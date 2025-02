C’è anche l’nhow Roma tra i 300 hotel in pipeline nei prossimi tre anni di Minor Ammonta a quasi 300 proprietà, per poco meno di 47 mila camere, la pipeline del gruppo Minor per i prossimi tre anni. Uno sviluppo che avvicinerà la compagnia al traguardo delle 850 strutture entro la fine del 2027. Sebbene oltre il 50% delle proprietà attuali del gruppo si concentri in Europa, l’incorporazione di più di 100 indirizzi in Asia, più di 60 in Medio Oriente e Africa, nonché 40 in Australia e Nuova Zelanda, porterà a un modello di business più equilibrato a livello globale. Tra le destinazioni target principali dell’espansione si annoverano anche il Nord America e l’Asia settentrionale. Tra quelle emergenti, il Marocco, l’Egitto e la Turchia, mentre in India, una meta top per la compagnia, è stato recentemente inaugurato l’Anantara Jewel Bagh Jaipur Hotel. A livello di segmenti di mercato, lusso e upscale continuano a essere i motori della crescita di Minor Hotels. In particolare, nel comparto più elevato si concentrerà un terzo delle nuove aperture previste dal piano triennale, con i brand Anantara, Tivoli ed Elewana Collection. Un altro terzo sarà poi dedicato al segmento premium, con Nh Collection, Avani e nhow. Il gruppo sta inoltre investendo significativamente nel rinnovamento di molte delle sue proprietà di lusso. Il 38% del piano di espansione è composto da conversioni (brownfield), mentre il resto riguarda nuovi progetti, denominati greenfield. Sebbene circa il 70% del portfolio attuale sia di proprietà o in leasing, il gruppo punta a bilanciare questa proporzione al 50% entro il 2027. Tra i progetti in fase di sviluppo, oltre il 90% sarà infatti legato a contratti di gestione alberghiera o franchising, posizionando la compagnia sulla giusta traiettoria per raggiungere questo obiettivo. Nel 2025 Minor Hotels mirerà anche a ottimizzare la struttura dei propri marchi grazie al lancio di due nuovi brand. Il gruppo continuerà poi a sviluppare progetti che integrino un approccio olistico al benessere, combinando tecnologia medica e cultura locale. Le branded residences rappresentano infine un elemento centrale del futuro del gruppo, in particolare con i marchi Anantara e Nh Collection: progetti residenziali sono previsti in oltre una dozzina di paesi, con un focus speciale su Europa e Medio Oriente. Tra le principali new entry in arrivo nel 2025 si segnala il secondo nhow italiano, a Roma, in apertura nel secondo trimestre, nonché il portoghese Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel (in questo mese di febbraio), l’Avani+ Barbarons Seychelles Resort e l’Anantara Kafue River Zambia Tented Camp nel terzo trimestre, nonché l’Nh Collection Maldives Reethi Resort nell’ultima parte dell’anno. Condividi

\r

Sandro Pappalardo, fresco di nomina alla presidenza di Ita Airways, risponde a domande e curiosità in un primo faccia a faccia con la stampa trade, incontrando quel mondo del travel che ben conosce grazie al passato che lo ha visto assessore al turismo della regione Sicilia e per anni nel cda dell'Enit.\r

\r

Pappalardo arriva alla carica di presidente di Ita quale espressione del Mef, tuttora azionista di maggioranza con il 59% delle quote Ita: una nomina più di rappresentanza se confrontata con quella in capo ai tedeschi, dell'amministratore delegato della compagnia, Jörg Eberhart.\r

\r

\"La verità - afferma il presidente - è che stiamo collaborando su tutto, come se le deleghe non ci fossero. La mission è la medesima e cioè fare bene per la compagnia e per l’Italia. Da soli non si riesce a fare tanto e Ita deve fruire dell'apporto importante di Lufthansa: sono ottimi imprenditori, non conquistatori e rappresentano un valore aggiunto per Ita\".\r

\r

Il quadro delineato da Pappalardo è quello di una compagnia in salute: \"Lo scorso anno abbiamo trasportato 18 mln di passeggeri, in crescita del 20%, con un load factor dell'81%, con 2,7 miliardi di ricavi passeggeri, +26%. Siamo inseriti in qualcosa che già cammina\" e dove \"tutti abbiamo qualcosa da dare, ma tanto da apprendere, io per primo\".\r

