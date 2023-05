Club del Sole punta ai 100 mln di fatturato. E ora guarda anche alla montagna in Trentino Dopo i numerosi investimenti messi in campo e un 2022 da 80 milioni di euro di fatturato e 3 milioni di presenze, Club del Sole punta al target dei 100 milioni per il 2023 e 3,5 milioni di presenze. “La nostra esperienza è cominciata negli Settanta: un’avventura che prosegue oggi con la terza generazione. Siamo passati dall’immobiliare al campeggio, fino alla nuova concezione di villaggio”, spiega il presidente Riccardo Giondi. Fino al 2015 l’azienda contava sei strutture in portafoglio. Oggi si parla di 20 complessi con 1.500 collaboratori e il raggiungimento di risultati importanti. “Siamo stati i primi in Italia in questo settore. Il periodo della pandemia è stato per noi un’opportunità di crescita – aggiunge Francesco Giondi, amministratore delegato -. Abbiamo avviato una transizione digitale che oggi ci consente di essere più incisivi. Abbiamo riposizionato l’azienda e il brand. Ora puntiamo alla riqualificazione sul mercato italiano. Il cliente tricolore sta infatti riscoprendo questo segmento, uscendo dal luogo comune del campeggio come vacanza low cost”. Oggi Club del Sole conta infatti su una componente di stranieri al 40%; prima del Covid era al 60% Gli investimenti significativi si sono tradotti in crescita e grandi numeri. Dal 2019 a oggi l’operatore è salito del 50% in termini di fatturato, per 20 villaggi e 18 parchi acquatici. Due nuove strutture all’avanguardia dell’ecosostenibilità entreranno inoltre quest’anno a Rimini e Riccione. E ora, dopo l’offerta mare e laghi, si guarda anche alla montagna: in trattativa 3 strutture in Trentino. “Club del Sole non è più il classico campeggio dove si vive una vacanza spartana – conclude il direttore generale, Angelo Cartelli -. Il nostro prodotto è arricchito di nuove caratteristiche. Siamo anche oltre il concetto di villaggio tradizionale”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Superata la crisi del turismo dovuta al Covid, Alpitour è ripartita con una velocità di crescita di fatturato, ordini e redditività oltre le più ottimistiche previsioni". E' quanto si legge nel commento alla prima trimestrale dell'anno di Tamburi Investment Partners, azionista di maggioranza del più importante gruppo del turismo italiano. Parole lusinghiere che trovano concretezza ovviamente anche nei numeri, tanto da far segnare ad Alpitour un record assoluto: il primo ebitda (margini operativi lordi, ndr) positivo della sua storia nel periodo gennaio - marzo, da sempre un momento complicato per le stagionalità tradizionali del mondo del turismo organizzato. "Al di là della stagionalità del business di Alpitour - prosegue la nota -, va segnalato che sta consuntivando risultati economici e raccolta di ordini tali da consentire di proiettare un risultato molto positivo per l’anno in corso. Nell’esercizio attuale dovrebbe quindi essere superata, anche in modo rilevante se non avverranno eventi al momento imprevedibili, la redditività del gruppo Alpitour negli anni record". Tip in utile A livello consolidato Tip chiude quindi i primi tre mesi con un utile pro forma di 19,6 milioni euro, rispetto ai 3,3 milioni di risultato omogeneo al 31 marzo 2022. Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2023 è di circa 1,26 miliardi, rispetto agli 1,17 miliardi al 31 dicembre dell'anno precedente. In assenza di rilevanti dismissioni, il risultato del trimestre è principalmente dovuto al buon apporto complessivo dei risultati da parte delle collegate, che hanno complessivamente raggiunto cifre ancora migliori di quelle relativi al primo trimestre 2022. [post_title] => Alpitour: ebitda positivo nel primo trimestre. Non era mai successo [post_date] => 2023-05-16T15:29:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684250977000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quest'anno ci sarà anche il Fuorisalone in città ad attirare curiosi e appassionati a quella che è la più importante fiera del gioco analogica italiana (da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte...). Modena Play torna dal 19 al 21 maggio presso i quartieri fieristici della località emiliana: circa 28 mila metri quadrati di area coperta in cinque diversi padiglioni, più di 150 espositori, 60 associazioni coinvolte, una cinquantina di ospiti tra cui star internazionali del gioco da tavolo, 2.500 tavoli pronti per giocare, 7 mila sedie, migliaia di titoli tra grandi classici, ultime novità e anteprime mondiali, incontri e convegni sul ruolo del gioco nella nostra vita. Narrazioni incrociate è il tema di questa edizione, organizzata come sempre da ModenaFiere in collaborazione con Ludo Lab e con il supporto di decine di associazioni ludiche italiane: nel centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino, il festival propone una riflessione sul gioco inteso come macchina narrativa, la cui trama viene intessuta collettivamente attraverso le combinazioni delle interazioni individuali, che sono infinite e cambiano continuamente tra una partita e l'altra. "A