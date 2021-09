Constance Hotels & Resorts accordo con l’Università per la formazione

Constance Hotels & Resorts sigla uno storico “Memorandum of Understanding” tra l’Università Nazionale delle Maldive, il Constance Moofushi e il Constance Halaveli. La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta uno step significativo nel miglioramento delle relazioni tra la facoltà di studi dedicata al turismo e all’ospitalità e i resort maldiviani del gruppo Constance.

L’obiettivo primario è quello di sviluppare un programma strutturato di tirocinio qualificato per i ragazzi che studiano all’Università e che desiderano costruire il proprio futuro lavorativo nel settore dell’ospitalità.

Il Constance Halaveli e il Constance Moofushi ogni anno prenderanno in carico un gruppo di studenti e metteranno a loro disposizione conoscenze e risorse fondamentali a intraprendere una carriera nell’ospitalità, oltre a formarli direttamente con dei tirocini sul campo, all’interno dei resort.

Quest’iniziativa legata al sostegno dei talenti locali fa parte del dna del gruppo Constance Hotels & Resorts, che da sempre investe nella formazione del proprio team e non solo, come testimonia ad esempio la fondazione del Constance Hospitality Training Centre aperto a Mauritius nel 1998 e diventato negli anni un punto di riferimento in tutta l’area dell’Oceano indiano.