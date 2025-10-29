Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia’s avvia il recruiting L’estate 2026 vedrà l’apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts. Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group. Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore». Un progetto rivoluzionario «Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro». Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa». Le posizioni ricercate Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti: area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;

area intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;

area back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;

area dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;

area cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;

area front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;

area tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy. Condividi

Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma. Quattro strutture Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso. Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli: Personale di cucina Personale di sala ristorante e bar Housekeeping Personale di ricevimento (front office) Booking Eventi e congressi Amministrazione Sales & marketing Piani (personale ai piani) Facchinaggio Manutentori Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv. [post_title] => FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day [post_date] => 2025-10-29T15:14:52+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761750892000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts. Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group. Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore». Un progetto rivoluzionario «Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro». Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa». Le posizioni ricercate Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti: area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale; area intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager; area back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere; area dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar; area cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s; area front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager; area tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting [post_date] => 2025-10-29T14:03:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761746623000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Korea Fair Trade Commission (Kftc) ha dato il via al trasferimento degli slot aeroportuali e dei diritti di traffico detenuti da Korean Air e Asiana Airlines su 10 rotte identificate come “potenzialmente problematiche dal punto di vista della concorrenza” nell'ambito delle misure correttive imposte a seguito della fusione delle due compagnie aeree. I trasferimenti riguardano sia rotte internazionali che nazionali: Seul Incheon-Seattle; Seul Incheon-Honolulu; Seul Incheon-Guam; Busan-Guam; Seul Incheon-Londra; Seul Incheon-Giacarta; Seul Gimpo-Jeju; Jeju-Seul Gimpo; Jeju-Gwangju; e Gwangju-Jeju. In una dichiarazione, la Kftc spiega che sono ora aperte le candidature per le compagnie aeree “interessate ad avviare servizi o ad aumentare la frequenza” sulle rotte interessate. L'agenzia ha aggiunto che i trasferimenti hanno lo scopo di garantire il mantenimento della concorrenza nei mercati in cui la posizione delle compagnie dopo il merger risulterebbe dominante. La mossa fa seguito all'approvazione condizionata da parte della Kftc della fusione tra Korean Air e Asiana, risalente al dicembre 2024, quando l'autorità di regolamentazione ha riscontrato che 34 rotte sovrapposte rappresentavano potenziali minacce alla concorrenza. All'epoca, Korean Air e Asiana detenevano congiuntamente oltre il 50% della quota di mercato su tali rotte. Secondo la commissione, sei rotte - da Seul Incheon a Los Angeles, San Francisco, Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma - sono già state trasferite ad altre compagnie aeree. I vettori selezionati potrebbero iniziare a operare sulle dieci rotte già nella prima metà del 2026. [post_title] => La Corea del Sud avvia il trasferimento degli slot di Korean Air e Asiana su 10 rotte [post_date] => 2025-10-27T10:52:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761562327000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per il primo volo commerciale di Riyadh Air, la nuova compagnia aerea nazionale saudita, che ha fatto il suo debutto sulla rotta dall'aeroporto King Khalid di Riyadh a Londra Heathrow. Il volo inaugurale trasportava il personale di Riyadh Air, i rappresentanti del Public Investment Fund e alcuni ospiti nell'ambito di un graduale avvio delle operazioni. Riyadh Air prevede di istituire una frequenza giornaliera su questa rotta, annunciando inoltre l'imminente apertura di un collegamento verso Dubai. Dall'inizio del 2025, un Boeing 787-9 Dreamliner, di Oman Air, viene utilizzato per l'addestramento degli equipaggi e le certificazioni. Lo stesso velivolo opera il nuovo collegamento con Londra. Il vettore attende l'ingresso in flotta di 72 Boeing 787 Dreamliner (di cui 39 sono ordini fermi) e un consistente contingente di Airbus A321neo e A350. I primi aerei costruiti appositamente per Riyadh Air dovrebbero arrivare entro la fine del 2025. «Non si tratta semplicemente di un volo inaugurale - afferma il ceo, Tony Douglas -. È la concretizzazione di una visione che collega l'Arabia Saudita al mondo, pilastro essenziale della Vision 2030. Questo rigoroso programma ci permette di perfezionare ogni dettaglio per offrire un'esperienza affidabile, fluida e di livello mondiale. Siamo a pochi passi dal raggiungere la piena capacità, con nuove destinazioni da annunciare nelle prossime settimane». Riyadh Air - che ha da poco aperto la Hafawa Lounge, uno spazio premium di quasi 2.000 mq all'aeroporto internazionale King Khalid - ha lanciato anche il programma