Play ogni anno si danno appuntamento le più importanti multinazionali che pubblicano e distribuiscono i giochi da tavolo, così come le piccole case editrici, tutte con le loro proposte, dalle novità appena uscite ai titoli più classici - spiega Marco Momoli, consigliere delegato di ModenaFiere -. Qui è possibile trovare spazi, iniziative, intrattenimento per ogni tipologia di visitatore: dal cultore appassionato alle famiglie con bambini, anche i piccolissimi. E' presente persino un Punto Rosa per le mamme che devono allattare e per coloro che desiderano prendersi una pausa dalla frenesia giocosa della fiera. Segnalo con estrema soddisfazione, poi, la risposta entusiasta delle scuole al nostro invito: quest'anno avremo a Play più di 100 classi, per un totale di oltre 2 mila studenti della primaria e secondaria, di primo e secondo grado, persino da fuori regione". E per l'edizione 2023, anche il centro storico di Modena si trasforma dunque in un grande spazio ludico, grazie al programma Play in the City, che si svolgerà soprattutto nell'area della fondazione San Carlo, con altri appuntamenti in calendario nelle biblioteche e presso la galleria Europa del comune. Insomma una ricca proposta di eventi che si aggiungono al tradizionale market place della fiera e che puntano a segnare il definitivo rilancio della manifestazione, dopo il difficile periodo della pandemia. Sono numeri importante quelli che muove infatti Modena Play: una fiera capace nel 2019 di attirare oltre 44 mila persone, di cui il 90% proveniente da fuori regione e quindi importante fonte di indotto per le strutture ricettive e non solo della destinazione. Il tutto trainato da un'industria, quella del gioco da tavolo, che nel nostro Paese ha un valore stimato di 100 milioni di euro e che, stando al Global Board Games Market Report 2022, sarebbe destinata a crescere, da qui al 2026, a un tasso del 13%: di due punti percentuali persino al di sopra del +11% previsto per il popolarissimo comparto dei videogiochi. [post_title] => Dal 19 al 21 maggio torna Modena Play, importante fonte di indotto turistico per la città [post_date] => 2023-05-16T13:41:28+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684244488000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”. “Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”. In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove. Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril. La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa. Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè. [post_title] => Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica [post_date] => 2023-05-16T13:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242961000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail. Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a. “Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti". Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario. [post_title] => Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati [post_date] => 2023-05-16T13:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684242300000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni Business Travel ha ricevuto per la terza volta il più alto riconoscimento agli Ima Italian travel awards come “Miglior Travel Management Company con fatturato sopra i 40 milioni di euro” mentre BTExpert viene nuovamente premiata come “Miglior Self Booking Tool” grazie alla sua soluzione applicativa Click&Go. La cerimonia di premiazione della decima edizione si è tenuta ieri lunedì 15 maggio presso Villa Necchi Campiglio a Milano e ha visto una nutrita partecipazione di oltre 200 aziende della filiera del business travel tra travel manager e fornitori. «Negli ultimi anni abbiamo vinto diversi premi, ma il 2022 è stato un anno particolare per il bt, difficile e pieno di ostacoli; quindi, il riconoscimento assume un valore ancora maggiore e spero possa rappresentare una gratificazione e motivo d’orgoglio per tutti i colleghi del bt - commenta Eros Candilotti, direttore business travel Gruppo Gattinoni -. Aver garantito un servizio di qualità, verso clienti sempre più esigenti, tra mille contrarietà, principalmente legate alla difficoltà di reperire Consulenti di Business Travel qualificati, problematiche operative di vettori e aeroporti e la crescita esponenziale della domanda, ci rende sinceramente molto fieri e ci stimola a voler perseguire un livello di efficienza ancora maggiore, perché il nostro obiettivo è di migliorare ulteriormente il livello del servizio a 360°. Dobbiamo ringraziare i clienti per la fiducia accordataci e tutti i nostri collaboratori per la disponibilità, la passione e la tenacia con cui hanno affrontato e stanno affrontando questi anni di ripresa che si stanno rivelando estremamente sfidanti. Questo premio lo dedico totalmente a loro». I premi sono stati ritirati dal presidente Franco Gattinoni, unitamente a Eros Candilotti ed Elena Carlino per la categoria Business Travel, e unitamente a Riccardo Zanotto ed Elena Carlino per la sezione Miglior Self Booking Tool. Commenta Riccardo Zanotto, Managing Director di BTExpert: «Sono molto orgoglioso di