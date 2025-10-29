Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d’arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un’offerta in costante implementazione. A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all’inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un’ala Family riservata ai nuclei famigliari e un’ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un’ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo. «A completare l’offerta, uno spazio eventi– il più grande di tutta l’Istria – in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l’offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi». Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L’obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all’anno». Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l’anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica. Condividi

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore». Un progetto rivoluzionario «Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro». Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa». Le posizioni ricercate Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti: area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale; area intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager; area back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere; area dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar; area cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s; area front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager; area tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting [post_date] => 2025-10-29T14:03:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761746623000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500325 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500326" align="alignleft" width="300"] La mascotte di Milano Cortina, insieme al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e il presidente di Fondazione Bormio Dario Da Zanche[/caption] A 100 giorni dalle Olimpiadi Invernali “diffuse” di Milano-Cortina 2026, Bormio si prepara a diventare una delle protagoniste assolute dei Giochi. La località valtellinese ospiterà tutte le gare maschili di sci alpino e le prove di sci alpinismo – disciplina al suo debutto olimpico – confermandosi cuore pulsante delle discipline sulla neve. Oggi Bormio è già una destinazione apprezzata a livello nazionale, ma l’obiettivo è chiaro: trasformarsi in un polo turistico internazionale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di far conoscere la Valtellina come territorio di sport, natura e cultura. “Già oggi si avverte l’interesse internazionale, con crescenti richieste da parte della stampa e delle televisioni straniere”, spiega Samanta Antonioli, assessore allo sport, turismo e grandi eventi di Bormio. “Durante i Giochi questa attenzione crescerà ulteriormente: Bormio è sempre più riconosciuta non solo per le sue piste, ma anche per la qualità dell’accoglienza e per il valore autentico della valle.” La località è pressocché pronta a completare l’ultima fase dei preparativi per accogliere atleti, media e turisti in un contesto moderno e sostenibile. L’avanzamento dei lavori è tra l’85% e il 90% del cronoprogramma, nel rispetto di s. e etiche. Uno degli aspetti più innovativi del progetto olimpico di Bormio riguarda infatti la gestione sostenibile delle infrastrutture:Il villaggio olimpico non prevede infatti nuove costruzioni, ma utilizzerà quattro hotel esistenti (circa 250 camere), scelti per vicinanza e dotate di upgrade tecnologici, come la fibra ottica e protocolli di sicurezza avanzati, migliorando l’esperienza turistica a lungo termine.. Strutture che, dopo i Giochi, torneranno a disposizione dei turisti, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il patrimonio ricettivo locale. Terminata l’Olimpiade, Bormio potrà contare su 12.000 posti letto tra alberghi e strutture extra-alberghiere e forte di un’offerta adeguata a nuovi standard, punterà rafforzare la propria identità anche attraverso attività outdoor, ciclismo e turismo enogastronomico, tre asset che non conoscono stagionalità e che rappresentano al meglio la cultura valtellinese. E che soprattutto possono attirare un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno. Oggi le presenze turistiche si dividono in modo equilibrato (50% inverno / 50% estate), ma con target diversi: più internazionale nella stagione sciistica, più domestico nei mesi caldi. L’obiettivo è equilibrare i mercati, potenziando la notorietà del marchio “Bormio” accanto a quelli di Milano e del Lago di Como. Senza escludere quell’appeal enogastronomico che fa parte della storia valligiana. “Dai pizzoccheri alla bresaola, fino ai vini rossi della Valtellina – ricorda Antonioli – la nostra cucina è parte integrante dell’esperienza turistica. È ciò che ci distingue e ci lega al territorio in modo autentico [post_title] => Bormio, neve olimpica ...ma anche tanto altro per le vacanze [post_date] => 2025-10-29T11:11:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761736266000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490131" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre. Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea. “Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”. Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro. Miglioramento I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”. Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale. Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo. Gestione Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale. “Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”. A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative. “Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”. [post_title] => Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD [post_date] => 2025-10-29T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761734821000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025, la tassa di soggiorno versata in Italia dovrebbe ammontare a circa 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 15,8% rispetto al 2024. Questo dato è previsto dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno e confermato da diverse fonti che indicano un aumento significativo del gettito rispetto al miliardo di euro circa incassato nel 2024. Il numero di Comuni che applicheranno la tassa arriverà a circa 1.389 nel 2025, con molti sindaci che hanno aumentato le aliquote per un maggior incasso complessivo La tassa di soggiorno raccolta dai vari comuni viene utilizzata principalmente per finanziare iniziative legate al turismo e al miglioramento delle strutture ricettive locali. La ripartizione delle risorse può variare tra i diversi enti locali, ma generalmente il denaro viene impiegato per: promozione turistica: campagne di marketing e promozione delle destinazioni locali. Altri usi Manutenzione e miglioramento delle infrastrutture: strade, servizi pubblici e altre infrastrutture di interesse turistico. Servizi pubblici: potenziamento di servizi come trasporti, sicurezza, supporto agli operatori turistici. Sostenibilità ambientale: progetti per ridurre l’impatto ambientale del turismo. Se notate non c'è neanche uno spunto che punta a incentivare il lavoro presso le strutture turistiche. La tassa di soggiorno, poi di queste dimensioni (1,2 miliardi di euro), deve essere usata esclusivamente per incentivare il lavoro non per il marketing e altre sciocchezze del genere. Ormai il marketing ha preso il posto del lavoro. Questo è il mondo che ci stiamo portando sulle spalle. [post_title] => Tassa di soggiorno (1,2 miliardi) viene usata per marketing non per lavoro [post_date] => 2025-10-29T09:56:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761731779000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italy Family Hotels torna in pista con due appuntamenti di formazione gratuiti, gli Hotel Family Lab, pensati per approfondire le potenzialità e fornire guideline pratiche a chi vuole entrare, o specializzarsi ulteriormente, in questo settore. Hotel Family Lab è organizzato in collaborazione con Teamwork Hospitality e Hospitality Marketing. I prossimi due appuntamenti di Hotel Family Lab in programma si terranno in due aree-chiave per il turismo rivolto in particolare alle famiglie, ossia in Versilia a Lido di Camaiore il 6 novembre alle 14 e in prossimità dell’Alto Adriatico, a Mestre, il 13 novembre sempre alle 14. Durante i due eventi, esperti del settore family, albergatori di successo con le loro best practice e consulenti specializzati presenteranno le proprie esperienze e insight in un segmento in crescita per l’hotellerie Italiana. I relatori Fra gli speaker alcuni albergatori Family di successo: Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel; Alessandro Zaffi del Meridiana Family & Nature Hotel, struttura completamente eco-friendly, con servizi specifici per bambini e Guglielmo Lasagna titolare del Family Hotel Andes di Vigo di Fassa. «Quello delle famiglie è un mercato con grandi potenzialità, che in Italia non si è ancora espresso completamente .- commenta Alberto Gnoli, amministratore di Hospitality Marketing, l’agenzia che gestisce la strategia e il coordinamento del consorzio -. Italy Family Hotels si posiziona come realtà leader in questo segmento, dall’esperienza quasi trentennale. Ciò che ci caratterizza e distingue è un approccio analitico dei dati a nostra disposizione, dai pattern di prenotazione alla scelta dei servizi e preferenze dei clienti, fino ai ritorni sull’investimento, possibile grazie alle nostre piattaforme di prenotazione e promozione, e al team di analisti che le gestisce» [post_title] => Italy Family Hotels, al via due eventi di formazione [post_date] => 2025-10-29T09:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761730810000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium. «Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda». Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze. Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali. «Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv». [post_title] => Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta [post_date] => 2025-10-28T14:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761663369000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027. Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024. Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti. Le nazionalità di provenienza Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%. Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti. L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village. Early booking In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company. [post_title] => Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village [post_date] => 2025-10-28T14:37:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761662273000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cinquantacinque strutture fra" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3293,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Benussi[/caption]\r