\r

Il piano industriale, \"prima dell'estate\"\r

Alle porte di una stagione estiva, per la quale i giochi sono definiti da tempo, il grande lavoro si concentra sul \"piano industriale da rivedere\" nel suo complesso, con novità che riguarderanno anche \"tutte le rotte, da quelle domestiche a quelle di lungo raggio\". Con una tempistica al momento non precisata, se non con un \"prima dell'estate, che però ha tempi diversi fra Palermo e Bolzano\" scherza Pappalardo. \r

\r

Il tutto senza tralasciare la concorrenza: \"Dobbiamo cercare nuove fette di mercato perché i competitor non stanno fermi, sono molto aggressivi: se il mondo del turismo decide di aggredire nuove fette di mercato, noi lo dobbiamo seguire\".\r

\r

Obiettivo dell'anno si conferma la ricerca \"del breakeven, quindi una stabilizzazione della società\".\r

\r

Prima novità, invece, già annunciata della prossima winter è quella della Roma Fiumicino – Mauritius, che decollerà il prossimo 7 dicembre e sarà servita dall’Airbus A330neo, con due frequenze settimanali.\r

","post_title":"Ita-Lufthansa: l'equilibrio del presidente Sandro Pappalardo","post_date":"2025-02-10T14:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1739199199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka è una destinazione che offre storia, natura, cultura e avventura. Ayubowan Tours, che ha partecipato all'edizione del TOVE 2025, è un'azienda con oltre tredici anni di esperienza, specializzata nell'organizzazione di tour su misura in Sri Lanka e Maldive. Con sede principale a Negombo, ha uffici a Colombo e una filiale in Italia aperta al pubblico, a Milano, a dimostrazione dell’importanza del mercato europeo.\r

\r

L'azienda è accreditata IATA e collabora con numerosi enti turistici internazionali, garantendo servizi per ogni tipo di clientela, dal turismo leisure a quello business e MICE, e offrendo trasferimenti privati, servizi VIP e supporto 24/. «Copriamo tutto il paese, dal nord-est al sud - spiega Mahinda Deshapriya, amministratore delegato di Ayubowan Tours - includendo esperienze legate alla natura, cultura, fauna selvatica e parchi nazionali. Abbiamo pacchetti predefiniti ma possiamo anche creare itinerari e servizi su misura».\r

\r

\r

\r

L’Italia è uno dei mercati di riferimento per Ayubowan Tours e la presenza di un ufficio a Milano aperto al pubblico ne è la dimostrazione. «Gli italiani amano Sri Lanka per la sua cultura, natura e autenticità. Vediamo una crescente richiesta di richieste - spiega Deshapriya -, anche grazie alla ottime connessioni via hub internazionali» afferma Deshapriya.\r

\r

I tour avventura con i safari nei parchi nazionali, sono sicuramente tra le esperienze più richieste ma anche benessere e ayurveda sono al centro della programmazione, con soggiorni dedicati a trattamenti olistici e yoga in strutture specializzate immerse nella natura tropicale.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate della destinazione ci sono Polonnaruwa, la seconda capitale dei re singalesi, celebre per i suoi antichi templi e statue scolpite nella roccia; Anuradhapura, una delle capitali più antiche dello Sri Lanka, oggi sito UNESCO e centro spirituale del buddismo singalese; Sigiriya, la leggendaria “fortezza del leone”, considerata da molti l’ottava meraviglia del mondo, con i suoi affreschi e la spettacolare vista panoramica dall’altopiano roccioso; Sinharaja Forest Reserve, la più importante foresta pluviale dell’isola, dichiarata Biosphere Reserve e Patrimonio UNESCO, habitat di numerose specie rare di flora e fauna.\r

\r

Kandy, anch’essa di grande interesse per il mercato italiano, è il cuore culturale dell’isola e sede del famoso tempio del dente di Buddha, uno dei siti religiosi più importanti dello Sri Lanka. «Kandy è un crocevia di cultura e storia, con il suo festival e i giardini botanici di Peradeniya, che ospitano migliaia di specie tropicali» aggiunge Deshapriya. Nelle vicinanze di Kandy si trova l'orfanotrofio degli elefanti di Pinnawala, che si prende cura degli elefanti orfani trovati nelle giungle dello Sri Lanka.\r

