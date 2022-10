C’è anche l’Italia nei piani di espansione della Emerald Collection Non solo Maldive, dove ha appena aperto il secondo resort lo scorso 1° di ottobre, nonché Zanzibar, in cui l’inaugurazione è invece prevista per il prossimo 1° dicembre. C’è anche il Mediterraneo e soprattutto l’Italia tra gli obiettivi di sviluppo della Emerald Collection: la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia (le tre attualmente operative sono affiliate al soft brand The Leading Hotels of the World, ndr). “Stiamo valutando tutte le opportunità che ci si possono presentare – spiega il chief commercial officer, Simone Scarapicchia -. Al momento guardiamo a Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana ma non solo. In Italia centrale stiamo peraltro già valutando un’importante opzione per un country resort di lusso, mentre a Palermo ci hanno recentemente offerto un validissimo progetto di conversione per la realizzazione un city hotel. Certo, in quest’ultima ipotesi non sappiamo ancora, nel caso, se far rientrare tale proprietà in Emerald, oppure creare un nuovo marchio ad hoc, o ancora agire da white label company e affiliare la struttura a un brand internazionale. Vedremo. Quello che conta è che vogliamo espanderci nell’area mediterranea, in Italia come altrove”. I piani della compagnia prevedono al momento almeno tre – quattro aperture nei prossimi cinque anni, in aggiunta al nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa da 250 chiavi (commercializzato Valtur Escape nel nostro Paese, ndr), che sarà operativo da dicembre. “Tra i progetti già in fase avanzata c’è infatti un’ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere che dovrebbe sorgere nei pressi del primo – aggiunge Scarapicchia -. Abbiamo inoltre intenzione di aprire anche un terzo indirizzo alle Maldive. Negli ultimi due casi pensiamo a un sub-brand della Emerald Collection posizionato a un livello leggermente inferiore rispetto al marchio originario. Alle Maldive, per intenderci, ciò significherebbe collocarci nel segmento dei 700-750 dollari a camera a notte con un accentuato taglio family, mentre le altre due nostre proprietà nel Paese viaggiano oltre i mille dollari di tariffa media”. Obiettivi ambiziosi insomma per questa compagnia italiana a conduzione familiare che punta su un’offerta luxury all inclusive a vocazione internazionale. “Per ora procediamo per acquisizioni dirette – conclude Scarapicchia -. Ma per il futuro siamo aperti anche ad altre soluzioni, come i contratti di gestione. Non escludiamo inoltre di aprire il capitale della nostra società a gruppi, fondi o investitori esterni, che ci consentirebbero di accelerare le nostre strategie di espansione”.

\r

Non solo Maldive, dove ha appena aperto il secondo resort lo scorso 1° di ottobre, nonché Zanzibar, in cui l'inaugurazione è invece prevista per il prossimo 1° dicembre. C'è anche il Mediterraneo e soprattutto l'Italia tra gli obiettivi di sviluppo della Emerald Collection: la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia (le tre attualmente operative sono affiliate al soft brand The Leading Hotels of the World, ndr).\r

\r

\"Stiamo valutando tutte le opportunità che ci si possono presentare - spiega il chief commercial officer, Simone Scarapicchia -. Al momento guardiamo a Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana ma non solo. In Italia centrale stiamo peraltro già valutando un'importante opzione per un country resort di lusso, mentre a Palermo ci hanno recentemente offerto un validissimo progetto di conversione per la realizzazione un city hotel. Certo, in quest'ultima ipotesi non sappiamo ancora, nel caso, se far rientrare tale proprietà in Emerald, oppure creare un nuovo marchio ad hoc, o ancora agire da white label company e affiliare la struttura a un brand internazionale. Vedremo. Quello che conta è che vogliamo espanderci nell'area mediterranea, in Italia come altrove\".\r

\r

I piani della compagnia prevedono al momento almeno tre - quattro aperture nei prossimi cinque anni, in aggiunta al nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa da 250 chiavi (commercializzato Valtur Escape nel nostro Paese, ndr), che sarà operativo da dicembre. \"Tra i progetti già in fase avanzata c'è infatti un'ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere che dovrebbe sorgere nei pressi del primo - aggiunge Scarapicchia -. Abbiamo inoltre intenzione di aprire anche un terzo indirizzo alle Maldive. Negli ultimi due casi pensiamo a un sub-brand della Emerald Collection posizionato a un livello leggermente inferiore rispetto al marchio originario. Alle Maldive, per intenderci, ciò significherebbe collocarci nel segmento dei 700-750 dollari a camera a notte con un accentuato taglio family, mentre le altre due nostre proprietà nel Paese viaggiano oltre i mille dollari di tariffa media\".\r

