Christian Casagrande premiato da Sandals per i suoi dieci anni di servizio C’è anche il “nostro” Christian Casagrande tra i premiati alla recente Global Sales Conference organizzata in Giamaica da Unique Vacations, rappresentante mondiale del gruppo Sandals. Tenutasi presso il Sandals South Coast, la conferenza ha voluto essere una vera e propria immersione nella nuova visione caraibica del gruppo, nonché nella strategia e nelle offerte dei due brand Sandals e Beaches, andando quindi a rivelare quali strumenti promozionali i consulenti potranno utilizzare nell’anno a venire per aumentare la produttività e massimizzare le vendite. Non solo: è stata anche l’occasione per premiare i sales europei con dieci anni di servizio, tra cui le francesi Magalie Sueur e Valentin Noe, nonché appunto Christian Casagrande: “Il mio percorso professionale con Sandals è iniziato dieci anni fa e, in questa decade, ho avuto l’opportunità di realizzare numerosi progetti, cogliere occasioni importanti e affrontare con successo sfide ambiziose. Tutto questo è stato possibile grazie a un team straordinariamente affiatato e al supporto di molti partner che hanno creduto profondamente in questo brand. In questi anni, il prodotto Sandals ha subito un’evoluzione straordinaria e oggi possiamo guardare al futuro con ottimismo: ci attendono anni ricchi di opportunità in cui continueremo a far crescere la popolarità di Sandals in Italia, rafforzando al contempo lo sviluppo e la promozione della regione caraibica”. Gli altri riconoscimenti sono andati quindi a Winfried Weinbeer, per lo spirito di eccellenza, a Tobias Keiner, quale silent warrior, a Oliver Stahlberg, per la maggior percentuale di crescita del team, nonché ancora a Magalie Sueur, quale ceo award of ecellence. Condividi