fedeltà Sfeer (che in arabo significa “ambasciatore”): un innovativo sistema di punti condivisi, che consente ai membri di trasferire i propri punti all'interno della cerchia familiare o di amici per beneficiare collettivamente di un upgrade. Il programma, che sarà pienamente operativo nel 2026, promette vantaggi come il wi-fi gratuito a bordo, inviti a eventi e una politica unica di non scadenza dei punti. [post_title] => Riyadh Air: primo volo commerciale sulla rotta per Londra Heathrow [post_date] => 2025-10-27T09:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761558042000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499970" align="alignleft" width="300"] Francesco Tapinassi[/caption] Nel turismo non tutto ciò che brilla in tecnologia diventa rivoluzione. A pochi giorni dall’apertura di BTO 2025 – Be Travel Onlife, in programma l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, il direttore scientifico Francesco Tapinassi riflette su successi e fallimenti dell’innovazione digitale applicata al settore. “Negli anni abbiamo visto mode presentate come svolte epocali e poi scomparse in pochi mesi,” afferma Tapinassi. “Dai Google Glass ai parabrezza smart, fino al metaverso, molte tecnologie non hanno funzionato perché nate prima di un bisogno reale. La lezione è semplice: la tecnologia è fatta dagli uomini per gli uomini. Se invertiamo la logica e costruiamo un uso per uno strumento, anziché uno strumento per un’esigenza, fallisce.” Il tema guida di BTO 2025 — “Cross-Travel” — nasce proprio da questa osservazione: un approccio che supera confini e dicotomie tra digitale e umano, tra hospitality e destinazioni. Tapinassi ricorda come “oggi il device non è più uno strumento da consultare, ma un compagno che anticipa i nostri comportamenti. L’AI non sostituisce la mente umana: la costringe a essere più consapevole”. Durante la conversazione, Tapinassi cita i casi di Airbnb e TripAdvisor come esempi emblematici di evoluzioni impreviste: “Gli stessi fondatori di Airbnb ci raccontarono a BTO che nessuno voleva finanziarli: il loro progetto è esploso in modo inatteso. TripAdvisor era nato come un sito tra amici ed è diventato una delle piattaforme più visitate al mondo. Ma anche questi modelli, una volta maturi, devono reinventarsi”. Logica del rischio Sulle dinamiche delle piattaforme, Tapinassi individua nella logica dello sconto e nella ricerca del prezzo il rischio principale di perdita di valore: “Strumenti come The Fork hanno rivoluzionato le prenotazioni, ma generano nuovi comportamenti. Nasce il ‘bargain hunter’, il cercatore di offerte, che non costruisce più fedeltà ma rincorre lo sconto successivo. Per questo oggi si parla sempre più di fidelity, branding e relazioni, non solo di visibilità”. Un altro fronte di riflessione riguarda l’intelligenza artificiale predittiva: “Presto non chiederemo più a Google dove mangiare un ristorante cinese: sarà l’assistente digitale a suggerirlo prima ancora che ci venga in mente. È qui che la personalizzazione diventa reale, ma solo se accompagnata da etica e consapevolezza.” Tapinassi sorridendo ci confida che gli sarebbe piaciuto dedicare un panel “birichino” proprio dedicato ai “fallimenti utili” della tecnologia (in onore dei 50 anni di Amici Miei e delle famose “prese in giro” del film…ndr). “Ma poi sarà davvero così? Magari tra cinque anni con nuove tecnologie ed esigenze, cambieranno ancora gli scenari. L’importante è aggiornarsi” conclude il direttore scientifico “Non esistono tecnologie cattive, esistono usi sbagliati. Il turismo deve imparare a riconoscere cosa serve davvero, prima che una novità diventi l’ennesima illusione.” [post_title] => Tapinassi:«La tecnologia è fatta per gli uomini». Ecco la nuova BTO 2025 [post_date] => 2025-10-24T10:43:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761302618000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone. Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre. Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese. L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière. È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano. Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono». Chiara Ambrosioni [post_title] => French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature [post_date] => 2025-10-22T11:54:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761134092000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499575 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499577" align="alignleft" width="300"] Marcello Mangia[/caption] Fatturato in crescita del 22% e Adr in aumento di 27 punti percentuali: la scalata di Mangia's prosegue grazie a investimenti in formazione e sul prodotto. «Il mercato italiano - commenta il presidente e ceo Marcello Mangia - si è tuttavia dimostrato meno reattivo di altri bacini internazionali e in particolare il mese di agosto ha mostrato segnali di stanchezza. Grazie tuttavia alla ripresa degli stranieri, dovremmo arrivare a totalizzare ricavi pari a circa 113 milioni di euro». E per il 2026, Mangia alza l'asticella prevedendo un'ulteriore crescita del 30% del fatturato e un miglioramento anche sul fronte della redditività. Fra i mercati stranieri, buona la performance della clientela Uk, mentre i tedeschi sono rimasti stabili e i francesi sono diminuiti. Le prospettive per il 2026 sono comunque positive, specie su alcuni Paesi come Polonia, Slovacchia, Ungheria o Repubblica Ceca. «Molto interessante anche l'impennata di clientela dagli Stati Uniti, anche se per noi si tratta di un bacino resuduale, che procura il 5-6% della clientela totale». Ancora poco significativo, almeno per Mangia's, il mercato asiatico, che preferisce optare per le grandi città. Il 2025 ha visto inoltre una «normalizzazione della booking window, con la diminuzione del last minute e un incremento dell'average stay, che da 4 è arrivato a quasi 5 giorni». Il piano industriale Per sostenere il piano industriale, si utilizzeranno diverse leve. «In primo luogo, inaugureremo ufficialmente in luglio un complesso 5 stelle lusso (resort più ville) da circa 500 camere a Ragusa, il Costa Ragusa