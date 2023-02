Club del Sole: tutti gli investimenti del gruppo nel 2023 Club Del Sole ha partecipato alla BIT presentando novità nel prodotto e nel sistema di offerta per la stagione 2023, stagione che è già partita per il cruppo con un incremento a doppia cifra rispetto alle previsioni anche per quanto riguarda i mercati esteri, indice di un crescente interesse di mercato verso l’Open air e il modello Club del Sole di Villaggio potenziato. Molti saranno nel 2023 gli investimenti che riguarderanno sia il prodotto che i servizi e la digitalizzazione. A livello di prodotto, saranno installate circa 200 nuove lodge di ultima generazione, spaziose e di design, perfettamente inserite nell’ambiente dei Villaggi e realizzate con materiali riciclati e riciclabili. Le novità riguarderanno anche il settore F&B con il rinnovamento strutturale e funzionale delle aree ristorative con l’ampliamento e il redesign degli spazi e l’introduzione di nuovi format, progettati con la collaborazione dello Chef Stellato Fabio Groppi, dal 2023 alla Direzione del Comparto Food & Beverage. Gli investimenti previsti riguarderanno anche i servizi dei Villaggi, con l’ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, come l’installazione di un secondo parco acquatico al Romagna Family Village di Riccione. Protocollo di ospitalità Dal punto di vista dell’offerta, il 2023 vedrà l’ampliamento del protocollo di ospitalità per gli amici a 4 zampe dei clienti, il Family Dog Friendly, a tutte le strutture del Gruppo e l’installazione di servizi innovativi Dog in molte strutture come le piscine per cani e i giardini sensoriali. “Per il 2023 abbiamo in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di potenziare offerta e servizi: dal completare la seconda fase dei lavori delle strutture a creare nuovi format a supporto del nostro modello di Villaggio potenziato – ha commentato Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole. Un’azienda come la nostra non può e non vuole vivere di soli cantieri nei Villaggi: ci sono importanti progetti in fase di realizzazione dedicati all’innovazione tecnologica, alla Marketing Automation e alla crescita manageriale del capitale umano”. Con l’obiettivo di soddisfare le aspettative e necessità del segmento sportivo Club del Sole potenzierà il progetto Bike Experience, lanciato nel 2022. Non un semplice servizio di noleggio bici all’interno delle strutture, ma un vero e proprio ecosistema per portare sempre di più il bike tourism all’interno dei Villaggi del Gruppo. In due strutture – il Romagna Family Village e il Rimini Family Camping Village – saranno installati rispettivamente 3 campi da Padel, in linea con una crescente domanda e interesse di mercato per questa disciplina. Workin’ Glamp Il focus di Club del Sole non è rivolto solo alla clientela consumer ma, attraverso il nuovo progetto di Workin’ Glamp, lanciato nel 2022 si è aperta al mercato business. Si tratta di un concept innovativo che vede la natura protagonista per gli eventi aziendali; esperienze autentiche che permettono di esplorare il territorio e viverne la sua energia. Un ampio ventaglio di proposte, dal Corporate Retreat al Business Telling, dal Team Building al Team Bonding, che riesce a coniugare perfettamente la dimensione lavorativa con il glamour e l’ambiente circostante. Nel 2023 saranno cinque le destinazioni firmate Club del Sole in cui si combinano perfettamente lavoro, piacere e servizi all’avanguardia: Desenzano Lake Village sul Lago di Garda, in Toscana Ribusieri Country House e Viareggio Family Camping Village, il Sole Family Camping Village in Emilia Romagna. Nelle Marche, si trova, invece, il Risacca Family Camping Village. Le innovazioni riguarderanno anche tecnologia e digitalizzazione, da sempre focus e fattori distintivi del gruppo: dal potenziamento del sistema della monetica, la possibilità di effettuare pagamenti cashless durante il soggiorno e all’affinamento della App My Club del Sole con l’introduzione della possibilità, per i clienti, di acquistare esperienze nel territorio direttamente sul proprio smartphone, in un clic. Per il 2023 Club del Sole sarà supportato da un importante partner tecnologico per rivoluzionare il proprio ecosistema digitale ed essere sempre più vicino agli ospiti durante tutta la Customer Journey, dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. L’approccio, sempre più data-driven, contemplerà sia l’analisi dei dati di utilizzo dei touchpoint digitali che quello dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

