti, sparsi in cinque continenti, attraversando tre oceani. E l'edizione 2024 è tra quelle di maggior successo: a bordo della Deliziosa, infatti, ci saranno oltre 2 mila ospiti, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

\r

Nei 134 giorni di viaggio previsti, la Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest: dall’Italia attraverserà l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile, Perù e isola di Pasqua; da lì attraverserà il Pacifico, toccando la Polinesia, per raggiungere l’Australia; si dirigerà poi verso nord, in Giappone e Corea del Sud, per fare quindi rotta ancora una volta verso ovest, visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e fare rientro in Italia.\r

\r

Per coloro i quali non fossero riusciti a prenotare una cabina su questa edizione, ci sono ancora cabine disponibili per il Giro del Mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Brasile, Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Namibia. Per la prima volta la partenza sarà a fine anno, il 7 dicembre 2024 da Trieste, con possibilità di imbarco anche a Catania, Civitavecchia/Roma e Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro sarà davvero speciale, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.","post_title":"Salpa domani da Trieste il Giro del mondo 2024 di Costa Crociere","post_date":"2024-01-05T11:49:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704455344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la domanda per l'ospitalità religiosa nel nostro paese. Lo dicono i dati elaborati dall’Associazione ospitalità religiosa Italia, secondo cui l'anno scorso le richieste di soggiorno in strutture legate a questa tipologia particolare di offerta sono cresciute del 46% rispetto al 2022 e soprattutto si sono rivelate del 16% superiori anche all'anno pre-pandemico 2019. Stando alle rilevazioni, spiega su Avvenire il presidente dell'associazione, Fabio Rocchi, le realtà ricettive dell'ospitalità religiosa nel 2023 hanno ospitato circa 5 milioni di persone per un totale di 20 milioni di presenze. Il bacino di utenza sarebbe in particolare costituito da gruppi, composti da pellegrini, movimenti religiosi, oratori e camminatori, che viaggiano in specifici momenti dell'anno. Starebbe però crescendo anche la domanda delle famiglie, mentre rimarrebbe rilevante quella degli universitari e dei lavoratori fuori sede.\r

\r

L'offerta di questo segmento include oggi 2.400 strutture religiose censite, con una media di 74 posti letto ciascuna. Propongono servizi per soggiorni spirituali, turistici, lavorativi o di studio e sono gestiti da ordini, congregazioni, diocesi e parrocchie. A queste se ne aggiungono ulteriori 500 di impronta laica non profit. La loro presenza è capillare sull'intero territorio nazionale, ma per le strutture di matrice religiosa, Roma e il Lazio rappresentano le aree di maggior concentrazione con quasi 29.500 posti letto. A seguire, il Veneto (oltre 19 mila) e l'Emilia Romagna (più di 16.500). A livello di densità dell'offerta è invece la Val d'Aosta a guidare con 27 posti letto ogni mille abitanti. Al secondo posto c'è l'Umbria (11) e sul gradino più basso del podio il Friuli Venezia Giulia (otto).","post_title":"Cresce la domanda di ospitalità religiosa: +16% sul 2019","post_date":"2024-01-05T11:25:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704453900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione culinaria per Swan Hellenic che lancia le crociere Maris in partnership con gli Jeunes Restaurateurs d'Europe: una serie di dieci itinerari, dall'Antartide al Mediterraneo, dall'Europa alla Scandinavia e all'Artico, a bordo della Diana e della Vega. Ogni viaggio vedrà protagonista un astro nascente Jre, che proporrà un piatto d'autore diverso per ciascuna serata della crociera, a cui si aggiungerà una suggestiva cena di gala ad hoc. Gli chef condivideranno inoltre la loro esperienza con una serie di show cooking e condurranno escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali, oltre che socializzare con gli ospiti a bordo.\r

\r

Nel dettaglio, la svizzera Silvia Manser dalla Svizzera con il marito sommelier Thomas sarà presente nel viaggio di 17 notti in partenza da Ushuaia il 21 gennaio, con destinazione Falklands, Georgia del Sud e Penisola Antartica a bordo della Diana. Il francese Gregory Doucey sarà protagonista del viaggio di dieci notti della Vega da Lisbona a Portsmouth del 14 maggio. L’irlandese Rob Krawczyk (stella Michelin) sarà a bordo della Vega nelle 12 notti da Dublino a Reykjavik del 4 giugno. Ancora un giovane chef elvetico, Cristoph Hunziker, curerà dieci cene tra Tromsø e le Svalbard a partire dal 10 luglio sulla Diana. il tedesco Nicolai Wiedmer sarà protagonista per 12 notti sulla Diana da Tromsø all’Olanda, passando per Scozia e Inghilterra, dal prossimo 20 luglio.\r