Borgo & Resort. La struttura disporrà di 105 camere e suite nel resort a 5 stelle lusso e di 434 residenze a 5 stelle nel borgo. L'operazione, frutto della joint venture con il fondo Arrow Global, richiede un investimento del valore complessivo di oltre 130 milioni di euro». Mangia’s sarà socio della proprietà e avrà la gestione del resort, per il quale si sta finalizzando anche un'operazione di franchising con il gruppo Marriott. Oltre a quello delle famiglie, un altro segmento sul quale Mangia's sta concentrando l'attenzione è quello del Mice, per il quale il gruppo ha creato un dipartimento ad hoc. «Attualmente il Mice procura circa il 7% del fatturato totale, ma si tratta di una leva che ben si adatta soprattutto ad alcune delle nostre strutture come quella di Brucoli e che contribuisce ad allungare la stagionalità e a presidiare i periodi di spalla, con indubbi benefici sulla marginalità complessiva». In arrivo anche una nuova formula "all inclusive"che consenta di entrare in contatto ancor più stretto con il territorio italiano, andando a intercettare tutte quelle esperienze e quei servizi che rappresentano il vero valore aggiunto della vacanza made in Italy. A ospitarla è il portale MDestinations, che propone pacchetti volo più soggiorno, solo hotel o multidestinazione. [post_title] => Mangia's: un piano per crescere nel 2026 di «un'ulteriore 30%» [post_date] => 2025-10-20T13:40:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760967641000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Airbus A350 di Emirates è entrato in servizio anche sulla rotta tra Dubai e Oslo, portando per la prima volta in Scandinavia la cabina di Premium economy. L'introduzione del servizio A350 per la capitale norvegese segna un nuovo capitolo nell'investimento della compagnia aerea nel Paese nordico, dove il vettore opera dal 2014. «Questo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza sul mercato norvegese - ha dichiarato Terje Grue, country manager Norvegia di Emirates -. I viaggiatori in partenza da Oslo potranno ora godere di un livello di comfort completamente nuovo, sia che volino a Dubai o che proseguano verso le nostre numerose destinazioni in Asia, Africa e Australia». Rendendo i viaggi di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, la Premium economy offre un'esperienza simile alla Business Class di molte compagnie aeree: dispone di un ampio spazio tra i sedili di 40 pollici, reclinabilità di 8 pollici, poggiatesta regolabili e poggiapiedi e poggiagambe completi che offrono un comfort migliorato. Ogni sedile è rivestito in pelle color crema con tavolini pieghevoli in legno per mangiare o lavorare. La cabina è dotata di prese di ricarica integrate nei sedili, tavolino laterale, schermo tv da 13,3 pollici, cuscino e coperta di dimensioni generose, kit di cortesia gratuiti su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017. [post_title] => Emirates porta la Premium economy anche sulla rotta per Oslo [post_date] => 2025-10-20T10:34:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760956472000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via dal 25 ottobre un autunno ricco di appuntamenti di turismo industriale per scoprire Prato e il distretto tessile più grande d’Europa, dove batte il cuore della green fashion. Tipo – Turismo industriale Prato propone nuovi itinerari e iniziative, continuando a raccontare Prato e la sua produzione attraverso percorsi tematici, eventi musicali e momenti dedicati alla moda circolare. Tipo è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri Quello del turismo industriale a Prato è un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della Tipo app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città. Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo tour anche il concerto in fabbrica, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un particolare apprezzamento del pubblico. Questa nuova stagione si inserisce nel più ampio contesto del progetto Epic (experience prato industrial culture), approvato all'interno del bando European Urban Initiative, che vede protagonista il comune di Prato come capofila insieme ad altri nove partner pubblici e privati, e che contribuirà a far evolvere Tipo in un progetto che guarda al futuro. Epic permetterà di valorizzare il patrimonio industriale grazie alla co-progettazione di nuovi prodotti turistici, la realizzazione di contenuti e spazi di realtà virtuale e non solo, facendo così del turismo una leva per una crescita sostenibile, equa e innovativa. Proprio per Epic il 28 e 29 ottobre 2025, Prato diventerà un vero e proprio crocevia internazionale per una due giorni dedicata al turismo industriale. Saranno in città i "transfer partner" del progetto, ovvero le città di Bilbao (Spagna), Miskolc (Ungheria) e Pilsen (Repubblica Ceca), per osservare da dentro il progetto EPIC e poi declinarlo sui propri territori, per diffondere in Europa una modalità innovativa e sostenibile di fare turismo. Sul filo dell'acqua. Tra le antiche gore e le architetture di Nervi - Sabato 25 ottobre 2025, ore 15 Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino trasformato in polo produttivo, al sistema di gore pratesi, fino alla Gualchiera di Coiano e al Fabbricone: un viaggio unico tra archeologia industriale e eccellenze contemporanee. Alta Madera al lanificio Luigi Ricceri. Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia. Concerto. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21 L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera. Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15 Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda. Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio. [post_title] => Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all'insegna dei percorsi tematici [post_date] => 2025-10-17T14:47:18+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760712438000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa ragusa borgo resort mangias avvia il recruiting" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":389,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.\r

Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera.\r

Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma.\r

\r

Quattro strutture\r

Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso.\r

Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli:\r

\r

\r

\tPersonale di cucina\r

\tPersonale di sala ristorante e bar\r

\tHousekeeping\r

\tPersonale di ricevimento (front office)\r

\tBooking\r

\tEventi e congressi\r

\tAmministrazione\r

\tSales & marketing\r

\tPiani (personale ai piani)\r

\tFacchinaggio\r

\tManutentori\r

\r

Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv.\r

\r

","post_title":"FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day","post_date":"2025-10-29T15:14:52+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1761750892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts.\r

Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group.\r

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore».\r

\r

Un progetto rivoluzionario\r

«Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro».\r

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa».\r

\r

Le posizioni ricercate\r

\r

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:\r

\r

\r

\tarea direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;\r

\tarea intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;\r

\tarea back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;\r

\tarea dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;\r

\tarea cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;\r

\tarea front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;\r

\tarea tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.\r

\r

\r

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy.\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting","post_date":"2025-10-29T14:03:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761746623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Korea Fair Trade Commission (Kftc) ha dato il via al trasferimento degli slot aeroportuali e dei diritti di traffico detenuti da Korean Air e Asiana Airlines su 10 rotte identificate come “potenzialmente problematiche dal punto di vista della concorrenza” nell'ambito delle misure correttive imposte a seguito della fusione delle due compagnie aeree.\r