questo premio in continuità con quelli ottenuti negli scorsi anni. Dimostrano l’ottimo lavoro svolto e che la strada intrapresa è quella giusta per affermarci come player di riferimento nel mercato tailor made del Business Travel. Siamo stati ambiziosi e le scelte strategiche fatte negli ultimi anni sono state giuste. Non ci fermeremo qui e continueremo ad affermarci soprattutto adesso che siamo più grandi essendo entrati nel Gruppo Gattinoni. La mia menzione speciale va al nostro team IT, ma il merito è come sempre di tutti colleghi per la loro passione e professionalità». [post_title] => Gattinoni Business Travel vince per la terza volta l'Italian Mission Travel [post_date] => 2023-05-16T12:34:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684240488000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante. L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto. Nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria. Il Relais offre una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche. Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose. A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. [post_title] => La Casina Ricchi, nuovo agriturismo relais tra i Colli Mantovani [post_date] => 2023-05-16T11:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684237462000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa. Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026. Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni. Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale "Your Expectations are History", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani. L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028 [post_date] => 2023-05-16T11:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684237236000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445643" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption] Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%. L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori. Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024. Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione. Le dichiarazioni Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato». Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata». Transizione digitale Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders. Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”. «Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente». [post_title] => Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert [post_date] => 2023-05-16T11:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684236409000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta lo scorso mercoledì 10 maggio, presso la location siciliana del Plaza Hotel di Catania, la quinta tappa dell'edizione 2023 del roadshow organizzato da Azemar, in collaborazione con Sun Siyam Resorts. Una serie di eventi itineranti pensati per illustrare agli agenti di viaggio le proposte dell'operatore milanese in partnership con la compagnia al 100% maldiviana. Alla serata siciliana erano presenti la responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, Patrizia Di Patrizio, il key account Azemer, Loris Giusti, e l'area sales Sicilia e Calabria del to, Massimo Ruggieri. Tra gli agenti intervenuti alla serata, Alessandro Comis e Nicoletta Polizzi della Destinazione Sogni, Loredana Salmeri della Venuto Viaggi, Cinzia Maggio della Lachea Tour, Davide Dascari della Palenque Viaggi, Emanuela Platania della Scuto Viaggi, Tiziana Martino della Tiemme Travel, Marisa Currao della Currao Viaggi, Alessandro Di Gloria della Axel Travel, Pina Motta della Sichelia Viaggi, Domenica Maugeri della Frida Viaggi, Santina Ferlito della Dicam Tour, Luisa Tumeo della Diwali Viaggi, Giusi Pulvirenti della Sciality Viaggi, Rosanna Schilirò della Travelteka, Patrizia Grasso della Timpa Travel, Adriana Mannarà della Matravel, Alfredo Mirenda della Signorello Viaggi, Daniele Calio della Shell Travel, Domenico Mostaccio della Mete d’Autore, nonché Andrea Blasi e Marco Maccora della Oby Whan. [post_title] => Tutti i protagonisti della tappa siciliana del roadshow 2023 Azemar - Sun Siyam [post_date] => 2023-05-16T10:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684234465000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole punta ai 100 mln di fatturato e ora guarda anche alla montagna in trentino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4008,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Superata la crisi del turismo dovuta al Covid, Alpitour è ripartita con una velocità di crescita di fatturato, ordini e redditività oltre le più ottimistiche previsioni\". E' quanto si legge nel commento alla prima trimestrale dell'anno di Tamburi Investment Partners, azionista di maggioranza del più importante gruppo del turismo italiano. Parole lusinghiere che trovano concretezza ovviamente anche nei numeri, tanto da far segnare ad Alpitour un record assoluto: il primo ebitda (margini operativi lordi, ndr) positivo della sua storia nel periodo gennaio - marzo, da sempre un momento complicato per le stagionalità tradizionali del mondo del turismo organizzato.\r

