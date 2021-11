CitizenM: aumento di capitale da 1 mld e 13 nuovi hotel nel prossimo biennio

CitizenM raccoglie 1 miliardo di euro di fondi per supportare i propri piani di crescita e annuncia subito dopo l’apertura di 13 nuovi hotel tra 2022 e 2023. E’ di pochi giorni fa infatti la notizia dell’aumento di capitale accordato dagli investitori della compagnia olandese, rappresentati dal fondo sovrano di Singapore Gic, nonché dal fondo pensionistico olandese Apg Asset Management e dalla Krc Capital dello stesso fondatore di CitizenM, Rattan Chadha.

Oltre la metà della nuove disponibilità sono destinate a supportare le strategie di sviluppo del gruppo, mentre la restante parte servirà a coprire le perdite accumulate dalla compagnia durante la pandemia. “Non sono stati tempi normali – ha in particolare dichiarato a Bloomberg il ceo di CitizenM, Klaas van Lookeren Campagne -. Ma la strategia di lungo termine dei nostri azionisti non è cambiata. Siamo pazienti. Siamo passati attraverso molte crisi anche nel passato”.

Il prossimo anno è quindi prevista l’apertura di sei nuovi hotel in Europa, a Londra, e in Nord America, a Miami, Seattle, Washington e Chicago, mentre saranno sette le nuove location che verranno inaugurate nel 2023: a partire dall’attesissima inaugurazione a Roma (la prima in Italia, in un prestigioso immobile sul Lungotevere), per proseguire poi con Parigi (dove verrà aperto il quinto hotel dopo la recente aggiunta della struttura in avenue de Champs-Élysées), ancora Londra (con una quinta location dopo la prossima nel 2022 di London Victoria), nonché nuovamente Miami (con un terzo hotel dopo le inaugurazioni nel 2022 di Brickell e Worldcenter) e poi Boston, Menlo Park (con un nuovo progetto per il campus di Facebook) e Austin.