\r

I trasferimenti riguardano sia rotte internazionali che nazionali: Seul Incheon-Seattle; Seul Incheon-Honolulu; Seul Incheon-Guam; Busan-Guam; Seul Incheon-Londra; Seul Incheon-Giacarta; Seul Gimpo-Jeju; Jeju-Seul Gimpo; Jeju-Gwangju; e Gwangju-Jeju.\r

\r

In una dichiarazione, la Kftc spiega che sono ora aperte le candidature per le compagnie aeree “interessate ad avviare servizi o ad aumentare la frequenza” sulle rotte interessate. L'agenzia ha aggiunto che i trasferimenti hanno lo scopo di garantire il mantenimento della concorrenza nei mercati in cui la posizione delle compagnie dopo il merger risulterebbe dominante.\r

\r

La mossa fa seguito all'approvazione condizionata da parte della Kftc della fusione tra Korean Air e Asiana, risalente al dicembre 2024, quando l'autorità di regolamentazione ha riscontrato che 34 rotte sovrapposte rappresentavano potenziali minacce alla concorrenza. All'epoca, Korean Air e Asiana detenevano congiuntamente oltre il 50% della quota di mercato su tali rotte.\r

\r

Secondo la commissione, sei rotte - da Seul Incheon a Los Angeles, San Francisco, Barcellona, Francoforte, Parigi e Roma - sono già state trasferite ad altre compagnie aeree. I vettori selezionati potrebbero iniziare a operare sulle dieci rotte già nella prima metà del 2026.","post_title":"La Corea del Sud avvia il trasferimento degli slot di Korean Air e Asiana su 10 rotte","post_date":"2025-10-27T10:52:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761562327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per il primo volo commerciale di Riyadh Air, la nuova compagnia aerea nazionale saudita, che ha fatto il suo debutto sulla rotta dall'aeroporto King Khalid di Riyadh a Londra Heathrow.\r

\r

Il volo inaugurale trasportava il personale di Riyadh Air, i rappresentanti del Public Investment Fund e alcuni ospiti nell'ambito di un graduale avvio delle operazioni. Riyadh Air prevede di istituire una frequenza giornaliera su questa rotta, annunciando inoltre l'imminente apertura di un collegamento verso Dubai.\r

\r

Dall'inizio del 2025, un Boeing 787-9 Dreamliner, di Oman Air, viene utilizzato per l'addestramento degli equipaggi e le certificazioni. Lo stesso velivolo opera il nuovo collegamento con Londra. Il vettore attende l'ingresso in flotta di 72 Boeing 787 Dreamliner (di cui 39 sono ordini fermi) e un consistente contingente di Airbus A321neo e A350. I primi aerei costruiti appositamente per Riyadh Air dovrebbero arrivare entro la fine del 2025.\r

\r

«Non si tratta semplicemente di un volo inaugurale - afferma il ceo, Tony Douglas -. È la concretizzazione di una visione che collega l'Arabia Saudita al mondo, pilastro essenziale della Vision 2030. Questo rigoroso programma ci permette di perfezionare ogni dettaglio per offrire un'esperienza affidabile, fluida e di livello mondiale. Siamo a pochi passi dal raggiungere la piena capacità, con nuove destinazioni da annunciare nelle prossime settimane».\r

\r

Riyadh Air - che ha da poco aperto la Hafawa Lounge, uno spazio premium di quasi 2.000 mq all'aeroporto internazionale King Khalid - ha lanciato anche il programma fedeltà Sfeer (che in arabo significa “ambasciatore”): un innovativo sistema di punti condivisi, che consente ai membri di trasferire i propri punti all'interno della cerchia familiare o di amici per beneficiare collettivamente di un upgrade. Il programma, che sarà pienamente operativo nel 2026, promette vantaggi come il wi-fi gratuito a bordo, inviti a eventi e una politica unica di non scadenza dei punti.","post_title":"Riyadh Air: primo volo commerciale sulla rotta per Londra Heathrow","post_date":"2025-10-27T09:40:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761558042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499970\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Tapinassi[/caption]\r