\r

\r

","post_title":"Ayubowan Tours al TOVE per presentare i tour su misura in Srli Lanka e Maldive","post_date":"2025-02-10T12:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739189598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da operatore generalista mare Italia a vero villaggista con una vocazione sempre più marcata alla gestione diretta delle strutture. E’ il percorso di Futura Vacanze che giusto l’anno scorso ha superato la simbolica soglia dei 100 milioni di fatturato. Una crescita importante che come spesso accade in questi casi va accompagnata da una riorganizzazione dei processi aziendali in chiave più industriale, per un’azienda fino a ieri ancora a respiro familiare.\r

\r

E’ in questo contesto che si inserisce la figura di Stefano Maria Simei, dallo scorso dicembre nuovo general manager della compagnia: “Avevo il desiderio di fare uno step di carriera. Certo, non è stato facile tagliare il cordone ombelicale con Th. Penso però che Futura abbia grandi potenzialità. Ho condiviso il progetto con l’amministratore unico, Stefano Brunetti, e abbiamo immaginato un futuro comune”.\r

\r

L’idea è di crescere con un focus soprattutto sulla marginalità, accompagnando lo sviluppo con un riposizionamento progressivo del prodotto verso l’alto: “In questo momento stiamo rafforzando il management di prima linea. Per il 2025 l’obiettivo è di incrementare i ricavi di un ulteriore 25%, supportati soprattutto dalla ripresa dell’Egittto. Ma stiamo più che altro ragionando sul medio-lungo periodo”.\r

\r

E infatti, per la fine del corrente anno finanziario, al 31 ottobre, Futura Vacanze punta a lanciare il proprio primo piano industriale. Avrà un respiro di quattro-cinque anni, “ma è presto ancora per rivelare qualche numero. Posso tuttavia già dire che con ogni probabilità riorganizzeremo l’azienda in una holding, al cui interno confluiranno tre divisioni-società dedicate al tour operating, alla gestione alberghiera e all’asset management del real estate”.\r

\r

In effetti Futura già ora non è solo tour operating: oltre ai 100 mln di fatturato to c’è da aggiungere un’altra ventina di milioni derivanti proprio dalla conduzione diretta dei villaggi. “Proprio poco tempo fa Stefano Brunetti ha inoltre acquisito l’Una Hotel di Folgarida: un albergo da 120 camere che andrà incontro a un restyling importante per essere ribrandizzato Futura in un paio di anni, aggiungendosi agli altri asset di proprietà già in portfolio”. Tale evoluzione non è ovviamente un caso: è noto infatti tra gli addetti ai lavori che, a fronte di maggiori investimenti, la differenza di marginalità tra le attività di tour operating e quelle di gestione alberghiera si aggira di media attorno ai dieci-15 punti percentuali.\r

\r

Lato sviluppo, infine, l’idea è quella di espandersi soprattutto a livello internazionale, lungo le direttrici più battute dal turismo italiano, mentre per il mare tricolore si pensa più che altro a una razionalizzazione di prodotto: “Per descrivere al meglio la fase che stiamo vivendo, mi piace utilizzare la metafora del bambù che per crescere ha bisogno di fare ogni tanto un nodo. Ecco noi ora siamo nella fase del nodo”, conclude Simei.","post_title":"Simei: sempre più gestioni dirette per Futura che punta a riposizionarsi verso l’alto","post_date":"2025-02-10T12:02:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739188933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484316\" align=\"alignleft\" width=\"266\"] Lui è Anuji Kumar, Founder & Mg. Director di Magadh India[/caption]\r

\r

Magadh Travels & Tours Pvt. Ltd. è una dmc con oltre 25 anni di esperienza nel settore turistico. Specializzata in viaggi inbound verso l'India, l'agenzia offre anche tour in Nepal, Bhutan, Maldive e Bangladesh.\r

\r

«Abbiamo costruito una rete capillare con oltre 45 partner in tutto il territorio per garantire ai viaggiatori un’esperienza autentica, strutturata e sicura – spiega Anuj Kumar, fondatore e managing director Magadh Travels & Tours Pvt. Ltd. Offriamo non solo viaggi di piacere, con un approccio tailor made, ma anche prodotti e servizi per il settore MICE, soddisfacendo le esigenze di aziende e professionisti anche di alta gamma».\r