\r

Cinquantacinque strutture fra Croazia e in Austria, una particolare attenzione al mercato italiano e un progetto che ha richiesto un investimento di 200 milioni di euro in dirittura d'arrivo: il gruppo alberghiero Valamar fa tappa a Milano per presentare un'offerta in costante implementazione.\r

\r

A spiegare punti di forza e novità è Giovanni Benussi, group sales specialist, che sottolinea come «il Pical Resort di Parenzo si prepara all'inaugurazione ufficiale prevista per il prossimo marzo. Si tratta di un resort composto da tre strutture: il corpo centrale, un'ala Family riservata ai nuclei famigliari e un'ala VLevel, con un servizio di lusso». Cinquecentoquattordici unità in totale, per una capienza massima di 1.400 ospiti e un'ampia offerta di soluzioni ristorative e di possibilità di praticare sport ne fanno una location di vacanza ideale, 5 minuti a piedi dal centro di Parenzo.\r

\r

«A completare l'offerta, uno spazio eventi- il più grande di tutta l'Istria - in grado di ospitare fino a 1.200 persone e modulabile in base alle diverse esigenze, che ci consentirà di destagionalizzare l'offerta andando a intercettare anche il segmento legato a meeting e congressi».\r

\r

Il mercato italiano resta il core business del gruppo Valamar insieme agli altri bacini di prossimità come Germania e Austria, ma Benussi non nasconde il crescente interesse anche verso Stati Uniti e Uk: «La potenza di fuoco del gruppo ci consente di aprirci a nuovi scenari. L'obiettivo è quello di catturare altri segmenti di clientela, in grado di apprezzare un prodotto valido 365 giorni all'anno».\r

\r

Gli investimenti non si fermano: in pipeline per l'anno prossimo il restyling di alcune strutture e la realizzazione di nuovi campi destinati alla pratica di padel, tennis e atletica.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Valamar, aperte le vendite del Pical Resort di Parenzo","post_date":"2025-10-29T15:29:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761751766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels lancia il recruiting day. L’evento si terrà mercoledì 19 novembre 2025, dalle 10 alle 17 , presso il centro congressi dell'FH 55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze.\r

Una giornata speciale che si aprirà con il convegno “Diamo voce al turismo: una curiosità e un’opportunità” dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del settore, tra cui Claudio Catani, vice president operations del gruppo FH55 Hotels, Francesco Bechi, presidente Federalberghi Toscana, Federico Pieragnoli presidente Ente Bilaterale Turismo Toscanolo, lo chef stellato Antonello Sardi e altri protagonisti che condivideranno insight, trend e progetti innovativi per valorizzare il turismo come motore di crescita e carriera.\r

Parallelamente, nella sala adiacente, il Recruiting Day offrirà l’occasione concreta di incontrare aziende del settore, sostenere colloqui e scoprire oltre 100 offerte di lavoro in area Firenze e Roma.\r

\r

Quattro strutture\r

Il gruppo FH55 Hotels vanta quattro strutture tra cui l'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, l’FH55 Hotel Villa Fiesole con il suo ristorante stellato Serrae Villa Fiesole affidato allo chef Antonello Sardi, l’FH55 Hotel Calzaiuoli nel cuore di Firenze e l'FH55 Grand Hotel Palatino a Roma che nel 2026 diventerà una struttura 5 stelle lusso.\r

Le posizioni aperte per il FH55 recruiting day comprendono diverse aree operative nel settore turistico e dell'ospitalità di lusso. In particolare, le opportunità coprono i seguenti ruoli:\r

