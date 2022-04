Cbre: investimenti alberghieri quasi triplicati nei primi tre messi dell’anno

Trimestre importante per l’asset class hotel, con 400 milioni di euro di investimenti da inizio anno a fine marzo: un volume quasi triplicato rispetto a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Il comparto ha visto, nei primi tre mesi, la chiusura di 12 operazioni, cinque delle quali legate al segmento resort, che era stato uno tra i più performanti del 2021. Sta via via aumentando, rispetto al passato, la dimensione media del transato, grazie anche alla preferenza per prodotti con posizionamento potenzialmente luxury. L’inizio del 2022 ha visto inoltre il ritorno sul mercato degli operatori-proprietari, compagnie che acquisiscono asset con l’obiettivo di gestirli direttamente.

Lo rivela l’ultimo report sugli investimenti nel commercial real estate Italia sui primi tre mesi del 2022 realizzato da Cbre. Complessivamente il macro-settore, che comprende anche le asset class uffici, logistica, retail, residenziale e alternative, ha registrato un volume delle operazioni totali pari a 3,2 miliardi di euro, più del doppio rispetto a quanto registrato alla fine del primo trimestre del 2021 (1,5 miliardi). Su base storica, recita una nota della società, è il primo trimestre migliore di sempre.

Il recupero ha interessato tutte le asset class, grazie anche alla progressiva uscita dall’emergenza sanitaria e alla conseguente diminuzione delle incertezze che hanno caratterizzato il biennio appena trascorso. Il trimestre ha visto gli investitori stranieri giocare un ruolo significativo, con un’incidenza sul totale investito pari all’82% e l’arrivo di nuovi player sul mercato; si riduce invece per il periodo preso in esame la partecipazione degli investitori domestici (18%), che rimane però stabile in valori assoluti rispetto alla media degli ultimi cinque anni.