\r

«Molti sono gli investimenti avviati – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – dall’ambiente all’allungamento della stagionalità. Finalmente si percepisce un’inversione di tendenza e una visione unica. Non ha senso puntare su iniziative spot ma è necessario avere una visione generale. E’ importante mettere in risalto le peculiarità ma anche rivitalizzare le aree interne».\r

\r

I segnali per le prossime stagioni sono positivi anche dai mercati internazionali, grazie anche alla partecipazione alle fiere ed eventi all’estero.\r

\r

»Oggi raccontiamo la nostra regione per quel pubblico alla ricerca di nuove esperienze da scoprire e da vivere. Viaggiatori che si muovono e vivono seguendo le proprie passioni – spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - La nostra regione è vasta e non interessata dal turismo di massa: un’opportunità da far conoscere ai turisti in cerca di luoghi esclusivi, ma a portata di mano, per viaggi che sono occasioni di scoperta, per attività che fanno stare bene con la mente e con il corpo, trovando la risposta ai propri bisogni di evasione, di benessere, nutrimento per le proprie passioni».\r

\r

Oggi la periferia è centrale anche nel settore del turismo, e la Basilicata è centrale nelle scelte dei viaggiatori più esigenti. Più accogliente che mai, sempre alle prime posizioni dei ranking dei viaggiatori, per il 2023 è anche tra le destinazioni mondiali consigliate da Vogue e, con le sue coste di Maratea e del Metapontino, anche da Forbes.com.\r

\r

Sono moltissimi gli eventi organizzati in Basilicata, a cominciare dal Lucania Film Festival che da oltre 20 anni organizza un festival internazionale dedicato al cortometraggio in un altro piccolo paese della Basilicata, Pisticci.\r

\r

E ancora in un altro piccolo comune della Basilicata, Salandra, si organizza il festival del cinedocumentario “Storie parallele”, mentre a Ruoti è protagonista la Graphic Novel.\r

\r

Lungo l’elenco delle attività da vivere in Basilicata fra cultura e turismo. Dall’Atlante delle emozioni a Matera, una mappa della comunità che si attraversa scoprendo i ricordi de Gli abitanti, progetto di Matera 2019, dal Marateale alla festa della Paesologia, ad Aliano, al Matera Film Festival, al festival Città delle cento scale, a Potenza.\r

\r

Alcune attività realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha annunciato per il 2023\r

\r

La seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema “Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi”, a Matera il 20 e il 21 novembre, e le celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro.\r

\r

L’Apt ha allestito una pagina web su cui far confluire non solo il programma della Regione Basilicata, ma tutte le attività che istituzioni e altri soggetti stanno programmando, a partire dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Lucana Film Commission, il Comune di Tricarico e le altre Iniziative di associazioni, pro-loco, Lucani nel mondo e così via in modo da offrire in uno spazio web tutte le informazioni su questo importante avvenimento culturale che ci accompagnerà per tutto l’anno.","post_title":"Basilicata, una visione comune per far crescere una regione competitiva e attrattiva","post_date":"2023-02-14T16:40:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676392834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi.\r

\r

Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati.\r

\r

Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.\r

\r

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”.\r

\r

Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre.\r

\r

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.","post_title":"Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023","post_date":"2023-02-14T16:13:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676391238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Family Hotel Schneeberg di Racines in Val Ridanna è stato assegnato il Best Green Family Hotel 2023 in occasione della BIT . Il Premio GIST Green Travel Award, giunto alla sua XI^ edizione, è destinato alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di turismo sostenibile e responsabile.\r

\r

Il termine “sostenibilità” è parte della filosofia del Family Hotel Schneeberg da lungo tempo. Per l’approvvigionamento energetico della struttura e dell’area wellness vengono impiegati esclusivamente materiali rinnovabili con un impatto minimo sul clima. Inoltre, la centrale idroelettrica che fornisce la corrente, così come quella del teleriscaldamento, alimentata a cippato (proveniente da legno residuo e di scarto), che garantisce un piacevole tepore nelle camere e nelle oasi wellness, sono di proprietà della struttura.\r