\r

\r

\tPersonale di cucina\r

\tPersonale di sala ristorante e bar\r

\tHousekeeping\r

\tPersonale di ricevimento (front office)\r

\tBooking\r

\tEventi e congressi\r

\tAmministrazione\r

\tSales & marketing\r

\tPiani (personale ai piani)\r

\tFacchinaggio\r

\tManutentori\r

\r

Le offerte riguardano tutte e quattro le strutture del gruppo a Firenze e Roma, con oltre 100 posizioni disponibili. Per partecipare al FH55 Recruiting Day 2025 è sufficiente presentarsi direttamente al centro congressi dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, in Lungarno del Tempio 44, il giorno 19 novembre 2025 durante l'orario previsto dalle 10 alle 17 con una pausa dalle 13 alle 13,40. È necessaria la registrazione all’arrivo e si consiglia di portare più copie del curriculum vitae per i colloqui e gli incontri con i responsabili delle risorse umane. I partecipanti potranno inoltre usufruire di un servizio di orientamento professionale e ricevere consigli utili per la preparazione del proprio cv.\r

\r

","post_title":"FH55 Hotels, a Firenze il recruiting day","post_date":"2025-10-29T15:14:52+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1761750892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts.\r

Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group.\r

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore».\r

\r

Un progetto rivoluzionario\r

«Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro».\r

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa».\r

\r

Le posizioni ricercate\r

\r

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:\r

\r

\r

\tarea direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;\r

\tarea intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;\r

\tarea back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;\r

\tarea dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;\r

\tarea cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;\r

\tarea front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;\r

\tarea tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.\r

\r

\r

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy.\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting","post_date":"2025-10-29T14:03:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761746623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500326\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La mascotte di Milano Cortina, insieme al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e il presidente di Fondazione Bormio Dario Da Zanche[/caption]\r

A 100 giorni dalle Olimpiadi Invernali “diffuse” di Milano-Cortina 2026, Bormio si prepara a diventare una delle protagoniste assolute dei Giochi. La località valtellinese ospiterà tutte le gare maschili di sci alpino e le prove di sci alpinismo – disciplina al suo debutto olimpico – confermandosi cuore pulsante delle discipline sulla neve.\r

Oggi Bormio è già una destinazione apprezzata a livello nazionale, ma l’obiettivo è chiaro: trasformarsi in un polo turistico internazionale, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo e di far conoscere la Valtellina come territorio di sport, natura e cultura.\r

“Già oggi si avverte l’interesse internazionale, con crescenti richieste da parte della stampa e delle televisioni straniere”, spiega Samanta Antonioli, assessore allo sport, turismo e grandi eventi di Bormio. “Durante i Giochi questa attenzione crescerà ulteriormente: Bormio è sempre più riconosciuta non solo per le sue piste, ma anche per la qualità dell’accoglienza e per il valore autentico della valle.”\r

La località è pressocché pronta a completare l’ultima fase dei preparativi per accogliere atleti, media e turisti in un contesto moderno e sostenibile. L’avanzamento dei lavori è tra l’85% e il 90% del cronoprogramma, nel rispetto di s. e etiche. Uno degli aspetti più innovativi del progetto olimpico di Bormio riguarda infatti la gestione sostenibile delle infrastrutture:Il villaggio olimpico non prevede infatti nuove costruzioni, ma utilizzerà quattro hotel esistenti (circa 250 camere), scelti per vicinanza e dotate di upgrade tecnologici, come la fibra ottica e protocolli di sicurezza avanzati, migliorando l’esperienza turistica a lungo termine.. Strutture che, dopo i Giochi, torneranno a disposizione dei turisti, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando il patrimonio ricettivo locale.\r

Terminata l’Olimpiade, Bormio potrà contare su 12.000 posti letto tra alberghi e strutture extra-alberghiere e forte di un’offerta adeguata a nuovi standard, punterà rafforzare la propria identità anche attraverso attività outdoor, ciclismo e turismo enogastronomico, tre asset che non conoscono stagionalità e che rappresentano al meglio la cultura valtellinese. E che soprattutto possono attirare un flusso costante di visitatori durante tutto l’anno.\r

