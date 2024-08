Casa Angelina: l’offerta del resort della costiera Amalfitana si arricchisce di un gozzo privato Un gozzo progettato con la stessa cura che caratterizza le suite dell’hotel, grazie alla collaborazione con Apreamare e con artigiani e designer italiani. Sulla costiera Amalfitana debutta Lady Angelina, barca privata dell’omonima struttura situata nei pressi di Praiano, tra Positano e la stessa Amalfi. Gli ospiti possono imbarcarsi direttamente dal porto vicino. A bordo è anche presente una zona pranzo all’aperto, dove gustare i piatti preparati dallo chef stellato di Casa Angelina, Leopoldo Elefante. Sottocoperta si trova invece un’area living raccolta, come il soggiorno di una suite. A disposizione pure prodotti di cortesia, teli mare, attrezzature per il tempo libero e servizi personalizzati. Gli ospiti possono scegliere tra un’ampia varietà di itinerari ed escursioni speciali: dai più classici e noti, ai più segreti e suggestivi, accessibili solo via mare, a cui si possono aggiungere snorkeling, nuoto e ogni altra attività preferita da fare sull’acqua. L’offerta include quindi il tour della costiera Amalfitana, la visita a Capri, nonché gli itinerari Grotte e baie nascoste e Tramonto in barca. Previste pure escursioni personalizzate e visite guidate storiche combinate con il piacere della navigazione.

