Club del Sole: il Pineta Family Camping di Milano Marittima cambia volto e diventa Beach Village Nuova veste per il Pineta Family Camping di Milano Marittima, che trasforma la propria offerta ricettiva e diventa Beach Village. La struttura romagnola del Club del Sole cambia volto, grazie a un intervento importante all’insegna dei materiali eco-friendly con l’utilizzo predominante di legno e pietra. Le 97 lodge e suite vista mare, dalle tonalità più scure per gli alloggi vicini alla pineta fino a diventare via via più chiare in prossimità del mare, sostituiranno infatti le precedenti mobile home e la vecchia area campeggio del villaggio. Ma il nuovo Pineta Beach Village non vuole essere solo un semplice luogo di aggregazione o di divertimento, mirando piuttosto a proporre un modello di vacanza capace di declinare un wellness feeling peculiare in ogni aspetto dell’accoglienza. Fra gli interventi da segnalare, una piscina con solarium, rinnovata nell’organizzazione degli spazi e posizionata a 150 metri dal mare, nonché un ristorante gourmet che sfrutterà le ampie vetrate per dare luce agli spazi e creare così un’unica grande area ristorazione di design. Inoltre, una zona attrezzata ad hoc consentirà agli amanti del fitness di trovare la loro oasi, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi appositamente progettata per loro. Particolare attenzione, come per tutte le strutture firmate Club del Sole, sarà riservata agli amici a quattro zampe, con una piscina e un’area sgambamento a loro dedicate. “Gli investimenti in corso, per rivoluzionare completamente gli spazi del Pineta Beach Village e il suo concept, riflettono il nostro nuovo format di accoglienza Full life holidays, che vede comfort e natura insieme – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole –. Nella ristrutturazione di questo villaggio nessuna scelta è stata lasciata al caso. A partire delle finiture esterne e interne delle nuove lodge, che riflettono la progressione cromatica dei due elementi naturalistici del beach village: la pineta e il mare”. Condividi