\r

\"Al di là della stagionalità del business di Alpitour - prosegue la nota -, va segnalato che sta consuntivando risultati economici e raccolta di ordini tali da consentire di proiettare un risultato molto positivo per l’anno in corso. Nell’esercizio attuale dovrebbe quindi essere superata, anche in modo rilevante se non avverranno eventi al momento imprevedibili, la redditività del gruppo Alpitour negli anni record\".\r

Tip in utile\r

A livello consolidato Tip chiude quindi i primi tre mesi con un utile pro forma di 19,6 milioni euro, rispetto ai 3,3 milioni di risultato omogeneo al 31 marzo 2022. Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2023 è di circa 1,26 miliardi, rispetto agli 1,17 miliardi al 31 dicembre dell'anno precedente. In assenza di rilevanti dismissioni, il risultato del trimestre è principalmente dovuto al buon apporto complessivo dei risultati da parte delle collegate, che hanno complessivamente raggiunto cifre ancora migliori di quelle relativi al primo trimestre 2022.","post_title":"Alpitour: ebitda positivo nel primo trimestre. Non era mai successo","post_date":"2023-05-16T15:29:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684250977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quest'anno ci sarà anche il Fuorisalone in città ad attirare curiosi e appassionati a quella che è la più importante fiera del gioco analogica italiana (da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte...). Modena Play torna dal 19 al 21 maggio presso i quartieri fieristici della località emiliana: circa 28 mila metri quadrati di area coperta in cinque diversi padiglioni, più di 150 espositori, 60 associazioni coinvolte, una cinquantina di ospiti tra cui star internazionali del gioco da tavolo, 2.500 tavoli pronti per giocare, 7 mila sedie, migliaia di titoli tra grandi classici, ultime novità e anteprime mondiali, incontri e convegni sul ruolo del gioco nella nostra vita.\r

\r

Narrazioni incrociate è il tema di questa edizione, organizzata come sempre da ModenaFiere in collaborazione con Ludo Lab e con il supporto di decine di associazioni ludiche italiane: nel centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino, il festival propone una riflessione sul gioco inteso come macchina narrativa, la cui trama viene intessuta collettivamente attraverso le combinazioni delle interazioni individuali, che sono infinite e cambiano continuamente tra una partita e l'altra.\r

\r

\"A Play ogni anno si danno appuntamento le più importanti multinazionali che pubblicano e distribuiscono i giochi da tavolo, così come le piccole case editrici, tutte con le loro proposte, dalle novità appena uscite ai titoli più classici - spiega Marco Momoli, consigliere delegato di ModenaFiere -. Qui è possibile trovare spazi, iniziative, intrattenimento per ogni tipologia di visitatore: dal cultore appassionato alle famiglie con bambini, anche i piccolissimi. E' presente persino un Punto Rosa per le mamme che devono allattare e per coloro che desiderano prendersi una pausa dalla frenesia giocosa della fiera. Segnalo con estrema soddisfazione, poi, la risposta entusiasta delle scuole al nostro invito: quest'anno avremo a Play più di 100 classi, per un totale di oltre 2 mila studenti della primaria e secondaria, di primo e secondo grado, persino da fuori regione\".\r

\r

E per l'edizione 2023, anche il centro storico di Modena si trasforma dunque in un grande spazio ludico, grazie al programma Play in the City, che si svolgerà soprattutto nell'area della fondazione San Carlo, con altri appuntamenti in calendario nelle biblioteche e presso la galleria Europa del comune. Insomma una ricca proposta di eventi che si aggiungono al tradizionale market place della fiera e che puntano a segnare il definitivo rilancio della manifestazione, dopo il difficile periodo della pandemia. Sono numeri importante quelli che muove infatti Modena Play: una fiera capace nel 2019 di attirare oltre 44 mila persone, di cui il 90% proveniente da fuori regione e quindi importante fonte di indotto per le strutture ricettive e non solo della destinazione. Il tutto trainato da un'industria, quella del gioco da tavolo, che nel nostro Paese ha un valore stimato di 100 milioni di euro e che, stando al Global Board Games Market Report 2022, sarebbe destinata a crescere, da qui al 2026, a un tasso del 13%: di due punti percentuali persino al di sopra del +11% previsto per il popolarissimo comparto dei videogiochi.","post_title":"Dal 19 al 21 maggio torna Modena Play, importante fonte di indotto turistico per la città","post_date":"2023-05-16T13:41:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684244488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry caraibica per Tour2000AmericaLatina, che aggiunge la Giamaica al proprio ventaglio di destinazioni in catalogo. “L’apertura della Giamaica in stile Tour2000AmericaLatina, quindi con una rosa di tour per chi vuole vivere un’esperienza unica sull’isola, completa la nostra offerta di itinerari per scoprire i caraibi spagnoli - spiega il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Ci aspettiamo grandi risultati da questa nuova meta e siamo sicuri che il mercato italiano apprezzerà una Giamaica fatta non solo di vita in resort”.\r