\r

Magadh Travels & Tours propone viaggi su misura e turismo esperienziale, spaziando dall’Himalaya alle spiagge tropicali. «Costruiamo esperienze su misura per ogni esigenza – spiega Kumar –. Si tratta di destinazioni uniche, in cui si può unire l'aspetto culturale a quello del benessere, l'aspetto spirituale a quello naturalistico. L'India, poi, è un Paese senza paragoni: offre spiritualità, cultura millenaria, paesaggi mozzafiato, benessere olistico, autenticità e storia. Ogni viaggio può diventare un’esperienza trasformativa».\r

\r

Nella proposta della dmc, una vasta gamma di itinerari per soddisfare ogni tipo di viaggiatore, come il Triangolo d’Oro (Delhi, Agra, Jaipur), perfetto per chi visita l’India per la prima volta, combinando storia, cultura e architettura, con tappe iconiche come il celebre Taj Mahal. Il Rajasthan Reale propone un viaggio tra le città imperiali, con soggiorni in palazzi storici e safari nel deserto. Per chi cerca un’esperienza di rigenerazione, il tour Spiritualità e Benessere include ritiri di yoga e Ayurveda nel Kerala e in altre regioni rinomate per la medicina tradizionale indiana. I Pellegrinaggi Buddhisti conducono nei siti sacri di Bodhgaya, Sarnath e Kushinagar, seguendo le orme del Buddha.\r

\r

Il Paese è diventato una meta privilegiata anche per il turismo congressuale e aziendale grazie alla presenza di hotel di lusso, centri congressi all’avanguardia e location esclusive. La dmc offre una gamma di soluzioni per meeting aziendali, incentive trip, conferenze internazionali ed esposizioni, con città come Delhi, Mumbai, Bengaluru e Jaipur che ospitano eventi di livello mondiale. «I nostri pacchetti MICE includono logistica completa – spiega Kumar – supporto organizzativo e attività esperienziali per le aziende».\r

\r

Il mercato italiano è in forte crescita: «Esistono diversi voli diretti dall’Italia, oltre a numerose opzioni con scali, con Singapore ottimo hub per le connessioni - conclude Kumar - L’Italia è un mercato chiave per noi, con viaggiatori che apprezzano la storia, la cultura e l’enogastronomia, elementi che queste destinazioni offrono in modo straordinario»","post_title":"Magadh porta l'India al tove: tutta la programmazione della dmc","post_date":"2025-02-10T12:00:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["india","magadh-travels-tours"],"post_tag_name":["india","Magadh Travels & Tours"]},"sort":[1739188827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484231\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Anantara Kafue River Zambia Tented Camp[/caption]\r

\r

Ammonta a quasi 300 proprietà, per poco meno di 47 mila camere, la pipeline del gruppo Minor per i prossimi tre anni. Uno sviluppo che avvicinerà la compagnia al traguardo delle 850 strutture entro la fine del 2027. Sebbene oltre il 50% delle proprietà attuali del gruppo si concentri in Europa, l’incorporazione di più di 100 indirizzi in Asia, più di 60 in Medio Oriente e Africa, nonché 40 in Australia e Nuova Zelanda, porterà a un modello di business più equilibrato a livello globale. Tra le destinazioni target principali dell'espansione si annoverano anche il Nord America e l’Asia settentrionale. Tra quelle emergenti, il Marocco, l’Egitto e la Turchia, mentre in India, una meta top per la compagnia, è stato recentemente inaugurato l’Anantara Jewel Bagh Jaipur Hotel.\r

\r

A livello di segmenti di mercato, lusso e upscale continuano a essere i motori della crescita di Minor Hotels. In particolare, nel comparto più elevato si concentrerà un terzo delle nuove aperture previste dal piano triennale, con i brand Anantara, Tivoli ed Elewana Collection. Un altro terzo sarà poi dedicato al segmento premium, con Nh Collection, Avani e nhow. Il gruppo sta inoltre investendo significativamente nel rinnovamento di molte delle sue proprietà di lusso. Il 38% del piano di espansione è composto da conversioni (brownfield), mentre il resto riguarda nuovi progetti, denominati greenfield.\r