\r

Nel turismo non tutto ciò che brilla in tecnologia diventa rivoluzione. A pochi giorni dall’apertura di BTO 2025 – Be Travel Onlife, in programma l’11 e 12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, il direttore scientifico Francesco Tapinassi riflette su successi e fallimenti dell’innovazione digitale applicata al settore.\r

\r

“Negli anni abbiamo visto mode presentate come svolte epocali e poi scomparse in pochi mesi,” afferma Tapinassi. “Dai Google Glass ai parabrezza smart, fino al metaverso, molte tecnologie non hanno funzionato perché nate prima di un bisogno reale. La lezione è semplice: la tecnologia è fatta dagli uomini per gli uomini. Se invertiamo la logica e costruiamo un uso per uno strumento, anziché uno strumento per un’esigenza, fallisce.”\r

\r

Il tema guida di BTO 2025 — “Cross-Travel” — nasce proprio da questa osservazione: un approccio che supera confini e dicotomie tra digitale e umano, tra hospitality e destinazioni. Tapinassi ricorda come “oggi il device non è più uno strumento da consultare, ma un compagno che anticipa i nostri comportamenti. L’AI non sostituisce la mente umana: la costringe a essere più consapevole”.\r

\r

Durante la conversazione, Tapinassi cita i casi di Airbnb e TripAdvisor come esempi emblematici di evoluzioni impreviste: “Gli stessi fondatori di Airbnb ci raccontarono a BTO che nessuno voleva finanziarli: il loro progetto è esploso in modo inatteso. TripAdvisor era nato come un sito tra amici ed è diventato una delle piattaforme più visitate al mondo. Ma anche questi modelli, una volta maturi, devono reinventarsi”.\r

Logica del rischio\r

Sulle dinamiche delle piattaforme, Tapinassi individua nella logica dello sconto e nella ricerca del prezzo il rischio principale di perdita di valore: “Strumenti come The Fork hanno rivoluzionato le prenotazioni, ma generano nuovi comportamenti. Nasce il ‘bargain hunter’, il cercatore di offerte, che non costruisce più fedeltà ma rincorre lo sconto successivo. Per questo oggi si parla sempre più di fidelity, branding e relazioni, non solo di visibilità”.\r

\r

Un altro fronte di riflessione riguarda l’intelligenza artificiale predittiva: “Presto non chiederemo più a Google dove mangiare un ristorante cinese: sarà l’assistente digitale a suggerirlo prima ancora che ci venga in mente. È qui che la personalizzazione diventa reale, ma solo se accompagnata da etica e consapevolezza.”\r

\r

Tapinassi sorridendo ci confida che gli sarebbe piaciuto dedicare un panel “birichino” proprio dedicato ai “fallimenti utili” della tecnologia (in onore dei 50 anni di Amici Miei e delle famose “prese in giro” del film…ndr). “Ma poi sarà davvero così? Magari tra cinque anni con nuove tecnologie ed esigenze, cambieranno ancora gli scenari. L’importante è aggiornarsi” conclude il direttore scientifico “Non esistono tecnologie cattive, esistono usi sbagliati. Il turismo deve imparare a riconoscere cosa serve davvero, prima che una novità diventi l’ennesima illusione.”","post_title":"Tapinassi:«La tecnologia è fatta per gli uomini». Ecco la nuova BTO 2025","post_date":"2025-10-24T10:43:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761302618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499575","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499577\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Mangia[/caption]\r

\r

Fatturato in crescita del 22% e Adr in aumento di 27 punti percentuali: la scalata di Mangia's prosegue grazie a investimenti in formazione e sul prodotto. «Il mercato italiano - commenta il presidente e ceo Marcello Mangia - si è tuttavia dimostrato meno reattivo di altri bacini internazionali e in particolare il mese di agosto ha mostrato segnali di stanchezza. Grazie tuttavia alla ripresa degli stranieri, dovremmo arrivare a totalizzare ricavi pari a circa 113 milioni di euro». E per il 2026, Mangia alza l'asticella prevedendo un'ulteriore crescita del 30% del fatturato e un miglioramento anche sul fronte della redditività.\r