\r

Obiettivi ambiziosi insomma per questa compagnia italiana a conduzione familiare che punta su un'offerta luxury all inclusive a vocazione internazionale. \"Per ora procediamo per acquisizioni dirette - conclude Scarapicchia -. Ma per il futuro siamo aperti anche ad altre soluzioni, come i contratti di gestione. Non escludiamo inoltre di aprire il capitale della nostra società a gruppi, fondi o investitori esterni, che ci consentirebbero di accelerare le nostre strategie di espansione\".","post_title":"C'è anche l'Italia nei piani di espansione della Emerald Collection","post_date":"2022-10-27T13:42:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666878155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan.\r

“Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”.\r

In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”.","post_title":"Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa","post_date":"2022-10-27T13:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666875704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande attesa, fermento nel mondo economico e politico alla vigilia degli Stati generali del turismo che prendono il via al Palamontepaschi di Chianciano Terme venerdì 28 ottobre e si concludono sabato sera alle 19,30 con un suggestivo concerto classico alla Sala Mescita nel Parco Acqua Santa, aperto al pubblico.\r

In Sala Mescita in occasione degli SGT viene allestita una straordinaria mostra fotografica itinerante, “Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo\".\r

La mostra guida il visitatore attraverso i 29 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa con membri di rete italiani, su un totale dei 45 certificati dal CdE fino al 2021. Un viaggio nel tempo e nello spazio che si snoda lungo tutta l’Europa alla riscoperta di suggestivi luoghi d’attrazione culturale e del loro ruolo nel processo di valorizzazione del nostro patrimonio condiviso.\r

\r

In occasione degli Stati Generali del Turismo la mostra mette l'accento sui valori rappresentativi del Consiglio d'Europa e i principali obiettivi degli Itinerari Culturali, tra cui la valorizzazione del turismo culturale e del turismo esperienziale, in un'ottica di sviluppo sostenibile per territori di pregio paesaggistico e architettonico. La mostra è curata dalla professoressa Roberta Alberotanza, membro della Task Force della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.\r

\r

Suggestiva l’ambientazione nella Sala Mescita, dove la Mostra apre al pubblico il 29 ottobre alle ore 19 e viene celebrata da un concerto “Da Vivaldi al tango argentino” dell’ orchestra da camera “Italia classica” diretta da Paolo Ponziano Ciardi con violino solista Daria Nechaeva e pianoforte solista Fabrizio Mocata musiche di Vivaldi, Villoldo, Piazzolla. Tra i partner dell'evento Intesa San Paolo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Chianciano Terme, concerto e mostra itinerante per gli Stati Generali del Turismo","post_date":"2022-10-27T12:24:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666873474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale per il turismo thailandese si è aggiudicato il QPrize2022 – Diversity and Inclusion Travel Awards, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate nell’opera di promozione di un’ospitalità inclusiva nel turismo.\r

\r

“La Thailandia afferma con sempre maggiore forza la sua vocazione di destinazione aperta, in continua evoluzione, al passo con i tempi, apripista e esempio non solo nel campo sella sostenibilità ma anche della costruzione di un nuovo turismo in cui l’ospitalità inclusiva è uno dei nostri fiori all’occhiello - commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente in Italia -. Siamo orgogliosi e grati che il lavoro della Thailandia in questo segmento sia stato riconosciuto nel contesto di Iglta, vista la rilevanza internazionale della convention”.\r

\r

La consegna del Premio è avvenuta nel corso del pre-opening della convention Iglta, il più grande evento internazionale dedicato al turismo Lgbtq+ che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano, fino al prossimo 29 ottobre.","post_title":"L'Ente nazionale per il turismo thailandese conquista il QPrize2022","post_date":"2022-10-27T11:53:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666871636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma.\r

Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero.\r

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. \r

\"In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.\r

“Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.","post_title":"Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri","post_date":"2022-10-27T11:40:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666870826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo giro del mondo a tappe: questa l'iniziativa lanciata dalla divisione tour operator di Link Tours, impresa di Ferrara che opera nel turismo da oltre 40 anni. In occasione dei 150 anni dalla pubblicazione de \"Il giro del mondo in 80 giorni\" di Jules Verne, nasce un 'Grand Tour' che ripercorre le medesime tappe di quello originario, ma in modo contemporaneo.\r

L'itinerario si snoderà per l'appunto nell'arco di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024: si potrà scegliere liberamente una o più tappe a cui partecipare, alternandosi in una staffetta di viaggiatori, chiamati “Foggies”, pronti a passarsi l'ideale testimone attraverso 36 Paesi.\r

\r

“L'obiettivo di fondo del progetto è quello di incontrare luoghi, persone e soprattutto se stessi per scoprire se, 150 anni dopo, viaggiare può ancora cambiarti la vita come ha fatto per Phileas Fogg” afferma Silvia Zannini di Link Tours.\r

\r

Il tour prenderà il via a Ferrara, in casa degli ideatori, per poi esplorare il Medio Oriente, con tappa in Israele, raggiungere i suggestivi deserti di Marocco e Tunisia, proseguendo in Europa attraverso Grecia, Portogallo, Francia, Inghilterra e nello specifico Londra, con sosta al Reformer Club. A seguire, tappe in Estremo Oriente fra Malesia, Thailandia, nord e sud America, fino ai Caraibi, per poi arrivare in Africa e di nuovo, per la conclusione, in Italia.\r