\r

Sebbene circa il 70% del portfolio attuale sia di proprietà o in leasing, il gruppo punta a bilanciare questa proporzione al 50% entro il 2027. Tra i progetti in fase di sviluppo, oltre il 90% sarà infatti legato a contratti di gestione alberghiera o franchising, posizionando la compagnia sulla giusta traiettoria per raggiungere questo obiettivo. Nel 2025 Minor Hotels mirerà anche a ottimizzare la struttura dei propri marchi grazie al lancio di due nuovi brand. Il gruppo continuerà poi a sviluppare progetti che integrino un approccio olistico al benessere, combinando tecnologia medica e cultura locale. Le branded residences rappresentano infine un elemento centrale del futuro del gruppo, in particolare con i marchi Anantara e Nh Collection: progetti residenziali sono previsti in oltre una dozzina di paesi, con un focus speciale su Europa e Medio Oriente.\r

\r

Tra le principali new entry in arrivo nel 2025 si segnala il secondo nhow italiano, a Roma, in apertura nel secondo trimestre, nonché il portoghese Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel (in questo mese di febbraio), l'Avani+ Barbarons Seychelles Resort e l'Anantara Kafue River Zambia Tented Camp nel terzo trimestre, nonché l'Nh Collection Maldives Reethi Resort nell'ultima parte dell'anno.","post_title":"C'è anche l'nhow Roma tra i 300 hotel in pipeline nei prossimi tre anni di Minor","post_date":"2025-02-10T11:04:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1739185461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_420211\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri[/caption]\r

\r

Riqualificata la stazione di Roma San Pietro in occasione del Giubileo 2025, dopo un intervento del Gruppo FS da 11 milioni di euro. Presenti al sopralluogo in stazione il Commissario straordinario del governo per il Giubileo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli.\r

\r

“Quello di oggi non è soltanto un intervento su una stazione, ma molto di più: è un intervento di rigenerazione urbana e di intermodalità di grandissima qualità e averlo realizzato in un anno e mezzo senza interrompere il servizio è un risultato ragguardevole – ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – San Pietro, dove fermano comunque ben 254 treni al giorno, è una stazione particolare considerata minore rispetto a Termini e Tiburtina, e ha grandi potenzialità di crescita. È una stazione complessa, ora più decorosa e più bella, che si collega con tanti interventi di intermodalità per far sì che la rete ferroviaria diventi una vera metro di superficie integrata”.\r

\r

“È un grande onore essere qui oggi per condividere i risultati della riqualificazione della stazione di Roma San Pietro, dopo un’importante opera di rinnovamento che ha richiesto un investimento di 11 milioni di euro, di cui 1,7 milioni provenienti dai fondi giubilari – ha detto il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli – Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie promosso dal Gruppo FS, in linea con il Piano Strategico 2025-2029, con l’obiettivo di rendere il sistema della mobilità sempre più efficiente, accessibile e sostenibile”.","post_title":"Roma: riqualificata la stazione di Roma San Pietro per il Giubileo","post_date":"2025-02-10T11:00:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1739185242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La via Francigena e il Cammino di Santiago, cammini della spiritualità, già nominati dal Consiglio d’Europa Itinerari culturali d’Europa, ora sono ufficialmente uniti dal Memorandum di Collaborazione firmato tra la Regione Lazio e la Comunità Autonoma della Galizia, nel pieno dell’anno Giubilare e all’alba del prossimo anno santo di Santiago del 2027.\r

\r

“Due cammini straordinari – commenta la ministra del turismo Daniela Santanché – . Questa collaborazione tra Italia e Spagna è fondamentale. Abbiamo bisogno della vostra esperienza, perché siete stati molto bravi nello sviluppo di Santiago: solo per dare un piccolo flash, la Francigena l’anno scorso si è attestata sui 25 milioni di euro, il cammino di Santiago sono circa 300 milioni di euro.\r

\r

«Il ministero ha investito 19 milioni di euro e finanziato 40 progetti per il miglioramento dei percorsi e la promozione turistica, la ristrutturazione degli edifici pubblici e la messa in sicurezza. E ora abbiamo anche il Ddl cammini”.\r