\r

L’olandese Eric van Bochove (stella Michelin) sarà la vedette del viaggio in partenza da Amsterdam con destinazione Lisbona dell’1 agosto a bordo della Diana. Circumnavigazione dell’Islanda in otto notti dal 10 agosto sulla Vega con le prelibatezze dell’austriaco Sören Herzig, mentre lo spagnolo Sergio Tofe proporrà la sua arte lungo la rotta di dieci notti da Lisbona a Palermo sulla Diana dal 10 agosto. Chiudono il programma, Nikita Sergeev, dall’Italia, per la circumnavigazione della Sicilia in otto notti sulla Diana dal 20 agosto e la svizzera Alexandra Müller (stella Michelin) per il viaggio di 16 notti (partenza il 9 settembre) che dalla Groenlandia esplorerà il passaggio a Nord Ovest a bordo della Vega. Due coppie di crociere della serie 2024 Maris, tutte a bordo della Diana, possono essere concatenate, per creare viaggi di esplorazione gastronomica doppi in partenza da Tromsø a luglio e da Lisbona ad agosto.","post_title":"Swan Hellenic lancia le crociere Maris con gli chef Jeunes Restaurateurs d'Europe","post_date":"2024-01-05T10:53:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704452035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita del +6% del numero di passeggeri movimentati il 2023 dell'Aeroporto di Bologna ha definitivamente sancito il superamento dei livelli di traffico pre-Covid. Gli oltre 9,96 milioni di passeggeri (+17,4% sul 2022) rappresentano anche il miglior risultato annuale mai raggiungo dal Marconi.\r

Dopo un inizio anno ancora “tiepido”, con numeri in aumento sul 2022 ma ancora inferiori allo stesso periodo del 2019, dal mese di maggio si è registrata la prima inversione di tendenza, con il dato progressivo dei passeggeri in campo positivo (+0,5%) anche rispetto all’ultimo anno senza Covid. Ma è in estate che si è evidenziato il picco mensile di passeggeri, con circa un milione di passeggeri al mese per giugno, luglio, agosto e settembre ed un incremento sui dati del 2019 che è andato via via crescendo.\r

Nel 2023 i passeggeri su voli domestici sono stati 2.438.699, in crescita del 10,0% sul 2022 e del 24,6% sul 2019, mentre quelli sui voli internazionali sono stati 7.521.506, in aumento del 20,0% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019.\r

I movimenti aerei annuali sono stati 73.718, in crescita del 12,5% sul 2022 e dell’1,1% sul 2019, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 41.174 tonnellate in calo rispetto al 2022 (-4,1%) ma in aumento sul 2019 (+8,3%).\r

Nella classifica delle destinazioni “più volate” nel 2023 troviamo Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti (come già per il 2022). Seguono: Tirana, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Istanbul, Francoforte e Brindisi. Si evidenziano, in particolare, la forte crescita della capitale albanese (+48,8% sul 2022) e l’ingresso nella “top ten” della città turca, che ha registrato un incremento di passeggeri da/per Bologna del 38,5% sull’anno precedente.","post_title":"L'Aeroporto di Bologna sfiora i 10 mln di passeggeri nel 2023, è il miglior dato di sempre","post_date":"2024-01-05T10:25:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704450358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways, in vista dello sciopero del trasporto aereo programmato per lunedì 8 gennaio, segnala che \"potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli\". \r

\r

Nel messaggio che si legge sul sito web del vettore viene spiegato che \"la compagnia si è vista costretta a cancellare 20 voli nazionali (qui l'elenco completo) previsti per la giornata dell’8 gennaio 2024, riuscendo a garantire comunque tutti i voli internazionali\".\r

\r

I passeggeri coinvolti da cancellazioni o modifica dell’orario del proprio volo, \"potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio\".","post_title":"Ita Airways cancella 20 voli domestici per lo sciopero, garantiti gli internazionali","post_date":"2024-01-05T09:50:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704448222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha messo a segno nel 2023 una crescita del +16% dei passeggeri trasportati che hanno superato i 20 milioni. \"Con 1,3 milioni di passeggeri a dicembre, un totale di oltre 20 milioni di passeggeri ha scelto di viaggiare con noi nel 2023 - ha sottolineato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Il nostro load factor è aumentato significativamente rispetto al dicembre 2022 e sono felice di vedere questi solidi risultati. È inoltre incoraggiante vedere che il trend positivo delle prenotazioni registrato nel 2023 sembra continuare anche nel 2024\".\r