Oggi le presenze turistiche si dividono in modo equilibrato (50% inverno / 50% estate), ma con target diversi: più internazionale nella stagione sciistica, più domestico nei mesi caldi. L’obiettivo è equilibrare i mercati, potenziando la notorietà del marchio “Bormio” accanto a quelli di Milano e del Lago di Como. Senza escludere quell’appeal enogastronomico che fa parte della storia valligiana. “Dai pizzoccheri alla bresaola, fino ai vini rossi della Valtellina – ricorda Antonioli – la nostra cucina è parte integrante dell’esperienza turistica. È ciò che ci distingue e ci lega al territorio in modo autentico","post_title":"Bormio, neve olimpica ...ma anche tanto altro per le vacanze","post_date":"2025-10-29T11:11:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761736266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490131\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Buona la prima. Questo è il senso del tavolo di concertazione tra Aiav e il vettore Ryanair, che si è svolta il 22 ottobre.\r

\r

Il tavolo è stato istituito in attuazione degli accordi sottoscritti tra le Parti in merito alla piattaforma TAD (Travel Agency Distribution) e ad altre questioni di rilievo concernenti il rapporto tra il network distributivo e la compagnia aerea.\r

“Quando abbiamo siglato il general agreement con Ryanair relativo alla TAD – spiega Fulvio Avataneo, presidente Aiav – abbiamo richiesto l’attivazione di un tavolo di confronto permanente, convinti che la piattaforma necessitasse di un monitoraggio costante per supportare al meglio il lavoro dei nostri associati e, più in generale, di tutto il comparto agenziale”.\r

Dal canto suo, Ryanair ha espresso apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione di Aiav nell’affrontare i numerosi temi tecnici emersi durante l’incontro.\r

\r

Miglioramento\r

I rappresentanti del vettore – Aine Murphy, director of marketing and distribution partnerships, Irene Valin Torres, legal counsel, e Rosa Pastena, head of public affairs Italy – si sono detti concordi nel sottolineare che “il processo di miglioramento della piattaforma TAD è continuo e procede in parallelo in tutti i Paesi europei. In quest’ottica, il tavolo di concertazione con AIAV rappresenta uno strumento strategico di grande valore per tradurre il confronto tecnico in azioni operative concrete a beneficio degli agenti di viaggio”.\r

Durante la riunione sono state affrontate numerose questioni tecniche, tra cui le tariffe, le procedure di prenotazione, i problemi operativi riscontrati sulla piattaforma TAD e le criticità relative alla carta d’imbarco digitale.\r

Su quest’ultimo punto, Ryanair ha chiarito che l’eventuale richiesta di supplemento riguarda esclusivamente i passeggeri che non abbiano effettuato il check-in online – operazione che può essere gestita anche in agenzia. Chi invece avrà completato il check-in ma non disporrà della carta d’imbarco potrà ritirarla gratuitamente al desk in aeroporto, senza alcun costo aggiuntivo.\r

\r

Gestione\r

Un’ulteriore tematica di rilievo ha riguardato la gestione dei voli inseriti nei pacchetti turistici. Attualmente, i clienti che acquistano un pacchetto ricevono una comunicazione contenente la conferma della prenotazione e il prezzo del volo, anche se quest’ultimo è parte di un prezzo forfettario unico. Tale modalità risulta in contrasto con quanto previsto dal Codice del Turismo, che consente la vendita del pacchetto a un prezzo globale, senza necessità di dettagliare i singoli costi, e può creare difficoltà nei rapporti contrattuali tra agenzia e cliente finale.\r

“Abbiamo proposto – spiega Veronica Scaletta, responsabile dell’Ufficio Legale Aiav – di inserire all’interno di TAD un’opzione specifica, in fase di prenotazione, che consenta di segnalare quando il volo è incluso in un pacchetto turistico, evitando così l’esposizione automatica del prezzo del biglietto nelle comunicazioni al cliente. Ryanair, pur ribadendo la centralità del principio di trasparenza tariffaria, si è mostrata disponibile a valutare soluzioni conformi alla normativa vigente e alle esigenze operative del comparto agenziale”.\r