\r

Ciascuno dei 36 tour previsti è in realtà, un viaggio organizzato di 7, 10 o 12 giorni a seconda delle destinazioni. I viaggiatori saranno massimo 12 per ogni tappa per un totale di massimo 450, tutti uniti da un’unica passione, viaggiare, scoprire, conoscere e condividere. La community di viaggiatori avrà a disposizione blog e pagine social, create ad hoc dagli organizzatori del progetto, per condividere le esperienze e realizzare uno storytelling lungo un anno.\r

\r

","post_title":"Link Tours firma il nuovo \"Giro del Mondo\": 36 tappe dal 1° aprile 2023","post_date":"2022-10-27T11:21:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666869688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre.\r

\r

Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza.\r

\r

Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.","post_title":"Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale","post_date":"2022-10-27T11:09:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Ludwig House ed è il nuovo progetto imprenditoriale di Eugenio Gallina, quarantenne imprenditore dell’ospitalità bresciano. Il brand nasce nel 2022 da un’idea che il suo ideatore coltiva da sempre: il desiderio di valorizzare il grande patrimonio e il potenziale inespresso delle ville italiane. Sono infatti oltre 8 mila nel nostro Paese le dimore storiche private aperte al pubblico, in media più di una per comune (fonte Adsi, Associazione dimore storiche italiane). Per Ludwig House Eugenio Gallina ha quindi scelto un approccio di rottura degli schemi: una visione in cui il lusso è ricerca dell’inatteso e che si svela come anima ribelle, capace di esprimersi in dettagli\r

celati.\r

\r

“Il lusso è un’invenzione, nella radice latina del termine: trovare e imbattersi in modo casuale in qualcosa che riconosciamo e che, fino a quel momento, ignoravamo\", spiega lo stesso Eugenio Gallina. Ludwig House è quindi un ambizioso progetto di sviluppo che prevede, nei prossimi anni, l’acquisizione di strutture storiche situate in contesti esclusivi e di richiamo internazionale. La prima gestione diretta della società è la Ludwig House nested in the hills of Valpolicella, operativa dalla primavera 2022. La proprietà fa capo alla società Hotel Cristallo srl, controllata di MaMi srl, holding di partecipazioni per investimenti nel settore turistico e dell’ospitalità, fondata nel 2017 con l’obiettivo di ricercare e sostenere investimenti con un orizzonte temporale di lungo periodo.\r

\r

Il nome Ludwig House rappresenta infine un duplice omaggio: sia al primo proprietario ad affidare la sua villa alla nuova formula, sia a Ludwig di Baviera e alla rivoluzione estetica della quale è simbolo il suo castello di Neuschwanstein che tanto ha ispirat Eugenio Gallina alla sua prima visita. Oggi sono peraltro in corso numerose negoziazioni in tutta Italia. Le aree di interesse del gruppo sono soprattutto la Toscana, la Franciacorta, il laghi del Nord Italia, Roma, la costiera Amalfitana e la val di Noto.","post_title":"Arriva Ludwig House, nuovo brand del lusso inatteso dedicato alle dimore storiche italiane","post_date":"2022-10-27T10:29:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666866553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il ceo di Ppn Hospitality, Filippo Cavandoli tra i 100 manager più influenti d'Italia secondo la rivista Forbes: l'elenco che ogni anno include selezionati fondatori di società di successo, amministratori delegati, capitani d’impresa e manager lungimiranti. Nato nel Regno Unito e cresciuto tra Italia, Africa e Stati Uniti, Cavandoli ha conseguito una laurea in relazioni internazionali. La sua carriera lavorativa nel relocation business si è sviluppata principalmente all’estero: otto anni di esperienza nell'acquisizione e sviluppo di proprietà, sette dei quali come direttore sviluppo del gruppo di aparthotel Staycity e della tedesca Brera Serviced Apartments. Dopo aver fondato nel 2016 insieme al fratello Carlo il brand Nomad Aparthotels, deputato alla creazione di strutture ricettive alte di gamma, Cavandoli dà quindi vita in Italia alla Ppn Hospitality, società white label specializzata nell’apertura e nel riposizionamento di strutture d’élite in partnership con il gruppo Marriott.\r

\r

\"Oltre alla grande soddisfazione personale – ha commentato Filippo Cavandoli - la mia presenza all’interno della classifica Forbes è un importante riconoscimento a una realtà imprenditoriale dinamica, basata su un team manageriale efficiente, affiatato ed estremamente competente, in grado di coniugare un know-how di eccezione con le mutevoli esigenze di un pubblico sempre più legato ai valori della sostenibilità e del benessere”.","post_title":"Filippo Cavandoli di Ppn Hospitality tra i 100 manager Forbes più influenti d'Italia","post_date":"2022-10-27T10:11:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666865479000]}]}}