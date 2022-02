Costa Smeralda: in arrivo un quinto hotel e il 2021 si è chiuso con risultati superiori al 2019

Si avviano progressivamente a conclusione il restyling delle strutture Smeralda Holding, la società facente capo alla Qatar Investment Authority, titolare di alcune delle strutture più prestigiose della celebre costa sarda. Un investimento di oltre 100 milioni di euro annunciato già nel 2018, che prevede anche la ristrutturazione degli hotel Cala di Volpe, Pitrizza, Romazzino e Cervo. Ora però c’è una novità, ha rivelato recentemente l’amministratore delegato della stessa Smeralda Holding, Mario Ferraro, in un’intervista al Sole 24 Ore: a fine 2022 partiranno i lavori per una quinta struttura da realizzarsi al posto di quello che una volta era il tennis club di Porto Cervo. Del costo di circa 15 milioni di euro, sarà un albergo da 35 camere con area all’aperto e piscina. Alcune stanze ne avranno persino una privata.

La costruzione dell’hotel andrà di pari passo con l’ultima fase della ristrutturazione del Cala di Volpe, con il restyling delle 23 camere ancora non toccate dai lavori. Da segnalare anche l’inaugurazione di un ristorante realizzato in collaborazione con il gruppo Zuma, che sarà sempre situato nell’area del vecchio tennis club locale. Per il prossimo anno sono invece previsti i rinnovamenti del Romazzino e del Pitrizza, del costo di circa 65 milioni di euro.

Continuano inoltre a inseguirsi le voci su un possibile cambio dei brand che gestiscono le quattro strutture. Rumours che circolano ormai da anni e che non sono mai stati né confermati, né pienamente smentiti dalla proprietà (al momento i marchi appartengono tutti al gruppo Marriott: uno Sheraton e tre Luxury Collection). Di concreto ci sono però i numeri di un 2021 andato sopra le aspettative, con ricavi pari a 88,7 milioni di euro (+108,2% rispetto all’anno precedente e persino +17,8% sul 2019) e soprattutto margini operativi lordi (ebitda) per 29,4 milioni corrispondenti a un incremento del 553,3% e del 14,3% rispettivamente su 2020 e 2019. Anche per quest’anno le prenotazioni on the books sarebbero già del 20% superiori a quelle registrate in questo stesso periodo di due anni fa. Smeralda Holding ha quindi deciso di aprire in anticipo la stagione, con il Cala di Volpe e il Cervo che saranno operativi già dal 17 marzo, mentre il Romazzino e il Pitrizza cominceranno ad accogliere i propri ospiti dal 35 di maggio.