A chiusura dell’incontro, Aiav e Ryanair hanno espresso la comune volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo e continuativo, volto a individuare e implementare miglioramenti condivisi della piattaforma e delle procedure operative.\r

“Il tavolo appena avviato – conclude Fulvio Avataneo – rappresenta un passo concreto verso una collaborazione più strutturata tra vettore e rete distributiva. È un segnale importante di attenzione e di rispetto reciproco: lavorare insieme significa rendere più solido e sostenibile l’intero sistema dei viaggi organizzati, a beneficio degli operatori e dei consumatori”.","post_title":"Positivo il primo incontro fra Aiav e Ryanair sulla piattaforma TAD","post_date":"2025-10-29T10:47:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761734821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025, la tassa di soggiorno versata in Italia dovrebbe ammontare a circa 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 15,8% rispetto al 2024. Questo dato è previsto dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno e confermato da diverse fonti che indicano un aumento significativo del gettito rispetto al miliardo di euro circa incassato nel 2024. Il numero di Comuni che applicheranno la tassa arriverà a circa 1.389 nel 2025, con molti sindaci che hanno aumentato le aliquote per un maggior incasso complessivo\r

\r

La tassa di soggiorno raccolta dai vari comuni viene utilizzata principalmente per finanziare iniziative legate al turismo e al miglioramento delle strutture ricettive locali. La ripartizione delle risorse può variare tra i diversi enti locali, ma generalmente il denaro viene impiegato per: promozione turistica: campagne di marketing e promozione delle destinazioni locali. \r

Altri usi\r

Manutenzione e miglioramento delle infrastrutture: strade, servizi pubblici e altre infrastrutture di interesse turistico. Servizi pubblici: potenziamento di servizi come trasporti, sicurezza, supporto agli operatori turistici. Sostenibilità ambientale: progetti per ridurre l’impatto ambientale del turismo.\r

\r

Se notate non c'è neanche uno spunto che punta a incentivare il lavoro presso le strutture turistiche. La tassa di soggiorno, poi di queste dimensioni (1,2 miliardi di euro), deve essere usata esclusivamente per incentivare il lavoro non per il marketing e altre sciocchezze del genere. Ormai il marketing ha preso il posto del lavoro. Questo è il mondo che ci stiamo portando sulle spalle.","post_title":"Tassa di soggiorno (1,2 miliardi) viene usata per marketing non per lavoro","post_date":"2025-10-29T09:56:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761731779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italy Family Hotels torna in pista con due appuntamenti di formazione gratuiti, gli Hotel Family Lab, pensati per approfondire le potenzialità e fornire guideline pratiche a chi vuole entrare, o specializzarsi ulteriormente, in questo settore. Hotel Family Lab è organizzato in collaborazione con Teamwork Hospitality e Hospitality Marketing.\r

\r

I prossimi due appuntamenti di Hotel Family Lab in programma si terranno in due aree-chiave per il turismo rivolto in particolare alle famiglie, ossia in Versilia a Lido di Camaiore il 6 novembre alle 14 e in prossimità dell’Alto Adriatico, a Mestre, il 13 novembre sempre alle 14.\r

\r

Durante i due eventi, esperti del settore family, albergatori di successo con le loro best practice e consulenti specializzati presenteranno le proprie esperienze e insight in un segmento in crescita per l’hotellerie Italiana.\r

I relatori\r

Fra gli speaker alcuni albergatori Family di successo: Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel; Alessandro Zaffi del Meridiana Family & Nature Hotel, struttura completamente eco-friendly, con servizi specifici per bambini e Guglielmo Lasagna titolare del Family Hotel Andes di Vigo di Fassa.\r

