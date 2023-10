L’estate di Club del Sole flirta con quota 100 milioni. Ebitda margin attorno al 30% Si attesta sui 100 milioni di euro il fatturato dell’estate 2023 di Club del Sole, il cui giro d’affari cresce del 16% rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo i margini operativi lordi (ebitda) dell’operatore open sono stati di circa 30 milioni di euro, anche in questo caso posizionandosi su livelli superiori sia al 2022, sia all’anno pre-Covid 2019. I 20 villaggi firmati Club del Sole, presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul lago di Garda, hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale. La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’open air. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (i paesi di lingua tedesca: +11%), nonché gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%). “Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento: un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Le percentuali di crescita dal gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”. Durante il 2023, la compagnia ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia: dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto f&b, l’installazione di oltre 300 lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village. Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a quattro zampe, è stato esteso a tutti i villaggi del gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale. Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del gruppo, è stato infine completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’app My Club del Sole e potenziato il sistema cashless. Condividi