\r

Nel 2023 la capacità offerta dalla compagnia norvegese è aumentata complessivamente del 18%, mentre il load factor è salito di 2 punti percentuali all'84,7%.\r

\r

\"La tempesta invernale Pia ha messo a dura prova le nostre operazioni pochi giorni prima di Natale, ma grazie all'impegno incessante e alla meticolosa pianificazione dei colleghi di tutta l'azienda, siamo riusciti ad aggiungere diversi voli extra e a riportare i passeggeri a casa in tempo per le feste natalizie\".\r

\r

Proprio lo scorso mese, l'Autorità norvegese per la concorrenza ha approvato l'acquisizione di Widerøe da parte di Norwegian e la transazione sarà attuata alla fine di questo mese. \r

\r

A dicembre, Norwegian ha anche lanciato nuove rotte dalle città norvegesi verso Rodi, Palma di Maiorca, Edimburgo e Istanbul. L'operativo per l'estate 2024 offre oltre 330 rotte per più di 120 destinazioni.","post_title":"Norwegian: traffico a +16% nel 2023. \"Il trend positivo delle prenotazioni prosegue nel 2024\"","post_date":"2024-01-05T09:23:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704446607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà segnato da una nuova giornata di sciopero del trasporto aereo il prossimo 8 gennaio. Il primo lunedì lavorativo del 2024 coincide infatti con la mobilitazione che coinvolge i servizi di terra del trasporto aereo indetta da vari sindacati (Flai, Adl, Ost, Fit-Cisl, Ugl-Ta, Ost Cub Trasporti, Osr Usb Lavoro Privato).\r

\r

Ad essere interessati saranno diversi aeroporti in tutta Italia: Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino e altri scali di riferimento come Venezia e Firenze. La durata sarà di 24 ore, dalla mezzanotte del giorno 8 a quella del 9.\r

\r

I prossimi scioperi di gennaio\r

\r

Quello dell'8 gennaio è solo il primo dei giorni di sciopero dei trasporti già in calendario durante il mese: il 24 gennaio è programmato lo sciopero generale dei trasporti pubblici che riguarderà tutti i dipendenti delle aziende Tpl. I sindacati chiamano all’astensione dal lavoro per 24 ore, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene specificato che le modalità dello sciopero saranno affidate alle singole rappresentanze territoriali.\r

\r

Sempre il 24 gennaio è in calendario l'astensione dal lavoro del personale Enav, dalle 13 alle 17, mobilitazione proclamata da Filt-Cgil e Uilt-Uil.\r

\r

Il giorno successivo, 25 gennaio, sarà la volta del personale Aziende Settore Appalti Ferroviari del Gruppo Fsi aderente a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast, OrsaTrasporti per l’intero turno di lavoro.","post_title":"Gennaio di scioperi: dal trasporto aereo a quello pubblico, si comincia lunedì 8","post_date":"2024-01-05T09:10:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1704445856000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La carta di credito virtuale Nexi Travel Account completamente inserita nei processi di gestione della trasferta. La nuova integrazione per il self booking tool MyTico di Cisalpina Tours permette ai travel manager di completare l’acquisto e il pagamento dei servizi richiesti (biglietti aerei, treno, hotel, autonoleggi) utilizzando una vitual card di ultima generazione che consente di gestire in modo efficiente le spese e di conciliare al meglio i costi legati alle trasferte. Inoltre, le spese dei collaboratori in viaggio vengono monitorate in tempo reale, con una gestione centralizzata e un controllo sul budget. Infine, si crea ottimizzazione del capitale circolante, in virtù delle consuete prassi di pagamenti dilazionati, con gestione dei crediti in Italia e un elevato livello di personalizzazione dell’account.\r

\r

\"Dopo gli enhancement apportati su MyTico, che oltre a essere responsive è anche disponibile via app, abbiamo supportato l’integrazione con la soluzione di pagamento virtuale di Nexi perché crediamo nell’urgenza di spingere sulla digitalizzazione – commenta Loretta Bartolucci, commercial director di Cisalpina Tours -. Le aziende ci chiedono a gran voce di favorire processi più snelli lungo tutta la catena del business travel management, così da ridurre gli errori delle procedure manuali. Per una tmc, realizzare un quadro strumentale tecnologico in grado di stare al passo della dinamicità del mercato è assolutamente prioritario».","post_title":"Nexi Travel Account è la nuova integrazione per il self booking MyTico di Cisalpina","post_date":"2024-01-04T12:45:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704372320000]}]}}