\r

«Quello delle famiglie è un mercato con grandi potenzialità, che in Italia non si è ancora espresso completamente .- commenta Alberto Gnoli, amministratore di Hospitality Marketing, l’agenzia che gestisce la strategia e il coordinamento del consorzio -. Italy Family Hotels si posiziona come realtà leader in questo segmento, dall’esperienza quasi trentennale. Ciò che ci caratterizza e distingue è un approccio analitico dei dati a nostra disposizione, dai pattern di prenotazione alla scelta dei servizi e preferenze dei clienti, fino ai ritorni sull’investimento, possibile grazie alle nostre piattaforme di prenotazione e promozione, e al team di analisti che le gestisce»\r

\r

","post_title":"Italy Family Hotels, al via due eventi di formazione","post_date":"2025-10-29T09:40:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761730810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Europcar rilancia e punta su un’accelerazione e rinnovamento sulla flotta. Sono tante le novità per il 2026, a partire dalla macchine elettriche alle quali l’azienda andrà ad affiancare il prodotto premium.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno positivo con volumi e fatturato in aumento – spiega Enrico Farina, commercial director di Europcar Mobility Group Italy – A fronte di un mix di viaggiatori diverso, abbiamo registrato una leggera diminuzione dagli Usa. La domanda è stata più forte dall’Europa, con una crescita da Sud America, Australia e Nuova Zelanda».\r

\r

Europcar è concentrata su investimenti importanti relativi ai processi di prenotazione sul sito con novità nel sistema e con nuove opzioni di acquisto per offrire soluzioni già tailor made o orientate su speciali esigenze.\r

\r

Per quanto riguarda l’offerta business travel o noleggio a medio termine fino a 24 mesi l’azienda punta ad andare incontro alle esigenze delle aziende, senza perdere di vista le nuove esigenze fiscali.\r

\r

«Le adv continuano ad essere un canale importante per noi – aggiunge Farina - Abbiamo una struttura dedicata che segue agenzie e i t.o. Ci avvaliamo della collaborazione di Aviareps e le soluzioni di viaggio sono molto competitive nel prezzo e nel contenuto. Nonostante il mercato si spinga verso la digitalizzazione, non vogliamo puntare tutto su online ma intendiamo continuare a collaborare con le adv».","post_title":"Europcar rilancia con un rinnovamento della flotta","post_date":"2025-10-28T14:56:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761663369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company si prepara a chiudere il 2025 con un incremento dei ricavi del 9% sul 2024 e delle presenze che si attesteranno a 4,3 milioni. Un bilancio di rilievo per le undici strutture del Gruppo, che testimonia la solidità del percorso dell’azienda e che troverà ulteriore conferma grazie ai nuovi progetti in cantiere, come lo hu Eraclea village, la cui apertura è prevista per la stagione 2027.\r

\r

Il segmento dei village si è distinto grazie a tre strutture di punta: lo hu Altomincio village, oasi verde lungo il fiume Mincio, a pochi passi dal lago di Garda, che ha registrato un’occupazione dell’84%; lo segue da vicino il Fabulous village, immerso nel parco litorale romano tra il lido di Ostia e la Città Eterna, con un tasso dell’81% e infine lo hu Park Albatros village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, con il 74%. Nel complesso, i villaggi hanno registrato un aumento di presenze del 5% rispetto al 2024, toccando picchi significativi di presenze nei mesi di coda, in particolare ad aprile (+84%), giugno (+18%) e settembre (+16%). In questa tipologia di struttura, mentre la durata media del soggiorno ha superato le 6 notti, dato leggermente superiore rispetto alla stagione 2024.\r