\r

“Gli itinerari proposti da Tour2000AmericaLatina rispecchiano appieno la nostra offerta e permettono di scoprire l’anima più autentica del nostro Paese - aggiunge il regional director Continental Europe del Jamaica tourist board, Gregory Shervington -. Siamo felici che un altro importante player vada ad arricchire le proposte presenti sul mercato italiano, da sempre asset strategico in termini di arrivi nel nostro paese. Gli italiani, infatti, amano fare le vacanze al mare all’insegna del relax nella zona di Negril, anche se nell’ultimo periodo abbiamo notato che stanno iniziando ad apprezzare anche viaggi più avventurosi, alla scoperta di nuovi luoghi ed esperienze”.\r

\r

In viaggio con Bob Marley è quindi un itinerario di 11 giorni / nove notti per conoscere i luoghi che ricordano il grande musicista attraverso la visita al museo a lui intitolato e a Nine Miles, il villaggio dove Bob Marley nacque nel 1945. Il tour prosegue con la visita di Ocho Rios, con le sue bellissime cascate e il mercato dell’artigianato Craft Market, per finire sulle spiagge più belle di Treasure Beach e Frenchman’s Cove.\r

\r

Giamaica, la costa Sud è un tour di nove giorni / sette notti per conoscere Kingston, la capitale dell’isola, e la sua storia coloniale, visitare ancora il museo del grande Bob Marley nel centro storico della città, scoprire Treasure Beach con le sue spiagge e il caratteristico villaggio, conoscere il tipico mercato di Ocho Rios e le sue bellissime cascate e infine rilassarsi sulle spiagge di Negril.\r

\r

La proposta Giamaica: musica e spiagge di nove giorni / sette notti è invece pensata per vivere appieno lo spirito della Giamaica; dal paese natale di Bob Marley per ricordare il mitico re del reggae al mercato dell’artigianato Craft Market, fino ad Ocho Rios per ammirare il curioso fenomeno della Laguna luminosa.\r

\r

Viaggio di Nozze in Giamaica: cascate, montagne & spiagge, infine, è la proposta per la luna di miele, attraverso la quale si offre la possibilità di scoprire le baie nascoste di Treasure Beach, Alligator Pond e Lover’s Leap, nonché di visitare le Blue Mountains e le piantagioni di caffè.","post_title":"Tour2000AmericaLatina lancia la destinazione Giamaica","post_date":"2023-05-16T13:16:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684242961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail.\r

\r

Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a.\r

\r

“Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti\".\r

\r

Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario.","post_title":"Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati","post_date":"2023-05-16T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684242300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Business Travel ha ricevuto per la terza volta il più alto riconoscimento agli Ima Italian travel awards come “Miglior Travel Management Company con fatturato sopra i 40 milioni di euro” mentre BTExpert viene nuovamente premiata come “Miglior Self Booking Tool” grazie alla sua soluzione applicativa Click&Go. \r

\r

La cerimonia di premiazione della decima edizione si è tenuta ieri lunedì 15 maggio presso Villa Necchi Campiglio a Milano e ha visto una nutrita partecipazione di oltre 200 aziende della filiera del business travel tra travel manager e fornitori.\r