\r

Fra i mercati stranieri, buona la performance della clientela Uk, mentre i tedeschi sono rimasti stabili e i francesi sono diminuiti. Le prospettive per il 2026 sono comunque positive, specie su alcuni Paesi come Polonia, Slovacchia, Ungheria o Repubblica Ceca. «Molto interessante anche l'impennata di clientela dagli Stati Uniti, anche se per noi si tratta di un bacino resuduale, che procura il 5-6% della clientela totale». Ancora poco significativo, almeno per Mangia's, il mercato asiatico, che preferisce optare per le grandi città.\r

\r

Il 2025 ha visto inoltre una «normalizzazione della booking window, con la diminuzione del last minute e un incremento dell'average stay, che da 4 è arrivato a quasi 5 giorni».\r

Il piano industriale\r

Per sostenere il piano industriale, si utilizzeranno diverse leve. «In primo luogo, inaugureremo ufficialmente in luglio un complesso 5 stelle lusso (resort più ville) da circa 500 camere a Ragusa, il Costa Ragusa Borgo & Resort. La struttura disporrà di 105 camere e suite nel resort a 5 stelle lusso e di 434 residenze a 5 stelle nel borgo. L'operazione, frutto della joint venture con il fondo Arrow Global, richiede un investimento del valore complessivo di oltre 130 milioni di euro». Mangia’s sarà socio della proprietà e avrà la gestione del resort, per il quale si sta finalizzando anche un'operazione di franchising con il gruppo Marriott.\r

\r

Oltre a quello delle famiglie, un altro segmento sul quale Mangia's sta concentrando l'attenzione è quello del Mice, per il quale il gruppo ha creato un dipartimento ad hoc. «Attualmente il Mice procura circa il 7% del fatturato totale, ma si tratta di una leva che ben si adatta soprattutto ad alcune delle nostre strutture come quella di Brucoli e che contribuisce ad allungare la stagionalità e a presidiare i periodi di spalla, con indubbi benefici sulla marginalità complessiva».\r

\r

In arrivo anche una nuova formula \"all inclusive\"che consenta di entrare in contatto ancor più stretto con il territorio italiano, andando a intercettare tutte quelle esperienze e quei servizi che rappresentano il vero valore aggiunto della vacanza made in Italy. A ospitarla è il portale MDestinations, che propone pacchetti volo più soggiorno, solo hotel o multidestinazione.\r

\r

","post_title":"Mangia's: un piano per crescere nel 2026 di «un'ulteriore 30%»","post_date":"2025-10-20T13:40:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760967641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Airbus A350 di Emirates è entrato in servizio anche sulla rotta tra Dubai e Oslo, portando per la prima volta in Scandinavia la cabina di Premium economy. L'introduzione del servizio A350 per la capitale norvegese segna un nuovo capitolo nell'investimento della compagnia aerea nel Paese nordico, dove il vettore opera dal 2014.\r

\r

«Questo è un passo importante per rafforzare la nostra presenza sul mercato norvegese - ha dichiarato Terje Grue, country manager Norvegia di Emirates -. I viaggiatori in partenza da Oslo potranno ora godere di un livello di comfort completamente nuovo, sia che volino a Dubai o che proseguano verso le nostre numerose destinazioni in Asia, Africa e Australia».\r

\r

Rendendo i viaggi di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, la Premium economy offre un'esperienza simile alla Business Class di molte compagnie aeree: dispone di un ampio spazio tra i sedili di 40 pollici, reclinabilità di 8 pollici, poggiatesta regolabili e poggiapiedi e poggiagambe completi che offrono un comfort migliorato. Ogni sedile è rivestito in pelle color crema con tavolini pieghevoli in legno per mangiare o lavorare.\r

\r

La cabina è dotata di prese di ricarica integrate nei sedili, tavolino laterale, schermo tv da 13,3 pollici, cuscino e coperta di dimensioni generose, kit di cortesia gratuiti su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017.","post_title":"Emirates porta la Premium economy anche sulla rotta per Oslo","post_date":"2025-10-20T10:34:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760956472000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dal 25 ottobre un autunno ricco di appuntamenti di turismo industriale per scoprire Prato e il distretto tessile più grande d’Europa, dove batte il cuore della green fashion.\r