\r

“Gli accordi si firmano perché ci siano facilitazioni nelle relazioni, ma questo porta ancora di più a riflettere sul valore dei cammini verso luoghi sacri nella vita delle persone – concorda il pro-prefetto del dicastero per l’evangelizzazione, mons. Rino Fisichella – Non siamo degli erranti. Gli erranti non hanno una meta. Il pellegrino, si”.","post_title":"Memorandum di collaborazione fra la Via Francigena e il Cammino di Santiago","post_date":"2025-02-10T10:56:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1739185016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario inedito in Madagascar, i tour overland in Botswana e partenze speciali verso Bali e Komodo con stop over a Singapore. Sono alcune delle principali novità 2025 griffate African e World Explorer. “Riconosciamo il valore della tradizione - spiega Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore milanese con ben 53 anni di storia alle spalle -. Ma siamo ben consapevoli che il segreto della longevità del nostro marchio sta proprio nella capacità di adattarci a contesti che cambiano di continuo”.\r

\r

Il nuovo tour Madagascar – dagli Tsingy al mare, in esclusiva per il mercato tricolore, con accompagnatore locale parlante italiano anche per le partenze speciali estive (28 luglio; 4, 11 e 18 agosto) offre in particolare una valida alternativa al già consolidato Madagascar Explorer, per il quale sono confermate anche due partenze in agosto. “Sempre più richiesto il nord del Madagascar, che ha conosciuto un grande sviluppo sia dal punto di vista promozionale, sia da quello dei servizi e dell’hotellerie. Portiamo avanti una collaborazione pluriennale e di successo con questa destinazione, oltre che con Ethiopian Airlines che utilizziamo per raggiungerla”.\r

\r

Il Botswana Overland è invece un tour di 12 notti e nove giorni, per viaggiatori d’altri tempi: “Riscontriamo sempre di più una domanda di esperienze autentiche e sostenibili, di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali. Complice, da questo punto di vista, la crescita tra i nostri clienti di un pubblico di Millennials e gen Z, generazioni preparate e sensibili nei confronti di queste tematiche”.\r

\r

Grazie anche alla rinnovata collaborazione con Singapore Airlines, World Explorer rilancia infine una delle destinazioni del Sud-Est asiatico maggiormente in crescita: “I nostri tour verso Bali e Komodo – conclude Simonetti – ci permetteranno di raccontare, ancora una volta in chiave explorer, una destinazione che continua a suscitare una forte richiesta da parte dei nostri clienti”. Oltre alle due isole (Bali e Komodo Best - Estate) le partenze speciali del 2025 coinvolgono pure l’abbinamento alla città del leone nei quattro tour Singapore, Bali e mare Explorer; Singapore, Bali e mare Best; Singapore, Bali e Komodo Explorer; Singapore, Bali e Komodo Best. Le isole Gili Trawangan, Gili Meno e Lombok, invece, fanno parte dell'estensione mare a scelta nei tour Bali e mare e Singapore, Bali e mare.","post_title":"Novità in Madagascar, Botswana, Bali, Komodo e Singapore nel 2025 di World e African Explorer","post_date":"2025-02-10T10:49:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739184568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per il 2025 i turisti nel mondo dovrebbero aumentare tra il 3 e il 5%, intercettati in buona parte dall'Europa, dove nel 2024 si sono registrati 747 milioni di arrivi internazionali (+5% rispetto al 2023) e con ottime prospettive per l'Italia, attraverso destagionalizzazione, ricerca di mete di nicchia, di luoghi caratterizzati da fenomeni naturali o legati al benessere con percorsi residenziali di longevità.\r

E se il 2024 aveva visto una crescita dell'adventure al femminile, nel 2025, soprattutto tra millennial e Gen Z (rispettivamente 58% e 65%), si affianca la ricerca di travel tra solo uomini.\r

\r

L'Osservatorio della Borsa internazionale del Turismo, ha individuato dati e trend di maggiore interesse sulla base di analisi di soggetti come l'Unwto World Tourism Barometer, Expedia, Booking e alcune università.\r

Secondo la ricerca, in partnership con Magda Antonioli, docente Bocconi e Vicepresidente dell'European Travel Commission, si consolida e si rafforza la tendenza all'iper- personalizzazione. Un'esigenza sentita nei viaggi di gruppo per organizzare i quali accontentando tutti, secondo Euromonitor International, ci si affida agli algoritmi dell'intelligenza artificiale.","post_title":"Turismo 2025: tendenza a crescere e a personalizzare ancora di più la vacanza","post_date":"2025-02-10T10:09:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1739182166000]}]}}