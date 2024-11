Cresce il business di Puglia Paradise: fatturato a +30%; marginalità a +35% Cresce il business della società di gestione di trulli e ville di lusso con piscina privata e servizi premium, Puglia Paradise, che vede quest’anno il proprio fatturato crescere del 30% e i margini operativi lordi del 35%. Tra i fattori trainanti, l’ampliamento del portfolio, con otto nuove ville introdotte nel corso della stagione, per un totale di 31 trulli e sistemazioni di lusso. Un altro pilastro significativo è stato l’incremento nella vendita di servizi extra del 72%, tra escursioni ed esperienze wellness ed enogastronomiche, che ora incidono per un 10% sul valore totale delle prenotazioni. Gli ospiti di Puglia Paradise sono arrivati principalmente da Stati Uniti (30%), Regno Unito (21%) e Nord Europa (21%), con aumenti significativi anche da Australia e Nuova Zelanda (5%). La clientela italiana rappresenta invece il 10% del totale. Il prezzo medio a soggiorno è inoltre cresciuto del 9%. Per il 2025 la compagnia punta a un ulteriore +25% di fatturato, grazie anche all’aggiunta di tre nuove ville al portfolio. Tra queste, due proprietà di oltre 500 mq con sei/sette camere da letto rispondono alla crescente domanda di soggiorni per famiglie numerose e gruppi multigenerazionali. “Per il prossimo anno, il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il nostro modello come punto di riferimento nell’hospitality di lusso per le ville in Puglia, consolidando il nostro ruolo di partner d’eccellenza per i proprietari e garantendo agli ospiti un’esperienza esclusiva e completamente personalizzata”, sottolinea il fondatore di Puglia Paradise, Massimo Valentini. Condividi