\r

«Negli ultimi anni abbiamo vinto diversi premi, ma il 2022 è stato un anno particolare per il bt, difficile e pieno di ostacoli; quindi, il riconoscimento assume un valore ancora maggiore e spero possa rappresentare una gratificazione e motivo d’orgoglio per tutti i colleghi del bt - commenta Eros Candilotti, direttore business travel Gruppo Gattinoni -. Aver garantito un servizio di qualità, verso clienti sempre più esigenti, tra mille contrarietà, principalmente legate alla difficoltà di reperire Consulenti di Business Travel qualificati, problematiche operative di vettori e aeroporti e la crescita esponenziale della domanda, ci rende sinceramente molto fieri e ci stimola a voler perseguire un livello di efficienza ancora maggiore, perché il nostro obiettivo è di migliorare ulteriormente il livello del servizio a 360°. Dobbiamo ringraziare i clienti per la fiducia accordataci e tutti i nostri collaboratori per la disponibilità, la passione e la tenacia con cui hanno affrontato e stanno affrontando questi anni di ripresa che si stanno rivelando estremamente sfidanti. Questo premio lo dedico totalmente a loro».\r

\r

I premi sono stati ritirati dal presidente Franco Gattinoni, unitamente a Eros Candilotti ed Elena Carlino per la categoria Business Travel, e unitamente a Riccardo Zanotto ed Elena Carlino per la sezione Miglior Self Booking Tool. \r

\r

Commenta Riccardo Zanotto, Managing Director di BTExpert: «Sono molto orgoglioso di questo premio in continuità con quelli ottenuti negli scorsi anni. Dimostrano l’ottimo lavoro svolto e che la strada intrapresa è quella giusta per affermarci come player di riferimento nel mercato tailor made del Business Travel. Siamo stati ambiziosi e le scelte strategiche fatte negli ultimi anni sono state giuste. Non ci fermeremo qui e continueremo ad affermarci soprattutto adesso che siamo più grandi essendo entrati nel Gruppo Gattinoni. La mia menzione speciale va al nostro team IT, ma il merito è come sempre di tutti colleghi per la loro passione e professionalità».\r

","post_title":"Gattinoni Business Travel vince per la terza volta l'Italian Mission Travel","post_date":"2023-05-16T12:34:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684240488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante.\r

\r

L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto. \r

\r

Nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. \r

\r

L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria.\r

\r

Il Relais offre una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. \r

\r

La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche. \r

\r

Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose.\r

\r

A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. \r

\r

Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. \r

\r

\r

\r

","post_title":"La Casina Ricchi, nuovo agriturismo relais tra i Colli Mantovani","post_date":"2023-05-16T11:44:22+00:00","category":["alberghi","incoming"],"category_name":["Alberghi","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684237462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption]\r

\r

Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%.\r

\r

L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori.\r

\r

\r

Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024.\r

\r

Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione.\r

Le dichiarazioni\r

\r

Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato».\r

\r

Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata».\r

\r

Transizione digitale\r

\r

Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders.\r

\r

Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”.\r

\r

«Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente».","post_title":"Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert","post_date":"2023-05-16T11:26:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684236409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta lo scorso mercoledì 10 maggio, presso la location siciliana del Plaza Hotel di Catania, la quinta tappa dell'edizione 2023 del roadshow organizzato da Azemar, in collaborazione con Sun Siyam Resorts. Una serie di eventi itineranti pensati per illustrare agli agenti di viaggio le proposte dell'operatore milanese in partnership con la compagnia al 100% maldiviana.\r

\r

Alla serata siciliana erano presenti la responsabile Italia del gruppo Sun Siyam, Patrizia Di Patrizio, il key account Azemer, Loris Giusti, e l'area sales Sicilia e Calabria del to, Massimo Ruggieri. Tra gli agenti intervenuti alla serata, Alessandro Comis e Nicoletta Polizzi della Destinazione Sogni, Loredana Salmeri della Venuto Viaggi, Cinzia Maggio della Lachea Tour, Davide Dascari della Palenque Viaggi, Emanuela Platania della Scuto Viaggi, Tiziana Martino della Tiemme Travel, Marisa Currao della Currao Viaggi, Alessandro Di Gloria della Axel Travel, Pina Motta della Sichelia Viaggi, Domenica Maugeri della Frida Viaggi, Santina Ferlito della Dicam Tour, Luisa Tumeo della Diwali Viaggi, Giusi Pulvirenti della Sciality Viaggi, Rosanna Schilirò della Travelteka, Patrizia Grasso della Timpa Travel, Adriana Mannarà della Matravel, Alfredo Mirenda della Signorello Viaggi, Daniele Calio della Shell Travel, Domenico Mostaccio della Mete d’Autore, nonché Andrea Blasi e Marco Maccora della Oby Whan.","post_title":"Tutti i protagonisti della tappa siciliana del roadshow 2023 Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-05-16T10:54:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684234465000]}]}}