\r

Tipo – Turismo industriale Prato propone nuovi itinerari e iniziative, continuando a raccontare Prato e la sua produzione attraverso percorsi tematici, eventi musicali e momenti dedicati alla moda circolare. Tipo è un’esperienza unica per viaggiare tra passato e futuro, immergendosi nelle storie, nei luoghi e nelle architetture dove si vede la firma dei grandi maestri\r

\r

Quello del turismo industriale a Prato è un modello vincente che sta ottenendo sempre maggiore riscontro di pubblico, basti pensare agli oltre 1.000 download della Tipo app, con cui si visita il patrimonio industriale tutto l’anno, o ai gruppi di visitatori internazionali che sempre più di frequente vengono avvistati in città.\r

\r

Tra le iniziative in programma per questa nuova stagione di Tipo tour anche il concerto in fabbrica, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un particolare apprezzamento del pubblico.\r

\r

Questa nuova stagione si inserisce nel più ampio contesto del progetto Epic (experience prato industrial culture), approvato all'interno del bando European Urban Initiative, che vede protagonista il comune di Prato come capofila insieme ad altri nove partner pubblici e privati, e che contribuirà a far evolvere Tipo in un progetto che guarda al futuro. Epic permetterà di valorizzare il patrimonio industriale grazie alla co-progettazione di nuovi prodotti turistici, la realizzazione di contenuti e spazi di realtà virtuale e non solo, facendo così del turismo una leva per una crescita sostenibile, equa e innovativa.\r

\r

Proprio per Epic il 28 e 29 ottobre 2025, Prato diventerà un vero e proprio crocevia internazionale per una due giorni dedicata al turismo industriale. Saranno in città i \"transfer partner\" del progetto, ovvero le città di Bilbao (Spagna), Miskolc (Ungheria) e Pilsen (Repubblica Ceca), per osservare da dentro il progetto EPIC e poi declinarlo sui propri territori, per diffondere in Europa una modalità innovativa e sostenibile di fare turismo.\r

\r

Sul filo dell'acqua. Tra le antiche gore e le architetture di Nervi - Sabato 25 ottobre 2025, ore 15\r

\r

Un percorso tra natura, storia e innovazione lungo il fiume Bisenzio, dalle origini medievali all’attualità del distretto tessile pratese. Dal complesso de La Cartaia, antico mulino trasformato in polo produttivo, al sistema di gore pratesi, fino alla Gualchiera di Coiano e al Fabbricone: un viaggio unico tra archeologia industriale e eccellenze contemporanee.\r

\r

Alta Madera al lanificio Luigi Ricceri. Dal filo alla musica: un viaggio che intreccia memoria e armonia. Concerto. Martedì 28 ottobre 2025, ore 21\r

\r

L’esperienza prenderà avvio con la visita all’Archivio Storico Tessile del Lanificio Luigi Ricceri, un luogo dove storia e creatività si intrecciano tra antichi tessuti e memorie di manifattura. A seguire, nella stessa affascinante cornice dell’azienda, il pubblico sarà accompagnato dalle sonorità del trio Alta Madera.\r

\r

Lo straccio è fashion. Le lavorazioni green dagli storici cenciaioli alla circular economy. Tour. Sabato 29 novembre 2025, ore 15\r

\r

Un itinerario alla scoperta della tradizione e del futuro del distretto tessile pratese, votato alla circular economy. Visita alle aziende leader nel riciclo degli stracci, seguendo le fasi di trasformazione da scarto a filato pregiato, fino alla realizzazione di tessuti richiesti dai più importanti brand della moda.\r

\r

Tipo promuove un Natale all’insegna degli acquisti in fabbrica, tra artigianato, sostenibilità e tradizione, con una mappa dei luoghi per lo shopping etico e sostenibile. In collaborazione con l’Associazione Cardato Riciclato Pratese e vari brand del territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tipo turismo industriale 2025, una quarta edizione all'insegna dei percorsi tematici","post_date":"2025-10-17T14:47:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1760712438000]}]}}