\r

Performance altrettanto ottime per i camping in town, posizionati alle porte delle principali città d’arte italiane. Qui la permanenza media si è avvicinata a 3 notti. Le tre strutture, operative tutto l’anno, hanno totalizzato 1,2 milioni di presenze, in crescita del 12% rispetto al 2024, con tassi di occupazione pari all’84% per lo hu Roma Camping in town, 72% per lo hu Firenze Camping in town e 67% per lo hu Venezia Camping in town. Nel corso della stagione 2025 gli infopoint delle nostre strutture hanno ampliato il ventaglio di esperienze pensate per gli ospiti: una scelta strategica premiata da un aumento del 26% nelle vendite di escursioni e attività quasi sempre volte alla scoperta dei territori circostanti.\r

Le nazionalità di provenienza\r

Riguardo alle nazionalità di provenienza, nei camping in town l’Italia si conferma primo mercato con una quota del 40%, in netta crescita rispetto al 24,2% del 2024 (+65%). La Germania (16%) e la Francia (11%) completano il podio, con margini decisamente più ampi. Fuori dalla top 3, ma con una posizione alta in classifica, la Polonia che comunque raggiunge il 6%. Nel segmento village, invece, il “primato” è dei Paesi Bassi con il 33% delle presenze (31% nel 2024), seguiti da Italia (26%) e Germania (15%), mentre l’Irlanda si distingue con un 5%.\r

\r

Nel corso del 2025 il Gruppo ha confermato importanti investimenti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di soggiorno che favorisca una piena connessione con i territori che ospitano le strutture. Oltre al rinnovamento del parco accommodation, con 300 nuove case mobili dal design curato e materiali eco-compatibili, prosegue il progetto di retrofit tecnologico per ridurre e monitorare i consumi di acqua ed energia.\r

\r

Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità, sono state anche installate nuove colonnine per auto elettriche nei camping in town di Venezia e Firenze, allo hu Norcenni village e allo hu I Pini village, oltre all’implementazione di pannelli solari a Palagina, allo hu I Pini village e allo hu Firenze Certosa village. Sul fronte dell’accessibilità, continua l’introduzione delle mobile home hu stay Smart For All, caratterizzate da spazi interni ampi e funzionali per tutti gli ospiti.\r

\r

L’offerta per gli ospiti è stata, inoltre, arricchita da nuove aree dedicate allo sport ed al divertimento e da un miglioramento della proposta food & beverage, con un’attenzione sempre rivolta alle eccellenze locali. Il cuore della stagione è stato l’edutainment, un concetto che unisce animazione e divertimento grazie ad esperienze uniche e coinvolgente per gli ospiti di tutte le generazioni. È cresciuta anche l’offerta di escursioni e dei “local days”, che hanno permesso agli ospiti di entrare in contatto diretto con le comunità circostanti, mentre il progetto “Territori da scoprire”, in partnership con Lonely Planet, ha proposto mini-guide esclusive dedicate a destinazioni meno conosciute. L’attenzione agli amici a quattro zampe si è rafforzata grazie al programma Love Pet Pack, con nuove aree agility e spazi dedicati come, per esempio, la Dog Beach dello hu Park Albatros village.\r

Early booking\r

In vista del nuovo anno, anche le prenotazioni early booking per la stagione 2025-26 nei village, aperte da agosto, mostrano un andamento molto incoraggiante, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle strutture del gruppo nella stagione appena conclusa: con +9% di ricavi sul 2024 e oltre 4,3 milioni di presenze nelle nostre strutture, guardiamo al futuro rinnovando il nostro impegno a promuovere un nuovo paradigma di accoglienza rigenerativa, comunitaria e sostenibile, capace di trasformare i nostri village e camping in town in veri e propri motori di socialità, integrazione e valore per i luoghi che li ospitano. In questa direzione stiamo lavorando con entusiasmo all’apertura, prevista per la stagione 2027, dello hu Eraclea village, esempio tangibile di questo approccio: un ecosistema in cui turismo e territorio si incontrano e si valorizzano reciprocamente» commenta Domenico Montano, direttore generale di Human Company.","post_title":"Human Company, ricavi in aumento del 9%. Fari puntati su hu Eraclea village","post_date":"2025-10-28T14:37:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761662273000]}]}}