\r

Il Family Hotel Schneeberg si trova nel cuore dalla Val Ridanna, circondato da una natura meravigliosa che il resort si impegna da sempre a preservare. Lo Schneeberg è anche uno straordinario scrigno di esperienze a contatto con la natura per grandi e piccoli, ogni giorno vengono proposte passeggiate ed escursioni alla scoperta del paesaggio alpino, lungo il sentiero dei minatori o sulle tracce degli animali del bosco e molto altro.\r

\r

Una volta rientrati in hotel la natura diventa anche esperienza di benessere nella nuova area Adults Only di 2.000 mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile, a cui si affianca una proposta di trattamenti che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”. E per tutta la famiglia ci sono inoltre il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura, il Mini-Club (attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera) ed il playground interno ed esterno.","post_title":"Il Family Hotel Schneeberg di Racines vince il Best Green Family Hotel 2023","post_date":"2023-02-14T15:17:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676387846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou[/caption]\r

\r

Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, ha organizzato una cena con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou per lanciare la campagna 2023.\r

\r

Da Kitchen Milano si sono esibiti gli chef Vassilis Papikinos e Georgia Koutsoukou con i migliori piatti delle Cicladi, una cucina estremamente legata anche a quella italiana.\r

\r

«Quest'anno siamo quasi tornati ai dati del 2019 che era stato un anno molto buono, con un mese in più lo avremmo raggiunto» - afferma Antzela Gerekou.\r

\r

«Il piano di destagionalizzazione lentamente si sta applicando, l'ente sta disponendo più servizi già per i mesi di marzo aprile e maggio.\r

\r

La Grecia non è solo estate, c'e tantissimo da scoprire tra le regioni meno turistiche e tutto l'ambito enogastronomico che promuoveremo fortemente quest'anno - dichiara il presidente.\r

\r

La strategia principale sarà la filoxenia, il rispetto e l'elevata accoglienza dello straniero, che quest'anno cercheremo di far immergere totalmente nella cultura greca, accostandoli alla vita quotidiana dei locali.\r

\r

Un altro punto chiave è deviare i percorsi dei visitatori in mete più culturali che turistiche, quindi un'attenzione verso i piccoli centri storici che possono dare un'esperienza unica.\r

\r

Per il mercato Italia si sta pensando in grande poiché si contano più di 1.200.000 di italiani che fanno le vacanze in Grecia, e le prenotazioni per questa estate stanno raggiungendo ottimi numeri».\r

\r

Inoltre il presidente ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Enit per creare un pacchetto di collaborazione per i turisti che vengono da altri continenti e che desiderano vedere più di un paese europeo.\r

\r

Dividendo le vacanze in Europa tra Italia e Grecia ma con un solo pacchetto di viaggio.\r

Una collaborazione che nasce dalla fratellanza di due popoli e culture che sono storicamente sempre stati vicini.","post_title":"Grecia: parte la campagna 2023. Prenotazioni già a buon livello","post_date":"2023-02-14T12:02:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676376129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il miglior modo per far vivere ai turisti una vacanza immersiva nel territorio, gli alberghi diffusi fanno trasformano i turisti in veri e propri abitanti del borgo- afferma Giancarlo Dall'Ara presidente associazione nazionale alberghi diffusi - in italia ci sono 250 alberghi diffusi, si prevede entro i prossimi anni che diventino almeno 350, all'estero sono piu di 50 gli alberghi diffusi. Un modello che ispira fortemente alla creazione di nuovi resort».\r

\r

Gli aberghi diffusi rappresentano una speranza e una rinascita di piccoli borghi che ormai vanno incontro alla disabitazione, problema che in italia inizia a preoccupare.\r

\r

Il riimpiego e la ristrutturazione di ruderi e case abbandonate permette di riprendere una localita dimenticata ma soprattutto fare tesoro della cultura antica che esse racchiude.\r

\r

Continua Dall'Ara «Da 12 anni che esistono questi alberghi, possiamo vedere come l'espansione di questi sia inevitabile,dall'italia che è stata la prima si è diramato questo modello in tutto il mondo, dall'europa centrale all'estremo oriente come korea e Giappone»\r

\r

Si è parlato pure di un inizio in africa, per esattezza in Ruwanda, che dopo tutti i tumulti ha bisogno di una riabilitazione, espandendo cosi gli alberghi diffusi in tre continenti.\r

\r

Ha parlato anche Jeremy Ghering gestore dell'albergo diffuso di Corippo, nel canton ticino un piccolo borgo che nel giro di un secolo ha visto i propri abitanti passare da piu di 300 a 7 negli ultimi anni. Una grande ripresa per un comune di cui si pensava solo rimanesse solo una lenta sparizione.\r

\r

Per il sol levante ha parlato Hasegawa Akinori, direttore della associazione “I Borghi più belli del Giappone\". A Yakage un borgo storico vicino Osaka, si presenta una struttura risalente al 1600 in legno.\r

\r

Una tradizione che a noi occidentali interessa non poco, infatti i visitatori ricevuti fino ad ora contano 36 paesi diversi di provenienza. Nei prossimi 4 anni è prevista la rimessa di altre 3 strutture simili sempre nel borgo di Yakage.\r

\r

Il fatto che si stia in un borgo potrebbe far storcere il naso a chi magari è abituato ad un comfort maggiore, in questi casi ci sono anche alberghi diffusi di lusso, come Castello dal Pozzo, in localita di Arona, è un castello tudoriano 5 stelle lusso, freauentato nel 20^ secolo dalla borghesia europea, e che nel corso del tempo ha mantenuto quell'aria romantica ormai passata.\r

\r

L'idea degli alberghi diffusi apre porte a luoghi ormai dimenticati e abbandonati, un modello che preserva e sviluppa l'ambiente circostante ma soprattutto che racchiude immense tradizioni che col passare del tempo si sarebbero inevitabilmente dimenticate.\r

\r

","post_title":"Alberghi diffusi: albergatori ma soprattutto custodi della memoria","post_date":"2023-02-14T10:50:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676371838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il deserto del Mangystau[/caption]\r

\r

Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo.\r

L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880.\r

\r

Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600.\r

\r

Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050.\r

\r

Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150.\r

\r

","post_title":"Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo","post_date":"2023-02-14T09:40:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676367656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà agli inizi della prossima estate il nuovo ristorante dello chef pluristellato Yannick Alléno all'interno del Four Seasons Hotel London at Park Lane. Il Pavyllon London, questo il nome del locale, porterà sulle rive del Tamigi la declinazione inglese di alcuni dei piatti più famosi del cuoco francese.\r

\r

Il menù del Pavyllon sarà in continua evoluzione. I piatti affonderanno le proprie radici nella tradizione culinaria transalpina, a cui chef Alléno aggiungerà l’ispirazione che viene dai prodotti tipici inglesi. Le proposte rifletteranno anche la profonda convinzione dello chef, secondo cui chi cucina ha la responsabilità di prendersi cura della salute dei propri ospiti. Nei suoi piatti Alléno tende perciò a stravolgere le convinzioni classiche, riducendo la quantità di zuccheri, di grassi e di sale, senza per questo intaccarne il gusto. Molti sono i pilastri che sostengono la sua filosofia, tra cui l’importanza delle salse, dell’estrazione, ovvero una tecnica ideata da lui nel 2013, così come della fermentazione.","post_title":"Lo chef pluristellato Yannick Alléno sbarca al Four Seasons Hotel London at Park Lane","post_date":"2023-02-14T09:15:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676366139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la novità Flexy Bag della divisione seamless & no frills del gruppo Alpitour. \"Si tratta di un'iniziativa all'insegna della flessibilità e della convenienza - racconta l'head of product del cluster, Massimo Mariani -. In sostanza, lasceremo al cliente la possibilità di scegliere la disponibilità bagagli sul volato, né più, né meno di quanto fanno le low cost da sempre. L'idea è di permettere per esempio alle famiglie di razionalizzare la quantità di valigie da mettere in stiva, consentendo quindi un notevole risparmio\".\r

\r

Flexy bag partirà con easyJet, Ryanair e Neos e prevede la pubblicazione dei prezzi con la tariffa senza bagagli. Al passeggero verrà poi data l'opzione di aggiungere capienza valigie a piacere, sia al momento della prenotazione, sia in una fase successiva.\r

\r

La novità giunge dopo un 2022 eccellente e sulla scia di un piano 2023 che vede Alpitour World puntare molte delle sue fiches proprio sul brand no frills Eden Viaggi.\r

\r

\"Per la prossima estate ci sono ottime prospettive su Baleari e Grecia. Attendiamo anche il ritorno della Tunisia e in generale pensiamo che andrà molto bene l'intero Mediterraneo. Senza dimenticare naturalmente l'Egitto evergreen\", aggiunge sempre Mariani.\r

\r

E per il medio periodo i piani sono ancora più sfidanti. L'idea è quella di veder crescere ancora il prodotto degli hotel contrattualizzati, che oggi sono circa 1.300, con più strutture e più destinazioni. \"A breve lanceremo tra l'altro i prodotti Giordania e Brasile. Il primo con base Aqaba, soggiorni balneari e combinati tour. Il secondo solo balneare con voli di linea Tap e Air Europa e una proposta di ospitalità che spazierà dagli hotel tradizionali alle fazende e alle posada\".\r

\r

Ma si pensa anche a potenziare ulteriormente la banca letti Eden Go, la cui offerta già entro il prossimo mese sarà estesa a tutto il mondo. \"L'obiettivo, a regime - conclude Mariani - è quello di portare il contributo del cluster no frills sul fatturato dall'attuale 18%-20% al 25%-30%\".","post_title":"Eden Viaggi lancia la Flexy Bag: per viaggiare solo con il bagaglio che serve","post_date":"2023-02-14T08:00:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676361600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Territori, Digital e Metaverso: l’esperienza virtuale fa da apripista al viaggio” è questo il titolo del Panel cui Sojern è chiamata a partecipare con il suo direttore commerciale Europa, Luca Romozzi il 14 febbraio alle 11.30.\r

Nel panel si prenderanno in analisi i metodi per investire al meglio nel marketing digitale del turismo. Nuovi strumenti e sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono approcci innovativi per i territori e le attività ricettive.\r

In particolare, Luca Romozzi si soffermerà sulle nuove formule di advertising per la Connected TV, veicolo essenziale della comunicazione non più solo per le nuove generazioni. Molte DMO nel mondo hanno iniziato da tempo a investire nella TV streaming che ha il vantaggio di consentire la misurazione oggettiva del target cui ci si rivolge. Anche in Italia alcune destinazioni si sono affacciate a questa nuova esperienza.\r

È un momento particolarmente importante per investire, considerando anche la crescita della curiosità verso il nostro Paese dall’inizio dell’anno. Secondo gli ultimi dati Sojern da gennaio 2023 ad oggi le ricerche di voli domestici in Italia sono cresciute del 23%, mentre quelle internazionali del 213%. Le ricerche di hotel in Italia, considerando lo stesso periodo, segnano un incremento del 62% a livello domestico, del 97% a livello internazionale.\r

Anche l’Europa è allettata dai viaggi in Italia: crescono infatti del 73% le ricerche di voli verso il nostro Paese da inizio anno ad oggi, e del 232% quelle di hotel.\r

Chi sono questi potenziali turisti? Principalmente gli italiani stessi (23% coloro che cercano un volo per l’Italia, e 42% coloro che cercano un Hotel). Secondo mercato, in base ai rilevamenti Sojern, gli Stati Uniti (14% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel) seguiti dalla Germania, (10% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel).\r

L’aspetto più interessante è che la maggioranza di questi potenziali turisti internazionali sta cercando un soggiorno in Italia di circa una settimana, il che consente di formulare un’ampia offerta di viaggio da diverse destinazioni italiane. I turisti viaggiano da soli (56% dei casi), in coppia (25%) e in famiglia (19%). Per sapere come intercettarli vi aspettiamo in BIT.","post_title":"Tutti cercano l'Italia: Sojern in BIT racconta come intercettare il turista con il marketing digitale","post_date":"2023-02-13T14:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676296816000]}]}}